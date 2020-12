Kansas high school wrestling preview: The area’s top wrestlers for the 2020-21 season

Goddard’s Jerrdon Fisher The Wichita Eagle

To preview the upcoming Kansas high school wrestling season, the Wichita Eagle asked the area’s wrestling coaches to pick out the top wrestlers for the 2020-2021 season.

Many area wrestling teams begin their seasons starting on Thursday.

CITY LEAGUE

Carroll: Caleb Means, jr., 126; Sam Duling, so., 138; Antonio Huerta, sr., 145; Andrew Husband, sr., 152; Hunter Trail, sr., 160; Matthew Morrell, sr., 170.

East: Erick Villarreal, sr., 220.

Heights: Vaughntrey Dean, jr., 145; Leon Cataneda, sr., 160; Zach Berry, sr., 195; Adam Orth, sr., 220; Darrill Warren, sr., 285.

Kapaun: Bubba Wright, jr., 113; Karter Riley, sr., 132; Adrian Turner, so., 138; Parker McMahon, sr., 145; Omari Elias, fr., 170; Nathan Fury, so., 182; Noah Redcorn, sr., 195; Cole McAuliffe, sr., 220; Logan Spachek, jr., 285.

North: Cody Meraz, sr., 145; Richard Shields, so., 113; Salvador Ornelas, sr., 285.

Northwest: Mason Ross, sr., 220; Marcelo Martinez, sr., 132; Caden Ross, so., 182; Nathan Carter, jr., 285; Zach Morford, jr., 170; Camden Aldrich, sr., 138; Noah Ronquillo, jr., 113; Isaac Ornelas, jr., 120; Owen Ward, sr., 195.

South: Aaron Mills, jr., 120; Brendan Kirkhart, so., 126; Colin Mertes, sr., 138.

Southeast: William Buckley, so., 220; Lyndon Le, jr., 145; Vincent Epps, so., 113; Sirvantae Williams, fr., 132; Vondonyae Williams, fr., 160.

West: Quentin Sanders, jr., 182; KyVaunte Adams, sr., 145; Germany Washington, sr., 120; Jerome Ragin, jr., 220; Andreas Noble, sr., 138.

AV-CTL TEAMS

Andale: Hector Serratos, sr., 126; Cayden Winter, sr., 195; Eli Aouad, sr., 160; Colton Miller, jr., 106; Jake Engelbrecht, sr., 182; A.J. Furnish, so., 132; Kelby Eck, so., 138; Jonah Meyer, so., 145; Noah Payne, jr., 170.

Andover: Gabe Maki, so., 138; Josh Sparks, sr., 195; Ty Gumeringer, jr., 132; Haydar Touffaha, sr., 152; Kaden Ramirez, jr., 113; LaShawn Blick, sr., 126; Ashton Ngo, sr., 220; Landry Root, so., 113.

Andover Central: Bronx Wood, so., 195; Paul Klein, so., 132; Jaxson Newcomb, so., 106; Jamie Ownbey, jr., 138.

Arkansas City: Trig Tennant, sr., 152; Kael Pappan, sr., 120; Sammy Dickey, sr., 126; Maximus Shannon, sr., 285.

Augusta: Garrett Davis, jr., 160; Grady Fox, so., 120; Andy Lin, so., 106; Cannon Carey, sr., 113; Jacob Money, sr., 195; Collin Jackson, sr., 126.

Buhler: Sam Elliott, jr., 160; Drew Lugafet, jr., 132.

Campus: Elissio Martinez, sr., 120; Dylan Sheler, jr., 126; Jacob Rymer, sr., 132; Nathan Bowen, sr., 160; Corbin Williams, sr., 170; Aiden Williams, jr., 220.

Derby: Cody Woods, sr., 106; Tate Rusher, so., 120; Knowlyan Egan, so., 126; Cason Lindsey, sr., 152; Treyton Rusher, sr., 170; Blaise Wood, so., 195; Alex Hurtt, jr., 285.

Goddard: Jerrdon Fisher, jr., 138; Cayleb Atkins, sr., 160; Kaden Glass, jr., 195; Jace Fisher, sr., 152; Nolan Crain, sr., 170; Logan Davidson, sr., 182; Nathan Wessley, fr., 132; Isaiah Holmes, sr., 145; Kolbey Huneycutt, sr., 145; Daniel Helmers, so., 120; Jayden Miller, jr., 113; Garrett Mead, sr., 220; Levi Glover, so., 106.

Maize: Nakaylen Shabazz, so., 113; Keton Patterson, jr., 126; Connor Padgett, so., 160; Cayden Hughbanks, sr., 138; Cael Moses, jr., 132; Ricky Nichols, sr., 182; Danny Gomez, fr., 120; Ayden Flores, fr., 145; Mitchael Casement, sr., 220

Maize South: Drew Demoss, sr., 120; Kaden Garvalena, so., 132; Britton Forsythe, jr., 160; Austin Hall, sr., 170.

McPherson: Jonah Scott, sr., 285; Treyton Pelnar, so., 120; Lorenzo Cruzen, jr., 126; Collin Pearson, jr., 145; Devin Frantz, sr., 170.

Mulvane: Chadwick Stahl, sr., 126; Hunter Dietrich, jr., 120; Hunter Scott, sr., 285.

Newton: Nick Treaster, so., 106; Colin Bybee, sr., 120

Rose Hill: Keegan Beavers, jr., 145; Charlie Black, sr., 132; Peyton Besco, sr., 152; Tommy Rogers, sr., 182.

Valley Center: Alyeus Craig, sr., 126; Dallas Gould, jr., 220.

Wellington: Kenny Fehrman, sr., 285.

Winfield: Braden Ledford, sr., 126.

OTHER AREA TEAMS

Bluestem: Jonathan McAmis, sr., 182; Jordan Gray, sr., 160.

Douglass: Matthew Reynolds, jr., 138; Charles Pearson, jr., 160; Joseph Martin, jr., 220; Jace High, jr., 170; Talon Dotts, fr., 106; Landon Bowman, so., 113; Nicholas Parker, jr., 145; Dalton Hilyard, jr., 152; Wade Morgan, so., 182; Clayton Elliott, sr., 195.

Flinthills: Gavin Girty, jr., 220; Tucker Travnichek, sr., 132.

Garden Plain: Jeb Nowak, sr., 152; Tranden Daerr, sr., 170; Reed Adelhardt, jr., 182.

Halstead: Ivan Gutierrez, sr., 152; Carter Hiebert, sr., 170; Kaleb Wise, so., 195.

Hesston: Owen O’Halloran, sr., 195; Nathan Whitsitt, sr., 285; Cody Wohlgemuth, sr., 182; Tyrone Taylor, so., 160.

Hillsboro: Jordan Bachman, sr., 152; Tristan Rathbone, jr., 160; Garrett Helmer, jr., 138; Ryder Norstrom, so., 145; Charlie Major, sr., 120; Lyle Fickes, so., 132; Isaiah Patton, so., 138; Lane Rogers, so., 182; Austin Rempel, sr., 195; Deon Weeks, so., 195; Anthony Fickes, fr., 113; Lane Mayfield, fr., 126.

Kingman: Colby Schreiner, jr., 145; Matt Swingle, sr., 132; Nick Archer, sr., 138; Nolan Roth, sr., 182.

Larned: Dillen Hook, jr., 113; Michael Saenz, sr., 120; Gatlin Hoch, jr., 126; Samajay Alboyd, sr., 145.

Marion: Todd Palic, sr., 182.

Nickerson: Gavin Moore, so., 120; Michael Logan, sr., 220; Austin Kreutzer, jr., 106; Brogan Isley, jr., 132; Corben Giles, jr., 138; Anthony Carder, sr., 145; Ian Kinsey, fr., 152; Manuel Martinez, fr., 160; Matthew Monroe, so., 182; Sam Logan , so., 195; Gavin Murphy, sr., 285.

Pratt: Devon Weber, sr., 126; Kaiser Pelland, sr., 132; Hogan Thompson, sr., 152; Bryce Winsor, sr., 170; Iziah Cook, sr., 182.

Remington: Wyatt Wright, sr., 120; Jacob Holle, sr., 132; Owen Thiel, sr., 152; Hagen Taylor, sr., 160.

Smoky Valley: Tanner Luttig, sr., 195; Justice Gardner, jr., 126; Braunson Golden, sr., 160; Leroy Bean, sr., 220.

TOP GIRLS WRESTLERS

Andover Central: Xara Bacci, jr., 138; Shelby Scrivner, so., 120; Jacquelyn Tschohl, sr., 155; Jordan Buford, sr., 126.

Augusta: Kaitlin Billman, so., 101; Emily Hess, so., 143; Claudia Stirewalt, so., 155; Jill High, fr., 138; Faye Hess, fr., 109.

Buhler: Emilie Schwiezer, so., 191.

Campus: Jessi Bernal, sr., 170.

Douglass: Payton Sholander, so., 191; Jewella Cokeley, jr., 170; Dakotah Whitt, jr., 143; Abby Strouth, jr., 155; Taylor Rozell, so., 115.

Goddard: Ashlynn Goodwin, so., 132.

Heights: Karina Meneses, sr., 126; Naila Rios, so., 120; Mackenzie Buyno, so., 115.

Hesston: Juliene Wald, so., 109.

Hutchinson: Kylar Smith, jr., 115; Maritiza Jimenez, sr., 126.

Kingman: Marissa Murray, so., 155; Marissa Talbot, jr., 143; Saddie Fankhauser, sr., 132; Nacoma Fankhauser, so., 138; Cadence Simmons, fr., 120; Samantha Hall, fr., 126.

McPherson: Holli Giddings, jr., 155; Madison Skytte, sr,. 191; Ame Hale, jr., 123.

Northwest: Lilly Trissal, so., 138; Jenna Kirkby, so., 126.

McPherson: Holli Giddings, so., 155.

Mulvane: Kammie Schanz, so., 155.

Nickerson: Maddi Miller, so., 191; Lauren Kinsey, so., 152.

North: Dialeen French, sr., 115; Nina Gallegos, sr., 191; Rodah Bengi, so., 120.

Pratt: Livia Swift, jr., 143; Jadyn Thompson, so., 115.

Remington: Cora Thiel, jr., 109; Samantha Emmons, jr., 155; Willow Blackfox, jr., 191.

South: Autumn Kowalski, sr., 109; Alex LaForge, sr., 132; Jennifer Herrerra, sr., 155; Kim Vazquez, jr., 235; Trinity Williams, fr., 171.

Southeast: Delani Agnew, sr., 115; Egypt Allan, jr., 155.

Valley Center: Cheyenne Blackwood, jr., 138; Grace Timmons, so., 155.

Wellington: Anna Cullens, so., 109.

West: Ruby Rubio, jr., 101; Ryasia McDougle, sr., 109; Druzzla Johnson, fr., 235.

Winfield: Mikayla Konrade, jr., 126.