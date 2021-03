The Wichita Eagle’s 2021 Kansas high school boys basketball all-class state teams

The Maize boys basketball team celebrates its first state championship in program history after topping Topeka West in the Class 5A championship game in Emporia on Saturday. Courtesy

The Wichita Eagle and Varsity Kansas present its 2021 Kansas high school boys basketball all-class teams, featuring the best players from teams all across the state.

The Wichita Eagle also released its girls basketball all-class teams and all-state teams on Sunday.

Class 6A

First team

Jack Chapman, sr., 6-7, Blue Valley Northwest

Sterling Chapman, sr., 6-5, Campus

Alston Mason, sr., 6-1, Blue Valley Northwest

Zeke Mayo, sr., 6-3, Lawrence

Andrew Orr, sr., 6-8, Blue Valley North

Second team

Joe Berry, sr., 6-2, Washburn Rural

Mike Carson, sr., 6-3, Kansas City J.C. Harmon

Isaac Patterson, sr., 6-5, Blue Valley North

Aidan Shaw, jr., 6-8, Blue Valley

Stevie Strong, sr., 6-1, Campus

Third team

Mozae Downing, jr., 6-4, Lawrence Free State

Bronxon Frierson, sr., 6-2, Wichita Heights

Preston Reynolds, sr., 6-4, Shawnee Mission East

Damare Smith, jr., 6-0, Shawnee Mission Northwest

Myles Thompson, sr., 6-7, Hutchinson

Player of the Year—Sterling Chapman, Campus.

Coach of the Year—Ryan Phifer, Blue Valley North.

Honorable mention

Miles Blandi, jr., Blue Valley; Owen Braxmeyer, sr., Manhattan; Kernan Bundy, jr., Blue Valley North; Zaid Dajani, jr., Olathe Northwest; Chris Dixon, sr., Junction City; Corbin Dozier, jr., Olathe South; David Duncan, sr., Wichita Northwest; Tommy Faseru, sr., Olathe West; Darryon Frierson, sr., Wichita South; Matt Friess, sr., Dodge City; Ben Fritz, sr., Blue Valley Northwest; Jayden Hall, sr., Campus; Jack Hutchinson, sr., Washburn Rural; Cooper Jackson, jr., Lawrence Free State; Daylan Jones, sr., Wichita East; Dreylin Kemp, jr., Wichita Heights; A.J. King, sr., Wichita East; Carter Lichtsinn, sr., Olathe West; Pearse Long, jr., Lawrence; Quinton Mason, sr., Olathe North; Isaac Ray, sr., Derby; Tae Rosales, jr., Garden City; Erik Smith, sr., Shawnee Mission South; Kobe Smith, so., Wichita Southeast; Nikko Taylor, sr., Blue Valley North; Will Townsend, sr., Shawnee Mission East; Landon Wagler, jr., Shawnee Mission Northwest; Hezekiah Washington, sr., Wichita West; Fontaine Williams, jr., Derby; Luke Williams, sr., Olathe South; T.J. Williams, fr., Wichita Heights.

CLASS 5A

First team

Trevion Alexander, sr., 6-4, Topeka West

Javon Grant, sr., 5-11, Pittsburg

Jacob Hanna, sr., 6-3, Maize

Jack Johnson, sr., 6-2, Andover

Alex Littlejohn, sr., 6-5, Bishop Carroll

Second team

Kyle Grill, jr., 6-5, Maize

Nick Hogan, sr., 6-5, Eisenhower

Jace Linenberger, jr., 6-6, Hays

Wyatt Noll, sr., 6-6, De Soto

Marque Wilkerson, jr., 6-3, Topeka West

Third team

Jordan Brown, jr., 6-4, Basehor-Linwood

Avery Johnson, so., 6-3, Maize

Nathan Johnson, sr., 6-3, Kansas City Washington

Enrique Lankford, sr., 6-3, Bishop Carroll

Dalyn Schwarz, sr., 6-6, Hays

Player of the Year—Javon Grant, Pittsburg.

Coach of the Year—Chris Grill, Maize.

Honorable mention

Nate Barnhart, sr., De Soto; Malik Benson, sr., Lansing; Winston Bing, sr., Maize; Jaxon Brackeen, sr., Newton; Jaron Briggs, jr., Kansas City Piper; Elijah Brooks, jr., Topeka West; Javan Buchanan, jr., Maize South; Michael Cahill, sr., St. James Academy; Blake Danitschek, sr., Kapaun Mt. Carmel; Kaleb Gaddis, sr., Andover; Ty Henry, jr., Topeka Seaman; Eli Isaacs, sr., Valley Center; Cooper Jones, sr., Spring Hill; Josh Jordan, sr., Salina South; Devon Junghans, sr., Salina South; Carson Kieffer, jr., Hays; Jinwoo Kim, jr., Blue Valley Southwest; Nick Mason, sr., Mill Valley; Trevor McBride, jr., Basehor-Linwood; Reed McHenry, sr., Salina Central; Brock Merz, sr., Arkansas City; Camron Moses, sr., Goddard; Gabe Phillips, sr., Valley Center; C.J. Powell, sr., Highland Park; Carter Reid, sr., Bishop Carroll; Will Rost, so., St. Thomas Aquinas; Charles Snyder, sr., Emporia; Sam Somerhalder, jr., St. James Academy; Trent Stimac, jr., Bonner Springs; Ethan Stuhlsatz, sr., Kapaun Mt. Carmel.

CLASS 4A

First team

Trey Abasolo, sr., 6-2, Mulvane

Max Alexander, sr., 6-0, Buhler

Taj Manning, jr., 6-8, Bishop Miege

Julian Margrave, jr., 6-9, Louisburg

Mark Mitchell, jr., 6-9, Bishop Miege

Second team

Harrison Braudis, sr., 6-2, Bishop Miege

Seth Madron, jr., 6-1, McPherson

Brendan Parker, sr., 6-0, Augusta

Kale Purcell, sr., 6-3, Holton

Adriel Smith, jr., 5-10, Rose Hill

Third team

Easton Ewing, so., 6-7, Independence

Weston Guetterman, sr., 6-1, Louisburg

Tanner Hecht, sr., 6-5, Wamego

Lance Walker, sr., 6-5, Ulysses

Ely Wilcox, sr., 6-4, Augusta

Player of the Year—Mark Mitchell, Bishop Miege.

Coach of the Year—Ty Pfannenstiel, Louisburg.

Honorable mention

Jayton Alexander, sr., McPherson; Rylee Beach, jr., Tonganoxie; Kaleb Becker, jr., Abilene; L.J. Berkstresser, so., El Dorado; Christian Bowen-Webb, jr., Bishop Miege; Trey Brown, sr., Fort Scott; Landon Carson, sr., Iola; Tanner Cash, sr., Clearwater; Ian Comer, jr., Mulvane; Jake Fritz, jr., Wamego; Brett Gibbs, jr., Clearwater; Jaden Hamm, so., Eudora; Aidan Harper, sr., Winfield; Eli Hestand, jr., Labette County; Xavier Hernandez, sr., Atchison; Ethan Houk, sr., Parsons; Kam Koester, jr., Chanute; Matt Lierz, so., Holton; Tariq Logan, sr., Coffeyville; Noah McCullough, jr., Ottawa; Kaden McDaniel, so., Augusta; Tanner Meyer, sr., Wellington; Drew Middleton, sr., Circle; Trey Moala, jr., Paola; Nathan Nemechek, jr., Andale; Joe Otting, so., Topeka Hayden; Heston Robbins, sr., Tonganoxie; Kellan Simoneau, so., Rose Hill; Wyatt Trost, sr., Concordia; Jack Voth, so., Buhler.

CLASS 3A

First team

Cason Richardson, jr., 6-2, Hesston

Brett Sarwinski, jr., 5-10, Galena

Jackson Schulte, sr., 6-3, Thomas More Prep

Nahcs Wahwassuck, jr., 6-5, Royal Valley

Dawson Zenger, sr., 6-2, Rock Creek

Second team

Hunter Davis, sr., 5-8, Lakin

Trey McClure, sr., 6-1, Lyons

Drew Nicholson, sr., 6-7, Hoisington

Harrison Voth, jr., 6-1, Cheney

Christian Williams, sr., 6-0, Wichita Trinity Academy

Third team

Jimmy Dorsey, jr., 6-4, Wellsville

Charlie Goree, sr., 6-3, Wichita Collegiate

Zane Jacques, sr., 6-3, Haven

Jayce Korf, sr., 6-3, Hugoton

Ty Sides, sr., 5-9, Phillipsburg

Player of the Year—Cason Richardson, Hesston.

Coach of the Year—Greg Raleigh, Hesston.

Honorable mention

Nick Arnold, jr., Hesston; Kurtis Beck, jr., Nemaha Central; Brahm Born, jr., Girard; Landon Boss, so., Osage City; Josh Broxterman, sr., Jefferson West; Brennan Brumbaugh, sr., Goodland; Sergio Chavez, jr., Southwestern Heights; Fred Criqui, jr., St. Marys; Layton Crosby, sr., Larned; Haden Daharsh, sr., Hugoton; Spencer Davidson, sr., Minneapolis; Maddox Decker, sr., Santa Fe Trail; Wesley Fair, so., Wichita Collegiate; Cade Fischer, sr., West Franklin; Gunnar Fort, sr., Osage City; Jordan Fudge, jr., Frontenac; Connor Gibson, sr., Pleasant Ridge; Luke Grace, jr., Cheney; Sawyer Harper, sr., Hugoton; Avery Haxton, sr., Ellsworth; Mason Haxton, sr., Hoisington; Jevon Hill, jr., Wichita Trinity Academy; Avery Holle, sr., Riley County; Kolbyn Hooper, sr., Cherryvale; Koen Hula, jr., Council Grove; Keller Hurla, so., St. Marys; Reece Katzer, jr., Anderson County; Brady Klotz, jr., Royal Valley; Zac Kramer, jr., Nemaha Central; Tyler Little, so., Galena; Haven Lysell-Stewart, jr., Smoky Valley; Allen Martinez, jr., Lakin; Zephyn Mason, sr., Holcomb; Mario Menghini, so., Frontenac; Kaden O’Neil, sr., Wellsville; Brian Payer, sr., Burlington; Gavin Pieschl, sr., Marysville; Chris Pursley, sr., Osawatomie; Jackson Rader, sr., Marysville; Jamey Richardson, so., Riverton; Andrew Ridenour, sr., Cimarron; Darby Roper, sr., Haven; Jace Scott, sr., Caney Valley; Eli Sawyers, so., Southeast of Saline; Brayden Schilling, jr., Hesston; Jackson Showalter, sr., Wellsville; Sam Smith, jr., Burlington; Parker Stone, sr., Perry-Lecompton; Ryan Schrum, sr., Norton; Gabe Valentine, sr., Eureka; Peyton Wahlmeier, sr., Colby; Isaac Welch, sr., Riverton; Dylan Wert, so., Thomas More Prep; Brooks Whaley, sr., Rock Creek; Nolan White, sr., Minneapolis.

CLASS 2A

First team

Lucas Hammeke, sr., 6-0, Hutchinson Trinity

Harlan Obioha, sr., 7-0, Hoxie

Brekyn Ratzlaff, so., 6-1, Hillsboro

Tyus Wilson, sr., 6-7, Sterling

Eli Wiseman, sr., 5-9, Belle Plaine

Second team

Britton Dutton, so., 6-0, Ellinwood

Brady Frickey, sr., 5-10, Ellis

Miles Kitselman, sr., 6-5, Lyndon

Devin Loudermilk, sr., 6-3, West Elk

Chase Wiebe, sr., 6-2, Berean Academy

Third team

Dameion Hatten, jr., 6-3, Sedan

Kobe Hoover, sr., 6-0, Washington County

Tyler Lohmeyer, jr., 6-0, Wabaunsee

Brayden Meseke, jr., 5-11, Wabaunsee

Grayson Ratzlaff, jr., 6-7, Hillsboro

Player of the Year—Harlan Obioha, Hoxie.

Coach of the Year—Darrel Knoll, Hillsboro.

Honorable mention

Cameron Beardsley, sr., Valley Heights; Mark Bogner, sr., Erie; Cade Burdette, so., Cherokee-Southeast; Manny Chavez, sr., Wichita County; Clayton Cole, so., Elkhart; Jarod Crawford, sr., Central Heights; Cole Criss, sr., Cedar Vale-Dexter; Bray Davies, sr., Riverside; Luke Detwiler, sr., Lyndon; Eric Dillinger, jr., Erie; Daniel Eck, sr., Ellis; Owen Eidman, sr., Chase County; Owen Evans, so., Heritage Christian; Ryan Feldkamp, jr., Jefferson County North; Cole Feldt, jr., WaKeeney-Trego; Avery Gatzemeyer, jr., Valley Falls; Dale Gillespie, so., Pleasanton; Caleb Gilliland, sr., Sacred Heart; Jacob Gormky, sr., Sacred Heart; Landon Gray, sr., Hutchinson Trinity; Jake Harvey, sr., Uniontown; Colby Haukap, sr., Garden Plain; Nathan Hawk, sr., Valley Falls; Tanner Heckel, fr., Inman; Austin Hilton, sr., Belle Plaine; Lance Hoffsommer, jr., Sedgwick; Sean Hurst, jr., Yates Center; Landon Kaufman, so., Moundridge; Derek Keith, jr., Hill City; Kolbran Korbelik, sr., Maur Hill-Mount; James Kramer, sr., Jefferson County North; Eli Lawson, fr., Bennington; Dayton Logan, sr., Mission Valley; Gabe Mannebach, sr., Garden Plain; Jalen Martin, sr., Wichita Independent; Braedon Mercer, sr., Marion; Toby Miller, jr., Lyndon; Austin Plunkett, sr., Syracuse; Matthew Potucek, jr., Hillsboro; Kayde Rietzke, sr., Wichita County; Rex Robinette, jr., Maranatha Christian; Charlie Russell, jr., WaKeeney-Trego; Cole Scott, sr., Stanton County; Dane Scheetz, sr., Oakley; Sam Snook, sr., Berean Academy; Trey Sommer, fr., Humboldt; Tyler Stuhlsatz, so., Ellinwood; Zach Surface, jr., Sterling; Clay Sutterby, sr., Uniontown; Gavin Tremblay, sr., Hoxie; Jalen VanBecelaere, jr., Pittsburg-St. Mary’s Colgan; Theron Wedel, jr., Medicine Lodge; Landen Wilson, jr., Bluestem; Wesley Young, jr., West Elk.

CLASS 1A DIVISION 1

First team

Jordan Barnard, sr., 6-1, Olpe

Taylor Cable, jr., 6-4, Ness City

Jayden Garrison, sr., 6-1, Little River

Devon McEwen, sr., 6-2, Lebo

Aaron Skidmore, sr., 6-3, South Gray

Second team

Jaden Boone, jr., 6-3, Quinter

Brady Deges, jr., 5-8, South Gray

Trever Quaney, jr., 6-8 Burlingame

Damon Redeker, jr., 5-11, Olpe

Vance Shewey, sr., 6-4, Meade

Third team

Jordy Dolloff, so., 5-10, Wichita Classical

Chase Harrison, sr., 6-1, Madison

Jonah Huehl, sr., 6-3, Sylvan-Lucas

Wyatt Lange, sr., 6-7, Clifton-Clyde

Jerritt Norris, so., 6-4, Troy

Player of the Year—Jayden Garrison, Little River.

Coach of the Year—Chris Schmidt, Olpe.

Honorable mention

Luke Ballard, sr., Kiowa County; Lafe Blevins, sr., Doniphan West; Eliazar Carraco, sr., Pratt Skyline; Gavin Cornelison, sr., Frankfort; Kylan Cunningham, jr., Lakeside-Downs; David Darrah, sr., Wichita Classical; Tate Davis, sr., Ingalls; Elijah Delp, jr., St. John; Lucas Detter, sr., Pretty Prairie; Devin Dunn, sr., South Central; Jarrod Gillett, sr., Rock Hills; Jose Guzman, jr., Ness City; Noah Hastert, jr., Cair Paravel; Makaen Hastings, so., Solomon; Chance Hilger, jr., Norwich; Dylan Hines, jr., Solomon; Derek Hoelting, jr., Olpe; Austin King, jr., Udall; Ryan Kuckelman, so., Macksville; Hunter LoMaster, so., Flinthills; Bradey McIntire, sr., Norwich; Ethan Means, sr., Stockton; Kobey Miller, sr., Colony-Crest; Lance Noonan, jr., Burlingame; Raef Osterhaus, jr., Centralia; Brent Penner, jr., South Gray; Blake Pierce, sr., La Crosse; Scott Price, jr., Bucklin; Owen Reece, fr., Hodgeman County; Carter Riley, sr., South Gray; Trey Rolfs, sr., Little River; Aiden Rudolph, sr., Clifton-Clyde; Graham Stephens, sr., Little River; Trey Strnad, sr., Caldwell; Tyson Struber, jr., Canton-Galva; Drew Stutesman, jr., Madison; Erier Tarango, sr., Satanta; Adam Temanson, sr., Pratt Skyline; Garrett Toon, jr., Central-Burden; Dylan Thompson, jr., Jackson Heights; Ethan Waters, so., Fairfield; Grady Wolters, jr., Osborne; Skyler Wuest, jr., Goessel.

CLASS 1A DIVISION 2

First team

Jaxson Brandl, so., 6-1, Greeley County

Adre Ibarra, sr., 6-2, Hutchinson Central Christian

Emmitt Jueneman, jr., 6-2, Hanover

Xander Newberry, jr., 6-0, Attica

Cooper Wolf, sr., 6-0, South Haven

Second team

Jesse Baxter, sr., 6-4, St. Francis

Alec Carlson, so., 6-1, Pawnee Heights

Jacob Jueneman, sr., 6-3, Hanover

Colton McCarty, sr., 6-0, Cheylin

Zach Stucky, sr., 5-8, McPherson Elyria Christian

Third team

Keagan Dimler, jr., 6-2, Hanover

Damian Foster, jr., 5-10, Waverly

Mac Purvis, sr., 6-4, Weskan

Dylan VanLaeys, jr., 6-4, Logan-Palco

Jett Vincent, so., 6-2, Wheatland-Grinnell

Player of the Year—Emmit Jueneman, Hanover.

Coach of the Year—Cory Jensen, Hanover.

Honorable mention

Bret Anderson, sr., McPherson Elyria Christian; Lane Bartley, jr., Waverly; Ben Busse, so., St. Francis; Braden Colglazier, jr., Pawnee Heights; Isaac Detweiler, so., Axtell; Jayce Dickerson, sr., Natoma; Camryn Eberhart, sr., Wilson; Jaret Eitzman, jr., Beloit St. John’s-Tipton; Jayson Engling, sr., Natoma; Connor Harden, so., Attica; Lane Henderson, so., Cunningham; Braden Henry, jr., Wetmore; Nathan Hilt, jr., South Haven; Blake Hynek, sr., Hanover; Landon Johnson, sr., Wallace County; Eric Loya, jr., Northern Valley; Kash McPhail, sr., Ashland; Kael McQueen, sr., Wetmore; Josh Meigs, sr., Altoona-Midway; Isaac Mendez, jr., Wheatland-Grinnell; Noah Phillips, sr., Argonia; Noal Reynolds, jr., Peabody-Burns; Dakota Rodriguez, so., Stafford; Wade Rush, sr., Golden Plains; Peyton Ryan, fr., Central Plains; Andrew Schields, sr., Cheylin; Titus Sherer, sr., Greeley County; Bailey Sides, jr., Northern Valley; Alec Vann, sr., Wakefield; Caleb Yoder, sr., Hutchinson Central Christian; Trevor Zarybnicky, sr., Wheatland-Grinnell.