Here are the area wrestlers who are moving on to the Kansas sub-state tournaments

Derby’s Cason Lindsey The Wichita Eagle

The Kansas high school wrestling postseason looks a little bit different this season due to the coronavirus pandemic.

Regional tournaments were held this past weekend, a week earlier than usual in February. And instead of advancing straight to the state tournament, the top-four placers at regionals will instead advance to next weekend’s sub-state tournament, where the top-four placers there will qualify for state.

Below is a list of the area’s boys and girls wrestlers who advanced to the sub-state tournaments.

The girls wrestling sub-state tournaments will be held on Friday with the area’s Division I wrestlers headed to Wichita Heights (4 p.m. start) and Division II wrestlers headed to Ellis (3 p.m. start). The boys wrestling sub-state tournaments will be held on Saturday at noon with the area’s Class 3-1A wrestlers headed to Minneapolis and Marion, the 4A wrestlers headed to McPherson, the 5A wrestlers headed to Goddard and the 6A wrestlers to Wichita Heights.

Wichita area’s sub-state qualifiers

Boys Class 6A

D=Dodge City, W=Wichita Southeast

106

1W. Cody Woods, sr., Derby, 29-5

4D. Jamal Garrett, fr., West, 18-13

113

2D. Richard Shields, so., North, 22-12

4D. Eric Spangler, fr., Campus, 20-11

120

3D. Elissio Martinez, sr., Campus, 23-9

4D. Trea England, fr., Hutchinson, 14-17

126

1D. Dylan Sheler, jr., Campus, 22-11

1W. Tate Rusher, so., Derby, 27-9

2D. Germany Washington, sr., West, 19-10

132

2D. Jacob Rymer, sr., Campus, 25-8

2W. Knowlyn Egan, so., Derby, 27-9

3D. Marcelo Martinez, sr., Northwest, 6-1

4D. Zeke Brown, fr., West, 19-9

138

3D. Camden Aldrich, sr., Northwest, 13-6

4D. Colin Mertes, sr., South, 18-11

145

1D. Nathan Bowen, sr., Campus, 33-1

4D. Cody Meraz, sr., North, 27-15

4W. Troy Allen, so., Derby, 8-11

152

1W. Cason Lindsey, sr., Derby, 30-2

3D. Ryan Mortensen, sr., Campus, 21-12

4D. Kenneth Brasher, so., South, 16-16

160

1W. Treyton Rusher, sr., Derby, 32-6

4D. Mason Weathers, sr., Hutchinson, 29-9

170

2D. Corbin Williams, sr., Campus, 20-7

3D. Christian Rodriguez, sr., Hutchinson, 17-8

3W. Jace Jenkins, sr., Derby, 17-10

4D. Luis Valdez, jr., South, 8-14

182

1D. Quentin Saunders, jr., West, 12-0

2W. Miles Wash, so., Derby, 23-6

3D. Owen Ward, sr., Northwest, 17-6

4W. Dakota Everett, jr., East, 6-6

195

1D. Caden Ross, so., Northwest, 22-3

2D. Barrett Roads, jr., Campus, 18-7

4D. Jayden Crabbs, sr., Hutchinson, 14-12

4W. Lane Bernstorf, so., Derby, 10-13

220

1D. Mason Ross, sr., Northwest, 23-1

3D. Salvador Ornelas, sr., North, 17-6

4D. Aidan Williams, jr., Campus, 20-9

285

3D. Matt Godsey, so., South, 21-15

4D. Michael Trimmell, sr., Campus, 23-13

4W. Taveraige Maples, fr., Southeast, 8-23







Boys Class 5A

H=Hays, A=Andover

106

1A. Nick Treaster, so., Newton, 30-1

2H. Levi Glover, so., Goddard, 21-7

2A. Jaxson Newcomb, so., Andover Central, 25-14

3H. Hunter Hall, fr., Salina Central, 12-9

3A. Jeff Schwartz, fr., Valley Center, 19-11

4H. Trevor McMurray, fr., Salina South, 18-20

4A. Aiden Alfers, so., Andover, 5-7

113

1H. Nakaylen Shabazz, so., Maize, 28-1

1A. Landry Root, so., Andover, 22-3

2H. Jayden Miller, jr., Goddard, 22-8

2A. Bailey Steinmetz, fr., Newton, 16-9

3A. Sam Gorges, jr., Bishop Carroll, 15-12

4H. Isaac Phimvongsa, so., Salina Central, 16-5

120

1H. Daniel Gomez, fr., Maize, 25-7

1A. Kael Pappan, sr., Arkansas City, 24-1

2A. Bubba Wright, jr., Kapaun Mt. Carmel, 28-1

3H. Braedyn Blasi, fr., Eisenhower, 12-10

3A. Colin Bybee, jr., Newton, 25-4

4A. Adam Maki, fr., Andover, 22-7

126

1A. Alyeus Craig, sr., Valley Center, 35-0

2H. Phoenix Rothenberger, jr., Goddard, 14-8

2A. LaShawn Blick, sr., Andover, 22-7

3H. Clayton Bowers, so., Maize, 14-3

3A. Samuel Dickie, sr., Arkansas City, 22-8

4H. Elix Hernandez, jr., Salina Central, 4-3

132

1H. Zachary Wessley, fr., Goddard, 17-1

1A. Jevin Foust, jr., Arkansas City, 22-8

2H. Slade Adam, sr., Salina Central, 19-3

2A. Ty Gumeringer, jr., Andover, 16-13

3H. Camden Padgett, so., Maize, 23-5

3A. Clayton Kaufman, jr., Newton, 20-11

4H. Taylor Matthews, sr., Eisenhower, 12-11

4A. Karter Riley, sr., Kapaun Mt. Carmel, 22-14

138

1H. Cayden Hughbanks, sr., Maize, 29-2

1A. Gabe Maki, jr., Andover, 27-2

2H. Isaiah Holmes, sr., Goddard, 14-5

2A. Ryan Pacha, jr., Bishop Carroll, 27-5

3A. Kyler Horton, sr., Arkansas City, 20-9

4H. Chance Holmgren, sr., Eisenhower, 10-10

4A. Avery Dutcher, sr., Newton, 15-9

145

1H. Jerrdon Fisher, jr., Goddard, 17-1

2H. Ayden Flores, fr., Maize, 28-4

2A. Parker McMahon, sr., Kapaun Mt. Carmel, 10-4

3H. Carter Nguyen, jr., Maize South, 16-7

3A. Sam Duling, so., Bishop Carroll, 24-12

4H. Israel Garza, sr., Eisenhower, 13-13

4A. Wyatt Biddle, sr., Arkansas City, 17-14

152

1H. Jace Fisher, sr., Goddard, 24-3

1A. Wyatt Bahm, so., Arkansas City, 23-9

2A. Keon Edwards, fr., Newton, 7-2

3H. Jayden Ford, fr., Maize, 18-6

3A. Cameron Bowyer, so., Valley Center, 19-14

4H. Seth Miller, sr., Salina South, 10-26

4A. Haydar Touffaha, sr., Andover, 19-13

160

1H. Cayleb Atkins, sr., Goddard, 2-0

1A. Trig Tennant, jr., Arkansas City, 30-0

2H. Connor Padgett, so., Maize, 29-2

2A. Matthew Morrell, sr., Bishop Carroll, 22-6

3H. Dakota Cook, sr., Eisenhower, 17-12

3A. Jerry Gariety, jr., Andover, 19-10

4H. Britton Forsythe, jr., Maize South, 20-11

4A. Easton Boone, so., Valley Center, 20-15

170

1H. Nolan Craine, sr., Goddard, 27-0

1A. Nathan Fury, so., Kapaun Mt. Carmel, 35-1

2H. Mason Levin, jr., Eisenhower, 12-2

3H. Ronan Wunsch, fr., Maize, 17-7

3A. Andrew Husband, sr., Bishop Carroll, 30-6

4A. Cesar Morales, so., Valley Center, 13-14

182

1H. Logan Davidson, sr., Goddard, 28-1

1A. Hunter Trail, sr., Bishop Carroll, 29-4

2H. Brandon Jeffries, sr., Salina South, 36-5

3H. Ricky Nichols, sr., Maize, 18-7

3A. Omari Elias, fr., Kapaun Mt. Carmel, 28-13

4H. Brooks Burgoon, sr., Salina Central, 17-12

4A. Brody Harper, so., Newton, 14-17

195

1H. Kaden Glass, jr., Goddard, 3-0

1A. Logan Buchanan, fr., Newton, 25-6

2A. Josh Sparks, sr., Andover, 22-5

3H. Ernesto Ledesma, sr., Maize, 2-2

3A. Broc Eastman, so., Bishop Carroll, 23-10

220

1A. Bronx Wood, so., Andover Central, 16-4

2H. Mitchael Casement, sr., Maize, 28-4

2A. Ashton Ngo, sr., Andover, 23-4

3H. Brandon Fletcher, jr., Salina South, 13-15

3A. Noah Redcorn, sr., Kapaun Mt. Carmel, 26-13

4H. Brannon Rageth, fr., Salina Central, 1-2

4A. Henry Buresh, so., Bishop Carroll, 7-4

285

1H. Kayson Dietz, jr., Salina South, 24-5

1A. Rio Gomez, so., Newton, 30-5

2H. Derek Yuza, sr., Eisenhower, 11-8

2A. Maximus Shannon, sr., Arkansas City, 13-2

3H. Taylor Vincent, jr., Maize, 18-10

3A. Cole McAuliffe, sr., Kapaun Mt. Carmel, 27-11

4H. Braydon Wickliffe, jr., Goddard, 20-13

4A. Ben Purvis, sr., Bishop Carroll, 21-11







Boys Class 4A

U=Ulysses, C=Circle

106

1U. Colton Miller, jr., Andale, 20-6

1C. Braden Tatum, so., Rose Hill, 25-5

2C. Marcus Terry, so., Augusta, 25-3

4U. Maddox Riffey, fr., Pratt, 8-19

113

1U. Dalton Weber, jr., Pratt, 24-4

2C. Cannon Carey, so., Augusta, 18-2

4C. Brock Burgess, so., McPherson, 13-13

120

1U. Owen Eck, fr., Andale, 24-2

1C. Grady Fox, so., Augusta, 28-3

4U. Gavin Moore, so., Nickerson, 16-7

4C. William Gomez, jr., El Dorado, 17-9

126

1U. Hector Serratos, sr., Andale, 25-2

1C. Braden Ledford, sr., Winfield, 29-2

2U. Devon Weber, sr., Pratt, 33-3

2C. Dietrich Hunter, jr., Mulvane, 14-6

132

1U. AJ Furnish, so., Andale, 21-4

1C. Chadwick Stahl, sr., Mulvane, 23-2

2U. Kaiser Pelland, sr., Pratt, 28-7

3C. Charlie Black, sr., Rose Hill, 32-13

4U. Gatlin Hoch, jr., Larned, 29-9

4C. Jett Roberts, sr., El Dorado, 29-11

138

1C. Trent Moses, jr., Mulvane, 22-3

2U. Keishaune Thompson, jr., Pratt, 24-13

3C. Rhett Briggs, fr., El Dorado, 23-10

4U. Kelby Eck, so., Andale, 14-9

145

1C. Keegan Beavers, jr., Rose Hill, 41-2

2U. Jonah Meyer, so., Andale, 24-6

152

1U. Ian Aouad, fr., Andale, 27-4

2U. Hogan Thompson, sr., Pratt, 28-8

2C. Peyton Besco, sr., Rose Hill, 35-2

3C. Gabe Krug, jr., El Dorado, 20-10

4U. Cooper McCloy, fr., Buhler, 16-12

4C. Gavin Richardson, jr., McPherson, 16-17

160

1U. Sam Elliott, jr., Buhler, 36-0

1C. Chris Dietrich, so., Mulvane, 22-2

2U. Samajay Alboyd, sr., Larned, 33-5

2C. Pierce Probasco, so., Rose Hill, 25-4

4C. Thomas Johnson, so., Augusta, 20-14

170

1U. Elijah Aouad, sr., Andale, 9-0

1C. Garrett Davis, jr., Augusta, 30-0

3U. Bryce Winsor, sr., Pratt, 22-17

4C. Trevin Biddle, sr., Winfield, 22-12

182

1U. Iziah Cook, sr., Pratt, 28-8

3C. Parker Smith, jr., Winfield, 24-10

4C. Gabe Kant, so., Augusta, 14-14

195

1U. Riley Marx, so., Andale, 16-7

1C. Tommy Rodgers, sr., Rose Hill, 34-8

2U. Owen O’Halloran, sr., Hesston, 17-2

2C. Rylan Rose, jr., Circle, 14-8

3C. Jacob Money, sr., Augusta, 19-8

4U. Jess Hancock, sr., Trinity, 13-7

4C. Brock Schell, jr., El Dorado, 23-10

220

1U. Cayden Winter, sr., Andale, 16-0

2U. Michael Schneider, sr., Nickerson, 16-4

2C. Collin Scott, so., El Dorado, 21-13

3C. Eli Lynch, sr., Winfield, 11-13

4U. Carter Atteberry, so., Larned, 27-7

285

1C. Hunter Scott, sr., Mulvane, 23-2

2C. Hagen Wright, jr., Wellington, 30-3

3U. Drake Van Scoyoc, so., Pratt, 13-9

4C. Gavin Bell, jr., El Dorado, 21-4

Boys Class 3-1A

W=WaKeeney, H=Hillsboro, E=Eureka

106

3E. Evan Coble, fr., West Elk, 20-5

4H. Luke Overton, fr., Halstead, 5-8

4E. Andrew Peters, fr., Remington, 11-11

113

1W. Josiah Ball, fr., Hoisington, 23-3

4H. Carson Bandy, fr., Chaparral, 15-8

120

1E. Wyatt Wright, sr., Remington, 21-0

2H. Jenson Hoeme, jr., Cheney, 15-2

2E. Connor Hughes, sr., Eureka, 21-4

3E. Landon Bowman, so., Douglass, 15-12

4W. Eastin Redetzke, so., Hoisington, 22-13

4H. Pake Green, fr., Chaparral, 17-4

126

2E. Chance Shults, so., Marion, 15-10

4E. Louden James, fr., Flinthills, 13-24

132

2H. Matt Swingle, sr., Kingman, 18-7

3W. Tarrant Young, so., Stafford, 17-3

138

1E. Matthew Reynolds, jr., Douglass, 35-4

2H. Garrett Helmer, jr., Hillsboro, 26-7

3E. Kaden Miller, fr., Burden-Central, 18-15

4H. Skyler Geer, so., Halstead, 19-14

145

1H. Colby Schreiner, jr., Kingman, 22-0

1E. Brody Harrison, jr., Eureka, 23-1

2H. Jordan Bachman, sr., Hillsboro, 24-5

2E. Tayden Tindle, so., West Elk, 18-7

3H. Jarrett Angle, sr., Chaparral, 23-5

3E. Nicholas Parker, jr., Douglass, 13-29

152

1H. Tristan Rathbone, jr., Hillsboro, 29-3

1E. Brent Escareno, sr., Eureka, 17-1

2H. Ivan Gutierrez, sr., Halstead, 21-4

3H. Jeb Nowak, sr., Garden Plain, 15-7

3E. Owen Thiel, sr., Remington, 20-7

160

1E. Brennan Lowe, sr., Eureka, 26-0

3H. Carter Hiebert, sr., Halstead, 21-6

3E. Dalton Hilyard, jr., Douglass, 33-11

170

1E. Garrison Spoonts, jr., Eureka, 9-0

3H. Payton Planansky, sr., Chaparral, 18-5

3E. Charles Pearson, sr., Douglass, 17-15

182

1W. Joshua Ball, sr., Hoisington, 31-0

2E. Jace High, jr., Douglass, 32-9

4H. Reed Adelhardt, jr., Garden Plain, 24-7

195

2E. Wade Morgan, so., Douglass, 20-5

3H. Austin Rempel, sr., Hillsboro, 18-10

3E. Todd Palic, sr., Marion, 23-4

4E. Tayler Brown, jr., Flinthills, 21-11

220

1E. Gavin Girty, jr., Flinthills, 31-3

2H. Jesus Calzada, sr., Ell Saline, 14-11

3E. Joe Martin, jr., Douglass, 32-8

4W. Logan Philbern, so., Hoisington, 23-8

4H. Eli Gates, so., Chaparral, 12-14

4E. Kolby Hebb, so., Bluestem, 22-10

285

3E. Austin Mantanona, sr., Flinthills, 26-11

Girls Division I

D=Dodge City, W=Wichita Southeast

101

1W. Larisa Garcia, so., North, 28-2

2W. Amara Ehsa, fr., Derby, 9-2

3W. Makayla Cushenbery, fr., Andover, 3-12

109

1W. Dialeen French, sr., North, 25-5

2D. Lainie Burkhart, so., Eisenhower, 13-3

3W. Autumn Kowalski, sr., South, 11-8

4W. Natalie Puentes, fr., Campus, 9-14

115

1D. Ryasia McDougle, sr., West, 21-0

1W. Rodah Bengi, so., North, 19-2

2D. Audrie Felkins, fr., Goddard, 17-7

2W. Erin Jackson, so., Campus, 16-6

4W. Alivia Owens, jr., Derby, 6-11

120

1W. Kate Jennings, sr., Salina Central, 22-1

2W. Karina Meneses, sr., Heights, 13-6

3W. Elaina Cox, so., North, 7-6

4W. Samantha Kowalski, jr., South, 7-11

126

1W. Diana Colchado, so., North, 23-4

2W. Lydia Dong, fr., Salina Central, 21-6

3W. Jordan Burford, sr., Andover Central, 9-11

132

1W. Alexandra LaForge, sr., South, 15-2

2W. Jaycee Tyler, fr., North, 9-9

3W. Maddie Snowbarger, so., Derby, 1-4

138

1W. Xara Bacci, jr., Andover Central, 8-3

2D. Cheyenne Blackwood, jr., Valley Center, 21-4

2W. Sandra Arellano, jr., North, 22-8

4W. Ashley Lawler, fr., Salina South, 4-12

143

1D. Ashlynn Goodwin, so., Goddard, 18-1

1W. Delilah Sherbin, jr., South, 14-2

2W. Maley Hansen, jr., North, 10-14

4W. Brenda Santillion, fr., Derby, 1-10

155

1W. Jaquelyn Tschohl, sr., Andover Central, 23-5

2D. Grace Timmons, so., Valley Center, 13-4

2W. Jennifer Herrera, sr., South, 7-8

3W. Callie Snowbarger, jr., Derby, 0-8

4D. Jaymie Murry, so., Newton, 15-5

170

1W. Trinity Williams, fr., South, 14-10

2D. Ryleigh Kurtz, fr., Valley Center, 15-9

2W. Makayla Anderson, jr., Salina Central, 12-7

3D. Nancy Edwards, sr., Newton, 7-7

3W. Egypt Allan, jr., Southeast, 18-9

4W. Jessi Bernal, so., Campus, 4-5

191

1W. Meya Howell, fr., North, 21-3

4D. Jermecia Thomas, sr., Northwest, 1-13

235

1D. Dru Johnson, jr., West, 16-0

1W. Rebekah Franklin, sr., Salina Central, 15-3

2D. Gracie Orr, so., Valley Center, 6-7

3W. Angelina Gillegos, sr., North, 5-9







Girls Division II

W=WaKeeney-Trego, C=Circle

101

2W. Sheena Gocela, fr., Hoisington, 18-6

2C. Allie Pippitt, fr., Burden-Central, 6-12

3W. Lilly Herrman, so., Pratt, 21-12

3C. Riley Baker, sr., McPherson, 15-15

4C. Deighlynn Lea, fr., Wellington, 3-16

109

1W. Anna Cullens, so., Wellington, 27-0

4C. Noelle Peters, so., Smoky Valley, 9-4

115

1W. Jadyn Thompson, so., Pratt, 30-1

1C. Nexy Young, fr., Wellington, 11-6

2C. Tyelor Rozell, so., Douglass, 25-6

3W. Kiana Grandclair, so., Hoisington, 10-7

3C. Amethyst Hale, jr., McPherson, 10-10

120

1C. Cadence Williamson, fr., Bluestem, 8-7

2C. Isabella Cullens, fr., Wellington, 12-8

3W. Emily Lovett, jr., Hoisington, 18-7

3C. Addison Evans, so., Remington, 7-8

126

1C. Mikayla Konrade, jr., Winfield, 17-0

2C. Catalina Palacios, sr., McPherson, 15-11

3W. Payton Woody, sr., Pratt, 25-10

3C. Bella Wernli, jr., El Dorado, 17-14

4W. Reese Watkins, fr., Larned, 10-21

4C. Delaney Hamm, jr., Mulvane, 4-10

132

1C. Jill High, fr., Augusta, 17-2

2C. Kaitlyn Hain, jr., Wellington, 29-3

3W. Alexa Guzman, fr., Lyons, 3-2

3C. Kasey Dillon, fr., Mulvane, 14-6

4W. Emmaline Primrose, fr., Pratt, 17-14

4C. Arriana Gross, jr., McPherson, 5-7

138

1W. Tally Wikum, so., Hoisington, 25-2

1C. Kammie Schanz, so., Mulvane, 13-0

2C. Courtney Holt, sr., Circle, 8-11

3W. Gloria Smith, fr., Pratt, 17-9

3C. Belle Peters, sr., Smoky Valley, 15-3

4W. Cheyenne Carder, so., Nickerson, 5-16

143

1W. Livia Swift, jr., Pratt, 27-1

1C. Katelyn Schmidt, so., Circle, 13-4

2C. Emily Hess, so., Augusta, 9-7

3W. Lyrica Orosco, fr., Hoisington, 9-13

3C. Jericka Stiles, so., Mulvane, 8-10

4C. Dakotah Whitt, jr., Douglass, 9-18

155

1W. Keimarla Thompson, fr., Pratt, 23-10

1C. Holli Giddings, jr., McPherson, 27-1

2C. Katelyn Wyant, fr., Mulvane, 7-7

3W. Lauren Kinsey, so., Nickerson, 22-10

4C. Abby Strouth, jr., Douglass, 10-10

170

1W. Ava Mull, jr., Larned, 25-0

3C. Jewella Cokeley, jr., Douglass, 17-2

4W. Caitlin Harley, jr., Lyons, 8-4

4C. Brooklyne Page, so., Rose Hill, 17-10

191

1W. Maddi Miller, so., Nickerson, 16-4

1C. Madi Tolle, jr., Smoky Valley, 11-0

2C. Payton Sholander, so., Douglass, 16-7

3C. Erin Katina, so., McPherson, 13-12

4W. Kassia Lopez, fr., Lyons, 0-3

235

1C. Emilie Schweizer, so., Buhler, 10-1

2W. Cassidy Kennedy, fr., Fairfield, 0-11

2C. Averie Burns, jr., Wellington, 4-9

3C. Jennifer Calzada, fr., Ell Saline, 7-13