Kansas high school football: Every all-league team in the state for the 2020 season

The Wichita Eagle

Varsity Kansas has compiled every Kansas high school football all-league team for all players in the 2020 season.

The Eastern Kansas League, Flint Hills League, Greater Wichita Athletic League and Heart of America League did not conduct all-league football teams this season.

AV-CTL DIVISION 1

Offensive Player of the Year—Josh Sanders, sr., Maize. Defensive Player of the Year—Jack Hawver, sr., Hutchinson. Coach of the Year—Mike Vernon, Hutchinson.

First team

Quarterback—Ben Schmidt, sr., Newton. Running back—Dylan Edwards, so., Derby; Josh Sanders, sr., Maize; Alec McCuan, sr., Hutchinson. Wide receiver—Jake Johnson, sr., Maize South; Peyton Maxwell, sr., Newton. Tight end—Caleb Crumm, jr., Maize South. Offensive line—Alex Key, jr., Derby; Jon Fan, sr., Hutchinson; Nate Harding, sr., Maize; Beau Grant, sr., Maize South; Aiden Kendall, sr., Newton. Defensive line—David Waymire, sr., Hutchinson; Peyton Wiechman, sr., Maize South; Avonte Dixon, sr., Campus; Cooper Schoonover, sr., Maize South. Linebacker—Coleson Syring, sr., Derby; Jack Hawver, sr., Hutchinson; Kendall Norrod, sr., Maize; Dehann Nelson, sr., Newton. Defensive back—Tanner Knox, sr., Derby; Kinser Newquist, jr., Hutchinson; Scott Adams, sr. Maize; Britton Forsythe, jr., Maize South; A.J. Johnson, sr., Salina South. Returner—Josh Sanders, sr., Maize. Kicker—Cole Segraves, jr., Maize. Punter—Landon Eskridge, sr., Maize South.

Second team

Quarterback—Avery Johnson, so., Maize; Colin Shields, sr., Maize South. Running back—Evan Cantu, jr., Maize South; Brandt Cox, jr., Salina South; Kenyon Forrest, jr., Newton. Wide receiver—Reid Liston, sr., Derby; Jacob Hanna, sr., Maize; Colin Schreiber, sr., Salina South. Tight end—Drake Thatcher, jr., Derby. Offensive line—Barrett Roads, jr., Campus; Jonas Vickers, jr., Derby; Mason Seitz, jr., Hutchinson; Logan Bolinger, sr., Maize South; Shae Lefort, jr., Salina South. Defensive line—Andon Carpenter, jr., Derby; Caden Miranda, so., Maize; Kayson Dietz, jr., Salina South; Jaxon Guillroy, sr., Maize; Davis Mick, sr., Newton. Linebacker—Jack Hileman, sr., Derby; Kyle Haas, sr., Maize; Brandon Bowles, sr., Maize South; Luke Simpson, so., Salina South. Defensive back—Christian Sicard, so., Campus; Corey Akins, jr., Derby; Jonah Remsberg, jr., Newton; Owen Bulleigh, sr., Salina South. Kicker—Sam Parks, fr., Maize South; Collin Hershberger, so., Newton. Punter—Kyle Grill, jr., Maize.

Honorable mention

Quarterback—Lem Wash, sr., Derby; Myles Thompson, sr., Hutchinson; Weston Fries, so., Salina South. Wide receiver—Tate Rico, sr., Campus; Byron Fitchpatrick, jr., Maize South. Offensive line—Mason Miranda, sr., Maize. Linebacker—Jackson Bradley, sr., Campus; Luke Stewart, sr., Derby; Emilio Martinez, sr., Hutchinson; Harper Kennedy, sr., Maize South; Nick Antonowich, sr., Newton; Carter Kirby, sr., Salina South. Defensive back—Cayden Hughbanks, sr., Maize.

AV-CTL DIVISION 2

Offensive Player of the Year—Kyler Semrad, sr., Goddard. Defensive Player of the Year—Ashton Ngo, sr., Andover. Coach of the Year—Ken Dusenbury, Andover.

First team

Quarterback—Kyler Semrad, sr., Goddard. Running back—Max Middleton, sr., Andover; Ashton Barkdull, jr., Andover Central. Wide receiver—Jake Shope, sr., Goddard; Mason Turney, sr., Eisenhower; Jacob Rees, sr., Andover Central. Tight end—Gabe Phillips, sr., Valley Center. Offensive line—Rhett Brown, sr., Goddard; Drew Daniels, jr., Andover Central; Jake Eisenhauer, sr., Salina Central; Nic Parker, sr., Andover; Max Shannon, sr., Arkansas City. Defensive line—Drew Daniels, jr., Andover Central; Ruben Ortiz, jr., Goddard; Braydon Wickliffe, jr., Goddard; Dillon Schobourgh, sr., Andover. Linebacker—Ashton Ngo, sr., Andover; Logan Davidson, sr., Goddard; Cody Hawks, jr., Eisenhower; Chandler Goodnight, jr., Andover. Defensive back—Isaiah Maikori, sr., Andover; Hunter Sharp, sr., Valley Center; Jack Bell, sr., Andover Central; Owen Bucher, sr., Arkansas City. Returner—Mason Turney, sr., Eisenhower. Kicker—Chase White, sr., Andover Central. Punter—Jack Bell, sr., Andover Central.

Second team

Quarterback—Gabe Welch, so., Arkansas City. Running back—Micah Moore, jr., Salina Central; Ben Warner, sr., Valley Center. Wide receiver—Logan Losey, jr., Salina Central; Davin Simms, sr., Andover Central. Tight end—Tyler Haskell, sr., Goddard. Offensive line—Ethan Rink, sr., Eisenhower; Austin Coash, sr., Valley Center; Andrew Mann, jr., Andover Central; Chandler Goodnight, jr., Andover; Matthew Glen, sr., Salina Central. Defensive line—Jarrett Brooks, sr., Arkansas City; Weston Jennings, sr., Valley Center; Kamden Wilson, jr., Andover Central; Rafeal Serrano, sr., Salina Central. Linebacker—Jacob Rees, sr., Andover Central; Ashton Barkdull, jr., Andover Central; Tate Schurle, sr., Valley Center; Christian Palmer, sr., Goddard. Defensive back—Cody Houser, sr., Eisenhower; Dalton Caraway, sr., Goddard; Jaxon Kolzow, jr., Salina Central; Davin Simms, sr., Andover Central. Returner—Ashton Barkdull, jr., Andover Central. Kicker—Mehki Collins, sr., Goddard. Punter—Jaxson Kolzow, jr., Salina Central; Jake Reed, jr., Goddard.

Honorable mention

Quarterback—Chase White, sr., Andover Central; Kaleb Harden, sr., Valley Center; Brady Strausz, so., Andover; Nick Hogan, sr., Eisenhower. Running back—Ashton Ngo, sr., Andover; Dylan Reese, jr., Goddard; Dominic Phillips, sr., Valley Center. Wide receiver—Lucas Barnes, jr., Arkansas City; Owen Rush, jr., Eisenhower; Soren Carr, sr., Goddard; Haden O’Toole, sr., Arkansas City; Kyle Kohman, sr., Andover Central; Cadon Clark, so., Arkansas City; Bo Bantz, jr., Goddard; Jack Bell, sr., Andover Central; Ezavyar Jackson, sr., Salina Central; Hunter Stacy, sr., Valley Center. Tight end—Cade Friend, jr., Eisenhower; Lance Blubaugh, jr., Arkansas City. Offensive line—Derek Yuza, sr., Eisenhower; Jarrett Brooks, sr., Arkansas City; Hunter Schrader, sr., Goddard; Dallas Gould, jr., Valley Center; Landon Coy, sr., Andover Central; A.J. Piper, sr., Andover; M.J. Owing, jr., Goddard. Defensive line—Max Shannon, sr., Arkansas City; Bronx Wood, so., Andover Central; Isaac Sheeran, jr., Andover Central; Nic Parker, sr., Andover. Linebacker—Seth Volker, sr., Eisenhower; Kayson Graham, jr., Salina Central; Jarrett Bergman, sr., Valley Center; Brooks Richardson, so., Salina Central; Wyatt Bahm, so., Arkansas City; Dalton Dunn, jr., Goddard; Brent Ho, sr., Eisenhower. Defensive back—Quentin Born, jr., Andover; Lake Hamilton, jr., Goddard; Fenton Brozek, sr., Goddard; Devon Watkins, sr. Arkansas City; Dakota Hogan, sr., Salina Central; Reese Beason, sr., Goddard; Caleb Peach, sr., Valley Center; Carson Brunow, sr., Eisenhower; Kade Wilson, jr., Valley Center; Kyren Parrott, sr., Andover Central. Special teams—Hunter Schrader, sr., Goddard; Logan Losey, jr., Salina Central.

AV-CTL DIVISION 3

Offensive Player of the Year—Sam Elliott, jr., Buhler. Defensive Player of the Year—Brycen Labertew, sr., McPherson. Co-Coaches of the Year—Jace Pavlovich, McPherson; Steve Warner, Buhler; Wes Bell, El Dorado.

First team

Quarterback—Dylan Rinker, sr., McPherson. Running back—Sam Elliott, jr., Buhler; Zach Wittenberg, sr., El Dorado; Ryan Andrews, sr., Augusta. Wide receiver—Aaron Powell, sr., McPherson; Gus Ruddle, jr., McPherson. Tight end—Bo Van Bruggen, jr., Buhler. Offensive line—Jonah Scott, sr., McPherson; Trevor Cooper, jr., Buhler; Gavin Bell, jr., El Dorado; Blade Anderson, sr., McPherson; Caleb Husselman, jr., Augusta. Defensive line—Drew Hanken, sr., McPherson; James Blick, sr., Buhler; Bo Van Bruggen, jr., Buhler; Curtis Landrum, jr., McPherson. Linebacker—Brycen Labertew, sr., McPherson; Ely Wilcox, sr., Augusta; Sam Elliot, jr., Buhler; Zach Wittenberg, sr., El Dorado. Defensive back—Jayton Alexander, sr., McPherson; Mason Lipford, sr., Buhler; Jayden Dukes, jr., McPherson; Levi Perez, sr., Buhler. Kicker—Tyler Kohls, sr., Augusta. Punter—Sebastian Flower, jr., Augusta.

Second team

Quarterback—Bradley Neill, jr., Buhler; Gannon White, so., El Dorado. Running back—Jaytin Gumm, so., McPherson; Armon Acosta, jr., Winfield. Wide receiver—Brock McCurdy, jr., Buhler; Ely Wilcox, sr., Augusta. Tight end—Sam Becker, so., McPherson. Offensive line—Jarrett Christenson, sr., Buhler; Dakota Istas, sr., McPherson; Dylan Slusser, so., Augusta; Jackson Childs, jr., Buhler; Dez Stitt, sr., El Dorado. Defensive line—Jarrett Christenson, sr., Buhler; Jaice Minear, jr., McPherson; Gavin Bell, jr., El Dorado; Cash Money, sr., Augusta. Linebacker—Aiden Hoover, jr., McPherson; Tanner Tustian, jr., Buhler; Jalen Rice, so., El Dorado; Holt Williams, jr., Augusta. Defensive back—Kaden McDaniel, so., Augusta; Braden Ledford, sr., Winfield; Lukas Rogers, sr., Circle; Dravin Fowler, sr., El Dorado. Kicker—Blaise Hoover, fr., McPherson. Punter—Carson Moler, jr., Buhler.

Honorable mention

Quarterback—Jett Hand, sr., Augusta; Luke McGinnis, jr., Circle. Running back—Jaydon Sundgren, jr., El Dorado; Sky Schriner, jr., McPherson; Hunter Anderson, jr., Augusta. Wide receiver—Sebastian Flower, jr., Augusta; Ty Smith, so., Circle. Offensive line—Levi Wittenberg, so., El Dorado; Corey Gilbert, sr., Buhler; Nate Volkman, sr., Augusta; Braxton Bailey, jr., McPherson; Michael Riddle, so., El Dorado; Zack Timberlake, sr., Augusta; Hayden Wallace, sr., McPherson. Defensive line—Dez Stitt, sr., El Dorado; Brayden Ketterman, sr., Circle; Preston Bratton, jr., Augusta; Sam Uhlman, jr., Circle; Jake Shaults, sr., Circle; Darriene Gibbs, jr., McPherson; Dalin Coffey, jr., Buhler. Linebacker—Cort Ott, sr., Circle; Hunter Alvord, so., McPherson; Trevin Biddle, sr., Winfield; Connor Clausing, jr., El Dorado; Thomas Johnson, so., Augusta. Defensive back—Diante Campbell, jr., Buhler; Trey Buckbee, jr., McPherson; Duke Lichlyter, sr., Augusta; Cameron Campbell, jr., Buhler; Jaydon Sundgren, jr., El Dorado; Luke McGinnis, jr., Circle; Collin Pearson, jr., McPherson; Dylan Bougher, jr., Circle. Punter—Drew Veatch, so., El Dorado; Daniel Stovall, sr., Circle.

AV-CTL DIVISION 4

Offensive Player of the Year—Tanner Cash, sr., Clearwater. Defensive Player of the Year—Caden Parthemer, sr., Andale. Coach of the Year—Dylan Schmidt, Andale.

First team

Quarterback—Tanner Cash, sr., Clearwater. Running back—Eli Rowland, sr., Andale; Brock Toothaker, sr., Clearwater; Gabe Ungles, sr., Andale. Wide receiver—Jacob Chugg, sr., Collegiate; Lane Pierce, sr., Clearwater. Tight end—Caden Parthemer, sr., Andale. Offensive line—Cayden Winter, sr., Andale; Nick Herman, sr., Collegiate; Sean Harris, sr., Clearwater; Jace Emberson, sr., Andale; Kenny Ferhman, sr., Wellington. Defensive line—Cayden Winter, sr., Andale; Jack Herman, sr., Collegiate; Eli Auoad, sr., Andale; Nick Herman, sr., Collegiate. Linebacker—Caden Parthemer, sr., Andale; Austin Carlson, sr., Clearwater; Drew Charbonneau, jr., Collegiate; Jake Engelbrecht, sr., Andale. Defensive back—Eli Rowland, sr., Andale; Noah Meyer, sr., Andale; Tanner Cash, sr., Clearwater; Jacob Chugg, sr., Collegiate. Returner—Eli Rowland, sr., Andale. Kicker—Clay Gagnon, sr., Collegiate. Punter—Jack Duarte, jr., Collegiate.

Second team

Quarterback—Wesley Fair, so., Collegiate. Running back—Spencer Nolan, sr., Rose Hill; Dustyn Schettler, jr., Wellington. Wide receiver—Bryce Bischler, sr., Rose Hill; Ian Comer, jr., Mulvane. Tight end—George Bunting, sr., Collegiate. Offensive line—Jack Herman, sr., Collegiate; Noah Bolticoff, sr., Rose Hill; Beau Kerschen, jr., Andale; Jack Rausch, sr., Clearwater; Hagen Wright, jr., Wellington. Defensive line—Kenny Ferhman, sr., Wellington; Hector Serratos, sr., Andale; Brett Gibbs, jr., Clearwater; George Bunting, sr., Collegiate. Linebacker—Sam Agustin, jr., Collegiate; Ethan Luckner, sr., Clearwater; Logan Spexarth, jr., Andale; Bryce Bischler, sr., Rose Hill. Defensive back—Austin Villagomez, jr., Collegiate; Lane Pierce, sr., Clearwater; Wesley Fair, so., Collegiate; Mehki Haskin-Ybarra, so., Wellington. Returner—Tanner Cash, sr., Clearwater. Kicker—Conner Walcher, jr., Clearwater. Punter—Tate Martin, jr., Clearwater.

Honorable mention

Quarterback—Noah Meyer, sr., Andale; Bryson Evans, sr., Rose Hill. Running back—Carson Phelps, so., Collegiate; Jacob Chugg, sr., Collegiate; Jake Engelbrecht, sr., Andale. Wide receiver—Michael Fair, sr., Collegiate; Trevor Kiser, sr., Rose Hill. Tight end—Nick Warren, jr., Clearwater; Kale Kochick, jr., Rose Hill. Offensive line—Mark Hourini, sr., Collegiate; Brett Gibbs, jr., Clearwater; Eli Auoad, sr., Andale; Canon Smith, sr., Mulvane; Dalton Dockers, sr., Rose Hill; Brock Demel, sr., Clearwater; Hunter Scott, sr., Mulvane; Finn Ross, sr., Collegiate; Trevor Clark, jr., Wellington. Defensive line—Sean Harris, sr., Clearwater; Byron Knight, jr., Collegiate; Nick Warren, jr., Clearwater; Canon Smith, sr., Mulvane. Linebacker—Ian Comer, jr., Mulvane; Brandon Kelly, sr., Rose Hill. Defensive back—Keagan Beavers, jr., Rose Hill; Gabe Ungles, sr., Andale; Aidan Brockman, jr., Clearwater; Cameron Brown, jr., Collegiate; Cody Parthemer, so., Andale; Kobe Turner, sr., Collegiate; Trenton Davis, so., Mulvane; Chase Green, jr., Rose Hill. Returner—Brock Toothaker, sr., Clearwater.

CENTRAL PLAINS LEAGUE

Offensive Player of the Year—Jonathan Wright, sr., Conway Springs, running back. Defensive Player of the Year—Anthony Hays, sr., Garden Plain, linebacker.

First team

Quarterback—Harrison Voth, jr., Cheney. Running back—Dalton Hilyard, jr., Douglass; Reed Adelhardt, jr., Garden Plain; Jonathan Wright, sr., Conway Springs. Wide receiver—Logan Bartlett, sr., Cheney; Tim Bible, sr., Belle Plaine; Seth Krehbiel, sr., Kingman. TIght end—Alec Pfaff, jr., Chaparral; Patrick Friess, jr., Conway Springs. Offensive line—Landen Ayres, sr., Cheney; Zach Osner, sr., Conway Springs; Joe Martin, jr., Douglass; Anthony Hays, sr., Garden Plain; Austin Bell, sr., Kingman. Defensive line—Landen Ayres, sr., Cheney; Braden Black, sr., Cheney; Jack Haukap, sr., Garden Plain; Zach Osner, sr., Conway Springs; Dalton Freund, sr., Kingman. Linebacker—Brody Hillman, sr., Cheney; Jonathan Wright, sr., Conway Springs; Seth Krehbiel, sr., Kingman; Anthony Hays, sr., Garden Plain. Defensive back—Eli Wiseman, sr., Belle Plaine; Logan Bartlett, sr., Cheney; Cole Martin, sr., Douglass; Travis Scheer, sr., Garden Plain. Kicker—Logan Bartlett, sr., Cheney. Punter—Cole Martin, sr., Douglass.

Second team

Quarterback—Heath Hilger, sr., Conway Springs. Running back—Caleb Steele, sr., Belle Plaine; Quincy Thomas, jr., Cheney. Wide receiver—Theron Wedel, jr., Medicine Lodge; Keshawn Martin, jr., Trinity Academy; Eli Wiseman, sr., Belle Plaine. Tight end—Will Tice, jr., Garden Plain. Offensive line—Brycent Ashely, sr., Belle Plaine; Nolan Reynolds, jr., Belle Plaine; Peyton Hays, jr., Cheney; TK Maforo, sr., Conway Springs; Jack Haukap, sr., Garden Plain. Defensive line—Caleb Steele, sr., Belle Plaine; Kaden Harding, jr., Chaparral; Jess Hancock, jr., Trinity Academy; Wade Morgan, so., Douglass; Trevor Schmidt, jr., Garden Plain. Linebacker—Hunter Glaves, sr., Douglass; Colby Schreiner, jr., Kingman; Reed Adelhardt, jr., Garden Plain; Brycent Ashely, sr., Belle Plaine; Alec Pfaff, jr., Chaparral. Defensive back—Mason Munz, sr., Kingman; Theron Wedel, jr., Medicine Lodge; Cole Schulte, sr., Conway Springs; Jack Francis, so., Chaparral. Kicker—Mason Munz, sr., Kingman. Punter—Will Tice, jr., Garden Plain.

Honorable mention

Quarterback—Kade Rockers, sr., Garden Plain; Nolan Freund, so., Kingman. Running back—Jack Francis, so., Chaparral; Fontaine Dixon, sr., Trinity Academy; Cole Schulte, sr., Conway Springs; Tranden Daerr, sr., Garden Plain. Wide receiver—Luke Grace, jr., Cheney; Travis Scheer, sr., Garden Plain; Mason Munz, sr., Kingman; Bryson Toubassi, sr., Independent. Offensive line—Braden Black, sr., Cheney; Blake Molyneux, sr., Cheney; Kael McBeth, sr., Kingman; Harlem Miller, fr., Medicine Lodge; Tavin Allen, jr., Medicine Lodge. Kicker—Cole Schulte, sr., Conway Springs. Defensive line—Ethan Perkins, jr., Conway Springs; Bret Short, so., Independent; Nick Molitor, sr., Kingman; Austin Bell, sr., Kingman; Harlem Miller, fr., Medicine Lodge. Linebacker—Colby Barton, jr., Belle Plaine; Logan Warren, jr., Conway Springs; Tranden Daerr, sr., Garden Plain. Defensive back—Quincy Thomas, jr., Cheney.

CENTRAL KANSAS LEAGUE

First team

Quarterback—Darby Roper, sr., Haven. Running back—Lakin Farmer, sr., Halstead; Holt Hanzlick, sr., Hoisington; Nathan Schmidt, sr., Haven. Wide receiver—Ben Bollinger, sr., Hesston; Jack Stelter, sr., Larned; Frank Wichert, jr., Hillsboro. Tight end—Haven Lysell-Stewart, jr., Smoky Valley. Offensive line—Doug Grider, sr,. Halstead; Owen O’Halloran, sr., Hesston; Hunter Barlow, sr., Haven; Cole Gilliland, so., Hoisington; Cole Herman, sr., Halstead. Defensive line—Cole Herman, sr., Halstead; Josh Ball, sr., Hoisington; Hunter Barlow, sr., Haven; Owen O’Halloran, sr., Hesston. Linebacker—Doug Grider, sr., Halstead; Holt Hanzlick, sr., Hoisington; Braden Esau, sr., Hesston; Keaton Loop, jr., Haven. Defensive back—Darby Roper, sr., Haven; Matthew Potucek, jr., Hillsboro; Hunter Morris, sr., Hoisington; Lakin Farmer, sr., Halstead. Returner—Lakin Farmer, sr., Halstead. Kicker—Fernando Herrera, jr., Larned. Punter—Braden Mooney, sr., Hoisington.

Second team

Quarterback—Matthew Potucek, jr., Hillsboro. Running back—Devon Weber, sr., Pratt; Josh Ball, sr., Hoisington; Cole Steinert, sr., Hoisington. Wide receiver—Brayden Schilling, jr., Hesston; Brady Cox, sr., Hesston; Hunter Galloway, sr., Haven. Offensive line—Austin Rempel, sr., Hillsboro; Carlos Ibarra, jr., Larned; Kort Sjogren, sr., Smoky Valley; Sam Logan, jr., Nickerson; Drake Van Scoyoc, so., Pratt. Defensive line—Treyton Yoder, jr., Haven; Cole Gilliland, so., Hoisington; Trystan Stambaugh, so., Smoky Valley; Sam Logan, jr., Nickerson. Linebacker—Bryce Winsor, sr., Pratt; Haven Lysell-Stewart, jr., Smoky Valley; Cole Steinert, sr., Hoisington; Logan Erway, jr., Larned. Defensive back—Carter Hiebert, sr., Halstead; Ben Bollinger, sr., Hesston; Jadyn Medina, sr., Hoisington; Chase Robinson, sr., Hoisington. Returner—Andreus Tucker, sr., Larned. Kicker—Dillon Boldt, sr., Hillsboro. Punter—Skylar Shingleton, sr., Haven.

Honorable mention

Quarterback—Mason Haxton, sr., Hoisington; Dillan Smith, sr., Larned; Jake Lucas, sr., Smoky Valley. Running back—Hunter Morris, sr., Hoisington; Logan Erway, jr., Larned. Wide receiver—Skylar Shingleton, sr., Haven; Dillon Boldt, sr., Hillsboro; Chase Robinson, sr., Hoisington; Andreus Tucker, sr., Larned. Offensive line—Gage Dewlen, sr., Haven; Trevor Bartz, sr., Larned. Defensive line—Nolan Wilborn, sr., Hoisington; Jace Snyder, sr., Larned; Tanner Luttig, sr., Smoky Valley. Linebacker—Kaden Lopz, sr., Halstead; Nathan Schmidt, sr., Haven; Tristan Rathbone, jr., Hillsboro. Defensive back—Frank Wichert, jr., Hillsboro; Kaden Pontius, sr., Larned; Jack Stelter, sr., Larned; Phillipe Manga, sr., Nickerson; Jesus Acosta, sr., Pratt; brandt Heble, sr., Smoky Valley. Returner—Darby Roper, sr., Haven. Kicker—Brandon Malm, sr., Smoky Valley.

SOUTH CENTRAL BORDER LEAGUE

First team

Quarterback—Eli Campebll, sr., Sedan; Keiondre Smith, so., Caldwell; Cole Criss, sr., Cedar Vale-Dexter; Cooper Wolf, sr., South Haven. Running back—Taydren Tindle, so., West Elk. Wide receiver—Tucker Locke, jr., South Haven. Tight end—Trey Strand, sr., Caldwell; Dameion Hatten, jr., Sedan; Noah Phillips, sr., Argonia. Offensive line—Seth Drouhard, jr., Argonia; Jared Roggow-Harter, sr., Sedan; Jadon Brown, sr., Caldwell. Defensive line—Eathan Long, jr., Sedan; Noah Phillips, sr., Argonia; Jared Roggow-Harter, sr., Sedan; Landon Dvorak, sr., Caldwell; Zarek Wilson, sr., Central-Burden; Cole Criss, sr., Cedar Vale-Dexter. Returner—Tayden Tindle, so., West Elk. Kicker—Fernando Mendoza, jr., Sedan. Punter—Garrett Toon, jr., Central-Burdan.

Second team

Running back—Jude Stow, sr., Caldwell; Zarek Wilson, sr., Central-Burden; Josh Smith, sr., Oxford. Tight end—Wesley Young, jr., West Elk; Garrett Toon, jr., Central-Burden. Offensive line—Alex Hood, sr., Central-Burden; Cael Sorum, jr., Flinthills; Judd Griffith, sr., Argonia. Defensive line—Alex Hood, sr., Central-Burden; Cael Sorum, jr., Flinthills; Wesley Young, jr., West Elk. Linebacker—Tony Brogan, jr., Central-Burden; Si Killman, sr., Cedar Vale-Dexter. Defensive back—Logan Mclain, so., South Haven; Darius Casebolt, sr., Cedar Vale-Dexter; Tucker Travnichek, sr., Flinthills.

Honorable mention

Wide receiver—Austin King, jr., Udall; Dawson Bristor, jr., Caldwell. Linebacker—Parker Rock, sr., Cedar Vale-Dexter; Josh Smith, sr., Oxford; Cooper Wolf, sr., South Haven. Defensive back—Brody Perkins, jr., Caldwell. Long Snapper—Si Killman, sr., Cedar Vale-Dexter.

WHEAT STATE LEAGUE

First team

Keaton Littrell, sr., Canton-Galva; Connor Koehn, sr., Canton-Galva; Tyson Struber, jr., Canton-Galva; Brayden Collins, sr., Canton-Galva; Lane Methvin, sr., Centre; Eddie Gaeddert, sr., Goessel; Nate Zogelman, sr., Goessel; Luke Wiens, sr., Goessel; Blake Kiefer, jr., Herington; Damion Woods, so., Herington; Jayden Garrison, sr., Little River; Graham Stephens, sr., Little River; Braxton Lafferty, so., Little River; Kaden Schafer, jr., Little River; Gage Branson, sr., Peabody-Burns; Noal Reynolds, jr., Peabody-Burns; Thomas Smith, jr., Peabody-Smith; Cameron Campuzano, sr., Rural Vista; Dylan Hynes, jr., Solomon; Spencer Coup, fr., Solomon; Konner Murphy, sr., Wakefield.

Honorable mention

Brandon Huff, sr., Canton-Galva; Quintin Bina, jr., Centre; Ridley Swader, jr., Herington; Grant Stephens, so., Little River; Phillip Young, jr., Peabody-Burns; Dylan Worrell, sr., Rural Vista; Alex Herbel, sr., Solomon; Trevor Uken, jr., Wakefield.

Links to other all-league teams

Blue Valley: Blue Valley, BV North, BV Northwest, BV Southwest, BV West.

Big 7: Hiawatha, Holton, Jefferson West, Nemaha Central, Perry-Lecompton, Riverside, Royal Valley, Sabetha.

Centennial: Emporia, Highland Park, Junction City, Manhattan, Topeka, Topeka Hayden, Topeka Seaman, Washburn Rural.

Central Prairie: Central Plains, Ellinwood, Kinsley, La Crosse, Macksville, Ness City, Otis-Bison, St. John, Victoria.

CNC: Baxter Springs, Columbus, Frontenac, Galena, Girard, Riverton, St. Mary’s Colgan.

Flint Hills: Central Heights, Chase County, Council Grove, Lyndon, Mission Valley, Northern Heights, Osage City, West Franklin.

Frontier: Baldwin, Bonner Springs, Eudora, KC Piper, Louisburg, Ottawa, Paola, Spring Hill, Tonganoxie.

GWAC: Cimarron, Colby, Goodland, Holcomb, Hugoton, Scott City, Ulysses.

Hi-Plains: Elkhart, Lakin, Southwestern Heights, Stanton County, Sublette, Syracuse, WIchita County.

Lyon County (LCL): Burlingame, Hamilton, Hartford, Lebo, Madison, Marais Des Cygnes Valley, Olpe, Southern Coffey County, Waverly.

Mid-Continent: Ellis, Hill City, Hoxie, Norton, Oakley, Phillipsburg, Plainville, Russell, Smith Center, Stockton, Thomas More Prep, WaKeeney-Trego.

Mid-East: Riley County, Rock Creek, Rossville, Silver Lake, St. Marys, Wabaunsee.

NCAA: Beloit, Ellsworth, Minneapolis, Republic County, Sacred Heart, Southeast-Saline.

North Central Kansas (NCKL): Abilene, Chapman, Clay Center, Concordia, Marysville, Wamego.

Northeast Kansas (NEKL): Atchison County, Horton, Jackson Heights, Jefferson County North, Maur Hill, McLouth, Oskaloosa, Pleasant Ridge, Valley Falls.

Northern Plains: Beloit-St. John’s, Chase, Downs-Lakeside, Lincoln, Osborne, Pike Valley, Rock Hills, Southern Cloud, Prescott, Thunder Ridge, Wilson.

Northwest Kansas (NWKL): Dighton, Greeley County, Oberlin-Decatur, Quinter, Rawlins County, St. Francis, Wallace County.

Pioneer: Anderson County, Burlington, Iola, Osawatomie, Prairie View, Santa Fe Trail, Wellsville.

Southeast Kansas (SEKL): Chanute, Coffeyville, Fort Scott, Independence, Labette County, Parsons, Pittsburg.

SPIAA: Ashland, Bucklin, Hodgeman County, Ingalls, Kiowa County, Meade, Minneola, Pawnee Heights, Satanta, South Central, Spearville, South Gray.

Sunflower: Gardner-Edgerton, Lawrence, Lawrence Free State, Mill Vallye, Olathe East, Olathe North, Olathe Northwest, Olathe South, Olathe West, SM East, SM North, SM Northwest, SM South, SM West.

Three Rivers (11-man): Jayhawk-Linn, Northeast-Arma, Pleasanton, Southeast-Cherokee, Uniontown.

Three Rivers (8-man): Altoona-Midway, Chetopa, Colony-Crest, Marmaton Valley, Oswego, St. Paul, Yates Center.

Twin Valley (8-man): Axtell, BV Randolph, Clifton-Clyde, Doniphan West, Frankfort, Hanover, Linn, Onaga, Washington County, Wetmore.

Twin Valley (11-man): Centralia, Troy, Valley Heights.

United Kansas Conference: Basehor-Linwood, De Soto, KC Turner, Lansing, Leavenworth, Shawnee Heights.

Western Athletic Conference (WAC): Dodge City, Garden City, Great Bend, Hays, Liberal.

Western Kansas Liberty: Brewster-Triplains, Cheylin, Healy, Logan-Palco, Northern Valley, Weskan, Western Plains, Wheatland-Grinnell.

Class 3A-District 8: Cheney, Holcomb, Hugoton, Larned, Nickerson, Pratt.

Class 2A-District 1: Erie, Fredonia, Neodesha, Riverton, Southeast-Cherokee, St. Marys-Colgan.

Class 2A-District 2: Eureka, Humboldt, Jayhawk-Linn, Osage City, Wellsville, West Franklin.

Class 2A-District 5: Haven, Hillsboro, Hutchinson Trinity, Lyons, Marion, Sterling.

Class 2A-District 6: Belle Plaine, Bluestem, Chaparral, Douglass, Garden Plain, Kingman.

Class 1A-District 3: Ell-Saline, Ellinwood, Inman, Oakley, Plainville, Sacred Heart, Smith Center.