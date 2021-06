Kansas high school softball: All-league teams, players released for the 2021 season

Cheney’s Korri Lies Courtesy

Varsity Kansas has rounded up the all-league softball teams as voted on by Kansas high school softball coaches in the GWAL, Ark Valley-Chisholm Trail League, CPL, CKL, HOA and SCBL.

City League

First team

Pitcher—Kadence Brewster, jr., Bishop Carroll; Caiya Stucky, jr., Northwest; Anna Stephen, sr., Bishop Carroll. Catcher—Ava Mullins, so., Northwest. First base—Kaylee Back, jr., Bishop Carroll. Middle infield—Gabby Eck, sr., Bishop Carroll; Kendall Forbes, jr., Bishop Carroll. Third base—Kiley Brewster, jr., Bishop Carroll. Outfield—Brailee Bogle, so., Northwest; Emma Green, sr., Bishop Carroll; Ally Pierce, so., Northwest. Utility—Nevaeh Lopez, so., Northwest. Designated player—C.J. Wollgamuth, fr., Kapaun Mt. Carmel. Coach of the Year—Steve Harshberger, Bishop Carroll.

Second team

Pitcher—Allison Johnson, sr., North; Camdyn Stucky, fr., Northwest. Catcher—Eve Morris, jr., Bishop Carroll. First base—Annalee Kealey, jr., Heights. Middle infield—Ali Nye, sr., Kapaun Mt. Carmel; Avery Silsby, so., Northwest. Third base—Emma Bezdek, jr., Kapaun Mt. Carmel. Outfield—Leah Ceasar, so., South; Elizabeth Hunt, sr., Kapaun Mt. Carmel; Bryant Peppard, sr., Bishop Carroll; Leah Robinson, so., Northwest. Utility—Macie Briggs, sr., Kapaun Mt. Carmel; Allison Johnson, sr., North.

Honorable mention

Pitcher—Caroline Chapman, sr., Kapaun Mt. Carmel; Savannah Maddox, jr., Heights; Annabelle McLaughlin, sr., East; Sydney Nelson, sr., South; Justine Sutherland, sr., Southeast. Catcher—Macie Briggs, sr., Kapaun Mt. Carmel; Sariah Stephens, sr., South; Ella Witt, sr., Southeast. First base—Jada Livingston, so., Southeast; Paige Thompson, sr., South; Megan White, so., Kapaun Mt. Carmel. Middle infield—Allison Johnson, sr., North; Aly Lawrence, so., Northwest; Gracee Thompson, so., South; Olivia Wilbur, sr., Kapaun Mt. Carmel. Third base—Dakota DeFehr, sr., North; Nevaeh Lopez, so., Northwest. Outfield—Haley Cahill, sr., Kapaun Mt. Carmel; Audryanna Reed, sr., East; Kyndall Stine, so., Heights; Kacey White, jr., Kapaun Mt. Carmel Utility—Heaven Salinas, sr., North; C.J. Wollgamuth, fr., Kapaun Mt. Carmel.

AV-CTL Division I

First team

Pitcher—RIley Wertz, sr., Maize; Tegan Livesay, so., Newton; Morgan Haupt, jr., Derby. Catcher—Gabrielle Stauffer, fr., Campus. First base—Peyton Samek, so., Maize. Second base—Sophie Martins, sr., Campus. Third base—Toria Thaw, sr., Newton. Shortstop—Amber Howe, sr., Derby. Outfield—Audrey Steinert, jr., Derby; Maia Djurovic, so., Maize; Piper Seidl, so., Newton; Mariah Janda, sr., Salina South. Utility—Jenna Henderson, sr., Salina South. Designated player—Londyn Ysidro, fr., Campus. MVP—RIley Wertz, sr., Maize. Coach of the Year—Jenny Meirowsky, Maize.

Second team

Pitcher—Chana Wolfe, jr., Salina South; Lillie Johnson, jr., Maize South; Addy Canfield, fr., Derby. Catcher—Chloe Bartlett, jr., Maize. First base—Rylee Frager, so., Derby. Second base—Paige Paxton, sr., Derby. Third base—Gabby Martin, sr., Derby. Shortstop—Alexis Thomas, jr., Campus. Outfield—Madi Grady, so., Derby; Adi Igo, jr., Derby; Madison Yost, so., Salina South; Kylee Carter, jr., Salina South. Utility—Kylah Parson, fr., Campus; Riley Lusk, jr., Hutchinson. Designated player—Ava Sadler, jr., Derby.

Honorable mention

Catcher—Kylar Smith, jr., Hutchinson; Trinity Kuntz, so., Derby. First base—Grace Brainard, jr., Maize South. Third base—Emily Dice, so., Campus; Madi Lambert, jr., Maize; Karcin Regier, jr., Hutchinson. Shortstop—Kennedy Topping, so., Maize; Mallory Seirer, sr., Newton; Jayden Rehlander, jr., Hutchinson. Outfield—Devynn Raile, sr., Maize; Reese McCord, fr., Newton. Utility—Abby Koontz, fr., Newton; Jenna Sokoll, fr., Maize South. Designated player—Alyssa Mapes, fr., Newton.

AV-CTL Division II

First team

Pitcher—Kendal LeGrand, sr., Goddard; Tess Eubank, sr., Andover; Allyson Montgomery, sr., Eisenhower. Catcher—Alexis Mastin, jr., Eisenhower. First base—Sykora Smith, so., Valley Center. Second base—Makenzie Maring, sr., Salina Central. Third base—Maci George, so., Valley Center. Shortstop—Bailey Way, jr., Andover. Outfield—Lauren McNaught, so., Eisenhower; Natalie Klenda, fr., Goddard; Kate Paulsen, sr., Andover Central; Tori Turner, so., Valley Center. Utlity—Jaylee Jefferson, so., Andover Central. Designated player—Cheyenne Blackwood, jr., Valley Center. MVP—Bailey Way, jr., Andover. Pitchers of the Year—Kendal LeGrand, sr., Goddard; Tess Eubank, sr., Andover; Allyson Montgomery, sr., Eisenhower. Coaches of the Year—Amber Brunswig, Eisenhower; Rita Smith, Goddard; Amisha Daniels, Andover.

Second team

Pitcher—Hadley Colquhoun, sr., Arkansas City; Aylissa Crumbliss, fr., Valley Center. Catcher—Cady Dickey, jr., Arkansas City. First base—Audry Rumsey, jr., Eisenhower. Second base—Kabella Kanitz, so., Goddard; Grace Boling, fr., Andover. Third base—Ayanna Jennings, so., Arkansas City. Shortstop—Luci Hooper, so., Valley Center. Outfield—Alyssa Evans, fr., Andover; Laci Dryden, jr., Goddard; Millie Pryor, sr., Andover; Carsyn McCue, jr., Eisenhower; Mykah Klummp, so., Valley Center. Utility—Haley Ziser, fr., Andover Central. Designated player—Paige Smith, fr., Valley Center.

Honorable mention

First base—Kate Ralston, sr., Andover; Breanna Ruyle, so., Arkansas City. Second base—Hannah Weber, jr., Eisenhower. Third base—Kyley Forney, jr., Andover; Calli McConnell, jr., Eisenhower; Emily Kvasnicka, sr., Salina Central. Shortstop—Lani Dryden, jr., Goddard; Grace Sykora, sr., Eisenhower; Ali Hickerson, sr., Andover Central. Outfield—Emma Badley, jr., Arkansas City; Karlee Ford, fr., Eisenhower; Ainsley Krause, so., Valley Center. Utility—Taverli Tennant, so., Arkansas City; Khloe Perkins, fr., Goddard.

AV-CTL Division III

First team

Pitcher—Morgan Pennycuff, sr., Augusta; Shyann Fromm, sr., Winfield; Reagan Streaker, sr., Circle. Catcher—Jacie Myers, sr., McPherson. First base—Savanna Nickum, jr., Winfield. Second base—Tessa Irwin, jr., Winfield. Third base—Kaylee Manning, sr., El Dorado. Shortstop—Karter Alvord, fr., McPherson. Outfield—Keelynn Barnett, jr., Augusta; Kinleigh Haskell, so., Augusta; Brooklyn Motter, sr., El Dorado; Emma Schumacher, sr., Winfield. Utility—Calynn Lindblomm, sr., Buhler. Designated player—Sophia Herrera, jr., McPherson. MVP—Morgan Pennycuff, sr., Augusta. Co-Coaches of the Year—Rhett Mallon, Augusta; Dominica Locke, El Dorado.

Second team

Pitcher—Dylan Erdwien, so., Circle; Jamison McCaig, sr., El Dorado. Catcher—Ella Meseke, sr., Winfield. First base—Reagan Strecker, sr., Circle. Second base—Payton Haskell, sr., Augusta. Third base—Taylor Casebeer, sr., McPherson. Shortstop—Crosby Curtis, so., Winfield. Outfield—Morgan Pennycuff, sr., Augusta; Alyssa Friesen, jr., Circle; Ashley Gilmartin, sr., Circle; Mikayla Konrade, jr., Winfield. Utility—Haley Gedrose, sr., Winfield. Designated player—Brooklynn Smith, so., Augusta.

Honorable mention

Catcher—Allie Timberlake, jr., Augusta; Adie White, jr., Circle. First base—Cameron Pelzel, jr., McPherson. Second base—Hope Wehrman, sr., McPherson; Izzy Patty, jr., Circle. Third base—Rylee Parish, jr., Circle; Lauren Howerton, fr., Winfield. Shortstop—Jadyn Jackson, sr., Augusta; Hailee Schropp, so., Circle; Elisabeth Nobert, fr., El Dorado; Morgan Carson, so., Buhler. Outfield—Ashlyn Bowen, sr., Augusta; Kate Tandy, jr., Circle; Haley Sparks, jr., Winfield. Utility—Ivory Rightnar, sr., Augusta; Dylan Erdwien, so., Circle; Bailey Camien, sr., El Dorado; Brette Doile, jr., McPherson.

AV-CTL Division IV

First team

Pitcher—Addie Ross, so., Andale-Garden Plain; Alyssa Mude, jr., Andale-Garden Plain; Hannah Decker, so., Andale-Garden Plain. Catcher—Aspen Goetz, sr., Rose Hill. First base—Ashton Winter, sr., Andale-Garden Plain. Second base—Madison Nightengale, so., Andale-Garden Plain. Third base—Brady Schwartz, sr., Andale-Garden Plain. Shortstop—Kyla Eck, sr., Andale-Garden Plain. Outfield—Anna Berblinger, sr., Andale-Garden Plain; Kylie Horsch, sr., Andale-Garden Plain; Briona Woods, sr., Clearwater; Chloe Middleton, sr., Clearwater. Utility—India Downs, fr., Mulvane. Designated player—Macie McCray, sr., Clearwater. MVP—Kyla Eck, sr., Andale-Garden Plain. Coach of the Year—Tyler Hampton, Clearwater.

Second team

Pitcher—Kyndall Clevenger, sr., Clearwater; Tess Winter, jr., Clearwater; Jalin Lavers, so., Mulvane. Catcher—Makenzie Haslett, sr., Clearwater. Second base—Elizabeth Tjaden, fr., Clearwater. Third base—Kayleigh Herdman, jr., Clearwater. Shortstop—Rylee Rusk, sr., Wellington. Outfield—Madelyn Rolfs, so., Andale-Garden Plain; Nevayah Gardner, sr., Rose Hill; Hayley Gerberding, jr., Clearwater; Lexi Clift, sr., Wellington. Designated player—Kaitlin Hain, jr., Wellington.

Honorable mention

Catcher—Shiney Hughes, so., Wellington. Second base—Emma Kendrick, so., Mulvane. Third base—Addison Mackey, fr., Mulvane. Shortstop—Ireland Cotton, sr., Clearwater. Outfield—Camryn Yardly, so., Rose Hill. Designated player—Jaysa Anderson, sr., Andale-Garden Plain.

Central Plains League

First team

Pitcher—Maddie Talbot, fr., Belle Plaine; Korri Lies, jr., Cheney; Janelle Belt, sr., Kingman. Catcher—Cheyenne Cooper, sr., Belle Plaine. First base—Jordie Brewer, jr., Douglass. Second base—Alex Schriener, jr., Kingman. Third base—Myra Megli, sr., Douglass. Shortstop—Aly Hageman, jr., Kingman. Outfield—Josie Walker, so., Belle Plaine; Kylee Scheer, sr., Cheney; Laney Wood, fr., Kingman; Addie Stultz, sr., Independent. Utility—Elina Bartlett, so., Cheney. Designated player—Peyton McCormick, fr., Cheney.

Honorable mention

Pitcher—Tori Lujan, sr., Belle Plaine. Catcher—Rietta Thomas, sr., Medicine Lodge; Megan Hensley, jr., Kingman. First base—Brooke Wewe, jr., Cheney. Third base—Gabbie Lujan, fr., Belle Plaine. Shortstop—Dalaynie Esterly, fr., Belle Plaine. Outfield—Emma Carr, jr., Douglass; Emma George, jr., Belle Plaine; Lexi Cline, sr., Cheney; Haley Kangas, so., Chaparral; Lawson Shaffer, sr., Trinity. Utility—Kennedy Bergsten, fr., Douglass. Designated player—Mimi Recalde-Phillips, sr., Independent.

Central Kansas League

First team

Pitcher—Maguire Estill, sr., Haven; Brooke Brawner, sr., Haven; Kassidy Nixon, jr., Hoisington; Kami Theis, sr., Pratt. Catcher—Dani Klein, sr., Hillsboro. First base—Madi Tolle, jr., Smoky Valley. Second base—Emily Robl, sr., Lyons. Third base—Payton Divine, jr., Halstead. Shortstop—Kayleigh Arriola, jr., Lyons. Outfielder—Sadie Estill, fr., Haven; Destiny Ponds, fr., Nickerson; Payton Woody, sr., Pratt; Jaycie Theis, fr., Pratt. Utility—Kadence Urban, jr., Hoisington. Designated player—Amie Yoder, jr., Haven.

Second team

Pitcher—Kori Arnold, so., Hillsboro; Dylann Procopio, jr., Lyons; Erin Jackson, sr., Pratt; Karee Adam, so., Smoky Valley. Catcher—Lexi Walker, jr., Pratt. First base—Gracie Aylward, jr., Hoisington. Second base—Gabby Gatlin, so., Pratt. Third base—Brooklynn Humble, sr., Pratt. Shortstop—BrieAnn Brawner, so., Haven. Outfielder—Brittley Day, sr., Halstead; Lauren Cardwell, jr., Halstead; Keeley Brewer, so., Hillsboro; Shaylah Kempke, jr., Hoisington. Utility—Maliyah Koster, fr., Smoky Valley. Designated player—Emily Schmidt, sr., Hesston.

Honorable mention

Catchers—Justice Large, fr., Hesston; Claire Broxterman, sr., Smoky Valley. First base—Cassie Albin, so., Hesston; Livia Swift, jr., Pratt. Second base—Mollie Steiner, fr., Hoisington; Ava Broxterman, fr., Smoky Valley. Third base—Skylre Stucky, jr., Hillsboro; Ava Henry, so., Hoisington. Shortstop—Reese Hefley, jr., Hillsboro; Erin Jackson, sr., Pratt. Outfielder—Keeley Wolf, sr., Hoisington; Jordyn Boxberger, fr., Hoisington; Olivia Morgan, sr., Smoky Valley. Utility—Lexi Smith, sr., Haven; Nikki Taylor, sr., Larned. Designated player—Marleigh Bates, so., Pratt.

Heart of America League

First team

Pitcher—Raleigh Kramer, jr., Ell Saline; Maya Werner, so., Sedgwick. Catcher—Erin Durst, sr., Moundridge; Paige Brown, sr., Sedgwick. Infield—Jayden May, jr., Marion; Taylin Lacey, sr., Sedgwick; Bri Catlin, sr., Sedgwick; Reiley Wells, jr., Hutch Trinity. Outfield—Kami Matson, sr., Sedgwick; Megan Neufeld, sr., Marion; Laura Savage, sr., Marion. Utility—Sadie Bradley, jr., Ell Saline. Designated player—Chisholm Waner, sr., Marion.

Second team

Pitcher—Makenzie Elmore, sr., Moundridge; Rianna Lawler, sr., Remington. Catcher—Shannon Taylor, so., Marion; Macy Sigel, sr., Marion. Infield—Mickelly Soyez, jr., Marion; Emily Wedel, jr., Remington; Brin Hecker, fr., Ell Saline; Emily Durst, so., Moundridge. Outfield—Missy Hays, so., Remington; Madison Matson, sr., Sedgwick; Aubree Durst, so., Moundridge. Utility—Hayley Hughes, sr., Hutch Trinity. Designated player—Lucy Entz, sr., Remington.

Honorable mention

Pitcher—Natalie Sigel, fr., Marion; Emma Brown, so., Inman. Catcher—Taryn Lawler, sr., Remington. Infield—Kate Eichelberger, jr., Moundridge; Kylee Bonneville, sr., Inman; Lauren Galliher, jr., Hutch Trinity. Outfield—Payton Thunberg, jr., Remington. Designated player—Reese Schmidt, so., Moundridge.

South Central Border League

First team

Kaitlyn Anderson, Cedar Vale-Dexter; Jasmine Helvy, Cedar Vale-Dexter; Kyndel Randall, Cedar Vale-Dexter; Jenna Richardson, Cedar Vale-Dexter; Morgan Cook, Central-Burden; Emma Garrison, Central-Burden; Emily Long, Central-Burden; Haven Wunderlich, Central-Burden; Sidney Sorum, Flinthills; Kylee Weis, Flinthills; Lauren Payne, Oxford; Marissa Williams, Oxford; Jacie Cummings, Sedan; Caitlyn Sherman, Sedan; Aubrey Eilers, Udall; Anna Otis, Udall; Harlee Town, West Elk; Lydia Woods, West Elk.

Honorable mention

Essie Boatman, Cedar Vale-Dexter; Mandi Ford, Cedar Vale-Dexter; Kyler Magnus, Cedar Vale-Dexter; Jessie Mooney, Flinthills; Jaden Coffey, Oxford; Sophia Rios, Sedan; Caitlin Williams, Sedan; Leah Bowlby, South Haven-Caldwell; Savanna Rebold, Udall; Karly Kill, West Elk.