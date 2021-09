Kansas high school cross country preview: The 80 runners to know from Wichita teams

Clearwater junior Hayley Trotter is one of the top cross country runners in Kansas. Courtesy

With the Kansas high school cross country season underway, Varsity Kansas set out to recognize some of the best boys and girls distance runners the Wichita area has to offer.

The following is a list of 80 of the top cross country runners from the area to watch for this season, as well as team previews.

The top 10 boys runners

1. Tanner Lindahl, Buhler senior

2. Sawyer Schmidt, Augusta senior

3. Cole Waymire, Bishop Carroll senior

4. Austin Schaeffer, Maize South senior

5. C.J. Meyer, Collegiate junior

6. Kaden Hauck, Andover junior

7. Clay Shively, Trinity Academy sophomore

8. Jake Beauchamp, Southeast junior

9. Luke Brock, Kapaun Mt. Carmel junior

10. Daniel Zoller, East senior

The top 10 girls runners

1. Hope Jackson, Bishop Carroll senior

2. Hayley Trotter, Clearwater junior

3. Britton Kelly, Maize South senior

4. Landon Forbes, Bishop Carroll junior

5. Zoie Ecord, Maize senior

6. Lizzy Vetter, Andover senior

7. Katie Hazen, Derby sophomore

8. Addie Curtis, Kapaun Mt. Carmel junior

9. Hannah Grover, Valley Center junior

10. Kelsey Bruening, Kapaun Mt. Carmel senior

The next 30 boys runners

Note: This list is sorted by alphabetical order.

1. Auggie Au, East junior

2. Vaughn Decker, Maize South senior

3. Ethan Finney, Andover Central sophomore

4. Jonah Godina, Hutchinson Trinity junior

5. Andrew Harder, Berean Academy junior

6. John Hippisley, Andover senior

7. Jacob Hobson, Trinity Academy sophomore

8. Austin Hock, Derby senior

9. Ethan Hock, Derby senior

10. Ian Hunter, Circle senior

11. Zach Johnson, Maize junior

12. Hayden Keller, Buhler senior

13. Logan Libel, Eisenhower junior

14. Austin Lindahl, Buhler freshman

15. Kaden Lohrentz, Buhler sophomore

16. Chase Mathews, Arkansas City senior

17. Connor McKinney, Bishop Carroll junior

18. Will Meyer, Collegiate freshman

19. John Mies, Kapaun Mt. Carmel junior

20. Will Niederee, Kapaun Mt. Carmel freshman

21. Eli Nord, Berean Academy senior

22. Colton Ohlde, Clearwater senior

23. Landon O’Neil, Andover Central junior

24. Corbin Priest, Winfield senior

25. Dominic Reyes, Kapaun Mt. Carmel senior

26. Mason Seiter, Clearwater senior

27. Paul Sevart, Campus senior

28. Ryan Son, East sophomore

29. Aiden Werner, Maize senior

30. Zach Winter, Andale senior

The next 30 girls runners

Note: This list is sorted by alphabetical order.

1. Erin Albright, Kingman junior

2. Sydney Anderson, Andover junior

3. Julia Berends, Kapaun Mt. Carmel sophomore

4. Lucy Brown, Remington senior

5. Maddie Carpenter, Campus junior

6. Chiara Fernando, Kapaun Mt. Carmel senior

7. Elena Flask, Halstead senior

8. Stella Foster, Hutchinson senior

9. Abi Grantham, Maize junior

10. Emma Henderson, Maize South junior

11. Abbye Hudson, Cheney junior

12. Chloe Inskeep, Hutchinson junior

13. Vivian Kalb, Derby senior

14. Gracie Lambert, Smoky Valley senior

15. Alexa Marshall, Rose Hill sophomore

16. Reese Martens, Maize senior

17. Brooke Martin, Bishop Carroll freshman

18. Haley McComb, Derby junior

19. Eva McKinzie, East senior

20. Kayli Myers, Winfield junior

21. Nina Nelson, Eisenhower junior

22. Alexa Ornelas, North sophomore

23. Mary Pearce, Kingman sophomore

24. Nayelly Rosales, North senior

25. Kendall Shields, Maize South junior

26. Ellie Van Zelfden, Remington senior

27. Josie Ware, West Elk senior

28. Lindsay Warner, Buhler junior

29. Sofia Wendell, Bishop Carroll sophomore

30. Abigail White, Pretty Prairie senior

City League boys teams

Bishop Carroll: Cole Waymire, sr.; Connor McKinney, jr.; Trent Zimbelman, jr.; Christian Rottinghaus, jr.; Samuel Karnes, sr.; Thomas Martin, jr.; Ethan Townsend, sr.

East: Daniel Zoller, sr.; Auggie Au, jr.; Ryan Son, so.; Tynan Hallacy, so.; Evan Benoit, fr.; Matt Fowler, jr.; Jaden Vo, so.

Heights: Jack Harty, fr.; Royce Trotter, jr.; Joshua Maydew, fr.; Eli Chouinard, so.; Logan Barnhill, fr.

Kapaun Mt. Carmel: Luke Brock, jr.; Will Niederee, fr.; John Mies, jr.; Dominic Reyes, sr.; Corey Daniels, fr.; Andrew Guyer, fr.; Teagan Charles, so.; Trevor Berends, sr.

North: Anthony Araiza, sr.; Adan Silerio, sr.; Adal Luna-Gutierrez, so.; Angelo Inscho, sr.; Joel Reyes, sr.; Martin Gutierrez, so.

Northwest: Trey Dafforn, sr.; Alexander Eagle, fr.; Charles Chege, so.; Treyton Dafforn, sr.; Logan Potter, so.; Gabriel Bickham, so.; Daniel Bowman, sr.; Logan Taylor, sr.

South: Aaron Hernandez, jr.; David Campos, sr.

Southeast: Jake Beauchamp, jr.; Evan Boudreau, sr.; Jeremy Johnson, so.; Sonny Dang, sr.; Eric Torres, jr.

West: Dylan Keough, so.; TyJulio Torres-Clark, fr.; Isaac Duran, so.

City League girls teams

Bishop Carroll: Hope Jackson, sr.; Landon Forbes, jr.; Brooke Martin, fr.; Sofia Wendell, so.; Hannah Leonard, so.; Isabelle Behring, fr.; Margarette Sponsel, fr.

East: Eva McKinzie, sr.; Kathoo Nkanata-Gray, jr.; Ruby Moore, fr.; Mia Young, jr.; Elyzah Angel, so.

Kapaun Mt. Carmel: Addie Curtis, jr.; Julia Berends, so.; Kelsey Bruening, sr.; Chiara Fernando, sr.; Madeline Hermann, so.; Amelia Hermann, fr.; Alannah Wilhelm, so.; Ella Porter, jr.

North: Alexa Ornelas, so.; Nayelly Rosales, sr.; Bilhah Bengi, sr.; Martiza Hernandez, jr.; Rodah Bengi, jr.; Yael Ramirez-Montoya, fr.; Aron Robledo-Gonza, so.; Irvin Tapia, sr.; Ilex Hagan, jr.; Danielle Hiegel, so.

Northwest: Sydnee Gardner, sr.; Peyton Adams, so.; Alexis Wimberly, so.; Paloma Salazar, jr.; Linsey Hughes, jr.

South: Delilah Sherbin, sr.; Jayden Moreno, so.

Southeast: Isabella Torres, sr.

West: Ruby Rubio, sr.

AV-CTL boys teams

Andale: Zach Winter, sr.; Nicholas Winter, so.; Logan McKim, fr.; Braxton Camp, sr.; Jason Klabo, fr.; Logan Schmidt, fr.

Andover: Kaden Hauck, jr.; John Hippisley, sr.; Aiden Davis, jr.; Jarrod Ricke, jr.; Nick Williams, fr.; Ian Diefenbach, so.; Coulter Rieschick, so.; Gabe Maki, sr.

Andover Central: Landon O’Neil, jr.; Ethan Finney, so.; Marcel Vincent, so.; Levi Gates, fr.; Alex Carter, so.; Kyle Zarchan, fr.; Avery Baysinger, so.

Arkansas City: Chase Mathews, sr.; Owen Seaton, so.; Gabriel O’Nelio, so.; Manuel Leos, jr.; Brandon Klotz, so.

Augusta: Sawyer Schmidt, sr.; Jacob Dieter, sr.; Michael Johnson, jr.; Dawson Schmidt, fr.; Ryker White, jr.; Patrick Dieter, so.; Aiden Broadbent, jr.; Grady Fox, jr.; Chase Hartley, fr.

Buhler: Tanner Lindahl, sr.; Kaden Lohrentz, so.; Austin Lindahl, fr.; Hayden Keller, sr.; Cody Bunce, fr.; Wyatt Bunce, jr.; Brayden Dressman, sr.; Spencer Hines, jr.

Campus: Paul Sevart, sr.; Brody Bloom, fr.; Jeremiah Whitson, sr.; Peyton Letterman, sr.; Nathan Mortensen, so.; Kaleb Arneson, fr.; Conner Shaffer, jr.; Ailin Snodgrass, jr.

Circle: Ian Hunter, sr.; Myles Loewen, so.; Blake Logan, so.; Corbin Swinson, so.; Dylan Boettcher, sr.

Clearwater: Mason Seiter, sr.; Colton Ohlde, sr.; Owen Wells, so.; Aidan Wright, jr.; Gage Clevenger, fr.; Kaden Baalmann, jr.

Collegiate: C.J. Meyer, jr.; Will Meyer, fr.; Mason Hart, so.; Tyler Gwyn, sr.; Charlie Nolan, sr.; Derek Yang, so.

Derby: Ethan Hock, sr.; Austin Hock, sr.; Evan Franke, sr.; Isaac Brown, jr.; Jarron King, sr.; Alex Hedden, sr.; Landen Tucker, so.

Eisenhower: Logan Libel, jr.; Max Santillan, sr.; James Richburg, jr.; Brady Martens, fr.; Corbin Smith, jr.; Eli Roberts, so.; Justus Reynolds, fr.; Emory Smith, fr.

El Dorado: Tylen Ashihi, sr.; John Ferley, sr.; Preston Flurry, jr.; Joe Jensen, jr.; Hayden Greene, sr.; Sam Greene, fr.

Goddard: Luke Griffith, fr.; Ayden Smith, fr.; Nathan Harkman, so.; Nathan Lewis, fr.; John Esparza, jr.; Conner Huddleston, fr.; Hudson Donaghue, fr.

Hutchinson: Kaden Goering, jr.; Winston Johnson, so.; Jayden Coss, so.; Angel Morales, sr.

Maize: Aiden Werner, sr.; Zach Johnson, jr.; Alex Ayin, so.; Sebastion Castillo, sr.; Caiden Unruh, so.; Evan Rogerson, jr.; Conner Fortin, jr.; Eli Bothell, sr.

Maize South: Austin Schaeffer, sr.; Vaughn Decker, sr.; Steele Ebers, sr.; Xander Fenoglio, jr.; Patrick Le, sr.; Dakota Kisselburg, jr.; Tyler Maples, so.; Elijah Edwards, fr.; Rafael Martinez, so.

McPherson: Tito Mendez, jr.; Ethan Elder, fr.; Garrett Floyd, fr.; Michael Martin, jr.; Brock Burgess, jr.

Mulvane: Victor Salazar, sr.; Jacob Wilson, fr.; Jacob Duncan, sr.; Matthew McClellan, sr.; Marco Navarro, so.; Isaac Waterman, so.

Newton: Simon Secor, jr.; Alex Barnett, sr.; Kaden Anderson, sr.; Nick Treaster, jr.; Clayton Kauffman, sr.; Drew Dillon, jr.; Lucas Kaufman, fr.

Rose Hill: John Adamson, fr.; Sam Lovell, fr.; Kaleb Ross, sr.; Jonah Lemasters, fr.; Hayden Forred, sr.; Carter Wagner, sr.; Dylan Henry, jr.; Ben Kinnan, fr.

Valley Center: Brock Moses, fr.; Dalton Moses, fr.; Noah Schrag, sr.; Joshua Hailey, sr.; Nathan Unruh, sr.; Dominic Carillo, fr.; Caden Bastian, jr.; Marshall Fiebich, sr.

Wellington: Ryan Bacon, jr.; Hunter Lough, jr.; Braeden Ybarra, sr.; Connor Walker, so.; Caleb Sanders, jr.; Jackson Irey, jr.

Winfield: Corban Priest, jr.; Heath Reed, fr.; Jaden Brown, so.; David Koller, sr.

AV-CTL girls teams

Andale: Ava Bartkowski, so.; Natalie Maxwell, jr.; Kaitlyn Suter, so.; Betsy Reichenberger, so.; McKenna Steadman, so.; Maddy Ralph, so.; Addi Rau, so.; Amy Kraus, jr.; Lily Reichenberger, sr.

Andover: Lizzy Vetter, sr.; Gabrielle Day, so.; Sydney Anderson, jr.; Chloe Fields, jr.; Jayda Kelly, jr.; Hailey Ericksen, so.; Kamy MacBeth, jr.; Kara Haberichter, jr.

Andover Central: Savannah Weidler, jr.; Ali Sears, so.; Libby Engle, sr.; Rylie Kaberline, fr.; Elizabeth McClellan, sr.; Evyn Norton, so.; Jordan Fleske, jr.; Lidia Burillo, sr.

Arkansas City: Natalia O’Nelio, fr.; Jasmine Calvo, fr.; Mia O’Nelio, sr.; Lisa Crain, jr.

Augusta: Madison Busch, fr.; Porsche Zweifel, sr.; Sophia Otto, jr.; Adriana Otto, fr.; Amanda Lindner, fr.; Bronalea Thies, so.; Maddison Levings, so.

Buhler: Lindsay Warner, jr.; Taryn Horning, jr.; McKenzie Welch, so.; Maya Dorantes, sr.; Krysten Hamby, so.; Makayla Little, so.; Alycea McCoy, so.; Ashlynn Adcock, so.

Campus: Maddie Carpenter, jr.; Anna Corbett, sr.; Nicole Farmer, sr.; Grace Black, fr.; Harmoney Kahihikolo, jr.; Jenna Manganiello, jr.

Circle: Rebekah Choriego, sr.; Alison Unruh, jr.; Lyla Ott, sr.; Alyssa Mitchell, so.; Georgia Devine, so.; Arabella Waldmeier, fr.; Madison Waldmeier, fr.

Clearwater: Hayley Trotter, jr.; Ava Hanes, sr.; Electra Aimes, so.; Megan Stevens, fr.; Abby Freeman, jr.; Camryn Clevenger, jr.

Derby: Katie Hazen, so.; Vivian Kalb, sr.; Haley McComb, jr.; Abigail Monoghan, sr.; Lexi Silva, sr.; Gretta McEntire, sr.; Piper Hula, fr.; Bridget McAdam, sr.

Eisenhower: Nina Nelson, jr.; Ashtyn Koeppan, fr.; Brooke Kasprick, fr.; Mackenzie Popp, jr.; Braylie Murrey, fr.; Lainie Burkhart, jr.; Brooklyn Freund, jr.

El Dorado: Brynn Liess, fr.; Trinity Motter, so.; Sarah Rose, jr.; Kaylee Gilchrist, so.

Goddard: Olivia Brownell, fr.;

Hutchinson: Chloe Inskeep, jr.; Isabelle Kongable, sr.; Stella Foster, sr.; Lisa Belgrade, so.; Grayci Keeler, sr.; Shayla Johnson, sr.; Sadye Patterson, sr.

Maize: Zoie Ecord, sr.; Reese Martens, sr.; Abi Grantham, jr.; Alexis Thompson, fr.; Falyn Murrell, fr.; Ellie Reimer, sr.

Maize South: Britton Kelly, sr.; Emma Henderson, jr.; Kendall Shields, jr.; Sage Pauly, sr.; Bella Crowell, sr.; Greenley Brower, fr.; Kennedy Mitchell, so.; Olivia Short, fr.

McPherson: Chloe Clevenger, jr.; Evie Elder, sr.; Lexi Patterson, fr.; Renae Hendricks, so.; Emily Heskett, jr.; Marissa Pearcy, sr.

Mulvane: Leiannah Landreth, fr.; Kamryn Nolan, sr.; Delaney Hamm, sr.; Cali Hernandez, so.; Cydnee Adams, fr.

Newton: Aspen Schmidt, jr.; Isabel Sandoval, so.; Ella Mayes, sr.; Elia Bergquist, jr.; Emily Torres, jr.; Angelica Madrigal, fr.

Rose Hill: Alexa Marshall, so.; Kate Dare, jr.; Krysten Lucent, jr.; Elliot Herod, jr.; Haley Murray, sr.; Alexia Struble, sr.; Kimber Lovell, fr.; Savanna Crawford, jr.; Lila Wheeler, fr.

Valley Center: Hannah Grover, jr.; Madison Moses, sr.; Sara Hershberger, so.; Maggy Weihe, jr.; Bethany Schrag, sr.; Rachel Edwards, jr.; Sophie Grover, so.; Micaiah Burton, so.

Winfield: Kayli Myers, jr.; Gracelynn Benavides, jr.; Skylar Flower, so.; Lauryn Turner, so.; Lydia Nelson, fr.; Brooke Brogan, so.

Other area boys teams

Belle Plaine: Colten Henning, jr.; Blake Hunter, sr.; Isaiah Landreth, sr.; Julian Ramirez, jr.

Berean Academy: Andrew Harder, jr.; Eli Nord, sr.; Nick Krebs, so.; Trevor Nusz, so.; Elias Simkins, fr.; Ethan Cornfeld, sr.; Zak Richards, sr.; Isaac Snook, so.; Zechariah Richards, sr.Bluestem: Jett Lucas, sr.; Colt Williamson, fr.; Zach Dotter, so.; Dakota Veatch, so.; Shane Turner, fr.

Burden Central: Ben Long, so.; Laine Schooley, so.; Curtis Bass, jr.; Noah McClung, so.

Caldwell: Teagan Thompson, jr.; Jace Baker, sr.

Canton-Galva: Morgan Becker, sr.; Christian Darrah, sr.

Chaparral: Jacob Clark, jr.; James Gates, sr.; Cody Davidson, so.

Cheney: Colton Strodtman, fr.; Michael Castorena, so.;

Douglass: Matt Reynolds, sr.; Tyler Kiekel, jr.; Jaxon Spradling, so.

Goessel: Ben Olson, sr.; Jacob Schrag, sr.; Timothy Schrag, sr.; Javin Schmidt, so.; Dustyn Gagnon, sr.

Halstead: Aiden Allmon, jr.; Spencer Johnson, jr.; Andrew Thompson, jr.; Austin Radke, sr.; Austin Littlepage, jr.; Thomas Burns, jr.

Haven: Gatlin Rinehart, so.; Austin Hunnicutt, so.; Sammy Williams, jr.; Dalton Bontrager, so.; Ethan Mulligan, sr.; Reese Yoder, jr.; Kyler Geffert, so.

Hesston: Micah Dahlsten, jr.; Ayden Summers, sr.; Devin Miller, jr.; Jantzi Beckham, sr.; Ethan Thompson, so.; Casey Heinrichs, fr.; Finn Fuqua, fr.

Hillsboro: Deon Weeks, jr.

Hutchinson Central Christian: Blake Yoder, so.; Tyler Estrella, so.

Hutchinson Trinity: Jonah Godina, jr.; Brendan Kiser, jr.; Anthony Clennan, jr.; Garrett Hageman, jr.; Julen Wannamaker, jr.; Brennan Leighton, so.; Xavier Ryan, jr.

Independent: Trey Bias, fr.

Inman: Riley Stallings, so.

Kingman: Ethan Smith, jr.; A.J. Weninger, sr.; Marlon Bennett, fr.

Madison: Treyton Knox, jr.

Marion: Gavin Wasmuth, so.; Chris Beery, jr.; Tristen Dye, jr.; Luke Wessel, fr.

Medicine Lodge: Miltner Davis; Nittler Alexavier; Eric Wells, jr.; Talon Phipps.

Moundridge: Mac Unruh, jr.; Reid Graber, fr.; Jake Schwartz, fr.; Mateo Roth, jr.; Caleb Samland, sr.

Nickerson: Levi Pauley, fr.; Kaden Ketterl, so.; Dakota Brinkley, fr.

Oxford: Adam Catlin, so.; Colby Hammond, jr.; Zane Whitson, fr.

Pretty Prairie: James White, so.; Parker Schmidt, so.; Noah Perry, so.; Kai Smith, jr.

Remington: Andrew Peters, so.; Rex Wagner, so.

Sedgwick: Hunter Bevan, fr.; Cooper Vollbracht, fr.; Ayden Johnston, fr.

Smoky Valley: Tytus Reed, jr.; Garret Huffman, sr.; Justice Gardner, sr.; Samuel Peterson, so.; Britton Becker, fr.; Brayden Eyer, so.

Sterling: Domanic Wood, jr.; Cedric Wilson, jr.; Jacobus DeWit, fr.

Sunrise Academy: Elijah Krumme, jr.; Isaac Laird, jr.; Nathan Lindholm, sr.; Jacob Silva, so.; Justice Keller, jr.; Jonah Krumme, fr.

Trinity Academy: Clay Shively, so.; Jacob Hobson, so.; Caleb Tofteland, fr.; Samuel Ferguson, so.; Wes Ferguson, so.; Luke Boulware, so.; Ian Carroll, jr.

Udall: Cameron Hutchison, sr.; Levi Hutchison, sr.

West Elk: Gunner Daugherty, so.; Bryan Epperson, so.

Wichita Central Christian: David Loose, sr.

Wichita Classical: Paul Shive, sr.; Isaac Yourdon, fr.; Micaiah Wolfe, fr.; Ivan Stevens, sr.; Tyler Roush, sr.; Andrew Roush, fr.

Wichita Life Prep: Alex Bungard, so.; Jesse Schober, jr.; Mattia Botti, sr.

Other area girls teams

Belle Plaine: Kya Hedrick, jr.

Berean Academy: Teagan Smith, sr.; Tayana Nord, jr.; Kessa Case, jr.; Anna Powell, fr.; Ellie Good, fr.; Katherine Harms, sr.Burden Central: Ana Voelker, so.; Lauren Page, so.

Caldwell: Alivia Bacon, so.

Chaparral: Naenah Lawrence, fr.

Cheney: Abbye Hudson, jr.; Kinslee Ingram, so.; Tatum Ingram, so.; Lakin Green, so.; Taelyn Hoch, fr.; Brynne Hoeme, fr.

Douglass: Brianna Wasson, sr.; Adrianna Carroll, so.

Goessel: Cheyenne Sawyer, so.; Sophie Rebitzer, jr.; Eider Basoa, jr.; Braylyn Hoopes, so.

Halstead: Elena Flask, sr.; Leah Weber, sr.; Mattea Weber, so.; Kyree Shields, so.; Grace Lee, jr.; Brett Young, fr.

Haven: Taylor Hoskinson, sr.

Hesston: Elsie Clark, sr.

Hillsboro: Emersyn Funk, sr.; Moriah Jost, jr.; Ainsley Duell, jr.

Hutchinson Central Christian: Hallie Warner, so.

Hutchinson Trinity: Lauren Galliher, sr.; Reiley Wells, sr.; Taitlyn Heimerman, jr.; Teigan Davis, jr.; Lauren Penner, jr.; Maleah Davis, jr.

Inman: Lauren Aden, sr.; Hannah Martisko, sr.

Kingman: Erin Albright, jr.; Mary Pearce, so.

Marion: Heidi Grimmett, sr.

Medicine Lodge: Josey Austin, jr.

Nickerson: Ashley Teichmann, so.; Emily Hall, so.

Pretty Prairie: Abigail White, sr.; Sadie Nisly, jr.; Danae McLeland, jr.

Remington: Ellie Van Zelfden, sr.; Lucy Brown, sr.; Alli Willour, sr.; Ava Klaassen, so.; Macy Brown, so.

Sedgwick: Audree Dean, so.

Smoky Valley: Gracie Lambert, sr.; Keira Mullen, so.; Sophia Fruits, fr.; Kenzie Heline, so.; Lydia Peterson, sr.; Olivia Bengtson, jr.; Adrien Lochard, jr.

Sterling: Faith Ekart, so.

Trinity Academy: Lexi Scheufler, sr.; Allie Schlabsz, fr.; Ariel Gish, jr.; Ava Lay, fr.; Breckynn Lee, fr.; Parker Howell, so.; Hannah Glennen, jr.; Emma Dunnegan, so.

West Elk: Josie Ware, sr.

Wichita Central Christian: Ashlynn Johns, fr.; Christian Amelia, jr.; Corinne Rauch, fr.; Adriana Tucker, fr.

Wichita Classical: Breah Yourdon, jr.; Alaina Veatch, jr.; Mari Timler, jr.; Sophia Schneider, fr.

Wichita Homeschool: Lauren Menges, so.

Wichita Life Prep: Campbell Schober, fr.