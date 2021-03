Kansas high school basketball: Boys and girls all-league teams for the 2020-21 season

Andover’s Jack Johnson The Wichita Eagle

High school basketball coaches across the state of Kansas have voted for their all-league teams and now that the 2020-21 season has concluded, all-league teams have been released.

Varsity Kansas has rounded up the all-league boys and girls basketball teams for every local league in the area. All teams were voted on by coaches.

CITY LEAGUE BOYS

First team—Blake Danitschek, sr., Kapaun Mt. Carmel; Bronxon Frierson, sr., Heights; Enrique Lankford, sr., Bishop Carroll; Alex Littlejohn, sr., Bishop Carroll; Carter Reid, sr., Bishop Carroll; Hezekiah Washington, sr., West. Coach of the Year—Mike Domnick, Bishop Carroll.

Second team—David Duncan, sr., Northwest; Darryon Frierson, sr., South; Daylan Jones, East; A.J. King, sr., East; Geremiah Moore, jr., Northwest; A.J. Neal, sr., Heights; Kobe Smith, so., Southeast; Ethan Stuhlsatz, sr., Kapaun Mt. Carmel.

Honorable mention—Wesley Adkins, sr., Southeast; Will Anciaux, so., Kapaun Mt. Carmel; Andrew Bikar, sr., Southeast; Grant Johnson, sr., Kapaun Mt. Carmel; Tiger Jones, sr., Kapaun Mt. Carmel; Dreylin Kemp, jr., Heights; Taye Lawrie, sr., North; Todric McGee, sr., Northwest; Darius Pottard, sr., Southeast; Preston Rottinghaus, sr., Bishop Carroll; Braydon Verbeck, sr., Northwest; Amarion Walker, jr., Southeast; Jacob Wassall, so., North; Braxton White, sr., East; Tasean Williams, fr., Northwest; T.J. Williams, fr., Heights; Caleb Wilson, sr., Southeast; Kalin Wilson, sr., South.

CITY LEAGUE GIRLS

First team—Ella Anciaux, sr., Kapaun Mt. Carmel; Asia Dawson, jr., East; Jaila Harding, sr., Southeast; Laniah Randle, sr., Heights; Khloe Schuckman, sr., Bishop Carroll; Cayanna Stanley, jr., Heights. Coach of the Year—Taylor Dugan, Bishop Carroll.

Second team—AmUnique Cavitt, jr., North; Kendall Forbes, jr., Bishop Carroll; Sophia Gimino, so., Kapaun Mt. Carmel; Jennifer Jacobs, sr., Kapaun Mt. Carmel; Katelyn Kennedy, sr., Southeast; Isis Sanders, jr., East.

Honorable mention—Deseree Adair, sr., Southeast; Tatum Adair, jr., Southeast; Kiari Albright, so., West; Jadyn Allen, sr., Bishop Carroll; Brianna Assimonye, sr., West; Raisha Banks, sr., South; Jordan Bell, jr., Heights; Katie Blessman, so., North; Noel Brown, sr., North; Zion Butler, fr., South; Nyah Chandler, fr., Heights; Aubree Dawson, jr., East; Kiley Doonan, jr., Bishop Carroll; Landon Forbes, so., Bishop Carroll; Deja Jackson, sr., South; Jakhia Jones, fr., Southeast; RaMya Kennedy, fr., Southeast; Mya Mayberry, fr., Heights; Denae McElrath, jr., East; Kaelin Quigley, jr., Kapaun Mt. Carmel; Lizzie Romer, fr., Kapaun Mt. Carmel; Akeir Scales, jr., East; Autumn Trail, so., Bishop Carroll; Guadalupe Urbina, jr., North; Tiana Winn, jr., East; Mariaysha Zeigler, jr., Heights.

AV-CTL DIVISION 1 BOYS

First team—Sterling Chapman, Campus; Kyle Grill, Maize; Jacob Hanna, Maize; Josh Jordan, Salina South; Stevie Strong, Campus; Myles Thompson, Hutchinson. MVP—Sterling Chapman, Campus. Coach of the Year—Chris Grill, Maize.

Second team—Jaxon Brackeen, Newton; Javon Buchanan, Maize South; Avery Johnson, Maize; Devon Junghans, Salina South; Isaac Ray, Derby; Fontaine Williams, Derby.

Honorable mention—Isaiah Atwater, Maize South; Winston Bing, Maize; Blake Chadwick, Derby; Jameer Clemons, Derby; Elijah Edwards, Newton; Jayden Hall, Campus; A.J. Johnson, Salina South; Colin Schreiber, Salina South; Dylan Petz, Newton; Parker Scott, Maize South; Zion Young, Campus.

AV-CTL DIVISION 1 GIRLS

First team—Addy Brown, so., Derby; Sydney Holmes, sr., Maize; Avery Lowe, so., Maize South; Kyla Frenchers, jr., Maize; Derryana Cobbins, sr., Derby; Tatum Boettjer, jr., Derby. MVP—Addy Brown, so., Derby. Coach of the Year—Jodie Karsak, Derby.

Second team—Ziya Simms, sr., Hutchinson; Acacia Weis, so., Salina South; Tya Tindall, jr., Campus; DeKeira Clay, fr., Maize South; Harlie Wilson, jr., Hutchinson; Baylee Miller, sr., Maize.

Honorable mention—Analysia Morales, jr., Campus; Jaidyn Schomp, sr., Derby; Mya Thompson, so., Hutchinson; Olivia Wedman, sr., Maize; Riley Kennedy, sr., Maize South; Olivia Antonowich, so., Newton; Lexi Valley-Ponds, sr., Newton; Marah Zenner, sr., Newton; Kylie Arnold, jr., Salina South; Elizabeth Franco, sr., Salina South; Sydney Peterson, jr., Salina South.

AV-CTL DIVISION 2 BOYS

First team—Jack Johnson, sr., Andover; Eli Isaacs, sr., Valley Center; Gabe Phillips, sr., Valley Center; Reed McHenry, sr., Salina Central; Nick Hogan, sr., Eisenhower; Brock Merz, sr., Arkansas City. MVP—Jack Johnson, sr., Andover. Coach of the Year—Martin Shetlar, Andover.

Second team—Camron Moses, sr., Goddard; Kaleb Gaddis, sr., Andover; Caden Kickhaefer, sr., Salina Central; Skyler Clevenger, jr., Andover Central; Doug Stewart, sr., Arkansas City; Cody Houser, sr., Eisenhower.

Honorable mention—Isaiah Maikori, sr., Andover; B.J. Redic, so., Andover; Eli Shetlar, so., Andover; Brian Perry, so., Andover Central; Matt Sears, sr., Andover Central; Jackson LeFevre, sr., Goddard; Tyler Roth, sr., Eisenhower; Nolan Puckett, jr., Salina Central; Kaleb Harden, sr., Valley Center; Noah Simmons, jr., Valley Center; Haden O’Toole, sr., Arkansas City.

AV-CTL DIVISION 2 GIRLS

First team—Bailey Wilborn, sr., Andover Central; Aubrie Kierscht, jr., Salina Central; Brittany Harshaw, jr., Andover Central; Kennedy Nicholson, sr., Eisenhower; Maycee James, jr., Goddard; Mykayla Cunningham, so., Salina Central. MVP—Bailey Wilborn, sr., Andover Central. Coach of the Year—Stana Jefferson, Andover Central.

Second team—Ellie Stearns, jr., Andover Central; Brooke Walker, fr., Andover; Mallory Woolston, sr., Andover; Maddi Amekporfor, so., Andover Central; Jaden Newfarmer, sr., Andover Central; Hampton Williams, jr., Salina Central.

Honorable mention—Ellie Messenger, sr., Arkansas City; Payton Ryan, sr., Eisenhower; Anna Eldridge, jr., Valley Center; Brooke Eby, jr., Andover; Addison Verbeck, so., Eisenhower; Chaliscia Samilton, jr., Salina Central; Shae Vang, sr., Goddard; Ali Coash, so., Valley Center.

AV-CTL DIVISION 3 BOYS

First team—Brendan Parker, Augusta; Ely Wilcox, Augusta; Max Alexander, Buhler; Jack Voth, Buhler; Drew Middleton, Circle; Seth Madron, McPherson. MVP—Max Alexander, Buhler. Coach of the Year—Ryan Petty, Augusta.

Second team—Ryan Andrews, Augusta; Jayton Alexander, McPherson; Luke McGinnis, Circle; L.J. Berkstresser, El Dorado; Jaydon Sundgren, El Dorado; Aidan Harper, Winfield.

Honorable mention—Kyan Towles, Winfield; Kaden McDaniel, Augusta; Isaiah Hernandez, Buhler; Adam Elliot, McPherson; Eli Pyle, McPherson; Ty Smith, Circle; Trent Beckwith, Winfield; Zach Wittenberg, El Dorado; Taiden Hawkinson, Buhler.

AV-CTL DIVISION 3 GIRLS

First team—Grace Pyle, McPherson; Kimalee Cook, Circle; Kassidy Beam, McPherson; Aleah Moree, Winfield; Maycee Anderson, Augusta; Lanna Chase, Circle. MVP—Grace Pyle, McPherson. Defensive Player of the Year—Kimalee Cook, Circle. Coach of the Year—Chris Strathman, McPherson; Jason VenJohn, Winfield.

Second team—Peyton Howard, McPherson; Madi Michaelis, Circle; Maci Claycamp, Circle; Lauren Sprecht, Buhler; Bailey Camien, El Dorado; Avery Williams, Augusta; Emma Malm, McPherson.

Honorable mention—Haley Gedrose, Winfield; Alexis Hutton, Buhler; Mallory Hanen, Buhler; Lauren Labertew, McPherson; Ella Puckett, Augusta; Brooklyn Motter, El Dorado; Emma Schumacher, Winfield.

AV-CTL DIVISION 4 BOYS

First team—Nathan Nemechek, Andale; Brett Gibbs, Clearwater; Charlie Goree, Collegiate; Wesley Fair, Collegiate; Trey Abasolo, Mulvane; Tanner Meyer, Wellington. MVP—Trey Abasolo, Mulvane. Coach of the Year—Mike Abasolo, Mulvane.

Second team—Jacksyn Potucek, Andale; Jake Wellington, Clearwater; Tanner Cash, Clearwater; Ian Comer, Mulvane; Adriel Smith, Rose Hill; Kellan Simoneau, Rose Hill.

Honorable mention—Seth Reichenberger, Andale; Zach Trotter, Clearwater; Dalen Ankerholz, Clearwater; Jack Duarte, Collegiate; Grant Ramsey, Collegiate; Mekhi Beaubrun, Collegiate; Kaiden Abasolo, Mulvane; Landon Coe, Mulvane; Spencer Nolan, Rose Hill; Kobe Koehler, Rose Hill; Banks Hinshaw, Wellington.

AV-CTL DIVISION 4 GIRLS

First team—Katelyn Fairchild, Andale; Ali Zeka, Wellington; Elizabeth Tjaden, Clearwater; Carli Carlson, Clearwater; Maddie Mairs, Collegiate; McKenzie Fairchild, Andale. MVP—Katelyn Fairchild, Andale. Defensive Player of the Year—McKenzie Fairchild, Andale. Coach of the Year—Ted Anderson, Andale.

Second team—Airalyn Frame, Wellington; Brooke Berlin, Clearwater; Lexie Rose, Rose Hill; Ellie Munds, Collegiate; Haley Thrush, Rose Hill; Rylee Rusk, Wellington.

Honorable mention—Kelli Wegerer, Andale; Ashlyn Gerten, Wellington; Jaley Eck, Andale; Teagan Garrison, Mulvane; Camryn Winter, Andale; Kyndall Clevenger, Clearwater; Haley Allen, Collegiate; Korryn Hackney, Rose Hill; Shiney Hughes, Wellington.

CENTRAL PLAINS LEAGUE BOYS

First team—Eli Wiseman, sr., Belle Plaine; Austin Hilton, sr., Belle Plaine; Harrison Voth, jr., Cheney; Luke Grace, jr., Cheney; Theron Wedel, jr., Medicine Lodge; Christian Williams, sr., Trinity Academy.

Second team—Jackson Swartz, so., Chaparral; Arden Rex, sr., Garden Plain; Colby Haukap, sr., Garden Plain; Gabe Mannebach, sr., Garden Plain; Jalen Martin, sr., Independent; Jevon Hill, jr., Trinity Academy.

Honorable mention—Alec Pfaff, jr., Chaparral; Kaden Harding, jr., Chaparral; Harrison Middleton, jr., Cheney; Rylan Doshier, jr., Cheney; Heath Hilger, sr., Conway Springs; Zach Osner, sr., Conway Springs; Jared Stoffel, sr., Douglass; Nolan Freund, so., Kingman; Cauy Scripskip, so., Medicine Lodge.

CENTRAL PLAINS LEAGUE GIRLS

First team—Sophie Francis, sr., Chaparral; Kylee Scheer, sr., Cheney; Alli Puetz, sr., Garden Plain; Malgosia Byckowska, sr., Independent; Austin Broadie, sr., Trinity Academy; Ashlyn Bigelow, sr., Trinity Academy.

Second team—Cheyenne Cooper, sr., Belle Plaine; Brynn McCormick, jr., Cheney; Brooklyn Wewe, jr., Cheney; Rebecca Hajdukovich, so., Douglass; Madysen Zoglman, sr., Garden Plain; Rachel Fischer, jr., Medicine Lodge.

Honorable mention—Mattelyn Swartz, jr., Chaparral; Faith Gates, sr., Chaparral; Lexi Cline, sr., Cheney; Loren May, jr., Conway Springs; Christia Rose Gorges, sr., Garden Plain; Hanna Scheck, sr., Independent; Mimi Reclade-Phillips, sr., Independent; Nicole Szadkowska, sr., Independent; Hannah Pearce, sr., Kingman; Aubrey Winter, jr., Trinity Academy.

CENTRAL KANSAS LEAGUE BOYS

First team—Zane Jacques, sr., Haven; Darby Roper, sr., Haven; Cason Richardson, jr., Hesston; Brekyn Ratzlaff, so., Hillsboro; Drew Nicholson, sr., Hoisington; Trey McClure, sr., Lyons.

Second team—Brayden Schilling, jr., Hesston; Grayson Ratzlaff, jr., Hillsboro; Matt Potucek, jr., Hillsboro; Mason Haxton, sr., Hoisington; Rey Alamos, sr., Lyons; Haven Lysell, jr., Smoky Valley.

Honorable mention—Jackson Humphreys, sr., Hesston; Nick Arnold, jr., Hesston; Dillan Smith, sr., Larned; Layton Crosby, sr., Larned; Billy Harley, sr., Lyons; Peyton Koehler, jr., Pratt; Jake Lucas, sr., Smoky Valley.

CENTRAL KANSAS LEAGUE GIRLS

First team—Karenna Gerber, sr., Halstead; Kaleigh O’Brien, so., Halstead; Caryn Yoder, jr., Hesston; Teegan Werth, sr., Hillsboro; Ava Jones, so., Nickerson; Josie McLean, so., Nickerson.

Second team—Parker Schroeder, sr., Halstead; Reese Roper, jr., Haven; Anna Humphreys, so., Hesston; Jessica Saunders, sr., Hillsboro; Macy Hanzlick, jr., Hoisington; Ellie Brumbaugh, sr., Smoky Valley.

Honorable mention—Maguire Estill, sr., Haven; Alex Martin, sr., Hesston; Zaylee Werth, fr., Hillsboro; Addy Mason, so., Hoisington; Caitlyn Belote, so., Lyons; Kieryn Ontjes, jr., Nickerson; Lexi Walker, jr., Pratt; Gabby Gatlin, so., Pratt; Adrian Hazelwood, fr., Smoky Valley.

HEART OF AMERICA BOYS

First team—Tyus Wilson, sr., Sterling; Lucas Hammeke, sr., Hutchinson Trinity; Chase Wiebe, sr., Berean Academy; Lance Hoffsommer, jr., Sedgwick; Landon Kaufman, so., Moundridge; Tanner Heckel, fr., Inman; Sam Snook, sr., Berean Academy.

Second team—Walt Gray, so., Hutchinson Trinity; Jace Doerksen, jr., Inman; Zach Surface, jr., Sterling; Braedon Mercer, sr., Marion; Eli Lawson, fr., Bennington; Evan Remar, sr., Hutchinson Trinity; Logan Churchill, so., Moundridge.

Honorable mention—Landy Gray, sr., Hutchinson Trinity; Connor Tillman, jr., Sedgwick; Braden Scribner, jr., Remington; Austin Thiessen, jr., Berean Academy; Derick Johnson, sr., Inman; Jon Schlosser, sr., Moundridge; Jon Hoover, sr., Berean Academy; Seth Lanning, sr., Marion; Cody Oden, jr., Sterling; Kade Wilson, so., Ell-Saline.

HEART OF AMERICA GIRLS

First team—Kali Briar, jr., Sterling; Hayley Hughes, sr., Hutchinson Trinity; Kate Eichelberger, jr., Moundridge; Kourtney Kaufman, sr., Moundridge; Bennie Horsch, jr., Sterling; Makenna Linden, jr., Sterling; Lillie Veer, so., Berean Academy.

Second team—Sally Wine, jr., Berean Academy; Kyla Kind, sr., Bennington; Logan Stucky, fr., Sedgwick; Sadie Beagley, jr., Sterling; Becca Hammersmith, sr., Hutchinson Trinity; Erin Durst, sr., Moundridge; Raegan Neufeld, sr., Inman.

Honorable mention—Bri Hochstetler, fr., Remington; Tylinn Lacey, sr., Sedgwick; Erin Mullins, sr., Berean Academy; Kate Rowland, so., Sterling; Jayden May, jr., Marion; Sadie Bradley, jr., Ell-Saline; Lauren Galliher, jr., Hutchinson Trinity; Miranda Wiebe, sr., Berean Academy; Emily Wedel, jr., Remington; Hannah Martisko, jr., Inman; Raleigh Kramer, jr., Ell-Saline.

SOUTH CENTRAL BORDER LEAGUE BOYS

First team—Devin Loudermilk, sr., West Elk; Cooper Wolf, sr., South Haven; Dameion Hatten, jr., Sedan; Cole Criss, sr., Cedar Vale-Dexter; Austin King, jr., Udall; Trey Strnad, sr., Caldwell.

Second team—Wesley Young, jr., West Elk; Hunter Meyer, sr., South Haven; Nathan Hilt, jr., South Haven; Eli Campbell, sr., Sedan; Hunter LoMaster, so., Flinthills; Cole Clark, jr., Cedar Vale-Dexter.

Honorable mention—Jude Stow, sr., Caldwell; Jadon Brown, sr., Caldwell; Keaton Dickens, jr., Sedan; Rocky Hanks, sr., West Elk; Garrett Toon, jr., Central Burden; Tucker Locke, jr., South Haven; Peyton Rush, so., Oxford; Noah Phillips, sr., Argonia; Kendall Pinkerton, jr., Flinthills.

SOUTH CENTRAL BORDER LEAGUE GIRLS

First team—Aubreigh Haxton, Argonia; Macey Pond, South Haven; Caitlin Williams, Sedan; Landrea Sears, Sedan; Aubrey Eilers, Udall; Molly McClendon, West Elk.

Second team—Chelsea Coleman, Argonia; Riggin Carney, Flinthills; Jacie Cummins, Sedan; Alyssa Bridges, South Haven; Madison Meyers, Sedan; Josie Ware, West Elk.

Honorable mention—Destiny Baker, Argonia; Lauren Payne, Oxford; Madison Alvord, Flinthills; Alexis Vineyard, Argonia; Emily Long, Central Burden; Anna Otis, Udall; Rae McAdam, Cedar Vale-Dexter.

HEART OF THE PLAINS BOYS

All-league—Xander Newberry, jr., Attica; Adre Ibarra, sr., Hutchinson Central Christian; Caleb Yoder, sr., Hutchinson Central Christian; Ethan Waters, so., Fairfield; Brady McIntire, sr., Norwich; Chance Hilger, jr., Norwich; Jace Gosch, so., Norwich; Lucas Detter, sr., Pretty Prairie; Blake Stucky, so., Pretty Prairie; Nathan Adams, jr., Pratt Skyline; Eliazar Carraco, sr., Pratt Skyline; Aden Temanson, sr., Pratt Skyline; Dakota Rodriguez, so., Stafford.

Honorable mention—Connor Harden, so., Attica; Lane Halderson, so., Cunningham; Tyler Wray, sr., Pratt Skyline; Caden Rathgeber, jr., South Barber; Josh Hildebrand, so., Stafford.

HEART OF THE PLAINS GIRLS

All-league—Tamara Lozoya, jr., Attica; Emily Lozoya, sr., Attica; Kaylee Kaufman, so., Hutchinson Central Christian; Morgan Meyers, sr., Cunningham; Maddison Panek, jr., Cunningham; Brittany Gosch, sr., Norwich; Avery Rosenhagen, sr., Norwich; McKenna Vogl, jr., Pretty Prairie; Jorah Harbaugh, jr., Pretty Prairie; Emily Green, sr., Stafford.

Honorable mention—McKinsie Hoopes, jr., Burrton; Samntha Ramsey, jr., Hutchinson Central Christian; Aly Lambert, jr., Hutchinson Central Christian; Madie McGuire, jr., Cunningham; Kaylie Combs, sr., Fairfield; Kira Kelly, jr., Norwich; Grace Hendrickson, sr., Pretty Prairie; Kady Anshutz, so., Pratt Skyline; Nora Gugelmeyer, sr., South Barber.