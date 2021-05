Kansas high school track and field: League meet champions crowned around Wichita

Circle senior Kimalee Cook won the 100- and 200-meter dash races at the AV-CTL Div. III league meet this past week. The Wichita Eagle

It was league meet week for the Kansas high school track and field season and Varsity Kansas has you covered with all of the champions.

Here’s a full list of league champions from the Wichita City League, all divisions in the Ark Valley-Chisholm Trail League, Central Plains League, Central Kansas League, South Central Border League and Heart of the Plains League.

City League

Boys

Team: Bishop Carroll

100: Elijah Mosley, Heights, 10.75

200: Elijah Mosley, Heights, 21.69

400: Elijah Mosley, Heights, 48.16

800: Raziel Patton, South, 2:01.25

1600: Grant Pierce, Heights, 4:29.00

3200: Grant Pierce, Heights, 9:37.16

110 hurdles: D.J. Dingle, Heights, 15.44

300 hurdles: Luke Hampl, Kapaun, 40.66

2000 steeplechase: Evan Boudreau, Southeast, 6:58.90

400 relay: East 42.76

1600 relay: East 3:27.33

3200 relay: Southeast 8:21.83

High jump: Marion Ponds, East, 6-2

Pole vault: Andrew Lathem, Carroll, 13-9

Long jump: Matt O’Malley, Kapaun, 21-8¾

Triple jump: Tim Helten, Carroll, 42-1

Shot put: Will Doolittle, Kapaun, 52-9½

Discus: Isaac Schmitz, Kapaun, 170-10

Javelin: Luke Porter, Kapaun, 149-2

Girls

Team: Kapaun Mt. Carmel

100: Lillian Harris, Kapaun, 12.29

200: Kennadie Jinkins, East, 26.33

400: Jackie Ackerman, Kapaun, 1:02.15

800: Kelsey Bruening, Kapaun, 2:21.11

1600: Hope Jackson, Carroll, 5:14.07

3200: Hope Jackson, Carroll, 11:38.54

100 hurdles: Megan Boeding, Kapaun, 15.65

300 hurdles: Evan Nordhus, Carroll, 47.21

2000 steeplechase: Megan Baker, Kapaun, 7:57.54

400 relay: Kapaun 50.29

1600 relay: Kapaun 4:10.52

3200 relay: Kapaun 10:17.40

High jump: Taryn St. Clair, North, 5-4

Pole vault: Zoe Williams, Heights, 8-9

Long jump: Evan Nordhus, Carroll, 16-6¾

Triple jump: Madison Helten, Carroll, 33-2

Shot put: Jordan Bell, Heights, 34-9¾

Discus: Marin Pendergrass, Carroll, 101-10

Javelin: Sophia Gimino, Kapaun, 117-1

AV-CTL Division I

Boys

Team: Newton

100: Ezekiel Seamster, Hutchinson, 11.09

200: Ezekiel Seamster, Hutchinson, 22.46

400: Jacob Hanna, Maize, 51.32

800: William Schaeffer, Maize South, 2:01.92

1600: William Schaeffer, Maize South, 4:36.76

3200: Vaughn Decker, Maize South, 10:01.14

110 hurdles: Stephfon Hunter, Hutchinson, 15.43

300 hurdles: Jacob Hanna, Maize, 39.88

400 relay: Hutchinson 42.70

1600 relay: Maize 3:28.22

3200 relay: Maize South 8:19.59

High jump: Jacob Hanna, Maize, 6-5

Pole vault: Jonah Remsberg, Newton, 13-6

Long jump: Brandt Cox, Salina South, 20-9

Triple jump: Jody Perry, Newton, 42-5¼

Shot put: Aiden Kendall, Newton, 47-11½

Discus: Isaiah Phillips, Hutchinson, 139-0

Javelin: Kenyon Forest, Newton, 172-0

Girls

Team: Maize South

100: Aneesa Abdul-Hameed, Derby, 12.82

200: Sydney Rich, Maize South, 26.08

400: Breana Tillemans, Campus, 1:00.45

800: Zoie Ecord, Maize, 2:23.22

1600: Zoie Ecord, Maize, 5:16.39

3200: Alexa Rios, Maize South, 11:29.55

100 hurdles: Mayciee Bell, Derby, 17.32

300 hurdles: Mayciee Bell, Derby, 48.26

400 relay: Derby 50.84

1600 relay: Maize 4:14.37

3200 relay: Maize South 9:58.62

High jump: Asha Regier, Newton, 5-2

Pole vault: Lillian Diaz, Maize, 10-0

Long jump: Sarah Schwartz, Hutchinson, 17-8½

Triple jump: Colleen Page, Hutchinson, 36-3½

Shot put: Kaylee Brown, Maize South, 36-2½

Discus: Kieran Burke, Maize South, 113-10

Javelin: Callie Knudson, Derby, 117-1

AV-CTL Division II

Boys

Team: Andover Central

100: Nolan Bevan, Valley Center, 10.98

200: Tayton Klein, Andover, 24.01

400: Ashton Barkdull, Andover Central, 49.67

800: Samuel McDavitt, Andover, 2:00.74

1600: Samuel McDavitt, Andover, 4:30.99

3200: Jacob Fawson, Eisenhower, 9:53.68

110 hurdles: Brock Stupka, Andover Central, 15.05

300 hurdles: Brock Merz, Arkansas City, 39.60

400 relay: Andover 43.71

1600 relay: Andover 3:28.94

3200 relay: Andover 8:30.87

High jump: Brock Stupka, Andover Central, 6-0

Pole vault: Ashton Barkdull, Andover Central, 14-6

Long jump: Tayton Klein, Andover, 22-4½

Triple jump: Malachi Mullens, Goddard, 46-0

Shot put: Lance Blubaugh, Arkansas City, 51-8¼

Discus: Lance Blubaugh, Arkansas City, 162-6

Javelin: Lance Blubaugh, Arkansas City, 157-5½

Girls

Team: Andover Central

100: Ellie Goeffroy, Andover Central, 12.60

200: Ashlyn Nelson, Valley Center, 26.95

400: Ellie Geoffroy, Andover Central, 1:00.37

800: Jalea Hoddy, Valley Center, 2:25.21

1600: Sydney Anderson, Andover, 5:26.99

3200: Jaydn Pavlik, Eisenhower, 12:23.75

100 hurdles: Makenzie Block, Eisenhower, 15.65

300 hurdles: Makenzie Block, Eisenhower, 48.85

400 relay: Andover Central 50.62

1600 relay: Andover Central 4:07.55

3200 relay: Andover 10:12.74

High jump: Brittany Harshaw, Andover Central, 5-2

Pole vault: Reagan Housely, Andover Central, 9-6

Long jump: Ally Harris, Andover Central, 16-10

Triple jump: Ally Harris, Andover Central, 35-0½

Shot put: Taylor Waterman, Andover Central, 35-11

Discus: Reagan Geihsler, Salina Central, 116-10

Javelin: Julianna Garretson, Andover Central, 111-5½

AV-CTL Division III

Boys

Team: Buhler

100: Cameron Campbell, Buhler, 11.36

200: Cameron Campbell, Buhler, 23.12

400: Tylen Ashihi, El Dorado, 49.54

800: Camilo Tarin, Winfield, 2:01.95

1600: Sawyer Schmidt, Augusta, 4:24.74

3200: Sawyer Schmidt, Augusta, 9:36.03

110 hurdles: Thomas Johnson, Augusta, 16.57

300 hurdles: Trey Thiel, Winfield, 43.05

400 relay: McPherson 43.67

1600 relay: El Dorado 3:31.94

3200 relay: Buhler 8:28.74

High jump: Seth Madron, McPherson, 6-2

Pole vault: Tanner Tustian, Buhler, 13-0

Long jump: Aaron Powell, McPherson, 20-8½

Triple jump: Aaron Powell, McPherson, 40-9¾

Shot put: Jackson Angle, Winfield, 48-10

Discus: Braxton Bailey, McPherson, 141-1

Javelin: Cooper Taylor, Buhler, 169-5½

Girls

Team: McPherson

100: Kimalee Cook, Circle, 13.02

200: Kimalee Cook, Circle, 26.53

400: Emily Whorton, McPherson, 1:02.58

800: Kassidy Beam, McPherson, 2:31.29

1600: Kayli Myers, Winfield, 5:43.92

3200: Lindsay Warner, Buhler, 12:55.34

100 hurdles: Caylin Seely, Buhler, 16.70

300 hurdles: Caylin Seely, Buhler, 49.62

400 relay: McPherson 51.60

1600 relay: McPherson 4:23.62

3200 relay: Buhler 10:54.63

High jump: Kinsley McCauley, Winfield, 4-10

Pole vault: Grace Whisler, Buhler, 10-6

Long jump: Maycee Anderson, Augusta, 17-1

Triple jump: Brynlee Frank, Buhler, 33-1

Shot put: Grace Pyle, McPherson, 37-0½

Discus: Mason Peters, Winfield, 104-2

Javelin: Grace Pyle, McPherson, 127-2

AV-CTL Division IV

Boys

Team: Andale

100: Tanner Cash, Clearwater, 11.32

200: Nathan Seck, Andale, 23.09

400: Nathan Seck, Andale, 51.63

800: Zach Winter, Andale, 2:02.81

1600: Zach Trotter, Clearwater, 4:36.79

3200: C.J. Meyer, Collegiate, 10:05.84

110 hurdles: Teagan Cobb, Rose Hill, 15.69

300 hurdles: Matthew Seiler, Andale, 42.38

400 relay: Collegiate 44.27

1600 relay: Clearwater 3:32.38

3200 relay: Rose Hill 8:44.90

High jump: Easton Landers, Andale, 6-2

Pole vault: Ty McPhail, Andale, 15-6

Long jump: Nathan Seck, Andale, 21-5

Triple jump: Carter Wagner, Rose Hill, 41-9

Discus: Beau Kerschen, Andale, 145-9

Shot put: Jackson Kraus, Andale, 51-3½

Hammer: Beau Kerschen, Andale, 136-1

Javelin: Riley Marx, Andale, 173-5

Girls

Team: Andale

100: Kate Dare, Rose Hill, 12.49

200: Kate Dare, Rose Hill, 26.59

400: Maddie Schrandt, Andale, 1:02.02

800: Hayley Trotter, Clearwater, 2:19.22

1600: Hayley Trotter, Clearwater, 5:14.48

3200: Talia Flamini, Collegiate, 13:07.45

100 hurdles: Cali Kerschen, Andale, 15.28

300 hurdles: Annalisa Cullens, Wellington, 45.03

400 relay: Andale 50.07

1600 relay: Andale 4:13.81

3200 relay: Mulvane 10:48.47

High jump: Lexi Horsch, Andale, 5-0

Pole vault: Annabeth Baalmann, Andale, 11-0¼

Long jump: Ali Zeka, Wellington, 16-7¾

Triple jump: Grace Rowland, Andale, 35-3

Shot put: Katelyn Fairchild, Andale, 42-0

Discus: Katelyn Fairchild, Andale, 133-9

Hammer: Samantha Marx, Andale, 161-7

Javelin: Katelyn Fairchild, Andale, 173-6

Central Plains League

Boys

Team: Garden Plain

100: Keshawn Martin, Trinity, 11.59

200: Elijah Judd, Cheney, 22.93

400: Arden Rex, Garden Plain, 51.59

800: Avery Albright, Kingman, 2:05.76

1600: Clay Shively, Trinity, 4:49.79

3200: Myles Loewen, Independent, 10:49.41

110 hurdles: Luke Grace, Cheney, 17.34

300 hurdles: Ethan Albers, Cheney, 42.97

400 relay: Trinity (Izard, Spencer, Burgess, Martin) 43.93

1600 relay: Cheney (Judd, Albers, Schneider, Presley) 3:33.18

3200 relay: Garden Plain (Tice, Wasinger, McGregor, Scheer) 8:33.45

High jump: Luke Grace, Cheney, 6-2

Pole vault: Kade Rockers, Garden Plain, 12-3

Long jump: Jalan Martin, Independent, 20-4

Triple jump: Arden Rex, Garden Plain, 44-8½

Shot put: Jack Haukap, Garden Plain, 55-2½

Discus: Tyler Dreiling, Garden Plain, 135-9

Javelin: Arden Rex, Garden Plain, 188-9

Girls

Team: Garden Plain

100: Brooke Hammond, Garden Plain, 12.54

200: Brooke Hammond, Garden Plain, 26.71

400: Brooke Hammond, Garden Plain, 1:01.58

800: Chloe Eslinger, Chaparral, 2:29.46

1600: Sydney Puetz, Garden Plain, 5:41.05

3200: Kendall Coombes, Douglass, 12:23.78

100 hurdles: Allison Catlin, Garden Plain, 15.60

300 hurdles: Sophie Francis, Chaparral, 45.59

400 relay: Garden Plain (Catlin, Thompson, Stuhlsatz, Hammond) 50.05

1600 relay: Trinity (Scheuffler, Glennen, Elliott, Hedstrom) 4:18.53

3200 relay: Kingman (Albright, Pearce, DeWeese, Belt) 10:31.94

High jump: Matte Swartz, Chaparral, 5-2

Pole vault: Christia Rose Georges, Garden Plain, 9-6

Long jump: Alyssa Hunter, Belle Plaine, 16-7

Triple jump: Karsen Dunham, Douglass, 36-8

Shot put: Chloe Grusing, Cheney, 35-2

Discus: Naomi Dooley, Garden Plain, 117-4

Javelin: Madysen Zoglman, Garden Plain, 109-5

Central Kansas League

Boys

Team: Hesston

100: Lakin Farmer, Halstead, 11.70

200: Dylan Richards, Hoisington, 23.33

400: Lakin Farmer, Halstead, 51.82

800: Braden Esau, Hesston, 2:08.12

1600: Ryan Heline, Smoky Valley, 4:42.57

3200: Ryan Heline, Smoky Valley, 10:30.45

110 hurdles: Nicholas Arnold, Hesston, 16.74

300 hurdles: Devin Miller, Hesston, 43.71

400 relay: Hoisington (Caden Mason, Legend Robinson, Dylan Richards, Chase Robinson) 44.46

1600 relay: Hesston (Max Werner, Cason Richardson, Tyler Rewerts, Cavan Fuqua) 3:30.83

3200 relay: Hesston (Braden Esau, Ayden Summers, Ryan Eilert, Max Werner) 8:35.98

High jump: Brayden Miller, Nickerson, 6-4

Pole vault: Nate Hein, Hillsboro, 13-6

Long jump: Manga Phillippe, Nickerson, 20-11¾

Triple jump: Carson Linnens, Hillsboro, 43-10½

Shot put: Doug Grider, Halstead, 49-4½

Discus: Doug Grider, Halstead, 153-1

Javelin: Devon Weber, Pratt, 170-11

Girls

Team: Smoky Valley

100: Jayme Hagerman, Larned, 13.03

200: Belle Peters, Smoky Valley, 26.35

400: Abby Rose, Smoky Valley, 59.44

800: Gracie Lambert, Smoky Valley, 2:17.33

1600: Taylor Hoskinson, Haven, 5:33.72

3200: Elsie Clark, Hesston, 12:57.99

100 hurdles: Belle Peters, Smoky Valley, 15.38

300 hurdles: Sian Helfrich, Pratt, 45.32

400 relay: Hoisington (Gocela Sheena, Macy Hanzlick, Suzanna Schneider, Samantha Colson) 49.91

1600 relay: Smoky Valley (Abby Rose, Keira Mullen, Kajsa Peterson, Gracie Lambert) 4:06.65

3200 relay: Smoky Valley (McKinley Johnson, Keira Mullen, Abby Rose, Gracie Lambert) 9:50.86

High jump: Ava Jones, Nickerson, 5-2

Pole vault: Belle Peters, Smoky Valley, 13-0

Long jump: Belle Peters, Smoky Valley, 16-2¾

Triple jump: Jayme Hagerman, Larned, 36-10¼

Shot put: Jessica Saunders, Hillsboro, 38-1

Discus: Jessica Saunders, Hillsboro, 113-4

Javelin: Ava Jones, Nickerson, 108-10

South Central Border League

Boys

Team: Caldwell

100: Devin Loudermilk, West Elk, 11.53

200: Levi Dowell, Sedan, 24.34

400: Levi Dowell, Sedan, 55.75

800: Zander Shaw, Sedan, 2:21.37

1600: Ben Long, Burden Central, 5:04.35

3200: Ben Long, Burden Central, 11:41.71

110 hurdles: Colin Whitson, Oxford, 16.13

300 hurdles: Colin Whitson, Oxford, 43.29

400 relay: Caldwell (Bristor, Thompson, Stow, Lee) 46.47

1600 relay: Caldwell (Lee, Strnad, Stow, Thompson) 3:49.93

3200 relay: South Haven (Locke, Wolf, Smith, Dewitt) 9:35.62

High jump: Devin Loudermilk, West Elk, 6-8

Pole vault: Brody Perkins, Caldwell, 9-6

Long jump: Devin Loudermilk, West Elk, 19-2½

Triple jump: Dawson Bristor, Caldwell, 39-7½

Shot put: Casey Walker, Oxford, 45-1

Discus: Isaac Jirak, Udall, 127-10

Javelin: Noah Phillips, Argonia, 142-2

Girls

Team: Flinthills

100: Sydney Bacon, South Haven, 13.55

200: Landrea Sears, Sedan, 28.02

400: Sydney Bacon, South Haven, 1:05.40

800: Josie Ware, West Elk, 2:37.28

1600: Josie Ware, West Elk, 5:41.68

3200: Josie Ware, West Elk, 12:43.38

100 hurdles: Landrea Sears, Sedan, 16.37

300 hurdles: Landrea Sears, Sedan, 49.00

400 relay: Flinthills (Brown, Chambers, Kane, Lakin) 1:00.14

1600 relay: Burden Central (Shockley, Vaughn, Page, Voelker) 5:40.47

3200 relay: Cedar Vale-Dexter (Casebolt, Lawson, Overbey, McIntire) 12:56.91

High jump: Landrea Sears, Sedan, 4-8

Pole vault: Riggin Carney, Flinthills, 7-6

Long jump: Anna Spradling, Sedan, 15-1½

Triple jump: Aubrey Eilers, Udall, 30-6½

Shot put: Debra Halbert, Caldwell, 35-5

Discus: Debra Halbert, Caldwell, 95-4

Javelin: Hayley Helms, West Elk, 107-3

Heart of the Plains

Boys

Team: Pretty Prairie

100: Emilio Perez, South Barber, 11.70

200: David Bushey, Norwich, 23.74

400: Emilio Perez, South Barber, 54.12

800: Adre Ibarra, Hutch Central Christian, 2:09.45

1600: Blake Yoder, Hutch Central Christian, 4:53.60

3200: Blake Yoder, Hutch Central Christian, 11:11.53

110 hurdles: Ethan Haskett, Pratt Skyline, 17.86

300 hurdles: Tray Schroeder, Norwich, 43.74

400 relay: Norwich (Voyles, McIntire, Schroeder, Bushey) 44.32

1600 relay: Attica (Blanchat, Hamden, Newberry, Goodman) 3:41.42

3200 relay: Attica (Goodman, Loreg, McDaniel, Newberry) 9:05.09

High jump: Brock Steadman, Pretty Prairie, 6-0

Pole vault: Kaleb Kruse, Pretty Prairie, 12-0

Long jump: Jesus Casas, Pratt Skyline, 19-8½

Triple jump: Emilio Perez, South Barber, 42-3

Shot put: Zack Zongker, Fairfield, 44-0¾

Discus: Jacob Bauman, Fairfield, 122-5

Javelin: Brady McIntire, Norwich, 159-9

Girls

Team: Pretty Prairie

100: Cassidy Spease, Pratt Skyline, 13.18

200: Cassidy Spease, Pratt Skyline, 28.18

400: Cassidy Spease, Pratt Skyline, 1:03.82

800: Grace Cantrell, South Barber, 2:27.96

1600: Sidney Swingle, Attica, 5:57.91

3200: Sidney Swingle, Attica, 13:08.93

100 hurdles: Alayna McGuire, Cunningham, 17.80

300 hurdles: Abigail White, Pretty Prairie, 51.66

400 relay: Pretty Prairie (Harbaugh, White, Blew, Stucky) 53.51

1600 relay: Pretty Prairie (White, Detter, Vogl, Harbaugh) 4:29.96

3200 relay: Pretty Prairie (Detter, Harbaugh, Vogl, Harbaugh) 10:57.65

High jump: Gabi Unruh, Pretty Prairie, 4-8

Pole vault: Tamara Lozoya, Attica, 10-4

Long jump: Emily Green, Stafford, 16-0¼

Triple jump: McKenna Vogl, Pretty Prairie, 32-7

Shot put: Kaylie Combs, Fairfield, 35-6

Discus: Laryssa Stahl, Burrton, 96-4

Javelin: Aubrey Young, Pretty Prairie, 101-8