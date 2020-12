The Wichita Eagle’s 2020 Kansas high school football all-state teams for each class

Derby quarterback Lem Wash avoids the Blue Valley North defense Saturday in the Kansas Class 6A state championship game at the College Boulevard Activity Center in Olathe. Special to The Eagle

The Wichita Eagle and Varsity Kansas present its 2020 Kansas high school football all-class teams, featuring the best players from teams all across the state.

Note: The 8-man teams will be released on Friday.

CLASS 6A

QB—Andrew Khoury, Junction City, sr., 6-1, 205

QB—Lem Wash, Derby, sr., 5-11, 210

RB—Dylan Edwards, Derby, so., 5-7, 140

RB—Ma’rrell Fountain, Olathe East, sr., 5-9, 190

RB—Devin Neal, Lawrence, sr., 6-0, 210

WR—A.J. King, Wichita East, sr., 5-10, 160

WR—Mekhi Miller, Blue Valley North, jr., 6-1, 190

OL—Porter Dannevik, Lawrence, sr., 6-3, 255

OL—Nick Herzog, Blue Valley, jr., 6-4, 270

OL—Rocco Hicks, Blue Valley West, sr., 6-4, 235

OL—Alex Key, Derby, jr., 6-4, 270

OL—David Sjoberg, Blue Valley North, sr., 6-3, 250

DL—Brenden Barley, Wichita East, sr., 6-2, 215

DL—Damian Ilalio, Manhattan, sr., 6-2, 270

DL—Sterling Smithson, Blue Valley, sr., 6-3, 305

DL—Nikko Taylor, Blue Valley North, sr., 6-5, 220

LB—Jack Hileman, Derby, sr., 5-9, 190

LB—Cole Mondi, Lawrence, sr., 5-11, 200

LB—Abram Phillips, Olathe North, sr., 5-11, 185

LB—Sadiki Smith, Junction City, sr., 6-0, 190

DB—Tanner Knox, Derby, sr., 5-11, 185

DB—Dasan McCullough, Blue Valley North, jr., 6-5, 220

DB—Jacob Parrish, Olathe North, jr., 5-11, 175

DB—Marion Ponds, Wichita East, sr., 6-1, 190

K—Charlie Weinrich, Blue Valley, jr., 5-11, 185

Offensive Player of the Year—Lem Wash, sr., Derby. Defensive Player of the Year—Damian Ilalio, sr., Manhattan. Coach of the Year—Brandon Clark, Derby.

Honorable mention

QB—Dayne Aschenbrenner, sr., Manhattan; Ty Black, sr., Shawnee Mission Northwest; Jackson Dooley, sr., Lawrence; Greyson Holbert, jr., Blue Valley; Henry Martin, jr., Blue Valley North; Dae’onte Mitchell, Wichita East; Noah Palmer, jr., Olathe North; Mikey Pauly, jr., Blue Valley Northwest; Asher Weiner, fr., Gardner Edgerton.

RB—Andrew Bradley, sr., Blue Valley West; Tyler Butash, jr., Gardner Edgerton; Anthony Favrow, jr., Olathe West; D.J. Giddens, sr., Junction City; Josh Janas, sr., Garden City; Aquantez Love, jr., Olathe North; Justin Mitchell, sr., Shawnee Mission Northwest; Jomarion Nelson, jr., Wichita East; Jacob Parrish, jr., Olathe North; Brady Robinson, sr., Olathe Northwest; Quentin Saunders, jr., Wichita West; Michael Solomon, jr., Blue Valley; Grant Stubblefield, so., Blue Valley Northwest.

WR—Robby Bolin, jr., Washburn Rural; Marcello Bussey, sr., Junction City; Matt Friess, sr., Dodge City; John Green, sr., Lawrence; Duke Henke, sr., Shawnee Mission Northwest; Daylan Jones, sr., Wichita East; Reid Liston, sr., Derby; Sterling Lockett, jr., Blue Valley; Max Muehlberger, jr., Blue Valley Northwest; Caquoy Patterson, jr., Wichita East; Ethan Reynolds, sr., Gardner Edgerton; Dorian Stephens, sr., Blue Valley; Drake Thatcher, jr., Derby; Russell Wilkey, sr., Junction City.

OL—Dylan Conn, jr., Derby; Gus Davis, sr., Gardner Edgerton, sr.; Omar Eldakak, sr., Blue Valley North; Kael Farkes, jr., Shawnee Mission Northwest; Dawson Harrington, sr., Olathe South; DeAndre Hudson, sr., Wichita Southeast; Tavor Hunter, jr., Wichita East; Anson Jacobsen, sr., Junction City; Mitchell Johnson, so., Derby; Parker Lane, jr., Olathe North; Brandon Luce, sr., Olathe East; Jeff Moore, sr., Topeka; Trey Nuzum, sr., Garden City; Gabe Peterson, jr., Blue Valley Northwest; Barrett Roads, jr., Campus; Uriel Soria, sr., Washburn Rural; Jonas Vickers, jr., Derby; Acen Villegas, jr., Lawrence; Cade Wilson, sr., Manhattan; Luke Zegunis, sr., Olathe West.

DL—Leo Clennan, sr., Blue Valley Northwest; Max Close, sr., Shawnee Mission South; Gus Davis, sr., Gardner Edgerton; Avonte Dixon, sr., Campus; Leon Dixon, sr., Wichita West; Quentin Dorsey, jr., Derby; Dylan Gillespie, sr., Lawrence; Mike Harris, sr., Shawnee Mission Northwest; Rocco Hicks, sr., Blue Valley West; Carter Lahmeyer, sr., Olathe North; Tai Newhouse, jr., Lawrence Free State; Clayton Power, sr., Blue Valley; Eric Schnurr, sr., Washburn Rural; Adam Shipp, sr., Wichita South; Mark Waller, sr., Olathe North; Austin Weiner, sr., Gardner Edgerton.

LB—Jaxon Avena, sr., Olathe East; Sam Butler, sr., Olathe West; Darius Cooper, sr., Wichita East; Hayden Essex, jr., Blue Valley; Ty Farrington, jr., Blue Valley North; Nolan Gray, sr., Olathe North; Aiden Knedler, sr., Dodge City; Jake McClure, jr., Gardner Edgerton; Shyheem Parker, jr., Wichita East; DaVonte Pritchard, sr., Gardner Edgerton; Jerome Ragin, jr., Wichita West; Sequoia Robinson, jr., Manhattan; Luke Stewart, sr., Derby; Coleson Syring, sr., Derby; Dialo Watson, jr., Wichita South; Ty Weber, so., Washburn Rural.

DB—Corey Akins, jr., Derby; Michael Allen, jr., Blue Valley; Sam Arrick, sr., Olathe Northwest; William Douglas, sr., Blue Valley North; Adama Faye, sr., Wichita East; Javan George, sr., Junction City; Rian Green, sr., Wichita West; Ty’Zhaun Jackson, sr., Manhattan; J’Qwon Johnson, sr., Wichita West; Will Krykowski, jr., Olathe West; Daeh McCullough, so., Blue Valley North; Corban Oberzan, sr., Lawrence; Tobi Osunsanmi, jr., Wichita East; Noah Palmer, jr., Olathe North; Ethan Reynolds, sr., Gardner Edgerton; Jacobee Williams, sr., Lawrence Free State; Zach Yates, jr., Blue Valley Northwest.

K—Giles Frederickson, jr., Washburn Rural; Connor Gellender, sr., Lawrence; Mika Montonen, jr., Blue Valley West; Spencer Sprenger, sr., Blue Valley North; Joey Wood, sr., Lawrence Free State.

CLASS 5A

QB—Cooper Marsh, Mill Valley, sr., 6-1, 175

QB—Jackson Miller, De Soto, sr., 6-0, 185

RB—Julius Bolden, Wichita Northwest, sr., 5-11, 195

RB—Josh Sanders, Maize, sr., 5-7, 180

RB—Hunter Trail, Bishop Carroll, sr., 5-8, 180

WR—Jake Johnson, Maize South, sr., 6-1, 190

WR—Jake Shope, Goddard, sr., 6-1, 185

OL—Danny Carroll, St. Thomas Aquinas, sr., 6-1, 265

OL—Nate Harding, Maize, sr., 6-2, 245

OL—Sam Hecht, Mill Valley, sr., 6-5, 245

OL—Ethan Kremer, Mill Valley, sr., 6-1, 270

OL—Ben Purvis, Bishop Carroll, sr., 6-2, 285

DL—Zac Daher, Wichita Northwest, sr., 6-4, 245

DL—Nathan Hale, Wichita Northwest, sr., 6-4, 225

DL—Gaven Haselhorst, Hays, sr., 6-1, 230

DL—Caden Reeves, St. Thomas Aquinas, sr., 6-2, 265

LB—Jack Hawver, Hutchinson, sr., 5-11, 200

LB—Kolten Jegen, Mill Valley, sr., 6-0, 215

LB—Ashton Ngo, Andover, sr., 6-0, 220

LB—Ethan Stuhlsatz, Kapaun Mt. Carmel, sr., 6-4, 205

DB—Cade Gatschet, Bishop Carroll, sr., 5-11, 180

DB—Wetu Kolomo, Wichita Northwest, sr., 6-0, 175

DB—Todric McGee, Wichita Northwest, sr., 6-1, 195

DB—Austin Rosetta, De Soto, sr., 6-4, 195

K—Chris Tennant, Mill Valley, sr., 6-5, 205

Offensive Player of the Year—Josh Sanders, sr., Maize. Defensive Player of the Year—Ethan Kremer, sr., Mill Valley. Coach of the Year—Weston Schartz, Kapaun Mt. Carmel.

Honorable mention

QB—Reid Cowan, sr., Topeka Seaman; Tanner Curry, sr., Blue Valley Southwest; Jordan Dale, jr., Hays; Andrew Gimino, sr., Kapaun Mt. Carmel; Avery Johnson, so., Maize; Aiden Niedens, sr., Bishop Carroll; Mason Ross, sr., Wichita Northwest; Kyler Semrad, sr., Goddard; Ben Schmidt, sr., Newton; Colin Shields, sr., Maize South.

RB—Caiden Barber, jr., Pittsburg; Doug Bates, sr., Kapaun Mt. Carmel; Evan Cantu, jr., Maize South; Kenyon Forrest, jr., Newton; Camden Kirmer, sr., Emporia; Alec McCuan, sr., Hutchinson; Max Middleton, jr., Andover; Geremiah Moore, jr., Wichita Northwest; Jaren Kanak, jr., Hays; John Randle, so., Wichita Heights; Casen Stallbaumer, jr., Topeka Seaman; Quin Wittenauer, sr., Mill Valley; Tank Young, sr., St. Thomas Aquinas.

WR—Zach Atkins, jr., Blue Valley Southwest; Kaleb Coleman, sr., Wichita Northwest; Tristen Everard, sr., Blue Valley Southwest; Byron Fitchpatrick, sr., Maize South; Oscar Gallardo, sr.,. Bishop Carroll; Jacob Hanna, sr., Maize; Jacob Hartman, sr., Mill Valley; Kendrick Jones, jr., Mill Valley; Zach Knowlton, jr., Spring Hill; Peyton Maxwell, sr., Newton; Gabe Phillips, sr., Valley Center; Tyson Priddy, sr., De Soto; Colin Schreiber, sr., Salina South; Mason Turney, sr., Eisenhower.

OL—Rhett Brown, sr., Goddard; Blaine Church, sr., De Soto; Robbie Dervin, sr., Mill Valley; Easton Dubbert, sr., De Soto; Jake Eisenhauer, sr., Salina Central; Jon Fan, sr., Hutchinson; Denver Gardner, sr., Spring Hill; Beau Grant, sr., Maize South; Alijandro Griese, sr., Leavenworth; Saxton Hall, sr., Mill Valley; Gabe Havlovic, sr., Bishop Carroll; George Hervey, jr., Wichita Heights; Aiden Kendall, sr., Newton; Ewan Mills, sr., Topeka Seaman; Mason Miranda, sr., Maize; Kaleb Nott, sr., Wichita Northwest; Nic Parker, sr., Andover; Hayden Porter, sr., Blue Valley Southwest; Noah Redcorn, sr., Kapaun Mt. Carmel; Keyvan Stallings, jr., Wichita Northwest.

DL—Nate Carter, jr., Wichita Northwest; Will Doolittle, jr., Kapaun Mt. Carmel; Jaxson Guillroy, sr., Maize; Ethan Kremer, sr., Mill Valley; Jalen Marshall, jr., St. Thomas Aquinas; Ruben Ortiz, jr., Goddard; Cameron Penny, sr., St. Thomas Aquinas; Jack Ryan, sr., Bishop Carroll; Dillon Schobourgh, sr., Andover; Cooper Schoonover, sr., Maize South; Aidan Shaffer, jr., Mill Valley; David Waymire, sr., Hutchinson; Braydon Wickliffe, jr., Goddard; Peyton Wiechman, sr., Maize South; Zach White, jr., De Soto; Amarion Wilkins, sr., Wichita Heights.

LB—Brandon Bowles, sr., Maize South; Logan Davidson, sr., Goddard; Darius Diaz, jr., Wichita Northwest; Chandler Goodnight, jr., Andover; Kyle Haas, sr., Maize; Cody Hawks, jr., Eisenhower; Andrew Husband, sr., Bishop Carroll; Tiger Jones, sr., Kapaun Mt. Carmel; Ian Keylon, sr., Blue Valley Southwest; Jy’Vaughn Martin, sr., Wichita Heights; Gavin Meyers, jr., Hays; Matthew Morrell, sr., Bishop Carroll; Dehann Nelson, sr., Newton; Kendall Norrod, sr., Maize; Gavin Williams, sr., De Soto; Jacob Younkman, sr., Wichita Northwest; Nathan Zeferjahn, sr., Topeka Seaman.

DB—Scott Adams, sr., Maize; Dajni Brooks, jr., St. Thomas Aquinas; Brandon Burr, sr., Kapaun Mt. Carmel; L.J. Butcher, sr., Pittsburg; Dalton Caraway, sr., Goddard; Elias Carson, sr., St. Thomas Aquinas; Cole Clauder, sr., Mill Valley; Britton Forsyth, jr., Maize South; Joziah Hill, sr., Wichita Northwest; A.J. Johnson, sr., Salina South; Isaiah Maikori, sr., Andover; Elijah Mosley, sr., Wichita Heights; Kinser Newquist, jr., Hutchinson; Hunter Sharp, sr., Valley Center; Zach Willis, sr., De Soto; Trey Worcester, sr., Mill Valley.

K—Carson Arndt, sr., Wichita Northwest; Kaden Claassen, jr., Wichita Heights; Isaac Prengel, sr., Topeka Seaman; Manuel Salamanca, sr., Shawnee Heights; Cole Segraves, jr., Maize; Isaac Schmitz, jr., Kapaun Mt. Carmel.

CLASS 4A

QB—Tim Dorsey, Bishop Miege, sr., 6-0, 185

QB—Dakota Burritt, St. James Academy, sr., 6-1, 170

RB— Jovanni Blackie, Paola, jr., 5-10, 190

RB—Tyler Bowden, Tonganoxie, sr., 5-3, 165

RB—La’James White, St. James Academy, sr., 5-8, 185

WR—Ty Claiborne, St. James Academy, sr., 6-3, 200

WR—Mack Moeller, Bishop Miege, sr., 6-3, 195

OL—Noah Bolticoff, Rose Hill, sr., 6-5, 275

OL—Drew Daniels, Andover Central, jr., 6-1, 260

OL—Jonah Scott, McPherson, sr., 6-3, 275

OL—Max Shannon, Arkansas City, sr., 5-11, 285

OL—Carter Stanchfield, Paola, sr., 6-3, 255

DL—Dallas Bond, Tonganoxie, sr., 6-4, 215

DL—Jarrett Brooks, Arkansas City, sr., 5-11, 265

DL—Jake Karr, Paola, sr., 6-1, 190

DL—Harry Spencer, St. James Academy, sr., 6-4, 260

LB—Sam Elliot, Buhler, jr., 5-9, 155

LB—Brycen Labertew, McPherson, sr., 5-11, 210

LB—Branden Martin, Tonganoxie, sr., 6-2, 195

LB—Zach Wittenberg, El Dorado, sr., 6-2, 215

DB—Jack Gossman, St. James Academy, sr., 5-10, 175

DB—Carson Key, Bishop Miege; sr., 5-7, 140

DB—Ely Wilcox, Augusta, sr., 6-5, 215

DB—Garrett Williams, Paola, sr., 6-1, 185

K—Chase White, Andover Central, sr., 5-11, 180

Offensive Player of the Year—La’James White, sr., St. James Academy. Defensive Player of the Year—Branden Martin, sr., Tonganoxie. Coach of the Year—Jon Wiemers, Arkansas City.

Honorable mention

QB—Bryson Evans, sr., Rose Hill; Bradley Neill, jr., Buhler; Hayden Oviatt, so., Wamego; Blake Poje, sr., Tonganoxie; Dylan Rinker, sr., McPherson; Isaac Stanton, sr., Basehor-Linwood; Malachi Vann, sr., Fort Scott; Gabe Welch, so., Arkansas City; Chase White, sr., Andover Central; Garrett Williams, sr., Paola.

RB—Ryan Andrews, sr., Augusta; Ashton Barkdull, jr., Andover Central; Brayden Beerbower, jr., Eudora; Jaylen Burch, jr., Bishop Miege; Xavier Cushinberry, sr., Atchison; Sam Elliot, jr., Buhler; Jaytin Gumm, so., McPherson; Jordan Johnson, so., Fort Scott; Conner Hasz, sr., Paola; Spencer Nolan, sr., Rose Hill; Jacob Rees, sr., Andover Central; Zack Sisemore, jr., Basehor-Linwood; Zach Wittenberg, sr., El Dorado.

WR—Garrett Almond, sr., Chanute; Lucas Barnes, jr., Arkansas City; Malik Benson, sr., Lansing; Bryce Bischler, sr., Rose Hill; Dallas Bond, sr., Tonganoxie; Jacob Boone, sr., St. James Academy; Jordan Brown, jr., Basehor-Linwood; Trey Buckbee, jr., McPherson; Bo Robison, sr., Paola; Cadon Clark, so., Arkansas City; Kyle Kohman, sr., Andover Central; Aaron Powell, sr., McPherson; Gus Ruddle, jr., McPherson; Davin Simms, sr., Andover Central.

OL—Blade Anderson, sr., McPherson; Damarius Bassett, sr., Paola; Camden Beebe, so., Kansas City Piper; Gavin Bell, jr., El Dorado; Travis Bohnenblust, sr., Eudora; Levi Cooley, so., Basehor-Linwood; Trevor Cooper, jr., Buhler; Kenny Fehrman, sr., Wellington; Drew French, sr., Lansing; Caleb Husselman, jr., Augusta; Dakota Istas, sr., McPherson; Jarrod Lowe, sr., Tonganoxie; Andrew Mann, jr., Andover Central; Syllvin Roark, sr., Fort Scott; Nathan Smith, sr., Bishop Miege; Harry Spencer, sr., St. James Academy; Hayden Thilges, sr., Bishop Miege; Brady White, sr., Coffeyville; Alec Younggren, sr., Louisburg; Emilio Zaldivar, sr., St. James Academy.

DL—Gavin Bell, jr., El Dorado; James Blick, sr., Buhler; Jarrett Christneson, sr., Buhler; Drew Daniels, jr., Andover Central; Kenny Fehrman, sr., Wellington; Noah Grady, sr., Labette County; Drew Hanken, sr., McPherson; Dalton Harris, jr., Basehor-Linwood; Andy Hupp, sr., Louisburg; Curtis Landrum, jr., McPherson; Grayson Quick, sr., Fort Scott; Carter Stanchfield, sr., Paola; Alex Stutzman, sr., Wamego; Bo Van Bruggen, jr., Buhler; Collin Williams, jr., Bishop Miege; Kamden Wilson, jr., Andover Central.

LB—Wyatt Bahm, so., Arkansas City; Ashton Barkdull, jr., Andover Central; Isaac Brakner, sr., Paola; Caden Crawford, jr., Lansing; Riley Eveland, sr., Wamego; Anthony Ferguson, sr., Kansas City Piper; Xavier Hernandez, sr., Atchison; Aidan Ingram, jr., Basehor-Linwood; Darell Jones, sr., Coffeyville; Koy Kenny, sr., Ulysses; Cael Lynch, sr., Eudora; Sam Schmidt, sr., St. James Academy; Jacob Stinnett, jr., Fort Scott; Tanner Tustian, jr., Buhler; Dylan Ward, sr., Lansing; Jake Welsh, jr., Bishop Miege.

DB—Jayton Alexander, sr., McPherson; Jack Bell, sr., Andover Central; Owen Bucher, sr., Arkansas City; Ryan Erickson, sr., Wamego; Silas Etter, jr., Eudora; Donald Harper, sr., Fort Scott; Jake Jackson, sr., Lansing; Sam Kleidosty, jr., Tonganoxie; Mason Lipford, sr., Buhler; Tariq Logan, sr., Coffeyville; Haden O’Toole, sr., Arkansas City; Levi Perez, sr., Buhler; Adam Peterson, sr., Basehor-Linwood; Heston Robbins, sr., Tonganoxie; Davin Simms, sr., Andover Central; Devon Watkins, sr., Arkansas City.

K—Aiden Battle, so., Atchison; Josh Kirby, sr., St. James Academy; Tyler Kohls, sr., Augusta; Tyson Lucas, sr., Chanute; Jackson McWilliams, fr., Tonganoxie.

CLASS 3A

QB—Tanner Cash, Clearwater, sr., 6-2, 215

QB—Thad Metcalfe, Perry-Lecompton, sr., 5-9, 170

RB—Nic Allen, Riley County, sr., 6-0, 180

RB—Lakin Farmer, Halstead, sr., 6-0, 175

RB—Canon Karn, Holton, sr., 6-1, 205

WR—Tanner Barcus, Parsons, sr., 5-8, 160

WR—Ben Bollinger, Hesston, sr., 6-4, 185

OL—Cruz Blair, Frontenac, jr., 6-1, 235

OL—Doug Grider, Halstead, sr., 6-2, 235

OL—Sterling Harp, Southeast-Saline, sr., 5-9, 240

OL—Oz Perez, Holcomb, sr., 6-3, 290

OL—Landen Ayres, Cheney, sr., 6-1, 215

DL—Landon Dean, Frontenac, jr., 6-4, 230

DL—Nick Herrman, Collegiate, sr., 6-0, 245

DL—Sean Urban, Perry-Lecompton, sr., 6-2, 280

DL—Cayden Winter, Andale, sr., 6-1, 240

LB—Will DeVader, Topeka Hayden, sr., 6-2, 190

LB—Caden Parthemer, Andale, sr., 6-2, 195

LB—Hayden Robb, Perry-Lecompton, sr., 5-10, 230

LB—Drew Schmelzle, Sabetha, sr., 6-5, 210

DB—Jaxson Gebhardt, Southeast-Saline, sr., 6-1, 185

DB—Noah Meyer, Andale, sr., 5-9, 175

DB—Desmond Purnell, Topeka Hayden, sr., 6-0, 210

DB—Eli Rowland, Andale, sr., 6-0, 185

K—Logan Bartlett, Cheney, sr., 5-10, 165

Offensive Player of the Year—Eli Rowland, sr., Andale. Defensive Player of the Year—Caden Parthemer, sr., Andale. Coach of the Year—Dylan Schmidt, Andale.

Honorable mention

QB—Leyton Cure, sr., Goodland; Bo Dilliner, sr., Anderson County; Trevor Erickson, sr., Chapman; Wesley Fair, so., Collegiate; Jaxson Gebhardt, sr., Southeast-Saline; Ethan Houk, sr., Parsons; Kaden Johnson, jr., Holcomb; Charlie Killingsworth, sr., Rock Creek; Damien Kline, jr., Prairie View; Collin McCartney, jr., Frontenac; Brett Sarwinski, jr., Galena; Dillan Smith, sr., Larned; Wyatt Trost, sr., Concordia; Harrison Voth, jr., Cheney; William Welch, sr., Perry-Lecompton.

RB—Bryant Banks, sr., Southeast-Saline; Deacon Henson, sr., Galena; Otis Jacobs, sr., Prairie View; Kolby Johnson, jr., Holcomb; Gabe Martin, jr., Columbus; Mario Menghini, so., Frontenac; Logan Mullin, sr., Clay Center; Gavin Price, sr., Burlington; Reichen Rush, jr., Perry-Lecompton; Hunter Schroeder, sr., Concordia; Braden Sloyer, sr., Burlington; Drew Schmelzle, sr., Sabetha; Konnor Tannahill, sr., Holton; Brock Toothaker, sr., Clearwater; Jace Thomas, so., Scott City; Quincy Thomas, jr., Cheney; Gabe Ungles, sr., Andale; Devon Weber, sr., Pratt; McClain Weekley, sr., Santa Fe Trail.

WR—Briggs Adkison, jr., Cherryvale; Logan Bartlett, sr., Cheney; Caden Brinegar, sr., Marysville; Jacob Chugg, sr., Collegiate; Luke Grace, jr., Cheney; Trey Harmison, jr., Riley County; Levi Knoll, jr., Holcomb; Haven Lysell-Stewart, jr., Smoky Valley; Keshawn Martin, jr., Wichita Trinity Academy; Lane Pierce, sr., Clearwater; Trey Pivarnik, sr., Topeka Hayden; Parker Stone, sr., Perry-Lecompton; Brayden Schilling, jr., Hesston; Jack Stelter, sr., Larned; Dion Sylvester, jr., Parsons; Isaac Tarango, sr., Scott City; Peyton Wahlmeier, sr., Colby; Brooks Whaley, sr., Rock Creek; Dawson Zenger, sr., Rock Creek.

OL—Ethan Bohnenblust, sr., Riley County; Tyler Boeken, jr., Iola; Gabe Bowers, sr., Scott City; Kylar Brandon, jr., Caney Valley; Jace Emberson, sr., Andale; Kaden Fields, jr., Osawatomie; Colby Garretson, jr., Prairie View; Sam Griffin, sr., Burlington; Connor Halbert, sr., Marysville; Sean Harris, sr., Clearwater; Kale Hauserman, sr., Clay Center; Cole Herman, sr., Halstead; Nick Herrman, sr., Collegiate; Jordan Huntington, sr., Holton; Kai Johnson, sr., Holcomb; Caleb Murillo, sr., Columbus; Owen O’Halloran, sr., Hesston; Joe Otting, so., Topeka Hayden; Jack Rausch, sr., Clearwater; Hayden Robb, sr., Perry-Lecompton; Ian Rosales, jr., Colby; Danny Saili, jr., Jefferson West; Colt Sell, jr., Chapman; Toby Thomas, sr., Baldwin; Sean Urban, sr., Perry-Lecompton; Carter Watkins, sr., Holton; Tim Wells, sr., Topeka Hayden; Cayden Winter, sr., Andale.

DL—Karson Allen, sr., Burlington; Eli Aouad, sr., Andale; Landen Ayres, sr., Cheney; Braden Black, sr., Cheney; Cruz Blair, jr., Frontenac; Gabe Bowers, sr., Scott City; Kaleb Evans, sr., Sabetha; Jaxson Folks, sr., Perry-Lecompton; Sterling Harp, sr., Southeast-Saline; Jack Herrman, sr., Collegiate; Bryan Hopper, sr., Riley County; Kai Johnson, sr., Holcomb; Tyler Little, so., Galena; Oz Perez, sr., Holcomb; Danny Saili, jr., Jefferson West; Kody Schalk, jr., Columbus; Hector Serratos, sr., Andale; Caden Vinduska, sr., Rock Creek; Tim Wells, sr., Topeka Hayden; Jack White, sr., Riley County; Dee Wideman, sr., Girard.

LB—Ryley Besler, sr., Perry-Lecompton; George Bunting, sr., Collegiate; Austin Carlson, sr., Clearwater; Drew Charbonneau, jr., Collegiate; Justice Compton, jr., Frontenac; Jake Engelbrecht, sr., Andale; Braden Esau, sr., Hesston; Doug Grider, sr., Halstead; Brody Hillman, sr., Cheney; A.J. Holmes, sr., Galena; Gabe Ketter, sr., Marysville; Trey King, jr., Caney Valley; Riggs Martin, sr., Hugoton; Colton McCammon, jr., Prairie View; Jeffery Nix, sr., Scott City; Jayden Rainer, sr., Topeka Hayden; Jordan Rainer, sr., Topeka Hayden; Matthew Rodriguez, jr., Southeast-Saline; Trent Smith, jr., Columbus; Brecken Troike, jr., Girard; Bryce Winsor, sr., Pratt; Zak Zeller, jr., Riley County.

DB—Logan Bartlett, sr., Cheney; Tanner Cash, sr., Clearwater; Jacob Chugg, sr., Collegiate; Blaine Culp, sr., Scott City; Trevor Erickson, sr., Chapman; Wesley Fair, so., Collegiate; Lakin Farmer, sr., Halstead; Ty Gates, sr., Frontenac; Braydon Gibson, sr., Russell; Jaxson Haraughty, jr., Columbus; Sawyer Harper, sr., Hugoton; Carter Hiebert, sr., Halstead; Levi Knoll, jr., Holcomb; Thad Metcalfe, sr., Perry-Lecompton; Gavin Pieschl, sr., Marysville; Gavin Price, sr., Burlington; Kale Purcell, sr., Holton; Lynn Shallenburger, sr., Columbus; Ashton Villagomez, jr., Collegiate; Brooks Whaley, sr., Rock Creek; Bree Williams, jr., Caney Valley; Dawson Williams, sr., Perry-Lecompton.

K—Easton Atwood, sr., Concordia; Blake Buessing, jr., Santa Fe Trail; Clay Gagnon, sr., Collegiate; Fernando Herrera, jr., Larned; Will Puerto, jr., Sabetha; Skyler Specht, sr., Topeka Hayden; Conner Walcher, jr., Clearwater.

Haven senior quarterback Darby Roper. Kristy Ehart Courtesy

CLASS 2A

QB—Torrey Horak, Rossville, jr., 5-10, 170

QB—Ty Sides, Phillipsburg, sr., 5-9, 160

RB—Holt Hanzlick, Hoisington, sr., 5-11, 205

RB—Woodrow Rezac, Rossville, sr., 6-1, 175

RB—Andrew Schwinn, Maur Hill Mt. Academy, sr., 5-11, 200

WR—Spencer Davidson, Minneapolis, sr., 6-2, 215

WR—Bo Reeves, Rossville, sr., 6-5, 210

OL—Hunter Barlow, Haven, sr., 6-3, 315

OL—Caige Cromer, Silver Lake, sr., 6-2, 215

OL—Christien Hawks, Norton, sr., 6-5, 260

OL—Taylor Torrance, St. Mary’s Colgan, sr., 6-2, 240

OL—Samuel Underwood, Maur Hill Mt. Academy, sr., 6-2, 240

DL—Nathan Deters, Nemaha Central, sr., 6-2, 220

DL—Connor Pruyser, Silver Lake, sr., 6-2, 215

DL—Austin Rempel, Hillsboro, sr., 5-10, 205

DL—Drew Whalen, Osage City, sr., 5-10, 250

LB—Kaiden Brown, Rossville, jr., 5-8, 175

LB—Anthony Hays, Garden Plain, sr., 6-0, 200

LB—Cole Steinert, Hoisington, sr., 5-9, 175

LB—Cameron Wise, West Franklin, sr., 6-5, 240

DB—Ty Gerety, Nemaha Central, sr., 5-11, 175

DB—Layne Hurla, Rossville, sr., 5-8, 155

DB—Hunter Morris, Hoisington, sr., 5-7, 170

DB—Darby Roper, Haven, sr., 5-11, 165

K—Mason Munz, Kingman, sr., 6-0, 150

Offensive Player of the Year—Torrey Horak, jr., Rossville. Defensive Player of the Year—Darby Roper, sr., Haven. Coach of the Year—Drew Thalmann and Thomas Cooprider, Haven.

Honorable mention

QB—Landon Boss, so., Osage City; Drew Caudle, sr., Maur Hill Mt. Academy; Nolan Freund, so., Kingman; Jay Gould, fr., Syracuse; Lucas Hammeke, sr., Hutchinson Trinity; Kade Harris, so., Thomas More Prep; Mason Haxton, sr., Hoisington; Zac Kramer, jr., Nemaha Central; Daigan Kruger, jr., Silver Lake; Dawson Lehman, sr., Erie; Trent Moeckel, sr., Minneapolis; Matthew Potucek, jr., Hillsboro; Darby Roper, sr., Haven; Jonah Ruder, sr., Norton; Jake Wright, jr., St. Mary’s Colgan.

RB—Reed Adelhardt, jr., Garden Plain; Alan Anderson, sr., Sterling; Josh Ball, sr., Hoisington; Jared Baxa, sr., Republic County; Benson Berndt, so., Beloit; Dom Bevilacqua, sr., St. Mary’s Colgan; Phoenix Carpenter, sr., Neodesha; Buddy Claibourn, sr., Fredonia; Guillermo Flores, jr., Southwestern Heights; Walt Gray, so., Hutchinson Trinity; Braxton Harrison, jr., Cimarron; Dalton Hilyard, jr., Douglass; Isaiah Holz, sr., St. Marys; Derek Larison, jr., Riverton; Nash Money, so., Wellsville; Nathan Schmidt, sr., Haven; Luke Sharp, sr., Ellsworth; Cameron Wise, sr., West Franklin.

WR—Trey Anderson, sr., Ellsworth; Tim Bible, sr., Belle Plaine; Dillon Boldt, sr., Hillsboro; Bray Davies, sr., Riverside; Garrett Fager, jr., Osage City; Gunnar Fort, sr., Osage City; Tyler Gerety, sr., Nemaha Central; Kagan Keeten, sr., Phillipsburg; Grant Kocour, sr., Maur Hill Mt. Academy; Seth Krehbiel, sr., Kingman; Walker Mallatt, sr., Riverton; Layne Mayeske, sr., Fredonia; Alex Pfaff, jr., Chaparral; Gianni Piccini, sr., St. Mary’s Colgan; Gannon Remer, jr., Silver Lake; Skylar Shingleton, sr., Haven; Garrison Spoonts, jr., Eureka; Jace Wentling, jr., Thomas More Prep; Frank Wichert, jr., Hillsboro.

OL—Roy Aguilar, so., Syracuse; Dawson Aller, sr., Lakin; Brycent Ashley, sr., Belle Plaine; Austin Bell, sr., Kingman; Quintin Beeson, sr., Republic County; Kris Brown, sr., Rossville; Brock Buresh, jr., Phillipsburg; Nathan Deters, sr., Nemaha Central; Gage Dewlen, sr., Haven; Cole Gilliland, so., Hoisington; Kaleb Green, so., Wellsville; Jack Haukap, sr., Garden Plain; Anthony Hays, sr., Garden Plain; Willie Kesinger, sr., Maur Hill Mt. Academy; Wyatt Littrell, sr., Osage City; Joe Martin, jr., Douglass; Todd Palic, sr., Marion; Nolan Parker, sr., Mission Valley; Keaton Pedigo, sr., Hutchinson Trinity; Austin Rempel, sr., Hillsboro; Hunter Renick, sr., Cimarron; Braden Rucker, sr., Eureka; Grady Seyfort, so., Beloit; Kyler Starbuck, sr., Fredonia; Colby Stephens, sr., Wellsville; Micah Uber, sr., Southeast-Cherokee; Blake Walker sr., Humboldt; Caden Webb, sr., Sterling; Dane Whalen, sr., Osage City.

DL—Roy Aguilar, so., Syracuse; Dawson Aller, sr., Lakin; Keyon Baccus, sr., Minneapolis; Josh Ball, sr., Hoisington; Hunter Barlow, sr., Haven; Dalton Freund, sr., Kingman; Mshewe Hale, jr., Rossville; Jack Haukap, sr., Garden Plain; Christien Hawks, sr., Norton; Any Jamis, sr., Fredonia; Kameron Ines, sr., Republic County; Kannon Keller, sr., St. Mary’s Colgan; Willie Kesinger, sr., Maur Hill Mt. Academy; Brody Lietz, jr., Rossville; Hunter Renick, sr., Cimarron; Braden Rucker, sr., Eureka; Ben Rudeen, sr., Mission Valley; Gavin Sproul, sr., Norton; Caleb Steele, sr., Belle Plaine; Micah Uber, sr., Southeast-Cherokee; Brennan Walker, jr., Beloit; Caden Webb, sr., Sterling; Trenton Yoder, jr., Haven.

LB—Reed Adelhardt, jr., Garden Plain; Alan Anderson, sr., Sterling; Seth Anderson, so., Norton; Andrew Bergmeier, sr., Hutchinson Trinity; Phoenix Carpenter, sr., Neodesha; Corey Catron, jr., Rossville; Cooper Hajek, so., Nemaha Central; Holt Hanzlick, sr., Hoisington; Seth Krehbiel, sr., Kingman; Brody Littrell, jr., Osage City; Keaton Loop, jr., Haven; Brennan Lowe, sr., Eureka; Efren Natividad, sr., Southwestern Heights; Todd Palic, sr., Marion; Luis Perez, sr., Syracuse; Tristan Rathbone, jr., Hillsboro; Andrew Schwinn, sr., Maur Hill Mt. Academy; Tate Seabolt, sr., Cimarron; Trey Sommer, so., Humboldt; Blake Stallbaumer, so., Nemaha Central; Jake Wegner, sr., Silver Lake; Brice Wood, sr., St. Mary’s Colgan.

DB—Parrish Beagle, sr., Maur Hill Mt. Academy; Reid Crawford, sr., Osage City; Joel Deters, jr., Mission Valley; Joel Ford, jr., Phillipsburg; Landon Gray, sr., Hutchinson Trinity; Gavin Gudenkauf, sr., Nemaha Central; Braxton Harrison, jr., Cimarron; Ayden Kearney, sr., Wellsville; Dawson Lehman, sr., Erie; Cole Martin, sr., Douglass; Layne Mayeske, sr., Fredonia; Mason Munz, sr., Kingman; Gage Palic, sr., Nemaha Central; Matthew Potucek, jr., Hillsboro; Bo Reeves, sr., Rossville; Brogan Renfro, jr., Silver Lake; Jackson Rexroat, jr., Beloit; Andrew Ridenhour, sr., Cimarron; Chase Robinson, sr., Hoisington; Jonah Ruder, sr., Norton; Travis Scheer, sr., Garden Plain; Eli Wiseman, sr., Belle Plaine.

K—Emmanuel Aguilar, jr., Cimarron; Channar Feuerbacher, jr., Silver Lake; Lucas Hammeke, sr., Hutchinson Trinity; Janko Kalan, sr., St. Mary’s Colgan; Bo Reeves, sr., Rossville; Chasyn Vogan, jr., Minneapolis; Jace Wentling, jr., Thomas More Prep.

Sedgwick (7-0) is undefeated heading into Friday’s showdown against Conway Springs (6-1) thanks in part to the stellar play of quarterback Lance Hoffsommer. Kelley DeGraffenreid Courtesy

CLASS 1A

QB—Lance Hoffsommer, Sedgwick, jr., 6-3, 180

QB—Cameron Beardsley, Valley Heights, sr., 6-0, 170

RB—Ethan Abell, Oakley, sr., 5-10, 180

RB—Luke Detwiler, Lyndon, sr., 5-10, 175

RB—Jonathan Wright, Conway Springs, sr., 6-2, 180

WR—Henry Burns, Sedgwick, sr., 5-11, 165

WR—Jordan Barnard, Olpe, sr., 6-1, 200

OL—Max Blaufuss, Olpe, sr., 5-7, 195

OL—Jenson Schoenfeld, Oakley, sr., 6-2, 230

OL—Caleb McAfee, Jefferson County North, sr., 6-0, 230

OL—Dairien Dawes, Inman, sr., 6-2, 190

OL—Austin Holthaus, Centralia, sr., 6-0, 260

DL—Beau Baker, Lyndon, sr., 6-0, 245

DL—Hunter Scheck, Oakley, sr., 5-9, 220

DL—Miles Kitselman, Lyndon, sr., 6-5, 245

DL—Zach Osner, Conway Springs, sr., 6-2, 190

LB—Ted Skalsky, Olpe, jr., 6-0, 195

LB—Dustin Tobler, Lyndon, sr., 6-0, 190

LB—Carter Brown, Inman, sr., 6-0, 180

LB—Landon Gutschenritter, Jefferson County North, sr., 6-1, 190

DB—Eric Cain, Oakley, sr., 5-11, 155

DB—Damon Redeker, Olpe, jr., 5-11, 160

DB—Devon Feldkamp, Centralia, sr., 5-9, 165

DB—Griffin Kugler, Smith Center, sr., 6-1, 170

K—Connor Tillman, Sedgwick, jr., 6-2, 195

Offensive Player of the Year—Ethan Abell, sr., Oakley. Defensive Player of the Year—Damon Redeker, jr., Olpe. Coach of the Year—Lance Sawyer, Inman.

Honorable mention

QB—Eric Cain, sr., Oakley; Tony Detwiler, jr., Central Heights; Jace Doerksen, jr., Inman; Blake Fowler, so., Jefferson County North; Heath Hilger, sr., Conway Springs; Darian Massey, jr., Lyndon; T.J. Morrical, sr., Ell-Saline; Cade Oliver, jr., Wabaunsee; Damon Redeker, jr., Olpe.

RB—Kendyn Blank, jr., Inman; Devon Feldkamp, sr., Centralia; Landon Gutschenritter, sr., Jefferson County North; Ian Haverkamp, sr., Centralia; Derek Hoelting, jr., Olpe; Trenton L’Ecuyer, jr., Valley Heights; Kynden Robert, sr., Olpe; Jake Sasse, so., Smith Center; Owen Thiel, sr., Remington; Dylan Thompson, sr., Jackson Heights; Jake Yungeberg, sr., Valley Heights.

WR—Jarod Crawford, sr., Central Heights; Anders Dewey, jr., Plainville; Keenan Drees, sr., Ell-Saline; Ethan Edington, sr., Lyndon; Ryan Feldkamp, jr., Jefferson County North; Patrick Friess, jr., Conway Springs; Tanner Heckel, fr., Inman; Blake Huebert, jr., Sedgwick; Derick Johnson, sr., Inman; Griffin Kugler, sr., Smith Center; Tyler Lohmeyer, sr., Wabaunsee; Mason Richards, sr., Sacred Heart; Cole Schulte, sr., Conway Springs; Dawson Schultz, sr., Wabaunsee.

OL—Eric Annis, sr., Oakley; Beau Baker, sr., Lyndon; Jesus Calzada, sr., Ell-Saline; Sam Culp, jr., Sedgwick; Jackson Fitch, sr., Lyndon; Colton Haresnape, jr., Smith Center; Cole Hase, sr., Inman; Colton Hasenkamp, sr., Centralia; T.K. Maforo, sr., Conway Springs; Zach Osner, sr., Conway Springs; Tyler Reeves, jr., Elkhart; Ted Skalsky, jr., Olpe; Jonah Smith, sr., Plainville; John Stoecker, sr., Oakley; Treydon Talley, jr., Centralia; Charlie Timmons, sr., Smith Center; Taylor Wamego, sr., Jackson Heights.

DL—Max Blaufuss, sr., Olpe; Garret Cole, so., Olpe; Sam Culp, jr., Sedgwick; Darien Dawes, sr., Inman; Braden Hays, sr., Remington; Tyler Heinen, sr., Centralia; Eli Hopkins, sr., Ell-Saline; Isaac Houghton, sr., Troy; Chase Maxwell, sr., Smith Center; Korbin Miller, jr., Uniontown; Ethan Perkins, jr., Conway Springs; Peyton Rathbun, sr., Plainville; Jonah Smith, sr., Plainville; Taylor Wamego, sr., Jackson Heights; Brayden Weiss, jr., Olpe; Aiden Welch, so., Central Heights.

LB—Hayden Drury, sr., Jefferson County North; Jayden Ferguson, sr., Sedgwick; Evan Haines, sr., Valley Heights; Ben Hansen, jr., Plainville; Ian Haverkamp, sr., Centralia; Derek Hoelting, jr., Olpe; Austin Holthaus, sr., Centralia; Christian Koch, jr., Oakley; Kyler Konrade, jr., Inman; Toby Lewis, sr., Remington; Karsten McKee, so., Pleasanton; Cauy Newell, sr., Central Heights; Jonathan Temaat, jr., Oakley; Dylan Thompson, sr., Jackson Heights; Jonathan Wright, sr., Conway Springs; Jake Yungeberg, sr., Valley Heights.

DB—Cameron Beardsley, sr., Valley Heights; Kendyn Blank, jr., Inman; Jason Bosley, jr., Jackson Heights; Henry Burns, sr., Sedgwick; Jarod Crawford, sr., Central Heights; Luke Detwiler, sr., Lyndon; Tony Detwiler, jr., Central Heights; Anders Dewey, jr., Plainville; Jace Doerksen, jr., Inman; Keenan Drees, sr., Ell-Saline; Ethan Edington, sr., Lyndon, sr.; Emmett Jobbins, sr., Jefferson County North; Duke Kinley, jr., Remington; Toby Miller, jr., Lyndon; Drew Perry, sr., Uniontown; Will Schmidt, so., Oakley.

K—Gabe Castillo, sr., Olpe; Ryan Feldkamp, jr., Jefferson County North; Tyler Harvey, sr., Uniontown; Cole Schulte, sr., Conway Springs;