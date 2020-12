Kansas high school basketball coaches pick the top players on every area team

Wichita Heights’ Zyanna Walker (left) and Laniah Randle (right) celebrate a 45-35 win over Bishop Carroll on Tuesday night. (Jan. 9, 2019) The Wichita Eagle

Area basketball coaches were asked to list their top players for this season and below are the responses received by The Wichita Eagle for the best boys and girls basketball players on area teams for the 2020-21 season.

Wichita East sophomore Daylan Jones. Hayden Barber The Wichita Eagle

CITY LEAGUE

Boys

Carroll: Alex Littlejohn, sr., 6-5, F; Enrique Lankford, sr., 6-3, G; Carter Reid, sr., 6-0, G; Preston Rottinghaus, sr., 6-2, F; Will Biby, sr., 6-3, F; Stephen Nguyen, sr., 6-1, G; Jack Hartman, jr.; Cole Schmidt, jr.; Michael Polley, jr.; Bergeson Loveless, jr.

East: Daylan Jones, sr., 6-4, G; A.J. King, sr., 5-10, G; Braxton White, sr., 6-3, F.

Heights: Bronxon Frierson, sr., 6-1, G; Marcus Ziegler, so., 6-0, G; Amarion Wilkens, sr., 6-3, F; A.J. Neal, sr., 5-11, G; Tyren Miller, sr., 5-10, G; Rolando Reed, sr., 6-2, F; Jaylen Dean, sr., 5-11, G; Dreylin Kemp, jr., 6-4, F; Chase Harris, jr., 6-0, G; T.J. Williams, fr., 6-3, F.

Kapaun: Blake Danitscheck, sr., 6-5, F; Grant Johnson, sr., 6-1, G; Ethan Stuhlsatz, sr., 6-5, F; Tiger Jones, sr., 6-1, G; Logan Woodward, sr., 6-2, G; Will Anciaux, so., 6-5, F; Henry Thengvall, jr., 6-4, F; Kai Kunz, jr., 6-2, G; Luke Porter, jr., 5-11, G; Andrew Gimino, sr., 5-8, G; Joe Ackerman, sr., 6-0, G.

North: Emmanuel Gonzalez, sr., 6-2, F; Taye Lawire, sr., 6-3, F; Marvin Ruffin, sr., 5-10, G.

Northwest: David Duncan, sr., 6-3, F; Braydon Verbeck, sr., 5-10, G; Demarcus Hoover, jr., 6-3, F; Geremiah Moore, jr., 5-9, G.

All-access digital subscription Connect to local news for just $1 a month for 3 months VIEW OFFER

South: Darryon Frierson, sr., 6-5, F; Jamari Robinson, jr., 6-3, F; Abel Jones, jr., 6-2, G; Ian McCauley, jr., 6-4, F; Terrence Hutton, so., 5-9, G; Kalin Wilson, sr., 6-3, F; Ashtin Standifer, sr., 5-11, G.

Southeast: Rone Smith, sr., 6-0, G; Kobe Smith, 6-0, so., G; Caleb Wilson, sr., 6-5, F; Asa Barnes, so., 6-0, G.

West: Hezekiah Washington, sr., 6-2, F; A.J. McCullough, sr., 6-2, F; Steven Ridpath, jr., 5-10, G; Malachi Rogers, so., 5-10, G.

Girls

Carroll: Khloe Schuckman, sr., 5-7, G; Kendall Forbes, jr., 5-7, F; Jadyn Allen, sr., 5-6, G; Landon Forbes, so., 5-6, G; Lindsey Maul, so., 5-5, G; Autumn Trail, so., 5-5, G.

East: Asia Dawson, jr., 5-7, G; Aubree Dawson, jr., 5-6, G; Denae McElrath, jr., 5-8, F; Akeir Scales, jr., 6-1, F; Amaya Webb, jr., 5-8, F; Tiana Winn, jr., 6-1, F; Isis Sanders, jr., 5-9, G.

Heights: Zyanna Walker, jr., 5-8, G; Laniah Randle, sr., 5-11, G; Cayanna Stanley, jr., 5-6, G; Cherish Gails, jr., 5-10, F.

Kapaun: Ella Anciaux, sr., 6-4, F; Jennifer Jacobs, sr., 6-2, F; Sophia Gimino, so., 5-5, G.

North: AmUnique Cavitt, jr., 5-5, G; Noel Brown, sr., 5-11, F; Guadalupe Urbina, jr., 5-11, F; Katie Blessman, so., 5-4, G; Taryn St. Clair, so., 5-8, F; Neftali Prieto, sr., 5-4, G; Riannon St. Clair, so., 5-8, F; Tyrescia Gordon, so., 5-4, G.

Northwest: Daysha Ogunbiyi, sr., 5-8, G; Taria Franklin, sr., 6-0, F; Taylee Hotten, jr., 6-0, F; Taylor Kilpatrick, so., 6-1, F; Zoey Baker, so., 5-5, G; Maleigha Reazin, so., 5-3, G; Zionne Williams, so., 5-10, G.

South: Raisha Banks, sr., 5-8, G; Kianna Davis, sr., 5-7, G; Zion Butler, fr., 5-5, G; Deja Jackson, sr., 5-7, G; Serenity Jackson, jr., 5-5, G.

Southeast: Jaila Harding, sr., 5-9, G; Katelyn Kennedy, sr., 5-8, F.

West: Day’z Putman, sr., 5-7, G; Brianna Assimonye, sr., 5-4, G; Kiair Albright, so., 5-7, F; Siboney Pena, jr., 6-0, F.

Derby’s Jaidyn Schomp Hayden Barber The Wichita Eagle

AV-CTL DIV. 1

Boys

Campus: Sterling Chapman, sr., 6-5, G; Jaydon Hall, sr., 6-0, G; D’Alessandro Sosa, sr., 6-1, G; Aiden Sutter, jr., 6-0, G; Andrew Howard, jr., 6-4, F; Zion Young, so., 6-4, F; Andrell Burton, fr., 6-6, F.

Derby: Fontaine Williams, jr., 6-2, G; Amari Thomas, jr., 6-5, F; Isaac Ray, sr., 6-5, F; Jameer Clemons, jr., 6-2, G; Kole Barger, jr., 6-3, F; Blake Chadwick, sr., 5-10, G; Devin Araujo-McKendrick, sr., 6-1, G; Trent Parke, jr., 6-0, G; Kaeson Fisher-Brown, so., 6-2, G; Samuel Same, so., 6-5, F.

Hutchinson: Jake Huhs, sr., 6-0, G; Treyton Peterson, sr., 6-0, G; Micah Montandon, sr., 6-0, G; Garrett Robertson, so., 5-10, G; Myles Thompson, sr., 6-6, F.

Maize: Jacob Hanna, sr., 6-5, F; Kyle Grill, jr., 6-3, G; Winston Bing, sr., 6-0, G; Keegan Harrod, sr., 5-10, G; Jaden Gustafson, jr., 6-3, F; Avery Johnson, so., 6-2, G.

Maize South: Parker Scott, sr., 6-2, G; Javan Buchanan, jr., 6-5, F; Owen Clyne, jr., 6-2, F; Isaiah Atwater, so., 5-9, G.

Newton: Jaxon Brackeen, sr., 6-2, G; Owen Mills, jr., 6-6, F; Dylan Petz, jr., 6-0, G; Elijah Edwards, sr., 5-11, G; Max Ruth, sr., 6-0, F; Tanner Dorrell, jr., 6-1, F; Joe Slechta, jr., 6-2, G; Camden Carr, so., 5-8, G; Caleb Anderson, jr., 5-9, G; Nathanial Garcia, jr., 6-5, F; Ashton Castro, so., 6-4, F.

Salina South: Josh Jordan, sr., 6-2, G; A.J. Johnson, sr., 6-3, F; Devin Junghans, sr., 5-10, G; Colin Schreiber, sr., 6-5, G; Darrell Evans, sr., 5-9, G; Jackson Hayes, sr., 5-10, G; Tejon McDaniel, so., 6-3, F; Brandt Cox, jr., 6-2, F.

Girls

Campus: Tya Tindall, jr., 5-5, G; Alissa Brown, sr., 5-7, F; Analysia Morales, jr., 5-5, G; Sadie Hubbard, jr., 5-8, F; Claire Jones, jr., 5-8, F; Mia Caballero, sr., 5-6, G; Addie Groh, jr., 6-0, F; Kara Smith, jr., 5-6, G; Alexis Thomas, jr., 5-6, G.

Derby: Jaidyn Schomp, sr., 6-3, F; Derryana Cobbins, sr., 5-7, G; Tatum Boettjer, jr., 6-3, F; Maryn Archer, so., 5-9, G; Addy Brown, so., 6-2, F.

Hutchinson: Ziya Simms, sr., 5-11, F; Harlie Wilson, jr., 5-7, G; Jaycilyn Moriasi, jr., 5-6, G; Libby Jackson, so., 5-6, G; Hannah Ames, so., 5-6, G; Mya Thompson, so., 5-6, F.

Maize: Sydney Holmes, sr., 5-8, G; Kyla Frenchers, jr., 5-5, G; Baylee Miller, sr., 5-11, F; Olivia Wedman, sr., 6-1, F; Brekkyn Pierce, jr., 5-6, G; Jade Martinez, jr., 5-7, G; Madison Lambert, jr., 5-8, G.

Maize South: Avery Lowe, so., 6-1, F; Riley Kennedy, sr., 5-6, G; Alexa Davison, so., 5-6, G; Piper McCann, fr., 5-5, G; Jenna Uehling, jr., 5-7, F; Maci Kratzer, so., 5-11, F; Holly Shafer, jr., 5-6, G; DeKeira Clay, fr., 5-7, G; Ava Howie, fr., 5-10, F.

Newton: Lexi Valle-Onds, sr., 5-2, G; Olivia Antonowich, so., 5-5, G; Hayley Loewen, jr., 5-9, F; Alexis Epp, jr., 5-7, F; Maylee Edwards, sr., 5-5, G; Piper Seidl, so., 5-6, G; Gracie Hendrickson, so., 5-5, G; Marah Zenner, sr., 5-7, G; Camryn Entz, so., 5-6, G; Abigail Koontz, fr., 5-5, G.

Salina South: Sydney Peterson, jr., 5-4, G; Acacia Weis, so., 5-4, G; Kylie Arnold, jr., 5-4, G; Lizzy Franco, sr., 5-7, F; Mariah Janda, sr., G; Kalysa Hamel, jr., 5-4, G.

Andover’s Kaleb Gaddis and Eisenhower’s Nick Hogan Hayden Barber The Wichita Eagle

AV-CTL DIV. 2

Boys

Andover: Jack Johnson, sr., 6-2, G; Kaleb Gaddis, sr., 6-0, G; Isaiah Maikori, sr., 6-2, G; Matt Rudy, jr., 6-3, F; Cade Gehering, sr., 5-10, G; Jordan Laub, sr., 6-0, G; ELi Shetlar, so., 6-3, F; Brady Strausz, so., 6-2, G; B.J. Redic, so., 6-2, F.

Andover Central: Skyler Clevenger, jr., 6-1, G; Matt Sears, sr., 6-4, F; Brian Perry, so., 6-4, F; Adam Ray, jr., 6-3, F; Kamden Wilson, jr., 6-0, G; Max Holcomb, jr., 6-2, G.

Arkansas City: Doug Stewart, sr., 5-10, G; Brock Merz, sr., 6-1, F; Haden O’Toole, sr., 6-1, F; Cadon Clark, so., 5-10, G; Gabe Welch, so., 6-0, G.

Eisenhower: Nick Hogan, sr., 6-5, F; Cody Houser, sr., 6-1, G; David Brogan, sr., 6-4, F; Tyler Roth, sr., 6-0, G; Jason McCarty, jr., 5-11, G; Josh Mies, sr., 5-11, G; Caleb Conyers, jr., 6-1, G; Parker Dameron, sr., 6-4, F; Spencer Russell, sr., 6-3, F; Cade Friend, jr., 6-0, G.

Goddard: Cameron Moses, sr., 6-3, G; Jackson LeFevre, sr., 6-0, G; Soren Carr, sr., 6-3, F; Joseph Trotter, sr., 6-0, G; Mason Lubbers, jr., 5-10, G.

Salina Central: Reed McHenry, sr., 6-3, F; Caden Kickaefer, sr., 6-5, F; Logan Losey, jr., 5-9, G; Nolan Puckett, jr., 6-1, G; Micah Moore, jr., 6-1, G.

Valley Center: Eli Isaacs, sr., 6-1, G; Gabe Phillips, sr., 6-3, F; Braden Dalrymple, sr., 6-3, F; Kaleb Harden, sr., 6-1, G; Kanoa Ashley, sr., 5-8, G; Noah Simmons, jr., 6-7, F.

Girls

Andover: Mallory Woolston, sr., 5-7, F; Kate Ralston, sr., 5-11, F; Kylie Forney, jr., 5-9, G; Brooke Walker, fr., 5-7, F.

Andover Central: Bailey Wilborn, sr., 5-8, G; Jaden Newfarmer, sr., 5-8, G; Brittany Harshaw, jr., 6-0, F; Ellie Stearns, jr., 5-8, F; Maddi Amekporfor, so., 5-11, F; Brayden Wheatley, jr.; Kellyn Rogers; Carli Parker.

Arkansas City: Kamri Pool, so., G.

Eisenhower: Kennedy Nicholson, sr., 5-8, G; Payton Ryan, sr., 5-8, F; Addi Verbeck, so., 5-7, G; Carly Dameron, fr., 6-0, F; Madi Hagel, sr., 5-8, F; McKenzie Henry, jr., 5-9, F; Kila Respress, so., 6-0, F.

Goddard: Shae Vang, sr., 5-10, F; Blair Clark, jr., 5-7, G; Ashlynn Wcislo, jr., 5-7, F; Maycee James, jr., 5-8, G; Lauryn Gordon, fr., 5-10, F; Bailey Scoggin, jr., 5-6, G; Annie Scoggin, jr., 5-6, G; Riley Scoggin, jr., 5-5, G.

Salina Central: Aubrie Kierscht, jr., 5-6, G; Hampton Williams, jr., 5-10, F; Chaliscia Samilton, jr., 5-11, F; Landry Stewart, jr., 5-9, G.

Valley Center: Halle Brittain, jr., 5-4, G; Olivia Niedens, sr., 5-8, F; Ali Coash, so., 5-4, G; Kelsie Kinniburgh, so., 5-9, F; Anna Eldridge, jr., 5-8, F.; Maci George, so., 5-5, G; Anna Oliverson, jr., 5-10, F; Makayla Hayden, sr., 5-6, G.

AV-CTL DIV. 3

Boys

Augusta: Brendan Parker, sr., 6-0, G; Ely Wilcox, sr., 6-5, F; Ryan Andrews, sr., 6-0, G; Xander Roberts, sr., 6-1, G; Kaden McDaniel, so., 6-4, F; Jett Hand, sr., 6-0, G; Sawyer Schmidt, jr., 6-2, F; Josh Burton, jr., 5-9, G.

Buhler: Max Alexander, sr., 6-0, G; Taiden Hawkinson, sr., 6-0, G.

Circle: Drew Middleton, sr., 6-0, G.

El Dorado: Zach Wittenberg, sr., 6-3, G; Jaydon Sundgren, jr., 5-10, G; Jeremiah Kemboi, jr., 6-2, F; Connor Clausing, jr., 6-5, F; Dravin Fowler, sr., 5-10, G; L.J. Berkstresser, so., 5-10, G.

McPherson: Seth Madron, jr., 6-1, G; Jayton Alexander, sr., 5-9, G; Adam Elliott, sr., 6-0, G; Eli Pyle, jr., 5-10, G; Trey Buckbee, jr., 6-3, F; Jayden Dukes, jr., 6-0, G; Darriene Gibbs, jr., 6-3, F.

Winfield: Jacob George, sr., 5-9, G; Aidan Harper, sr., 5-10, G; Kyan Towles, jr., 6-2, F; Trent Beckwith, sr., 5-9, G; Riley Yingling, jr., 5-10, G; Ar’mon Acosta, jr., 6-0, G; Kamron Moore, jr., 5-9, G; Trey Thiel, so., 6-3, F; Julien Washington, jr., 6-0, F; Nyle Franklin, jr., 6-2, F.

Girls

Augusta: Maycee Anderson, sr., 5-4, G; Sydney Scott, jr., 6-1, F; Ella Puckett, jr., 5-3, G.

Buhler: Amaleigh Mattison, sr., 5-3, G; Alexis Hutton, sr., 5-11, F; Lauren Specht, sr., 5-11, F.

Circle: Kimalee Cook, sr., 5-5, G; Lanna Chase, sr., 5-9, G; Maci Claycamp, sr., 5-11, F; Madi Michaelis, sr., 5-6, G; Ashley Gilmartin, sr., 5-5, G; Abi Shaults, jr., 5-6, G; Adi White, jr., 5-6, G; Erin Johnson, jr., 5-8, F.

El Dorado: Bailey Camien, sr., 5-8, F; Brooklyn Motter, sr., 5-6, G; Regan Lattey, jr., 5-9, F; Presley Johnson, jr., 5-5, G; Macy Parsons, so., 5-3, G; Victoria George, jr., 5-3, G.

McPherson: Grace Pyle, sr., 5-10, G; Kassidy Beam, sr., 5-6, G; Emma Malm, sr., 5-3, G; Alexis Dukes, so., 5-8, G; Karter Alvord, fr., 5-8, G;

Winfield: Emma Schumacher, sr.; Eliza Camp, sr.; Haley Gedrose, sr.

AV-CTL DIV. 4

Boys

Andale: Eli Rowland, sr., 5-11, G; Caden Parthemer, sr., 6-2, F; Jacksyn Potucek, jr., 5-11, G; Nathan Nemechek, jr., 6-4, F.

Clearwater: Jake Wellington, sr., 6-1, G; Tanner Cash, sr., 6-0, G; Brett Gibbs, jr., 6-5, F; Jack Rausch, sr., 6-4, F; Mason Seiter, jr., 6-1, G; Zach Trotter, sr., 6-4, F; Dalen Ankerholz, sr., 5-11, G.

Collegiate: Michael Fair, sr., 6-0, G; Jack Duarte, jr., 6-2, F; Charlie Goree, sr., 6-3, G; Grant Ramsey, sr., 6-6, F; Wesley Fair, so., 6-1, G; Mekhi Beaubrun, jr., 5-9, G; Jacob Chugg, sr., 5-10, G; Blake Clay, sr., 6-3, F; Charlie Dunne, jr., 5-10, G; Cameron Brown, jr., 6-3, G.

Mulvane: Trey Abasolo, sr., 6-1, G; Ian Comer, jr., 6-1, G; Mason Ellis, jr., 6-2, F; Kaiden Abasolo, fr., 6-1, G.

Rose Hill: Spencer Nolan, sr., 5-11, G; Kellan Simoneau, so., 5-11, G; Adriel Smith, jr., 5-11, G;

Wellington: Tanner Meyer, sr., 6-4, G; Berkeley Wright, sr., 6-1, G; Jack Wright, so., 6-2, G; Banks Hinshaw, so., 6-1, G; Montel Tate, so., 6-1, G; Trenton Bannister, sr., 5-10, G; Trace Witham, sr., 5-10, G; Cope Henry, so., 5-11, G; R.J. Clift, jr., 5-11, G; Logan Single, jr., 5-11, G.

Girls

Andale: Katelyn Fairchild, sr., 5-9, F; McKenzie Fairchild, so., 5-11, F; Anna Beth Baalman, jr., 5-8, F; Kelli Wegerer, jr., 5-5, G; Cali Kerschen, jr., 5-8, G; Jaley Eck, jr., 5-10, F; Madeline Schrandt, so., 5-11, F; Camryn Winter, so., 5-6, G.

Clearwater: Carli Carlson, so., 5-8, G; Kyndall Clevenger, sr., 5-9, G; Brooke Berlin, jr., 6-1, F; Laurel Streit, jr., 5-11, F; Parker Stevens, sr., 5-7, G; Elizabeth Tjaden, fr., 5-8, G.

Collegiate: Maddy Mairs, jr., 6-1, F; Paige Henry, jr., 5-7, F; Ellie Munds, so., 5-4, G; Haley Allen, so., 5-4, G; Katherine Grace, so., 5-7, F; Grace Dickerson, so., 5-7, F.

Mulvane: Kamryn Nolan, jr.; Haley Chambers, sr.; Campbell Williams, sr.; Kaitlyn Klein, sr.; Caylee Davis, sr.

Rose Hill: Haley Thrush, sr., 5-9, G; Korryn Hackney, sr., 5-8, F; Lexie Rose, sr., 5-4, G; Aspen Goetz, sr., 5-9, F; Jenna McCulloch, jr., 5-6, G; Alexa Struble, jr., 5-6, G; Jessa Lee, so., 5-7, G; Taylor Raupe, so., 5-6, G.

Wellington: Ali Zeka, jr., 5-10, F; Shiny Hughes, so., 5-10, F; Ashlyn Gerten, so., 5-5, G; Mykiland French, sr., 5-7, F; Maryland French, sr., 5-7, F; Kami Reichenberger, so., 5-5, G; Rylee Rusk, sr., 5-10, F; Airalyn Frame, jr., 5-9, F.; Lexi Clift, sr., 5-7, G; Maddie Nance, so., 5-10, F.

CENTRAL PLAINS LEAGUE

Boys

Belle Plaine: Eli Wiseman, sr., 5-9, G; Tim Bible, sr., 6-3, F; Austin Hilton, sr., 6-2, F; Isaac Bible, so., 6-0, G; Braydon Stephenson, sr., 5-11, G.

Chaparral: Kaden Harding, jr., 6-4, F; Alec Pfaff, jr., 6-3, F; Jackson Swartz, so., 6-4, G; Raef Vornauf, sr., 6-0, G; Jack Francis, so., 5-10, G; Adrian Wootonn, jr., 6-0, G; Wyatt Drouhard, jr., 6-3, G; Austin Clark, so., 6-0, G.

Cheney: Harrison Voth, jr., 6-0, G; Luke Grace, jr., 6-3, G; Harrison Middleton, jr., G.

Conway Springs: Heath Hilger, sr., 5-11, G; Zach Osner, sr., 6-0, F; Jonathan Wright, sr., 6-0, F; Cole Schulte, sr., 5-10, G; Derrick Smith, jr., 5-8, G; Nash Johnsen, fr., 6-5, F; Derek Osner, jr., 6-0, G; Patrick Friess, jr., 6-2, G; Taylor Wykes, fr., 6-0, G; Riley Fisher, sr., 5-10, G.

Douglass: Jared Stoffel, sr., 6-3, F; David Arevalo, sr., 5-10, G; Brady Roberts, jr., 5-9, G; Chris Titus, jr., 6-4, F; Jordan Stoffel, so., 6-0, G; Cole Martin, sr., 6-4, F.

Garden Plain: Gabe Mannebach, sr., 6-1, G; Tyler Dreiling, sr., 6-5, F; Anthony Hays, sr., 5-9, F; Arden Rex, sr., 6-5, F; Colby Haukup, sr., 6-2, G.

Independent: Jalen Martin, sr., 6-0, G; Jimmy Guinn, sr., 6-3, F; Hawk Ramsey, sr., 6-0, G; Liam Conlee, sr., 6-1, G; Joseph Recalde-Phillips, so., 5-8, G; Christian Dean, so., 5-8, G.

Kingman: Seth Krehbiel, sr., 6-0, G; Dalton Freund, sr., 6-0, G; Nolan Freund, so., 5-11, G; Avrey Albright, so., 6-0, G; Mason Munz, sr., 6-2, F; Nick Molitor, sr., 5-10, G.

Medicine Lodge: Theron Wedel, jr., 6-2, F; Chance Winter, jr., 6-0; Grady Clouse, jr., 6-1, G; Cauy Scripsick, so., 6-1, F; Aiden Guy, so., 5-11, G; Dylan Holloway, jr., 6-2, F.

Trinity: Christian Williams, sr., 6-2, G; Collin Rucker, jr., 5-11, G; Bryson Perez, so., 6-4, F; Alex Kirstin-Westgard, jr., 6-3, F; Jevon Hill, jr., 6-8, F; David Spencer, sr., 5-11, G; Tariq Izard, sr., 6-0, G; Rowan Gerber, sr., 6-2, G.

Girls

Belle Plaine: Cheyenne Cooper, sr., 5-8, F; Alayna Mowdy, jr., 5-9, F; Alyssa Hunter, sr., 5-8, G; Abbi Hilton, so., 5-7, G; Kennedy Glover, jr., 5-4, G.

Chaparral: Sophie Francis, sr., 5-2, G; Mattelyn Swartz, jr., 6-0, F; Faith Gates, sr., 6-0, F; Chloe Eslinger, sr., 5-6, G; Ella Holden, sr., 5-9, F; Haley Kangas, so., 5-2, G.

Cheney: Kylee Scheer, sr., 5-9, G; Lexi Cline, sr., 5-5, G; Halley Jones, sr., 5-7, F; Olivia Albers, jr., 5-9, F; Korri Lies, jr., 5-6, G; Brooklyn Wewe, jr., 5-6, G; Brynn McCormick, jr., 5-8, F.

Conway Springs: Loren May, jr., 5-2, G; Caitlyn May, so., 5-6, G; Tracy Johnson, sr., 5-4, G; Katelyn Koester, so., 5-7, F; Ally Lange, jr., 5-3, G.

Douglass: Becca Hajdukovich, so., 5-10, F; Myra Megli, sr., 5-11, F; Joslyn DeLano, so., 5-5, G; Hayleigh Waggoner, fr., 5-6, G; Emily Born, fr., 5-6, G; Kennedy Bergsten, fr., 5-10, F; Lauren Henderson, jr., 5-8, F; Karsen Dunham, sr., 6-0, F.

Garden Plain: Alli Puetz, sr., 5-8, F; Madysen Zoglman, sr., 5-8, G; Christia Rose Gorges, sr., 5-7, G; Brooke Hammond, jr., 5-8, G; Madelyn Rolfs, so., 5-5, G; Sydney Puetz, so., 5-3, G; Sophie Smith, jr., 5-11, F; Celia Puetz, so.; Carly Hitt, jr.; Naomi Dooley, jr.

Independent: Hanna Scheck, sr., 5-9, F; Mimi Recalde Phillips, sr., 5-8, G; Gosia Byczkowska, sr., 5-11, F; Nicole Szadkowska, sr., 5-8, G; Claire Sturm, jr., 6-0, F; Megan Skinner, jr., 5-8, F.

Kingman: Hannah Pearce, sr., 5-10, F; Anna Livingston, sr., 5-9, F; Janelle Belt, sr., 5-7, G; Payton Walters, sr., 5-9, G; Alex Schreiner, jr., 5-6, G; Kayla Belt, jr., 5-7, G; Erin Albright, so., 5-4, G; Marissa DeWeese, so., 5-9, F; Laney Wood, fr., 5-8, F; Aly Hageman, jr., 5-5, G; Marley Munz, so., 5-6, G; Peyton Graber, so., 5-8, F.

Medicine Lodge: Rachel Fischer, jr., 6-0, F.

Trinity: Austin Broadie, sr., 6-0, F; Ashlyn Bigelow, sr., 5-8, G; Megan Hedstrom, jr., 5-7, G; Aubrey Winter, jr., 5-7, G; Lawson Shaffer, sr.; Jill Hollinger, sr.; Jordyn Brown, jr.; Tara Wills, so.; Kourtney Koster, so.

CENTRAL KANSAS LEAGUE

Boys

Halstead: Jackson Swift, jr., 6-1, G; Conner Boyd, jr., 6-4, F; Tanner Watkins, jr., 6-1, G; Adler Davison, so., 6-0, G; Owen Haight, so., 5-8, G.

Haven: Darby Roper, sr., 5-11, G; Zane Jacques, sr., 6-2, F; Benaiah Yoder, sr., 5-7, G; Skylar Shingleton, sr., 5-11, G; Jevon Miller, sr., 5-7, G; Hunter Barlow, sr., 6-2, F; Dalton Schrag, jr., 6-5, F; Zeke Kraft, jr., 5-11, G.

Hesston: Casan Richardson, jr., 6-3, G; Brayden Schilling, jr., 6-5, F; Nick Arnold, jr., 6-2, G; Jackson Humphreys, sr., 6-3, F; Ben Bollinger, sr., 6-4, F; Braden Esau, sr., 6-1, F; Ty Schroeder, jr., 6-2, G; Jake Proctor, so., 6-2, G; Brayden Bruner, sr., 6-0, G.

Hillsboro: Matthew Potucek, jr., 6-0, G; Brekyn Ratzlaff, so., 6-0, G; Dillon Boldt, sr., 5-9, G; Tristan Reed, sr., 6-3, F; Carson Linnens, sr., 6-3, F; Jamari Harris, jr., 5-11, G; Frank Wichert, jr., 5-10, G; Duncan Duell, jr., 6-0, G; Grayson Ratzlaff, jr., 6-4, F; Nate Hein, jr., 6-0, G.

Hoisington: Drew Nicholson, sr., 6-7, F; Mason Haxton, sr., 6-0, G; Bralen Thompson, jr., 6-2, G; Ryan Woydziak, sr., 6-0, G; Holt Hanzlick, sr., 5-11, G; Braden Mooney, sr., 6-3, F; Chase Robinson, sr., 6-1, F; Dylan Richards, sr., 5-9, G; Leyton Haxton, so., 6-1, G; Noah Dolezal, jr., 6-3, F.

Larned: Dillan Smith, sr., 6-3, G; Layton Crosby, sr., 6-3, F; Jack Stelter, sr., 6-0, G; Andreus Tucker, sr., 6-2, G; Connor Upson, 6-4, F; Reed McNett, 6-1, F; Ethan Haas, 6-3, G; Carlos Ibarra, 6-3, F; Ian Orth, 5-10, G.

Lyons: Trey McClure, sr., 6-0, G; Rey Alamos, sr., 6-0, G; Dawson Stover, jr., 6-3, F; Billy Harley, sr., 5-11, F; Cade Crawford, jr., 6-3, G; Carl Clark, jr., 5-10, G; Israel Rios, sr., 6-4, F; Kayston Cox, so., 5-10, G.

Nickerson: Raef Tatro, 5-8, sr., G; Cristian Peterson, sr., 6-3, F; Matt Crossman, sr., 6-3, F; Austin Bell, sr., 6-2, G; Conner Damato, sr., 5-11, G; Adan Garcia, sr., 5-9, G; Darrian Holland, sr., 6-4, F; Colton Fast, sr., 6-4, F; Brayden Miller, sr., 6-2, G; Isaac Wiedeman, sr., 6-0, G; Keaten Broomfield-Tate, sr., 6-3, F; Brayton Bateman, sr., 5-5, G; Lucious Bourell, sr., 6-1, G; Phillipe Manga, sr., 6-1, G; Garrett Conde, sr., 6-2, F.

Smoky Valley: Ryan Heline, sr., 5-9, G; Haven Lysell-Stewart, jr., 6-3, F; Brandt Heble, sr., 5-9, F; Ty Miller, sr., 5-10, G.

Girls

Halstead: Karenna Gerber, sr., 6-0, F; Kaleigh O’Brien, so., 5-8, G; Josie Engel, sr., 5-8, F; Parker Schroeder, sr., 5-4, G; Haley Lewis, sr., 5-0, G; Hailey Kelley, sr., 5-8, F; Kinsley Heck, sr., 5-1, G; Madison McClain, sr., 5-8, G; Ciara Lewis, jr., 5-3, G; Leah Weber, jr., 5-3, G; Dominique Schutte, fr., 5-9, F.

Haven: Maguire Estill, sr., 5-10, F; Brooke Brawner, sr., 5-7, G; Carlee Arnold, sr., 5-2, G; Cassidy Smith, sr., 5-9, F; Lexi Smith, sr., 5-5, G; Reese Roper, jr., 5-6, G; Arnie Yoder, jr., 5-8, F; Kinley Jaques, so., 5-6, G; Brie Brawner, so., 5-5, G; Carlee Bland, so., 5-6, G; Taylor Hoskinson, 5-3, jr., G; Melissa Myers, jr., 5-5, G; Kayda King, so., 5-9, F; Kelsi Kincaid, so., 5-1, G; Sadie Estill, fr., 5-10, F.

Hesston: Caryn Yoder, jr., G; Alex Martin, sr., G; Anna Humphreys, so., G; Harley Ferralez, jr., 5-7, G; Sydney Kaiser, so., 5-7, G; Carley Bartell, so., 5-8, F; Kierra Funk, so., 5-8, F; Gillian Lais, so., 5-9, F.

Hillsboro: Teegan Werth, sr., G; Kinsey Kleiner, sr., G; Jessica Saunders, sr., F; Dani Klein, sr., G; Tuesday Weisbeck, sr., F; Emersyn Funk, jr., F; Reese Hefley, jr., G.

Hoisington: Keeley Wolf, sr., 5-5, G; Suzanna Schneider, sr., 5-5, G; Brielle Romeiser, sr., 6-1, F; Samantha Colson, sr., 5-9, F; Isabelle Gonzalez, sr., 5-4, G.

Larned: Julie Tapia, sr., 5-10, F.

Lyons: Yamyle Ramirez, so., 5-7, F; Janessa Jaime, jr., 5-6, G; Kayleigh Arriola, jr., 5-7, F; Caitlyn Belote, so., 5-8, F; Lizeth Valenzuela, jr., 5-4, G; Natascha Jaime, so.; Yaneli Pena, jr.; Rebecca Konda, jr.; Mallory Seidel-Pinson, jr.

Nickerson: Ava Jones, so., 6-2, F; Josie McLean, so., 5-7, G; Kieryn Ontjes, jr., 5-7, G; Alexis Allen, jr., 5-6, G; McKinzie Starnes, sr., 5-8, F; Lanaya Hada, jr., 5-6, G.

Pratt: Lexi Walker, jr., 5-4, G; Sian Helfrich, sr., 5-5, G; Rachel Rasmussen, sr., 5-7, F; Gabby Gatlin, so., 5-4, G; Marleigh Bates, so., 5-8, F.

Smoky Valley: Ellie Brumbaugh, sr., 5-3, G; Kerington Haxton, sr., 5-5, G; Breanna Priddy, jr., 5-9, F; McKinley Johnson, sr., 5-7, G; Abby Rose, jr., 6-0, F; Claire Broxterman, sr., 5-9, F; Avery Van Der Wege, jr., 5-5, G.

OTHER AREA TEAMS

Boys

Argonia: Noah Phillips, sr., 6-0, G; Brayden Pierce, sr., 5-10, G; Cooper Topinka, jr., 6-3, F; Jed Phillips, so., 5-10, G; Damien Smith, so., 5-8, G; Ryder Ragan, so., 5-10, G.

Bluestem: Cooper Larsen, sr., 6-0, F; D.J. Jackson, sr., 5-9, G; Logan Walden, sr., 5-9, G; Kristofer Laidler, jr., 6-2, F; Landen Wilson, jr., 5-9, G.

Burrton: Ethan Powell, sr.; Leif Hernandez, sr.; Gabe Perkins, sr.; Alex Dick, jr.; Kaleb Hill, jr.; Kyler Matlack, sr.; Darious Bailey, so.; Jude Barnes, fr.; Levi Durner, fr.

Caldwell: Trey Strnad, sr., F; Jude Stow, sr., 6-0, G; Jadon Brown, sr., 6-0, F; Dawson Bristor, jr., 5-8, G; Keiondre Smith, so., 6-0, G; Teagan Thompson, so., 5-11, G.

Canton-Galva: Brayden Collins, sr., 6-2, F; Brayden Minson, sr., 5-10, G; Tyson Struber, jr., 6-3, F; Christian Darrah, jr., 5-10, G; Xavier Westbrook, jr., 5-10, G; Garrett Maltbie, so., 6-0, G; Connor Koehn, sr., 6-3, F; Brandon Huff, sr., 5-11, G; T.J. Koehn, so., 6-3, F.

Cedar Vale-Dexter: Cole Criss, sr., 6-0, F; Brogan Myers, sr., 5-9, G; Cole Clark, jr., 5-10, F; Kaden Woods, so., 6-2, F; Darius Casebolt, sr., 6-0, G; Xavier Strong, so., 6-3, F; Brayden Henderson, fr., 6-1, G; Devonte Harris, fr., 6-3, F; Jordan Anderson, sr., 6-1, G.

Central-Burden: Logan Braun, sr., 6-0, G; Garrett Toon, jr., 6-3, F; Jace Wunderlich, fr., 5-8, G; Russ Smith, fr., 5-8, G; Hunter O’Neill, fr., 6-0, G; Nacona Hamilton, so., 5-7, G; Bradon Balman, so., 5-7, G.

Classical: Luke Buckingham, sr., 5-11, G; David Darrah, sr., 5-9, G; Jordy Dolloft, so., 5-10, G; Carter Sinclair, so., 6-4, F; Brett Buckingham, so., 6-0, G; Max Kice, jr., 6-3, F; T.J. Logan, so., 5-10, G.

Cunningham: Luke McGuire, fr., G; Lane Halderson, so., F; Trey DeWeese, so., G; Nathan Lohrke, sr., F; Isaiah Reed, jr., F.

Elyria Christian: Zach Stucky, sr., 5-9, G; Bret Anderson, sr., 6-2, F; Josef Hobson, sr., 5-8, G; Ben Unruh, jr., 5-10, F; Keyan Wiggers, jr.; Alec Huddle, so.

Goessel: Jake Hiebert, sr., 6-4, F; Nate Zogleman, sr., 6-1, G; Luke Wiens, sr., 5-9, G; SKyler Wuest, jr., 6-0, F; Caiden Duerksen, jr., 6-1, F.

Hutchinson Central Christian: Adre Ibarra, sr., 6-2, F; Caleb Yoder, sr., 5-11, G; Dawson Urwiller, sr., 5-9, G; Jordan Yoder, so., 5-9, G; Drew Yoder, so., 6-3, F; Jack Losew, jr., 6-1, F; David Weis, jr., 5-11, G; Tommy Barnett, so., 6-0, F; Gage Regier, so., 5-11, G; Riley Barnes, so., 5-11.

Hutchinson Trinity: Isaac Suter, sr., 5-9, G; Blake Hammeke, so., 5-10, G; Truman Westhoff, jr., 6-3, F; Cedrick Harris, sr., 6-1, G; Zach Schletzbaum, jr., 5-10, G; Joseph Lane, jr., 5-9, G; Aidan Armour, so., 6-0, F; Andrew Neal, so., 5-11, G.

Marion: Braedon Mercer, sr., 6-1; F; Seth Lanning, sr., 5-11, G; Burton Harshman, sr., 5-8, G; Campbell Winter, jr., 5-9, G.

Moundridge: Corbin Unruh, sr., 5-11, G; Jon Schlosser, sr., 6-1, F; Korbin Wedel, sr., 6-3, F; Landon Kaufman, so., 5-9, G; Logan Churchill, so., 6-5, F; Garrett Doherty, so., 5-8, G; Joseph Schrag, so., 5-9, G.

Norwich: Chance Hilger, jr., 6-2, F; Jace Gosch, so., 6-3, F; Bradey McIntire, sr., 6-2, F; Dax Rosenhagen, so., 5-8, G; Tray Schroeder, fr., 5-10, G.

Oxford: Kyan Morris, so., 5-11, G; Hayden Ruyle, so., 5-10, G; Peyton Rush, so., 6-0, G; Colin Whitson, sr., 5-11, G; Colby Shepherd, sr., 6-0, F; Dylan Hofmeier, so., 6-1, F; Colby Hammond, so., 5-11, G; Conner Stewart, sr., 6-4, F.

Pratt Skyline: Eliazar Carrasco, sr., 6-4, F; Aden Temanson, sr., 6-3, F; Nathan Adams, jr., 6-1, G; Ryan Miller, so., 5-10, G; Tyler Wray, sr., 6-1, G; Ty Binford, jr., 6-2, F; Leo Egging, jr., 5-10, G; Jackson Wallace, sr., 6-1, G; Josiah Giles, sr., 6-4, F.

Pretty Prairie: Lucas Detter, sr., 6-3, F; Trenton Rogers, sr., 6-3, F; Dustin Saft, sr., 6-3, F; Kaleb Kruse, sr., 5-9, G; Logan Detter, sr., 5-10, F; Landon Wiede, jr., 5-10, G; Brock Steadman, jr., 6-0, G; Bryan Steadman, so., 6-0, G; Blake Stucky, so., 5-11, G.

Sedan: Dameion Hatten, jr., 6-2, G; Eli Campbell, sr., 5-9, F; Kaden Walker, 5-9, sr., F; Jared Roggow-harter, sr., 5-10, F; Trent Crawford, 5-6, so., G; Koda Blankinship, so., 6-2, F; Isaiah Smilko, jr., 5-8, G; Keaton Dickens, jr., 6-0, G.

Sedgwick: Lance Hoffsommer, jr., 6-2, G; Nolan Crumrine, sr., 5-9, G; Ryan Stucky, jr., 5-10, G; Connor Tillman, jr., 6-2, F; Sam Culp, jr., 6-4, F; Christian Brown, so., 5-11, G; Weston Anderson, so., 5-8, G; Jordan Hansen, jr., 5-10, G; Blake Huebert, jr., 5-10, G; Henry Burns, sr., 6-0, G.

South Haven: Cooper Wolf, sr., 6-0, G; Slate Van Zant, sr., 5-11, F; Hunter Meyer, sr., 6-1, G; Tucker Locke, jr., 5-5, G; Grady Howell, jr., 5-9, G; Ethan Theurer, jr., 6-1, G; Nathan Hilt, jr., 6-1, F; Logan McLain, so., 5-11, G.

West Elk: Devin Loudermilk, sr., 6-3, G; Rocky Hanks, sr., 6-0, G; Colby Jackson, sr., 5-9, G; Jarrett Wilson, so., 6-1, F; Wesley Young, jr., 6-4, F; Nathan Bahr, sr., 5-7, G.

Girls

Argonia: Aubreigh Haxton, sr., 6-0, F; Karrlea Hessman, sr., 5-6, F; Alexis Vineyard, sr., 5-6, G; Chelsea Coleman, jr., 5-6, G; Destiny Baker, sr., 5-5, G; Alyssa Martin, jr., 5-6, G; Shelby Handlin, sr., 5-7, G.

Berean: Miranda Wiebe, sr., 5-8, G; Brittney Wiebe, sr., 5-6, G; Erin Mullins, sr., 5-11, F; Emma Neal, sr., 5-6, G; Sally Wine, jr., 5-11, F.

Bluestem: Kirstyn Cooper, sr., 5-8, G; Torrance Lovesee, sr., 5-11, F; Grace Standfast, sr., 6-1, F; Riese Witty, so., 6-1, F.

Caldwell: Jenna Sturm, sr., 5-6, G; Katrina Dvorak, sr., 5-8, F; Emma Sturm, sr., 5-8, F; Jacelyn Brown, so., 5-4, G; Adley Mayo, fr., 5-6, G.

Cedar Vale-Dexter: Kyndel Randel, sr., 5-7, G; Kaitlynn Anderson, jr., 5-6, F; Essie Boatman, sr., 5-4, G; Rae McAdam, jr., 5-7, F; Riley Schalk, fr., 5-6, G; Jacey McIntire, so., 5-4, G.

Central-Burden: Harley Branscum, sr., 5-10, F; Haven Wunderlich, jr., 5-8, F; Morgan Cook, jr., 5-7, G; Emily Long, so., 5-7, G; Shay Toon, so., 5-9, F; Maddie Brogan, so., 5-5, G; Lauren Page, fr., 5-5, G; Halie Nellsch, so., 6-0, F.

Classical: Olivia Kenas, sr,. 5-8, F; Ava Sweigart, so., 5-9, F; Flannery Black, fr., 5-7, G; Kaylee Shanfelt, fr., 5-10, F; Grace Brown, jr., 5-7, G.

Cunningham: Morgan Meyers, sr., 5-7, G; Maddison Panek, sr., 5-10, F; Alayna McGuire, sr., 5-5, G; Maddie McGuire, jr., 5-10, F; Reese McGuire, so., 5-5, G; Abby Hansen, sr., 5-8, F; Matilyn Jump McGuire, fr., 5-5, G; Miranda Lohrke, fr., 5-8, F; Taylor Schultz, fr., 5-5, G; Hannah Ellis, so., 5-7, G.

Flinthills: Riggin Carney, jr., 5-6, G; Regan Heimgartner, sr., 5-6, G; Morgan Holcomb, sr., 5-10, F; Matison Totty, sr., 5-3, G; Chloe Wieckhorst, sr., 5-10, F; Taren Lakin, so., 5-3, G; Madilynn Thomas, so., 5-6, G; Laura Scribner, so., 5-3, G; Madison Alvord, so., 5-10, F; Hailey Hall, so., 5-3, G; Karly Girty, so., 5-10, G; Larissa Lakin, so., 5-4, G.

Goessel: Elizabeth Schmucker, sr., 5-3, G; Bethany Herrel, sr., 5-7, F; Kaleigh Guhr, jr.; Emily Flaming, jr.; Rachael Zogleman, jr.; Riley Graber, so.

Hutchinson Central Christian: Kaylee Kauffman, so., 5-4, G; Aly Lambert, jr., 6-1, F; Leia Shank, jr., 5-10, F; Ivy Mead, sr., 5-4, G; Brooklyn Nisly, sr., 5-8, G; Allison Bateman, so., 5-10, F; Maddie Boman, sr., 5-7, G; Samantha Ramsey, jr., 6-0, F; Emerie Boman, so., 5-7, G; Jocelyn Losew, so., 5-4, G; Ava Swanson, fr., 5-9, F; Natalie Jensen, fr., 5-4, G; Kristen White, sr., 5-8, G.

Marion: Jayden May, jr., 5-8, G; Megan Neufeld, sr., 5-7, F; Abigail Stuchlik, sr., 5-5, G; Chisholm Waner, sr., 5-7, G; Jaden Silfer, sr., 5-3, G; Macy Sigel, sr., 5-5, G; Calli Burkholder, so., 5-4, G; McKinnon Waner, so., 5-6, F; Grace Hett, fr., 5-5, G.

Moundridge: Kate Eichelberger, jr., 6-0, F; Kourtney Kaufman, sr., 5-9, F; Erin Durst, sr., 5-4, G; Kenzie Elmore, sr., 5-5, G; Alea Durst, sr., 5-4, G; Myiah Logue, sr., 5-7, G; Emma Blough, jr., 5-7, F; Emily Durst, so., 5-1, G; Kindall Elmore, so., 5-4, G.

Pretty Prairie: Jorah Harbaugh, jr., 5-4, G; Aubrey Young, jr., 5-6, G; Grace Headrickson, sr., 5-9, F; Mekenna Vogl, jr., 5-11, F; Gabi Unruh, sr., 5-10, F; Abby White, jr., 5-5, G; Bailey Young, so., 5-9, F; Trinity Kruse, so., 5-4, G; Liz Graber, sr., 5-5, G; Grace Webster, jr., 5-9, F; Copper Collins, so., 5-4, G; Emma Hendrickson, so., 5-7, F.

Remington: Desiree Ingalsbe, sr., 5-10, F; Lucy Entz, sr., 5-10, F; Emily Wedel, jr., 5-4, G; Ellie Van Zelfden, jr., 5-8, G; Missy Hays, so., 5-4, G; Abi Hisel, sr., 5-7, G; Karoline Johnson, fr., 5-5, G; Bri Hochstetler, fr., 5-8, F; Aja Spencer, fr., 5-7, G; Payton Thunberg, jr., 5-5, G.

Sedan: Caitlin Williams, sr., 5-5, G; Lingerie Sears, jr., 5-2, G; Madison Meyer, sr., 5-5, G; Jaci Cumings, so., 5-8, F; Sarah Smilko, sr., 5-9, F; Anna Spradling, jr., 5-2, G; Madi Hurt, so., 5-6, F; Madison Holt, so., 5-5, G; Melody Holt, so., 5-4, G.

Sedgwick: Taylinn Lacey, sr., 5-8, G; Alexa Scarlett, jr., 5-8, G; Camryn McGinn, sr., 5-8, F; Hailey Atwill, jr., 5-3, G; Addie Fitch, so., 5-9, F; Anessa Croxton, so., 5-8, F; Logan Stucky, fr., 5-3, G; Addie Rogers, fr., 5-3, G.

South Haven: Macey Pond, jr.,; Sydney Bacon, sr.; Alyssa Bridges, jr.,; Madison Smith, sr.; Britain Dark, so.; Kami Butler, so.; Anna Shore, so.; Jacee Theurer, fr.; Alivia Bacon, fr.; Callie Locke, fr.; Syra Stucky, so.

West Elk: Madelyne Koop, sr., 5-10, F; Dakota Wiseman, sr., 5-3, G; Josie Ware, jr., 5-5, G; Katy Beeman, so., 5-11, F; Molly McClendon, so., 5-10, G; Hannah Whetstone, jr., 5-10, G; Jadyn Allen, fr., 5-5, G.