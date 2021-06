Kansas high school girls soccer: All-league teams released for the 2021 season

Bishop Carroll’s Madison Wingler The Wichita Eagle

Varsity Kansas has rounded up the all-league girls soccer teams as voted on by Kansas high school girls soccer coaches in the GWAL and Ark Valley-Chisholm Trail League.

City League

First team

Forward—Destiny Hoy, jr., Bishop Carroll; Hadlie Lowe, sr., Kapaun Mt. Carmel; Peyton Martin-Peterson, jr., East; Khloe Schuckman, sr., Bishop Carroll. Midfield—Makenzie Orr, jr., Kapaun Mt. Carmel; Yossi Villagrana, sr., East; Jadyn Allen, sr., Bishop Carroll. Defender—Taylor Bockover, sr., Bishop Carroll; Eden Hadley, sr., Kapaun Mt. Carmel; Lauren Vestring, sr., Northwest. Goalkeeper—Madi Wingler, jr., Bishop Carroll. Co-Coaches of the Year—Greg Rauch, Bishop Carroll; Austin Clifton, Northwest.

Second team

Forward—Anna Lasak, sr., Kapaun Mt. Carmel; Kaelin Quigley, jr., Kapaun Mt. Carmel; Jimena Ramirez, fr., Heights. Midfield—Payton Benoit, so., Northwest; Grace Long, so., Bishop Carroll; Mia Young, so., East; Maggie Severs, so., Kapaun Mt. Carmel. Defender—Madeline Estrada, sr., Southeast; Roxzana Martinez, sr., East; Rebekah Reed, sr., Heights; Kaelyn Sueper, so., Kapaun Mt. Carmel. Goalkeeper—Morgan Dunn, jr., Northwest.

Honorable mention

Forward—Brooklyn Bohannon, fr., Northwest; Victoria Gutierrez, so., Kapaun Mt. Carmel; Lysa Hoang, sr., South; Brecken Hoy, fr., Bishop Carroll; Araziah Mendoza, sr., East; Taylor Nye, so., Kapaun Mt. Carmel; Trinity Perry, fr., East; Diana Marin-Chavez, sr., Southeast; Angie Rodriguez-Guzman, fr., Northwest; Lissette Tovar, fr., North; Giselle Ultreras, fr., North. Midfield—Caiden Duerksen, sr., Heights; Merari Flores, fr., North; Olivia Flores, so., Heights; Ilex Hagan, so., North; Kailyn Jackson, fr., Heights; Mayra Nichols, fr., Kapaun Mt. Carmel; Liz Orme, jr., Kapaun Mt. Carmel; Sawyer Ross, fr., Northwest; Carson Sloan, fr., Kapaun Mt. Carmel; Socorro Stephens, sr., South; Grace Terhune, so., Northwest; Brianna Cisneros, jr., East; Jordan Johnston, jr., Heights. Defender—Maritza Andrade, fr., South; Leslie Bravo, so., Northwest; Jasmine Crawford, jr., East; Reagan Crawford, jr., Northwest; Desi Cuellar, fr., East; Keilann Heath, fr., Northwest; Ellie Heiman, sr., Kapaun Mt. Carmel; Devynn Knipp, sr., Bishop Carroll; Lindsey Maul, so., Bishop Carroll; Jessica Methman, jr., Southeast; Christina Nguyen, sr., Kapaun Mt. Carmel; Cecilia Solis, fr., North; Paola Solis, sr., North. Goalkeeper—Olivia Felix-Cardona, sr., North; Liz Garcia, sr., South; Annie Jolly, sr., Heights; Haley Koster, sr., Kapaun Mt. Carmel; Kayla Methman, fr., Southeast; Perla Moreno, sr., East.

AV-CTL Division I

First team

Forward—Kyndal Ewertz, fr., Maize South; Josie Hallier, sr., Hutchinson; Giselle Nash, so., Salina South; Haley Rogers, jr., Maize. Midfield—Gabby Chavez, sr., Campus; Madalyn Crow, sr., Salina South; Elyce Pfeifer, jr., Maize; Kaylyn Truong, jr., Maize South. Defender—Monique Fair, sr., Salina South; Mia Long, sr., Maize South; Alayna Runck, jr., Maize; Kaylee Wilcox, sr., Maize. Goalkeeper—Karsyn Slothower, so., Maize. MVP—Josie Hallier, sr., Hutchinson. Coach of the Year—Mike Pfeifer, Maize.

Second team

Forward—Mina Chapman, sr., Maize; Tyla Chavez, so., Campus; Adriana Delgado, jr., Maize South; Anahyssa Nash, fr., Salina South. Midfield—Brekkyn Pierce, jr., Maize; Paige Putter, so., Maize; Giselle Vielmas, sr., Derby; Harlie Wilson, jr., Hutchinson. Defender—Layla Doyon, so., Maize South; Grace Harrison, sr., Campus; Ajae Henderson, sr., Hutchinson; Logan Riley, jr., Derby. Goalkeeper—Adison Hendershot, so., Maize South.

Honorable mention

Forward—Faith Abou-Faissal, sr., Derby; Reina Cline, sr., Maize; Bella Crowell, jr., Maize South; Logan Riley, jr., Derby; Bianka Schultz, fr., Derby. Midfield—Maggie Bielefeld, jr., Campus; Kirsten Bourguois, so., Derby; Annette Castillo, so., Derby; Morgan Fischer, sr., Salina South; Valeria Lara, jr., Salina South; Alexa Meyer, sr., Maize South; Sadye Patterson, jr., Hutchinson; Izzy Sandoval, fr., Newton. Defender—Abby Adams, jr., Maize; Corrigan Bielefeld, fr., Campus; Madison Bliss, sr., Maize South; Layla Gonzalez, sr., Derby; Jade Martinez, jr., Maize; Sarah Schrage, sr., Salina South; Grace Skelton, sr., Maize South; Aketzali Solorio, sr., Newton. Goalkeeper—Alissa Brown, sr., Campus; Jaydyn McLaughlin, jr., Salina South.

AV-CTL Division II

First team

Forward—Emma Franklin, sr., Eisenhower; Haley Sparks, sr., Valley Center; Kaitlyn Erwin, jr., Eisenhower; Cassie Moeder, sr., Andover Central. Midfield—Jayda Wyatt, jr., Eisenhower; Rose Loyal, so., Andover; Morgan Blackwell, sr., Eisenhower; Maddy Reaves, sr., Andover Central. Defender—Hannah Schaffer, sr., Eisenhower; Lexi Jack, sr., Eisenhower; Ali Coash, so., Valley Center; Ava Law, jr., Andover. Goalkeeper—Kyrah Klumpp, sr., Valley Center. MVP—Haley Sparks, sr., Valley Center. Coach of the Year—Brandon Sommer, Eisenhower.

Second team

Forward—Brinklee Bell, jr., Andover; Callie Sanborn, sr., Salina Central; Harley Johnson, sr., Eisenhower; Brianna Henning, jr., Eisenhower. Midfield—Madi Loyal, sr., Andover; Kinsey Logan, sr., Goddard; Omnia Thompson, jr., Andover Central; Ruby Aguilar, jr., Valley Center. Defender—Lauren Brown, jr., Andover; Jill Duncan, so., Andover Central; Abby Bachman, jr., Eisenhower; Jasmyn Brown, so., Andover Central. Goalkeeper—Kellie Hosford, jr., Eisenhower; Avery Mason, fr., Andover Central.

Honorable mention

Forward—Carley Smith, so., Andover; Brandy Barron, sr., Arkansas City; Aubrey Clutter, so., Goddard; Minverva Martinez, sr., Salina Central; Mary Metz, so., Andover Central; Nancy Stefanek, so., Andover Central. Midfield—Elle Messenger, sr., Arkansas City; Dika KC, so., Andover Central; Alyssa Rising, jr., Goddard; Marissa Martinez, jr., Goddard; Bridgit Conway, sr., Salina Central; Ryan Schmitz, fr., Salina Central; Lexi Eddy, sr., Valley Center. Defender—Emily McKay, jr., Andover; Bella Wood, sr., Arkansas City; Elle Abrams, jr., Arkansas City; Kamryn Standerfer, fr., Arkansas City; Haven Deckinger, fr., Andover Central; Blair Clark, jr., Goddard; Lauryn Gordon, fr., Goddard; Kendra Brungardt, jr., Eisenhower; Lexi Fischer, jr., Salina Central; Capri Myers, sr., Salina Central. Goalkeeper—Brooklyn Lynch, fr., Andover; Mackenzie Nutter, jr., Salina Central.