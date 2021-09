The complete guide and team previews to the Wichita high school volleyball season

With the Kansas high school volleyball season underway, Varsity Kansas has compiled a preview of the top players for every Wichita-area team.

Here is a collection of some of the best talent in the state.

City League

Bishop Carroll: Kenzie Dugan, sr., 6-0, MB; Lily Ebright, sr., 5-4, L; Emma Stallbaumer, jr., 5-8, OH; Grace Long, jr., 5-4, S; Lillie Gorges, jr., 5-9, RS.

East: Jordan Bruckner, jr., 5-7, L; Akeir Scales, sr., 6-1, RS; Jaidynee Vontress, jr., 5-9, OH; Doan Dinh, jr., 5-6, S; Caitlin Homan, fr., 5-8, OH; Jenna Hayhurst, jr., 5-10, OH-S; Tiana Winn, sr., 6-1, MB; Mitzi Darmstetter, jr., 5-11, MB.

Heights: Michaela Wagner, sr., 5-7, OH; Tayana Martin, sr., 5-2, L; Alina Hoxha, sr., 5-3, S.

Kapaun Mt. Carmel: Haylie Sanders, jr., 5-11, OH; Lizzie Romer, so., 5-10, MB; Kacey White, 5-8, sr., RS; Sydney Le, sr,. 5-5, L; Kaitlyn Cure, fr., 5-9, OH-MB.

North: Did not respond.

Northwest: Caiya Stucky, sr., 6-2, S-MB; Payton Benoit, jr., 5-7, L; Brailee Bogle, jr., 6-0, S-RS; Daetyn Bogle, jr., 6-0, OH; Camdyn Stucky, so., 6-1, S-RS; Grace Dickerson, jr., 5-8, OH-L; Alexandra Workman, jr., 5-10, MB.

South: Did not respond.

Southeast: Penelope Johnson, sr., 6-0, OH; Khanhvy Ta, sr., 5-5, DS-S; Ava Wadley, so., 5-7, S; Olivia Greenman, sr., 6-0, MB.

West: Did not respond.

AV-CTL Div. I

Campus: Taryn Kondo, jr., 5-7, OH; Makenzie O’Bryan, jr., 5-9, MB; Reece Likes, sr., 5-7, S-RS; Mylana Moore, sr., 6-0, MB-OS; Kaylee martinez, jr., 5-7, L; Pariss Lloyd, sr., 5-3, L.

Derby: Tatum Boettjer, sr., 6-3, OH; Addy Foster, so., 5-5, L; Adi Igo, sr., 5-11, MB; Callie Snowbarger, sr., 5-8, OH; Sydney Henning, jr., 5-6, S.

Hutchinson: Maliyah Johnson, jr., 5-8, OH; Kaitlin Yoder, sr., 5-6, S; Mya Thompson, jr., 5-10, RS; Rachel Tomac, so., 6-0, MB; Alex Harbold, jr., DS; Aliyah Green, 6-1, fr., MB.

Maize: Gracie Kaumeyer, jr., 5-9, S-OH; Abby Godfrey, sr., 5-10, OH-MB; Cameron Cleary, sr., 5-11, MB-RS; Kelsey Kuhl, sr., 5-7, L; Kaylee Lively, jr., 5-7, S; Joscelyn Buckely, so., OH; Karsyn Fraser-Slothower, jr., DS.

Maize South: Gracie Morrow, so., 5-10, OH; Avery Lowe, jr., 6-3, MB; CeCe Young, so., 6-0, MB; Bella Boulanger, sr., 5-9, S; Callie Palecki, sr., 5-5, L; Skylar Lopez, sr., 5-9, RS; Jillian Gregory, so., OH.

Newton: Gracie Rains, sr., OH; Tegan Livesay, jr., MB; Olivia Antonowich, jr., DS; Abby Koontz, so., L; Lana Mayfield, jr., MB; Emma Rains, so., S-RS; Camryn Entz, jr., RS; Elena Vanderweg, so., OH.

AV-CTL Div. II

Andover: Sophie Hall, jr., 6-0, OH; Kenzie Foster, jr., 5-4, L; Lexi Gagnon, jr., 5-6, DS; Avery Smith, sr., 5-11, RS; Emma Massey, sr., 5-5, DS.

Andover Central: Ellie Stearns, sr., 5-8, S; Jenna Lambertz, sr., 5-9, OH; Maddi Amekporfor, jr., MB; Allie Paulsen, jr., 6-1, MB; Hayden Snodgrass, so., OH; Jaylee Jefferson, jr., S; Julia Jessop, sr., L.

Arkansas City: Kinzie Perdue, fr., 5-8, OH; Saliyah Johnson, fr., 5-7, MB; Mika Munson, jr., 5-5, L; Cady Dickey, sr., 5-7, OH.

Eisenhower: Hannah Weber, sr., 5-7, OH; Isabel Trometer, sr., 6-0, MB; Addison Verbeck, jr., 5-6, L; Ryley Kirk, sr., 5-7, S; Taylor Burkholder, jr., 5-6, OH-DS.

Goddard: Cydney Carter, sr., 5-8, DS-OH; Silja Fahnestock, sr., 5-5, S-OH; Morgan Foos, so., 5-4, L; Makennah Albin, sr., 5-8, MB; Shianne Moore, jr., 5-4, DS.

Valley Center: Anna Eldridge, sr., 5-9, MB; Emma Bond, jr., 5-5, L; Kambry Kirk, sr., 5-8, OH; Cheyenne Blackwood, sr., 5-7, MB; Dylan Cochran, jr., 5-10, OH.

AV-CTL Div. III

Augusta: Tommie Schaffner, sr., 6-0, MB; Avery Riedel, sr., 5-3, L; Sydney Scott, sr., 6-0, RS-S; Trinity McMichael, jr., 5-9, OH; Alyssa Apel, sr., 5-3, DS; Kayla Houghtaling, so., S; Sophie Scott, so., 5-9, RS; Avery Williams, jr., 5-11, OH; Catryna Winzer, sr., 5-9, MB.

Buhler: Emily Scherbath, jr., OH; Sophia Rose, so., MB; Makenna Siemens, so., DS; Charley Baxter, fr,. RS; Braelyn East, fr., OH.

Circle: Ella Mullins, sr., 5-2, L; Lyric Edgerle, jr., 5-9, OH; Ella Maholland, sr., 5-9, MB; Reagan Smith, so., 5-3, S; Marissa Holt, sr., 5-11, RS; Hailee Schropp, jr., 5-3, DS; Jacqueline Corcoran, so., 5-9, OH; Mia Fox, so., 5-11, MB.

El Dorado: Sydney Burns, sr., 5-7, OH-DS; Regan Lattey, sr., 5-10, MB-S; Keylee Faudere, so., 5-9, MB-RS.

McPherson: Rhian Swanson, sr., 6-1, OH; Brette Doile, sr., 5-5, S; Ella Schmid, sr., 5-6, RS-L; Lauren Labertew, jr., 5-8, RS-MB; Karter Alvord, so., 5-7, OH; Anna Vogts, jr., 5-8, OH; Kelcy Bergstrom, jr., 5-6, DS; Aimee LeBlanc, jr., 5-8, OH; Alex Romero, so., 5-6, S; Aislyn Soukup, so., 5-8, OH; Haely Hagemann, fr., 5-7, OH.

Winfield: Mikayla Konrade, sr., 5-3, DS-S; Daisy Parsons, jr., 5-5, S-RS; Aleah Moree, so., 5-11, MB; Crosby Curtis, jr., 5-1, L; Mason Peters, sr., 5-7, MB.

AV-CTL Div. IV

Andale: McKenzie Fairchild, jr., 5-11, OH-MB; Maddie Schrandt, jr., 5-10, OH; Annabeth Baalmann, sr., 5-9, S; Grace Gorges, sr., 5-4, L; Jaley Eck, sr., 5-9, MB; Eva Preister, so., DS; Isabel Shackelford, sr., DS; Emery May, jr., 5-11, MB; Landry Johnson, so., 6-3, RS; Camryn Winter, jr., S-DS; Kelli Wegerer, sr., 5-4, S; Jenna Keupker, jr., OH-RS.

Clearwater: Laurel Streit, sr., 6-0, MB; Brooke Berlin, sr., 6-0, S-MB; Tess Winter, sr., 5-10, OH; Hayley Gerberding, sr., 5-8, DS.

Collegiate: Avery Elofsson, so., 5-10, MB; Addison Goree, so., 5-10, S; Katherine Grace, jr., 5-6, OH.

Mulvane: Did not respond.

Rose Hill: Mandi Heinz, jr., L; Dayleigh Barger, jr., OH; Emily Wellenstein, sr., OH; Mia Kuehn, sr., S; Payton Jackson, so., MB;

Wellington: Ali Zeka, sr., 5-9, MB; Airlyn Frame, sr., 5-7, OH; Sadie Glover, sr., 5-5, RS; Shiney Hughes, jr., 5-8, RS; Britt Zeka, fr., 5-10, MB-S.

Central Plains League

Belle Plaine: Gabby Lujan, so., 5-10, MB; Alayna Mowdy, sr., 5-8, RS.

Chaparral: Matte Swartz, sr., 6-0, OH-S; Haley Kangas, jr., 5-2, L; Darla Hennessee, so., 5-10, MB.

Cheney: Olivia Albers, sr., 5-10, OH; Brooklyn Wewe, sr., 5-6, S; Korri Lies, sr., 5-6, L; Anna Martin, jr., OH; Lacy Luehrs, sr., 5-10, MB; Campbell Hague, jr., 6-1, MB.

Conway Springs: Kenzie Wenke, sr., 5-7, OH; Lauren Mercer, sr., 5-1, L; Reghan Ohl, jr., 5-5, S-RS; Kara Zoglmann, jr., 5-9, MB-DS; Emily Heimerman, sr., 5-9, MB-DS; Melainy Kennard, jr., 5-3, S; Katelyn Koester, jr., 5-9, RS; Cheyanne Tull, jr., 5-7, OH.

Douglass: Avery Roberts, jr., 5-10, OH; Rebecca Hajdukovich, jr., 5-10, OH; Sam Estes, so., 5-6, L; Tressa Woody, so., 5-7, MB; Hayleigh Waggoner, so., 5-6, S; Codi Mitchell, so., 5-7, OH.

Garden Plain: Brooke Hammond, sr., 5-8, OH; Naomi Dooley, sr., 5-8, S-RS; Sydney Puetz, jr., 5-3, L; Sophia Smith, sr., 5-10, MB; Ryleigh Stuhlsatz, jr., 5-6, RS-S; Celia Puetz, jr., 5-7, OH; Reagan Smith, sr., DS; Lanie Nelson, sr., DS; Kaylor Wasinger, so., 5-8, MB; Molly Zoglman, so., 5-6, OH; Peyton Hair, sr., DS.

Independent: Nicole Moussa, jr., 5-6, DS; Megan Skinner, sr., 5-8, S; Jett Schmidt, jr., 5-6, OH-DS; Grace Hong, fr., 5-7, MB-OH; Reya Sims, jr., 5-2, L.

Kingman: Marissa DeWeese, jr., 5-10, MB-S; Aly Hageman, sr., L; Alex Schreiner, sr., S-OH; Kayla Belt, sr., OH; Peyton Graber, jr., OH.

Medicine Lodge: Rachel Fischer, sr., 6-0, OH-MB; Rylee Jacobson, sr., 5-6, S; Jhayla Alojacin, so., 5-4, L; Hadley Woods, sr., 5-9, OH; Vonda Landwehr, so., 5-6, OH; Karsyn Jacobson, so., 5-6, S.

Trinity Academy: Lauren Cary, sr., 5-11, MB; Kourtney Koster, jr., 5-8, S; Sarah Graham, jr., 6-0, MB-OH; Brooke Dixon, sr., 5-4, OH-DS; Elle Davis, fr., 5-11, MB.

Central Kansas League

Halstead: Dominique Schutte, so., 5-10, MB; Pyper Dunn, jr., 5-4, L; Bryley Whitmer, jr., 5-4, S; Clara Meyers, jr., 5-5, OH; Dalaina Schutte, fr., 5-8, S-OH; Abby Church, sr., 5-5, RS; Lauren Wilson, so., 5-4, DS.

Haven: Did not respond.

Hesston: Harley Ferralez, sr., 5-5, OH-S; Brynn Johnston, sr., 5-7, DS; Katie Kueker, sr., 5-11, MB; Caryn Yoder, sr., 5-3, L; Sophia Becker, jr., 5-10, OH; Addisyn Copeland, jr., 5-10, RS-MB; Anna Humphreys, jr., 5-7, S.

Hillsboro: Sammie Saunders, sr., 5-8, OH; Kori Arnold, jr., 5-3, L; Zaylee Werth, so., OH-MB.

Lyons: Caitlyn Belote, jr., 5-9, OH; Kayleigh Arriola, sr., 5-7, OH.

Nickerson: Josie McLean, jr., 5-7, S; Ava Jones, jr., 6-2, MB; Kieryn Ontjes, sr., 5-7, OH-DS; Destiny Ponds, so., 5-4, MB-OH; Kadence Newman, so., 5-4, L-OH; Kalyse Abernathy, so., 5-8, S-OH; Kaytlyn Daines, sr., 5-4, DS; Lauren Nelson, jr., 5-3, L.

Pratt: Gabby Gatlin, jr., 5-6, S-OH; Gabi Heredia, jr., 5-5, L; Breckyn Miller, jr., 5-4, DS; Jaycie Theis, so., 5-5, OH; Ryann Eastes, fr., 5-5, S-OH.

Smoky Valley: Abby Rose, sr., 6-0, MB; Aubrey Boldra, sr., 5-8, OH; Madi Tolle, sr., 5-11, MB; Hope Duncan, so., 5-8, OH; Adrian Hazelwood, so., 5-6, S.

Other area teams

Argonia: Chelsea Coleman, sr., OH; Teighlor Viohl, so., OH-MB; Maya Jones, so., L; Alyssa Martin, sr., S-OH; Brenna Booker, jr., S.

Attica: Tamara Lozoya, sr., 5-5, OH-S; Sidney Swingle, jr., 5-10, MB; Allie Blurton, jr., 5-8, OH-MB; Brenna Ricke, jr., 5-7, OH.

Berean Academy: Leah Mullins, jr., MB; Harley Helsel, sr., S; Audrey Lancaster, sr., OH; Lillie Veer, jr., OH; Sally Wine, sr., RS; Kelsey Koontz, jr., OH; Anna Smith, S; Alexa Timken, jr., L.

Bluestem: Taytum Lovesee, jr., MB-OH; Lynsee Olbrey, sr., DS; Mallory Potter, so., S; Lauren Donner, sr., OH.

Burrton: McKinsie Hoopes, sr., 5-3, S; Maci Dunlavy, sr., 5-7, MB; Cassie Dunlavy, jr., 5-7, MB; Jazzy Roberts, jr., 5-3, L; Shelby Ryan, jr., 5-4, S-DS; Malloree Matlack, so., 5-8, OH; Icy Bailey, so., 5-8, OH; Macy Boese, jr., 5-5, DS.

Canton-Galva: Nicole Miller, sr., 5-5, MB-OH; Taygen O’Hara, sr., RS-DS; Brecken Pearson, jr., 5-5, S; Lili Espinoza, jr., 5-5, OH-DS.

Cunningham: Hannah Ellis, jr., 5-8, MB; Maranda Lohrke, so., 5-7, OH; Taylor Schultz, so., 5-3, S-OH; Ellie McGuire, fr., 5-6, MB.

Elyria Christian: Kylee Penner, sr., MB; Ryland Hawkinson, jr., MB; Alexus Swenson, jr., L; Kortney Potter, jr., S; Julia Allen, so., OH; Macy Reiff, so., OH; Hannah Froese, sr., MB.

Goessel: Kaleigh Guhr, sr., S; Lyna McCombs, sr., OH; Rachael Zogleman, sr., OH; Ashley Rosfeld, jr., L; Jaicee Griffin, so., MB.

Herington: Halle Rutschman, sr., 5-9, OH-DS; Tristyn Kremeier, sr., 5-9, S; Leslyn Kremeier, fr., 5-4, DS; Emma Alt, sr., 5-9, MB.

Inman: Reagan Brake, sr., 6-1, MB; Fiona Mclain, sr., 5-7, L; Daityn Raney, jr., 5-3, S; Taylor Thiessen, sr., 5-7, DS; Chloe Schmidt, so., 5-10, MB.

Little River: Lily Boughfman, sr., 6-1, OH; Aubrey Olander, so., 5-11, MB; Kate Ellwood, so., 5-4, S; Alaina Eck, so., 5-4, L.

Marion: Jayden May, sr., 5-8, OH; Grace Hett, so., 5-5, L; Calli Burkholder, jr., 5-5, S; Kenna Wesner, fr., 5-8, MB.

Moundridge: Kate Eichelberger, sr., 6-1, OH-MB; Aubree Durst, jr., 5-5, OH; Emily Durst, jr., 5-2, S; Kindall Elmore, jr., 5-5, OH-MB.

Peabody-Burns: Mya Winter, sr., 5-10, OH-MB; Lexi Davis, jr., 5-7, S-OH; McKayla Hauck, sr., L.

Pratt Skyline: Kady Anschutz, jr., S-RS; Presli Harts, jr., 5-10, MB; Randi Hoffman, jr., 5-3, L; Kory Anschutz, fr., 5-7, OH; Baylee Lauffer, sr., 5-6, S.

Pretty Prairie: Aubrey Young, sr., 5-6, S; McKenna Vogl, sr., 5-11, MB; Bailey Young, jr., 5-10, OH-MB; Grace Webster, sr., 5-8, RS; Emma Hendrickson, jr., 5-8, S; Allison Colton, sr., 5-8, RS; Jorah Harbaugh, sr., 5-5, OH; Carlin Stucky, jr., 5-4, DS; Copper Collins, jr., 5-4, DS.

Remington: Lily Hilgenfeld, sr., 5-10, S; Grace Jones, sr., 6-2, MB; Kaleigh O’Brien, jr., 5-9, OH.

Sedgwick: Alexa Scarlett, sr., MB; Liana McGonigle, jr., MB; Addie Fitch, jr., OH; Talya Sampson, so., OH; Logan Stucky, jr., L; Hailey Atwill, sr., S; Anessa Croxton, jr., OH.

Sterling: Bennie Horsch, sr., 5-11, S; Makenna Linden, sr., 5-5, OH-DS; Kali Briar, sr., 5-8, OH-DS; Sadie Beagley, sr., 5-9, MB; Lily Gray, fr., 6-5, MB; Lacey Farney, sr., 5-2, L.

Udall: Abby Hoffman, sr., S; Emma Hoffman, jr., MB; Aubree Williams, jr., L; Brooklyn King, so., OH; Ella Johnson, jr., OH.

Wichita Central Christian: Kayden McCurdy, fr., S; Lily Bailey, so., MB; Emma Shawn, so., MB.

Wichita Classical: Kayley Shanfelt, so., 5-10, OH; Ava Sweigart, jr., 5-9, OH; Kierra Johnson, so., 5-8, OH; Flannery Black, so., 5-7, S; Kate Zickafoose, so., 5-3, L-S.

This story was originally published September 15, 2021 6:00 AM.