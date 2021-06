Kansas high school baseball: All-league teams, players released for the 2021 season

Andover Central’s Easton Elliot Courtesy

Varsity Kansas has rounded up the all-league baseball teams as voted on by Kansas high school baseball coaches in the GWAL, Ark Valley-Chisholm Trail League, CPL, CKL, HOA and SCBL.

City League

First team

Pitcher—Jorey Faber, sr., Bishop Carroll; Justice Hannon, sr., Northwest; Reece Hembree, sr., West; Jacob Steffen, sr., Kapaun Mt. Carmel. Catcher—Drake Unrein, sr., Bishop Carroll. First base—Alex Rocha, sr., Kapaun Mt. Carmel. Second base—Aiden Niedens, sr., Bishop Carroll. Third base—Tate Blasi, so., Bishop Carroll. Shortstop—Tiger Jones, sr., Kapaun Mt. Carmel. Outfield—Kaleb Coleman, sr., Northwest; Andrew Gimino, sr., Kapaun Mt. Carmel; Paul Schoenfeld, sr., Bishop Carroll. Utility—Oscar Gallardo, sr., Bishop Carroll. Designated hitter—Gaige Oakley, jr., Heights. Coach of the Year—Charlie Ebright, Bishop Carroll.

Second team

Pitcher—Oscar Gallardo, sr., Bishop Carroll; Zephran Jeter, jr., West; Blane Kelly, jr., Heights; Ben Waliczek, sr., East. Catcher—Garryn Plummer, sr., West. First base—Gaige Oakley, jr., Heights. Second base—Michael Lopez, fr., Northwest; Ryan Means, jr., East. Third base—Colton Sebastian, sr., Northwest. Shortstop—Ben Waliczek, sr., East. Outfield—Brandon Burr, sr., Kapaun Mt. Carmel; Dylan Depperschmidt, sr., Heights; Micah Dvorak, sr., West; Eli Kuttler, jr., East; Ethan Stucky, sr., Bishop Carroll; Mark Valadez, sr., West. Utility—Carson Smith, fr., Heights. Designated hitter—Micah Dvorak, sr., West; Jackson Stonestreet, sr., Bishop Carroll.

Honorable mention

Pitcher—Hayden Brown, sr., Kapaun Mt. Carmel; Aaron Cases, jr., Bishop Carroll; Max Crowdus, sr., Kapaun Mt. Carmel; Kaden Eskins, fr., South; Noah Ferguson, sr., Bishop Carroll; Andrew Gimino, sr., Kapaun Mt. Carmel; Brendon Green, sr., Northwest; Grant Haffley, so., East; Simon Nottingham, jr., Southeast; Javan Titus, jr., Heights; Jacob Trevizo, sr., North. Catcher—Canon Cole, fr., East; Carson Smith, fr., Heights; Ethan Wanless, so., Northwest; Jackson Witt, fr., Southeast. First base—Kaden Clemans, jr., West; Jose Limon, sr., South. Second base—Jackson Ellison, fr., Heights; Daniel Kilby, sr., Kapaun Mt. Carmel; Brendan Kirkhart, jr., South. Third base—Josh Cline, so., East; Micah Dvorak, sr., West; Cooper Oakley, fr., Heights; Juan Viramontes, so., South. Shortstop—Brandon Cato, fr., South; Oscar Gallardo, sr., Bishop Carroll; Cade Little, sr., Southeast; Joel Townsley, sr., West; Brady Unrein, fr., Northwest. Outfield—Clayton Bookout, jr., South; Taccarri Brown, fr., Northwest; Mason Cherry, fr., Southeast; Cade Gatschet, sr., Bishop Carroll; Grant Haffley, so., East. Utility—Aaron Dimit, so., North; Grant Haffley, so., East; Jakobi Livingston, sr., Southeast; Garryn Plummer, sr., West; Jonathan Rose, so., South. Designated hitter—Taccarri Brown, fr., Northwest; Keenan Nguyen, sr., Kapaun Mt. Carmel; Ryan Means, jr., East.

AV-CTL Division I

First team

Pitcher—Saben Seager, jr., Derby; Isaac Epp, jr., Maize South; Gavin Djurovic, sr., Maize; Aaron Geisler, sr., Maize South. Catcher—Colin Johnson, jr., Maize South. First base—Colin Shields, sr., Maize South. Second base—Luke Westerman, jr., Derby. Third base—Gavin Djurovic, sr., Maize. Shortstop—Owen Clyne, jr., Maize South. Outfield—Coleson Syring, sr., Derby; Jake Johnson, sr., Maize South; Reid Liston, sr., Derby; Avery Johnson, so., Maize. Utility—Owen Bailey, jr., Maize South. Designated hitter—Jaxson Guillroy, sr., Maize. MVP—Owen Clyne, jr., Maize South. Pitcher of the Year—Saben Seager, jr., Derby. Coach of the Year—Todd Olmstead, Derby.

Second team

Pitcher—Grant Ash, sr., Derby; Mitchell Johnson, so., Derby; Clayton Crockett, jr., Maize; Ben Schmidt, sr., Newton. Catcher—Luke Stewart, sr., Derby. First base—Myles Thompson, sr., Hutchinson; Cole Schieffer, jr., Maize. Second base—Carter Booe, sr., Hutchinson. Third base—Kaden Budke, fr., Salina South. Shortstop—Kade Snodgrass, sr., Derby. Outfield—Mercer Thatcher, jr., Derby; Harper Kennedy, sr., Maize South; Jaden Gustafson, jr., Maize; Kade Barber, sr., Salina South; Brayden Rodriguez, sr., Hutchinson; Ian Akers, sr., Newton. Utility—Miles Hartman, sr., Maize. Designated hitter—Owen Mick, jr., Newton.

Honorable mention

Pitcher—Justin Zerger, fr., Newton; Kaden Budke, fr., Salina South; Carter Booe, sr., Hutchinson; Joe Slechta, jr., Newton; Cooper Burke, so., Maize; Bennett Turner, sr., Hutchinson; Carson Olmstead, sr., Derby; Konner Jaso, jr., Newton; Jace Jenkins, sr., Derby. Third base—Tate Rico, sr., Campus; Kanon Krol, fr., Hutchinson. Shortstop—Miles Hartman, sr., Maize; Caleb Smith, jr., Campus; Weston Fries, so., Salina South. Outfield—Josh Sanders, sr., Maize. Utility—Jovan Suarez, sr., Salina South; Jacob Vulgamore, so., Campus. Designated hitter—Luke Simpson, so., Salina South.

AV-CTL Division II

First team

Pitcher—Alex Ronk, sr., Andover Central; Owen Reynolds, sr., Eisenhower; Haden O’Toole, sr., Arkansas City; Rece Wilson, jr., Andover Central. Catcher—Gabe Welch, so., Arkansas City. First base—Caden Kickhaefer, sr., Salina Central. Second base—Owen Rush, jr., Eisenhower. Third base—Owen Bucher, sr., Arkansas City. Shortstop—Easton Elliot, sr., Andover Central. Outfield—Jack Bell, sr., Andover Central; Jesse Johnson, sr., Valley Center; Lou Blackman, jr., Andover Central; Kyler Semrad, sr., Goddard. Utility—Jadon Wiley, sr., Goddard. Designated hitter—Brooks Richardson, so., Salina Central. MVP—Easton Elliot, sr., Andover Central. Pitcher of the Year—Alex Ronk, sr., Andover Central. Coach of the Year—Grant Bacon, Andover Central.

Second team

Pitcher—Payton Graham, jr., Valley Center; Jake Shope, sr., Goddard; Jacob Horn, so., Andover Central; Tyner Horn, so., Eisenhower. Catcher—Matt Buffington, sr., Andover Central. First base—Bryce Naipohn, jr., Andover Central. Second base—Cooper Tabor, so., Andover Central. Third base—Jason McCarty, jr., Eisenhower. Shortstop—Mason Turney, sr., Eisenhower. Outfield—Seth Zimmerman, jr., Arkansas City; Zack Romig, jr., Valley Center; Eli Fahnestock, sr., Andover; Lucas Barnes, jr., Arkansas City. Utility—Jaxon Kolzow, so., Salina Central. Designated hitter—Collin Gallaway, sr., Andover.

Honorable mention

Pitcher—Jacob Read, sr., Goddard; Colton Watkins, fr., Goddard; Gabe Welch, so., Arkansas City; Kade Cyre, sr., Salina Central; Conner Leu, jr., Andover. Catcher—Ashton Ngo, sr., Andover. First base—Tyler Haskell, sr., Goddard; Brandon Klusener, jr., Andover. Second base—Dakota Hogan, sr., Salina Central; Blake Buicher, fr., Arkansas City. Third base—Alex Ronk, sr., Andover Central. Shortstop—Haden O’Toole, sr., Arkansas City. Utility—Sterling Pierce, sr., Andover.

AV-CTL Division III

First team

Pitcher—Dylan Rinker, sr., McPherson; Reed Scott, sr., Buhler; Max Maholland, sr., Circle; Bradley Neil, jr., Buhler. Catcher—Daniel Stovall, sr., Circle. First base—Reed Scott, sr., Buhler. Second base—Ryan Andrews, sr., Augusta; Taiden Hawkinson, sr., Buhler. Third base—Ryan Henderson, sr., Buhler. Shortstop—Hunter Alvord, so., McPherson. Outfield—Tytin Goebel, jr., McPherson; Austin Spann, sr., Buhler; Xander Roberts, sr., Augusta; Jett Hand, sr., Augusta. Utility—Jaytin Gumm, so., McPherson. Designated hitter—Matthew Eddy, so., Buhler. MVP—Ryan Henderson, sr., Buhler. Coach of the Year—Heath Gerstner, McPherson.

Second team

Pitcher—Xander Roberts, sr., Augusta; Hunter Alvord, so., McPherson; Dravin Fowler, jr., El Dorado; Ben Brittain, jr., Augusta. Catcher—Hunter Henderson, jr., Augusta. First base—Dylan Rinker, sr., McPherson; Landon Haines, fr., Circle. Third base—Ely Wilcox, sr., Augusta; Aiden Hoover, jr., McPherson. Shortstop—Bradley Neill, jr., Buhler. Outfield—Lane Willhite, jr., Circle; Jaydon Sundrgren, jr., El Dorado; Levi Atherton, jr., Buhler; Peyton Shupe, sr., Augusta. Utility—Jett Roberts, sr., El Dorado. Designated hitter—Jake Hageman, jr., Circle.

Honorable mention

Pitcher—Nick Taylor, sr., Augusta; Jaytin Gumm, so., McPherson; Jeffery Neil, fr., Buhler; Ryan Henderson, sr., Buhler; Taiden Hawkinson, sr., Buhler. Catcher—Dawson Feil, so., McPherson. Second base—Gannon White, so., El Dorado; Jaron Brown, jr., McPherson. Shortstop—Dominic Rios, jr., Augusta; Trip Baker, jr., El Dorado. Outfield—Collin Pearson, so., McPherson. Utility—Levi Nice, so., Circle. Designated hitter—Tucker Pelnar, so., McPherson.

AV-CTL Division IV

First team

Pitcher—Seth Reichenberger, jr., Andale-Garden Plain; Cole Kessling, jr., Clearwater; Hayden Malaise, so., Collegiate; Hunter Seier, jr., Mulvane. Catcher—Brady Hunter, so., Collegiate. First base—Jake Wellington, sr., Clearwater. Second base—Drew Charbonneau, jr., Collegiate. Third base—Parker Richardson, so., Mulvane. Shortstop—Brock Toothaker, sr., Clearwater. Outfield—Evan Eichenauer, jr., Collegiate; Cole Kessling, jr., Clearwater; Chase Green, jr., Rose Hill; Mason Ellis, jr., Mulvane. Utility—Trevor Kiser, sr., Rose Hill. Designated hitter—John Stuhlsatz, jr., Andale-Garden Plain. MVP—Seth Reichenberger, jr., Andale-Garden Plain. Coach of the Year—Joe Gehrer, Collegiate.

Second team

Pitcher—Brett Black, so., Collegiate; Wyatt McCormick, sr., Andale-Garden Plain; Julian Myers, so., Mulvane; Drew Charbonneau, jr., Collegiate. Catcher—Dylan Rich, so., Clearwater. First base—Wyatt McCormick, sr., Andale-Garden Plain. Second base—Austin Carlson, sr., Clearwater. Third base—Jace Campbell, fr., Collegiate; Ty Cash, so., Clearwater. Shortstop—Hunter Seier, jr., Mulvane. Outfield—Trace Witham, sr., Wellington; Ian Comer, jr., Mulvane; Jake May, jr., Andale-Garden Plain; Charlie Black, sr., Rose Hill Utility—Tab Creekmore, sr., Mulvane.

Honorable mention

Pitcher—Austin Rausch, sr., Andale-Garden Plain; Trevor Kiser, sr., Rose Hill; Jayden Jones, so., Rose Hill; Korbin Jones, jr., Wellington. Second base—Trey Abasolo, sr., Mulvane. Shortstop—Ashton Villagomez, jr., Collegiate. Outfield—Seth Reichenberger, jr., Andale-Garden Plain; Jackson Bishop, sr., Clearwater. Utility—Austin Carlson, sr., Clearwater; Berkeley Wright, sr., Wellington.

Central Plains League

First team

Pitcher—Mason Munz, sr., Kingman; Logan Bartlett, sr., Cheney; Harrison Voth, jr., Cheney. Catcher—Trent Canaan, sr., Cheney. First base—Kael McBeth, sr., Kingman. Second base—Jarrett Angle, sr., Chaparral. Third base—Cauy Scripsick, so., Medicine Lodge. Shortstop—Dalton Freund, sr., Kingman. Outfield—Eli Wiseman, sr., Belle Plaine; Connor Davis, jr., Trinity; Logan Bartlett, sr., Cheney. Utility—Easton Norris, so., Trinity. Designated hitter—Trent Reitmayer, jr., Cheney.

Honorable mention

Pitcher—Jared Stoffel, sr., Douglass; Wyatt Drouhard, jr., Chaparral. Catcher—Brady Roberts, jr., Douglass; Carter Helm, fr., Kingman. First base—Tim Bible, sr., Belle Plaine. Second base—Nolan Freund, so., Kingman. Third base—Nolan Reynolds, jr., Belle Plaine. Shortstop—Harrison Voth, jr., Cheney. Outfield—Dylan Damron, jr., Douglass; Mason Ouelette, sr., Belle Plaine; Trent Reitmayer, jr., Cheney; Blake Molyneux, sr., Cheney. Utility—Isaac Bible, so., Belle Plaine. Designated hitter—Jack Voth, fr., Cheney.

Central Kansas League

First team

Pitcher—Chandler Drake, jr., Halstead; Whit Rhodes, fr., Hesston; Matt Shanline, jr., Pratt; Cesar Espino, jr., Pratt. Catcher—Jack Stelter, sr., Larned. First base—Kade Blanchat, so., Smoky Valley. Second base—Aidan Smyth, sr., Larned. Third base—Kaleb Wise, so., Halstead. Shortstop—Dillan Smith, sr., Larned. Outfield—Darby Roper, sr., Haven; Brady Cox, sr., Hesston; Matthew Potucek, jr., Hillsboro; Dyllan Lunsford, jr., Pratt. Utility—Brandon Malm, sr., Smoky Valley. Designated hitter—Jacob Deda, sr., Pratt.

Second team

Pitcher—Kaleb Wise, so., Halstead; Holt Hanzlick, sr., Hoisington; Dillan Smith, sr., Larned; Aidan Smyth, sr., Larned. Catcher—Karter Cooprider, jr., Haven. First base—Logan Erway, jr., Larned. Second base—Kaden Hill, sr., Halstead. Third base—Tony Moore, fr., Hoisington. Shortstop—Jevon Miller, sr., Haven. Outfield—Ivan Gutierrez, sr., Halstead; Layton Haxton, so., Hoisington; Colton Murrell, so., Nickerson; Gerardo Martinez, so., Pratt. Utility—Jackson Swift, jr., Halstead. Designated hitter—Owen O’Halloran, sr., Hesston.

Honorable mention

Pitcher—D.J. Miller, so., Haven; Cody Wohlgemuth, sr., Hesston; Matthew Potucek, jr., Hillsboro; Landon Roberts, sr., Hillsboro; Jack Stelter, sr., Larned. Catcher—Cole Steinert, sr., Hoisington; Brian Bernhardt, jr., Lyons. First base—Hayden Laymon, jr., Lyons; Dru Lunsford, jr., Pratt. Second base—Hunter Navrat, jr., Hillsboro; Jaiden Diasio, fr., Lyons. Third base—Landon Roberts, sr., Hillsboro; Gabe Riffel, fr., Lyons; Matt Hook, jr., Pratt. Shortstop—Cody Wohlgemuth, sr., Hesston; Holt Hanzlick, sr., Hoisington; Blake Coss, jr., Pratt. Outfield—Adler Davison, so., Halstead; Carter Hiebert, sr., Halstead; Evan Berges, sr., Lyons. Utility—Phillip Young, jr., Hillsboro; Chase Steinert, so., Hoisington; Brady Hope, fr., Larned; Dawson Stover, jr., Lyons; Adan Garcia, sr., Nickerson. Designated hitter—Alex Caldwell, jr., Hillsboro.

Heart of America League

First team

Pitcher—Braedon Mercer, sr., Marion; Carson Munoz, sr., Inman; Nolan Crumrine, sr., Sedgwick. Catcher—Jayden Leonhardt, so., Inman. First base—Austin Harjo, jr., Sedgwick. Second base—Lance Hoffsommer, jr., Sedgwick. Third base—Jonathan Schlosser, sr., Moundridge. Shortstop—Kyler Konrade, jr., Inman. Outfield—Henry Burns, sr., Sedgwick; Derick Johnson, sr., Inman; Ethan Brandeweide, jr., Moundridge. Utility—Carter Brown, sr., Inman. Designated hitter—Wyatt Falco, sr., Moundridge.

Second team

Pitcher—Landon Snyder, sr., Inman; Braden Scribner, jr., Remington; Anthony Everhart, jr., Moundridge. Catcher—Justin Esposito, jr., Sedgwick. First base—Josiah Claassen, so., Remington. Second base—Sterling Lies, fr., Remington. Third base—Austin Wilkes, sr., Sedgwick. Shortstop—Seth Lanning, sr., Marion. Outfield—Connor Tilman, jr., Sedgwick; Brant Mikulecky, so., Inman; Taegen Bradley, jr., Ell Saline. Utility—Cole Schneider, sr., Ell Saline. Designated hitter—Duke Kinley, jr., Remington.

Honorable mention

Second base—Ty Rains, fr., Moundridge; Jack Lanning, fr., Marion. Third base—Braden Hays, sr., Remington; Sammy Shober, so., Inman; Kayden Goddard, jr., Ell Saline. Utility—Colton Bell, sr., Ell Saline.

South Central Border League

First team

Pitchers—Keaton Dickens, jr., Sedan; Hunter Lowmaster, so., Flinthills; Dustin Montgomery, so., West Elk; Ethan Powell, jr., Central-Burden; Russ Smith, fr., Central-Burden. Catchers—Eli Campbell, sr., Sedan; Tucker Travnichek, sr., Flinthills. Position players—Garrett Toon, jr., Central-Burden; Bradan Balman, so., Central-Burden; Cole Criss, sr., Cedar Vale-Dexter; Brogan Myers, sr., Cedar Vale-Dexter; Tayler Brown, jr., Flinthills; Jackson Houseman, jr., Flinthills; Peyton Rush, so., Oxford; Ethan Long, sr., Sedan; Jared Roggow-Harter, sr., Sedan; Braden Hopper, so., Udall; Rocky Hanks, sr., West Elk.

Honorable mention

Pitcher—Jace Wunderlich, fr., Central-Burden. Catchers—Si Killman, sr., Cedar Vale-Dexter; Blade Kenyon, jr., West Elk. Position players—Nacona Hamilton, so., Central-Burden; Kaden Miller, fr., Central-Burden; Karter Hiten, fr., Oxford; Raiden Black, sr., Sedan; Kaden Walker, sr., Sedan; Colby Jackson, sr., West Elk; Wesley Young, jr., West Elk.