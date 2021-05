Here’s which Kansas high school boys tennis players are headed to the state meet

The Wichita Collegiate boys tennis team won a Class 3-1A regional championship and appear to be the favorite entering the state tournament this week in Wichita. Courtesy

Regional tournaments wrapped up this past weekend around the state, as boys tennis players punched their tickets to the Kansas high school state tournament this coming Friday and Saturday.

To catch you up on the action, here is a list of all of the state qualifiers from this past weekend.

Class 6A

State site: Harmon Park Tennis Complex in Prairie Village

B=BV North, G=Garden-Edgerton, S=Wichita South, W=Wichita Southeast

Singles

1W. Dan Harkin, sr., Manhattan (27-1)

1B. Graham Faris, so., SM East (23-3)

1G. Amrith Samuel, sr., Olathe North (21-9)

1S. Frank Reyes, sr., Wichita Northwest (16-8)

2B. C.J. Smith, so., BV North (21-8)

2W. Jon Grove, so., Manhattan (25-10)

2S. Jacob Bush, so., Campus (22-10)

2G. Joshua Lee, so., Olathe South (16-14)

3B. Brent Fallon, sr., BV Northwest (21-6)

3G. Joseph Burnham, jr., Olathe Northwest (25-9)

3S. Ryan Nguyen, so., Campus (24-9)

3W. Kyler Knudtson, jr., Washburn Rural (16-7)

4B. Peyton Peck, jr., SM South (18-8)

4S. Logan Morren, so., Garden City (24-13)

4G. Carter Lichtsinn, sr., Olathe West (18-11)

4W. Argamann Zutshi, sr., Washburn Rural (19-12)

5B. Gregor Wiedeman, fr., SM East (21-4)

5S. Pedro Trevizo, so., Wichita West (15-6)

5W. Evan Franke, jr., Derby (10-6)

5G. Britton Snyder, so., Lawrence Free State (18-12)

6B. Akshath Poojari, so., BV West (21-7)

6S. Colin Kleysteuber, so., Garden City (27-10)

6W. Tim Nguyen, sr., Wichita Southeast (18-10)

6G. Jared Loos, jr., Lawrence Free State (19-12)

Doubles

1B. Blake Eason, sr., Hudson Mosher, sr., SM East (23-0)

1W. Luke Craft, sr., Kelton Poole, jr., Manhattan (30-)

1G. Ben Melvin, sr., George Thornton, so., Lawrence Free State (21-8)

1S. Alec Hinojos, sr., Leyton Brown, sr., Campus (22-10)

2B. Dylan Yan, sr., Delvin Ko, jr., BV West (22-4)

2S. Erik Martinez, sr., Chris Velez, sr., Dodge City (16-5)

2G. Drew Dean, sr., Cuyler Dunn, Lawrence (20-7)

2W. Mason Casebeer, so., Nick Luetje, jr., Washburn Rural (22-10)

3B. Alex Mojica, jr., Gabe Smith, fr., BV Northwest (8-3)

3G. Jake Atzenweiler, sr., Aidan Sturdivan, sr., Olathe West (8-4)

3W. Scott Simmons, jr., Isaak Bowman, so., Derby (10-6)

3S. Matthew Wood, sr., Michael Nguyen, sr., Campus (18-11)

4B. Sam Freund, sr., Ethan Olufson, jr., SM East (22-3)

4S. Abraham Hernandez, jr., Charles Stillian, sr., Garden City (24-13)

4W. Dil Ranaweera, sr., Jackson Ivester, jr., Manhattan (23-13)

4G. Ryan Kempker, sr., Sam Sweat, sr., Olathe East (17-13)

5B. Matt Crossland, jr., Zach Amsterdam, so., BV North (18-8)

5G. Jake Hedges, fr., Minh Vu, jr., Lawrence Free State (20-10)

5W. Jiyoon Park, jr., Zack Willingham, jr., Washburn Rural (18-9)

5S. Seth Allen, so., Will Jackson, sr., Hutchinson (13-20)

6B. Jackson Marrs, jr., Cameron Parrish, jr., BV Northwest (9-3)

6G. Gentry Boland, sr., Colby Meinholdt, sr., Olathe Northwest (21-13)

6S. Oscar Arzaga, sr., Aron Ponce, sr., Dodge City (15-14)

6W. Alex Hedden, jr., Colby Hedden, so., Derby (14-14)

Class 5A

State site: Maize South High School

A=Arkansas City, P=Pittsburg, T=Topeka West, V=Valley Center

Singles

1P. Russell Lokko, so., St. Thomas Aquinas (23-1)

1A. Jaden Tredway, sr., Maize South (29-3)

1V. Conner Phelps, jr., Salina Central (29-5)

1T. Carter Cool, so., Topeka West (24-12)

2A. Harris Kossover, jr., Maize South (27-6)

2P. Gage Foltz, jr., Mill Valley (21-5)

2V. Collin Phelps, jr., Salina Central (21-6)

2T. James Macy, fr., Topeka West (16-6)

3V. Sam Ritchie, so., Maize (28-9)

3A. Jack Judkins, fr., Kapaun Mt. Carmel (19-7)

3P. Vishal Rajkumar, so., BV Southwest (18-7)

3T. Justin Kruse, jr., Topeka Seaman (20-11)

4T. Jaden Rodriquez, Shawnee Heights (21-8)

4A. Trevor Sweat, jr., Kapaun Mt. Carmel (20-10)

4V. Bode Carter, sr., Maize (23-13)

4P. Charlie Rieke, sr., St. James Academy (16-11)

5T. Paul Quidu, jr., Shawnee Heights (22-6)

5A. Paul Jittawait, fr., Andover (23-9)

5P. Emmett Wirth, fr., BV Southwest (13-6)

5V. Otis Musser, so., Newton (18-13)

6P. David Donaldson, jr., St. James Academy (18-8)

6A. Braxton Roy, sr., Goddard Eisenhower (20-13)

6V. Sam Claassen, sr., Newton (12-22)

6T. Angel Morgan, jr., Leavenworth (9-23)

Doubles

1V. Reid McHenry, sr., Max Shaffer, sr., Salina Central (34-0)

1A. Garrison Wright, sr., Grayson Wright, jr., Maize South (22-3)

1T. Ian Cusick, so., Miles Cusick, so., Topeka West (29-6)

1P. Joshua Stove, sr., Keaton Verdict, sr., Mill Valley (14-13)

2A. John Steven, sr., Barrett Steven, so., Bishop Carroll (15-3)

2V. Braden Stack, sr., McCabe Green, sr., Salina Central (22-6)

2P. Jimmy Mendoza, sr., Sam Starkey, sr., St. James Academy (17-8)

2T. Gavin Chavez, jr., Caden McGee, fr., Topeka West (12-10)

3P. Connor Fitzsimmons, sr., Cole Krudwig, jr., De Soto (22-5)

3V. Jonah Schloneger, sr., Justin Franz, so., Newton (24-8)

3A. Chris Arnett, sr., Oakley O’Donnell, fr., Arkansas City (22-8)

3T. Garrison Johnson, so., Ajay Sharma, jr., Shawnee Heights (10-8)

4A. Landon Eskridge, sr., Mitch Krumm, so., Maize South (22-7)

4T. Nate Hamman, sr., Mike Bresser, jr., Lansing (18-8)

4V. Taylor Moorman, sr., Brenden Kienholz, jr., Emporia (24-11)

4P. Karthik Sathish, sr., Ben Pardo, sr., BV Southwest (13-9)

5P. Sean Khan, sr., Jedrick Wilson, so., BV Southwest (15-3)

5A. Gavin Bhargaa, jr., Johnathan McIlivain, jr., Kapaun Mt. Carmel (23-7)

5V. Calvin Murrell, sr., Pierson Rogers, sr., Maize (26-10)

5T. Eliseo Barreno, sr., Azarion Perkins, sr., Highland Park (9-15)

6P. Bryson Hoffman, jr., Austin Cosens, jr., Pittsburg (19-7)

6V. Max Musser, sr., Ezekiel Thompson, sr., Newton (22-14)

6A. Seth Newton, jr., Isaac Huber, fr., Andover Central (13-12)

6T. Jaylon Romine, jr., Joren Remington, jr., Lansing (11-15)

Class 4A

State site: Kossover Tennis Center in Topeka

B=Buhler, E=El Dorado, M=Bishop Miege, P=Parsons

Singles

1P. Zach Spriggs, sr., Parsons (24-5)

1E. Jax Cornejo, so., Wellington (22-5)

1B. Colton Lohrentz, sr., Buhler (13-7)

1M. Andrew Ladwig, sr., Bishop Miege (17-13)

2P. Kale Groff, so., Independence (24-10)

2B. Jaden Fox, jr., McPherson (22-11)

2E. Drake Lowe, jr., Winfield (16-14)

2M. Daniel Sullivan, fr., Bishop Miege (11-10)

3B. Kolten Coup, jr., Abilene (27-9)

3M. Chris Hanson, sr., Ottawa (18-8)

3E. Riccardo Barbarossa, jr., Iola (20-10)

3P. Sam Grice, sr., Independence (21-13)

4E. Hayden Greene, jr., El Dorado (19-8)

4B. Rafe Donnenwerth, sr., Pratt (16-10)

4P. Joel Mathes, sr., Labette County (20-11)

4M. Tyler Broxterman, jr., Topeka Hayden (12-15)

5B. Micah Tatro, sr., Pratt (20-6)

5E. Kyler McKibban, sr., El Dorado (15-6)

5P. Lawson Collins, sr., Chanute (18-12)

5M. Carden Escobar, so., Paola (16-13)

6E. Hunter Worley, fr., Wellington (17-6)

6M. Jaxon Mourning, fr., Ottawa (6-3)

6B. Cayden West, jr., Abilene (21-15)

6P. Elijah Self, jr., Fort Scott (12-10)

Doubles

1E. Kade Adams, sr., Carson Rademacher, jr., Wellington (24-4)

1P. Brecken Bertie, jr., Ryan Stoner, sr., Independence (23-5)

1B. Brennan Gipson, sr., Conner Glazner, sr., McPherson (26-7)

1M. Michael Sandstrom, jr., Gus Glotzbach, so., Topeka Hayden (24-9)

2E. Noah Allison, sr., Drew Middleton, sr., Circle (20-9)

2P. Camdon Julian, fr., Easton Morris, so., Independence (16-8)

2B. Alex Houston, sr., Wesley Wurm, jr., McPherson (14-9)

2M. Johnny Holloway, sr., Patrick Gorman, jr., Topeka Hayden (16-17)

3E. Justin Norris, jr., Jack Wright, so., Wellington (19-5)

3M. Ty Whitney, sr., Cole Hanson, sr., Ottawa (17-7)

3P. Kaidan Frederick ,jr., Hayden Newton, jr., Chanute (17-12)

3B. Brock Hilger, so., Amos Harder, fr., Buhler (7-5)

4E. John Ferley, jr., Logan Foulkes, jr., El Dorado (12-6)

4B. Kayden Krone, sr., Elias Harder, sr., Buhler (12-8)

4P. Tanner Barcus, sr., Davis West, so., Parsons (14-15)

4M. Jordan Wolf, jr., Adrian Villegas, so., Bishop Miege (4-10)

5P. Chase Carnahan, jr.,. John Redford, jr., Labette County (10-5)

5E. Noah Everett, sr., Chris Norton, sr., Winfield (4-3)

5B. Hogan Thompson, sr., Keishaune Thompson, jr., Pratt (10-9)

5M. Nick Randant, jr., Rocco Marrello, fr., Bishop Miege (3-3)

6B. Isaac Barbieri, jr., Elijah Prater, jr., Abilene (20-12)

6P. Dane DeTar, sr., Derek Jones, jr., Labette County (9-7)

6E. Phillip Morris, jr., Isaac Davis, so., Winfield (4-6)

6M. Jacob Hofman, sr., Steven Simpson, sr., Baldwin (3-12)

Class 3-1A

State site: Riverside Tennis Complex in Wichita

C=Cimarron, CS=Conway Springs, H=Hesston, S=Sacred Heart

Singles

1C. Peyton Ryan, fr., Central Plains (29-0)

1S. Caleb Bartels, fr., KC Christian (23-4)

1H. Rhain Isaac, sr., Sterling (23-5)

1CS. Nick Grabon, jr., Wichita Collegiate (15-4)

2S. Alexander Sherer, sr., Rossville (32-2)

2H. Anthony Clennan, so., Hutchinson Trinity (16-2)

2CS. Grant Ramsey, sr., Wichita Collegiate (10-2)

2C. Evan Foltz, jr., Hoisington (21-8)

3S. Jake Lucas, sr., Smoky Valley (28-5)

3C. Avry Noll, fr., Scott City (19-9)

3CS. Colby Osner, sr., Conway Springs (21-11)

3H. Cole Mathews, jr., Wichita Trinity Academy (19-14)

4H. Connor Harcrow, jr., Hutchinson Trinity (18-4)

4C. Korben Clawson, jr., Meade (19-5)

4S. Ian Garis, so., KC Christian (19-8)

4CS. Max Kice, jr., Wichita Classical (19-12)

5C. Caden Brown, jr., WaKeeney-Trego (22-7)

5CS. Roger Powell, sr., Douglass (16-7)

5S. Luke Formwalt, jr., Maranatha Christian (9-4)

5H. Trevor Gamble, jr., Hesston (16-11)

6C. Braden Mooney, sr., Hoisington (19-8)

6H. Carson Shimer, fr., Sterling (16-8)

6CS. Caden Davis, sr., Douglass (5-3)

6H. Maxwell Bieker, so., Smoky Valley (20-14)

Doubles

1CS. Luke Swan, sr., Charlie Dunne, jr., Wichita Collegiate (10-1)

1H. Cole Deutschendorf, sr., Micah Dahlsten, so., Hesston (28-4)

1S. Owen VanderArk, sr., James VanderArk, so., KC Christian (23-6)

1C. Karter Beck, sr., Michael Menges, sr., Central Plains (17-13)

2S. Adam Vehring, sr., Brendan Anderson, fr., Ellsworth (25-3)

2C. Micah Burk, jr., Isaac Brungardt, jr., WaKeeney-Trego (23-7)

2CS. Charlie Nolan, jr., Mark Feng, jr., Wichita Collegiate (9-6)

2H. Ben Bollinger, sr., Andrew Schmidt, sr., Hesston (18-10)

3H. Drew Bryant, so., Dillon Bryant, sr., Wichita Trinity Academy (22-7)

3CS. Ethan Chouinard, sr., Isaac Branam, jr., Wichita Classical (21-11)

3S. Robert Newman, so., Grant Buresh, jr., KC Christian (10-6)

3C. Elias Cardenas, so., Jakob Koon, jr., Colby (13-9)

4C. Dylan Duff, fr., Sage Stoecklein, fr., Scott City (17-4)

4S. Bryar O’Neil, sr., Simeon Wassom, so., Marysville (26-9)

4H. Samuel Ralston, so., Matt Draper, so., Wichita Trinity Academy (23-11)

4CS. Max Ball, jr., Charlie Graham, fr., Wichita Classical (20-13)

5S. Joseph Goodman, jr., Caden Pinter, so., Maranatha Christian (14-5)

5H. Nathan Ringwald, sr., Giovanni Battistoni, sr., Ellinwood (15-9)

5CS. Seth Ohl, sr., Aidan May, sr., Conway Springs (14-15)

5C. Mason Haxton, sr., Chase Maier, jr., Hoisington (10-16)

6S. Chase Bourban, so., Jaret Brungardt, sr., Ellsworth (22-3)

6C. Hunter Morris, sr., Ryan Woydziak, sr., Hoisington (21-6)

6CS. Tucker Peine, sr., Preston Mullere, sr., Columbus (17-14)

6H. Braden Miller, sr., Garrett Hageman, so., Hutchinson Trinity (12-10)