The great eight: A list of every Kansas high school wrestling state qualifier

Goddard’s Jerrdon Fisher The Wichita Eagle

The Kansas high school wrestling postseason was drastically changed this season due to the coronavirus pandemic and hosted sub-state tournaments on Saturday to advance the top four wrestlers from two regions.

Instead of a two-day state event with full 16-wrestler brackets, only eight wrestlers — all securing a state medal with their performance this week — will advance to wrestle in a single day for a state championship.

In boys wrestling, Class 5A will be held on Friday at Hartman Arena in Park City, while Class 6A (Hartman Arena), Class 4A (Tony’s Pizza Events Center in Salina) and Class 3-1A (Fort Hays State’s Gross Memorial Coliseum) will be held on Saturday. In girls wrestling, Division I will be held on Thursday at Hartman Arena, while Division II will be held on Friday at Tony’s Pizza Events Center. All state meets will start at noon.

Below is a list of every state qualifier for the boys and girls state tournament.

Boys Class 6A

106

1W. Cody Woods, sr., Derby, 32-5

2W. Jonathan Morrison, fr., Washburn Rural, 26-3

3W. Nolan Bradley, so., Lawrence Free State, 22-3

4W. Ezekiel Witt, fr., Junction City, 28-11

1E. Casin Lawrence, so., Olathe North, 18-1

2E. Andrew Honas, fr., Lawrence, 14-11

3E. Ethan Woltkamp, fr., SM East, 26-13

4E. Kasen Smith, fr., Gardner-Edgerton, 15-13

113

1W. Jacob Tangpricha, jr., Washburn Rural, 30-2

2W. Eric Streeter, so., Lawrence Free State, 21-4

3W. Jantzen Borge, jr., Manhattan, 16-7

4W. Raymond Hernandez, fr., Dodge City, 18-5

1E. Cael Alderman, so., Olathe North, 21-2

2E. Jack Elsten, so., Lawrence, 18-4

3E. Ben Darling, jr., BV West, 28-4

4E. David Franke, sr., BV North, 21-19

120

1W. Bishop Murray, sr., Washburn Rural, 26-1

2W. Darius Shields, jr., Lawrence Free State, 19-2

3W. Kayden Blake, so., Junction City, 22-18

4W. Jameal Agnew, fr., Manhattan, 19-6

1E. Kevin Honas, jr., Lawrence, 20-3

2E. Jacob Vasquez, fr., Olathe North, 15-6

3E. Sam Perez, jr., BV North, 29-9

4E. Ethan Jenkinson, so., SM East, 26-15

126

1W. Dylan Sheler, jr., Campus, 25-11

2W. Tate Rusher, so., Derby, 29-10

3W. Ismael Ramirez, jr., Dodge City, 26-13

4W. Henri McGivern, so., Washburn Rural, 20-12

1E. Joseph Triscornia, sr., Olathe North, 23-2

2E. Jahir Contreras, jr., SM East, 36-3

3E. Jacob Bradley, jr., Olathe East, 20-10

4E. Noah Conover, so., Olathe Northwest, 17-7

132

1W. Damian Mendez, jr., Dodge City, 32-0

2W. Easton Taylor, jr., Manhattan, 26-3

3W. Knowlyn Egan, so., Derby, 30-10

4W. Jacob Rymer, sr., Campus, 27-10

1E. Trevor Vasquez, fr., Olathe North, 18-5

2E. Jacob Bartlett, sr., BV Northwest, 36-7

3E. Collin Smith, fr., Gardner-Edgerton, 22-5

4E. Logan Farrell, sr., Lawrence, 13-6

138

1W. Erick Dominguez, jr., Garden City, 21-2

2W. Bowan Murray, sr., Washburn Rural, 28-3

3W. Caleb Streeter, sr., Lawrence Free State, 21-4

4W. Camden Aldrich, sr., Wichita Northwest, 15-8

1E. Michael Solomon, jr., Blue Valley, 5-0

2E. Gabe Barron, sr., Olathe North, 12-4

3E. Jacob Bragg, jr., Olathe East, 20-6

4E. Therron Meade, so., Gardner-Edgerton, 19-11

145

1W. Nathan Bowen, sr., Campus, 36-1

2W. C.J. Neuman, sr., Junction City, 25-6

3W. Blaisen Bammes, jr., Manhattan, 24-4

4W. Rudy Hernandez, jr., Dodge City, 17-10

1E. Trey Medina, sr., Lawrence, 18-0

2E. Cash Thomas, jr., Olathe South, 23-9

3E. Alec Samuelson, so., Olathe North, 18-9

4E. Nick Carlson, jr., Olathe East, 23-9

152

1W. Cason Lindsey, sr., Derby, 33-2

2W. Luke Barker, so., Dodge City, 32-3

3W. Nick Vincent, jr., Washburn Rural, 25-7

4W. Griffin Bohanan, fr., Junction City, 25-15

1E. Luke Hyland, sr., Blue Valley, 25-5

2E. Keeghan Troutman, jr., Gardner-Edgerton, 15-13

3E. Thomas Knudsen, sr., Olathe South, 22-11

4E. Veda Gummadipudi, jr., BV West, 7-5

160

1W. Marcelino Otero, sr., Dodge City, 34-3

2W. Aidan Boline, jr., Washburn Rural, 5-2

3W. Josh Janas, sr., Garden City, 22-5

4W. Easton Zapien, jr., Liberal, 13-8

1E. Landon Wilkes, jr., Olathe North, 19-2

2E. Bobby Thomas, sr., Olathe South, 22-5

3E. Justin Doebele, sr., Blue Valley, 26-8

4E. Anthony Andrews, so., BV North, 13-13

170

1W. Austin Fager, jr., Washburn Rural, 28-3

2W. Ruben Rayas, sr., Dodge City, 22-4

3W. Corbin Williams, sr., Campus, 23-8

4W. Matthew Marcum, so., Lawrence Free State, 17-6

1E. Blake Jouret, jr., Olathe South, 32-0

2E. Jaxon Avena, sr., Olathe East, 23-4

3E. Noah Sharp, jr., Olathe Northwest, 16-7

4E. Elijah Hann, sr., Olathe West, 20-12

182

1W. Quentin Saunders, jr., Wichita West, 15-0

2W. Tony Rivero, sr., Liberal, 18-3

3W. Miles Wash, so., Derby, 26-7

4W. Remington Stiles, sr., Washburn Rural, 24-9

1E. Zack Leskovac, sr., Olathe South, 30-1

2E. Malique Washington, sr., Olathe East, 19-7

3E. Gavin Biancalana, jr., BV Northwest, 24-10

4E. Marcellus Edwards, sr., Olathe West, 22-14

195

1W. Caden Ross, so., Wichita Northwest, 25-3

2W. Isaiah Zinkan, sr., Junction City, 29-10

3W. Alex Allison, Lawrence Free State, 15-7

4W. Roman Loya, so., Dodge City, 27-9

1E. Gus Davis, sr., Gardner-Edgerton, 26-0

2E. Ty Farrington, BV North, 33-4

3E. Lucas Conover, so., Olathe Northwest, 23-4

4E. Ty Knudsen, sr., Olathe South, 23-10

220

1W. Mason Ross, sr., Wichita Northwest, 26-1

2W. Santonio Turner, jr., Dodge City, 22-13

3W. Zach Franco, so., Washburn Rural, 20-14

4W. Judah Peterson, jr., Junction City, 21-15

1E. Brooks Lowe, jr., BV West, 22-0

2E. Turner Lennard, jr., Olathe East, 23-5

3E. Carter Lahmeyer, sr., Olathe North, 16-4

4E. Alvin Horner-Luettel, sr., SM Northwest, 25-6

285

1W. Sebastian Lopz, fr., Garden City, 22-4

2W. David Huckstep, sr., Washburn Rural, 25-4

3W. Damion Ilalio, sr., Manhattan, 29-2

4W. Angel Aguilera, jr., Dodge City, 24-8

1E. Jorge Gallegos, jr., Olathe North, 9-5

2E. Jay Jensen, jr., Gardner-Edgerton, 20-8

3E. Nicholas Herzog, jr., Blue Valley, 22-10

4E. Brett Carroll, fr., Olathe East, 20-8

Boys Class 5A

106

1W. Nick Treaster, so., Newton, 33-1

2W. Kaden Spragis, jr., Great Bend, 35-3

3W. Levi Glover, so., Goddard, 24-8

4W. Jaxson Newcomb, so., Andover Central, 27-16

1E. Dillon Cooper, fr., Mill Valley, 15-2

2E. Tyler Lincoln, so., Shawnee Heights, 35-3

3E. Tobius Kriner, so., St. Thomas Aquinas, 28-11

4E. Julian Long, jr., Leavenworth, 21-10

113

1W. Nakaylen Shabazz, so., Maize, 31-1

2W. Jayden Miller, jr., Goddard, 24-9

3W. Avery Wolf, jr., Great Bend, 36-6

4W. Landry Root, so., Andover, 24-5

1E. Eddie Hughart, so., Mill Valley, 12-1

2E. Ethan Cook, fr., Bonner Springs, 22-3

3E. Justin Kruse, jr., Topeka Seaman, 15-17

4E. Cruz Lopez, sr., Pittsburg, 18-6

120

1W. Bubba Wright, jr., Kapaun Mt. Carmel, 31-1

2W. Kael Pappan, sr., Arkansas City, 26-2

3W. Colin Bybee, jr., Newton, 28-5

4W. Daniel Gomez, fr., Maize, 27-9

1E. Maddox Casella, so., Mill Valley, 13-6

2E. Trevor Andrew, sr., Bonner Springs, 17-4

3E. Brock Ferguson, jr., Shawnee Heights, 37-3

4E. Max Schemmel, sr., St. James, 21-5

126

1W. Alyeus Craig, sr., Valley Center, 38-0

2W. Harley Zimmerman, fr., Hays, 18-5

3W. Elix Hernandez, jr., Salina Central, 7-4

4W. Clayton Bowers, so., Maize, 16-5

1E. Hayden Mills, jr., BV Southwest, 36-0

2E. Colin McAlister, fr., Mill Valley, 5-5

3E. Kyle Adams, sr., Topeka Seaman, 14-1

4E. Angel Miranda, jr., St. James, 19-8

132

1W. Jevin Foust, jr., Arkansas City, 25-8

2W. Zachary Wessley, fr., Goddard, 19-2

3W. Slade Adam, sr., Salina Central, 22-4

4W. Camden Padgett, so., Maize, 25-7

1E. Camden Maestas, sr., Lansing, 30-1

2E. Jordan Habben, jr., St. Thomas Aquinas, 24-4

3E. Connor McMillen, so., Basehor-Linwood, 13-4

4E. Jace Tapia, jr., Bonner Springs, 20-8

138

1W. Wyatt Weber, jr., Great Bend, 29-3

2W. Gabe Maki, jr., Andover, 29-3

3W. Cayden Hughbanks, sr., Maize, 32-3

4W. Isaiah Holmes, sr., Goddard, 16-7

1E. Cruz Lara, sr., Bonner Springs, 26-0

2E. Carson Dulitz, sr., Mill Valley, 11-2

3E. Danny Feist, sr., St. James, 20-8

4E. Ty Lewis, jr., Shawnee Heights, 35-7

145

1W. Jerrdon Fisher, jr., Goddard, 20-1

2W. Ayden Flores, fr., Maize, 30-5

3W. Xerarch Tungjaroenkul, so., Emporia, 23-3

4W. Carter Nugyen, jr., Maize South, 18-9

1E. Brett Umentum, jr., BV Southwest, 35-2

2E. Cassius Vanderpool, sr., Bonner Springs, 19-2

3E. Johnny Akin, sr., St. Thomas Aquinas, 19-4

4E. Jack Steinlage, sr., St. James, 18-10

152

1W. Jace Fisher, sr., Goddard, 27-3

2W. Wyatt Bahm, so., Arkansas City, 25-10

3W. Cameron Bowyer, so., Valley Center, 22-15

4W. Haydar Touffaha, sr., Andover, 21-15

1E. Dylan Elmore, so., St. Thomas Aquinas, 35-1

2E. Byron Kirkwood, sr., KC Turner, 32-3

3E. Shane Daniels, jr., Bonner Springs, 26-5

4E. Nick Whisler, sr., Mill Valley, 10-6

160

1W. Trig Tennant, jr., Arkansas City, 33-0

2W. Cayleb Atkins, sr., Goddard, 4-1

3W. Connor Padgett, so., Maize, 32-3

4W. Matthew Morrell, sr., Bishop Carroll, 24-8

1E. Caden Walker, jr., Shawnee Heights, 35-0

2E. Tristan Mercado, sr., Leavenworth, 26-11

3E. Gianni Rizzi, fr., St. Thomas Aquinas, 17-16

4E. Matt Smith, sr., Pittsburg, 22-8

170

1W. Nolan Craine, sr., Goddard, 30-0

2W. Nathan Fury, so., Kapaun Mt. Carmel, 37-2

3W. Mason Levin, jr., Eisenhower, 15-3

4W. Andrew Husband, sr., Bishop Carroll, 32-8

1E. Jacob McLain, sr., Lansing, 33-1

2E. Payton Douglas, jr., Mill Valley, 4-3

3E. Hunter Reno, fr., Topeka Seaman, 19-11

4E. Cole Manrose, jr., Shawnee Heights, 30-12

182

1W. Logan Davidson, sr., Goddard, 31-1

2W. Hunter Trail, sr., Bishop Carroll, 31-5

3W. Bobby Trujillo, so., Emporia, 23-11

4W. Brandon Jeffries, sr., Salina South, 38-7

1E. Jared Simma, sr., St. Thomas Aquinas, 34-0

2E. Preston Hartman, jr., Shawnee Heights, 35-6

3E. Tanner Parish, jr., Basehor-Linwood, 14-8

4E. Cameron Robinson, sr., KC Turner, 28-9

195

1W. Kaden Glass, jr., Goddard, 6-0

2W. Broc Eastman, so., Bishop Carroll, 25-11

3W. Logan Buchanan, fr., Newton, 28-7

4W. Josh Sparks, sr., Andover, 24-7

1E. Brodie Scott, sr., Mill Valley, 19-0

2E. Sean Carroll, so., St. Thomas Aquinas, 29-7

3E. John Hubbel, sr., BV Southwest, 34-4

4E. Sean Wunder, so., Shawnee Heights, 34-6

220

1W. Gavin Meyers, jr., Hays, 23-0

2W. Noah Redcorn, sr., Kapaun Mt. Carmel, 28-14

3W. Bronx Wood, so., Andover Central, 19-5

4W. Mitchael Casement, sr., Maize, 30-6

1E. Dylan Ward, sr., Lansing, 17-0

2E. Caiden Casella, sr., Mill Valley, 17-1

3E. Garrett Peery, jr., Shawnee Heights, 34-6

4E. Gabe Cornett, so., KC Turner, 26-5

285

1W. Rio Gomez, so., Newton, 33-5

2W. Kayson Dietz, jr., Salina South, 26-6

3W. Maximus Shannon, sr., Arkansas City, 16-3

4W. Derek Yuza, sr., Eisenhower, 13-10

1E. Ethan Kremer, sr., Mill Valley, 17-1

2E. Tony Caballero, jr., Bonner Springs, 23-4

3E. Danny Carroll, sr., St. Thomas Aquinas, 26-3

4E. Harry Spencer, sr., St. James, 21-4

Boys Class 4A

106

1W. Marcus Terry, so., Augusta, 28-3

2W. Braden Tatum, so., Rose Hill, 27-6

3W. Colton Miller, jr., Andale, 23-7

4W. Kaeden McCarty, fr., Colby, 35-6

1E. Jasper Allison, fr., Fort Scott, 37-0

2E. Brock Coleman, so., Tonganoxie, 16-4

3E. Braden Brimm, sr., Independence, 17-4

4E. Tucker Gilliland, so., Holton, 20-12

113

1W. Tucker Cell, fr., Abilene, 35-0

2W. Cannon Carey, so., Augusta, 20-3

3W. Dalton Weber, jr., Pratt, 27-5

4W. Aiden Cook, jr., Colby, 28-12

1E. Kolton Misener, jr., Chanute, 30-0

2E. Braeden Moore, fr., Tonganoxie, 14-2

3E. Macoy Johnson, so., Paola, 10-2

4E. A.J. Schaffer, fr., Anderson County, 23-8

120

1W. Owen Eck, fr., Andale, 27-2

2W. Quentin Pauda, sr., Ulysses, 30-3

3W. Grady Fox, so., Augusta, 31-4

4W. Collin McDaniel, fr., Scott City, 26-12

1E. Trent Clements, sr., Chanute, 31-0

2E. Jake Barnes, sr., Holton, 25-2

3E. Clayton Younger, fr., Paola, 23-6

4E. Kohen Wright, fr., Independence, 17-6

126

1W. Hector Serratos, sr., Andale, 28-2

2W. Devon Weber, sr., Pratt, 35-4

3W. Braden Ledford, sr., Winfield, 32-3

4W. Tucker Wark, fr., Colby, 27-14

1E. Grayson Sonntag, jr., Tonganoxie, 23-0

2E. Trey Dillow, so., Chanute, 26-4

3E. Parker Guge, fr., Ottawa, 18-4

4E. Ryan Pankov, so., Paola, 16-7

132

1W. A.J. Furnish, so., Andale, 24-4

2W. Chadwick Stahl, sr., Mulvane, 25-3

3W. Zach Rohrbough, jr., Scott City, 24-7

4W. Kaiser Pelland, sr., Pratt, 30-9

1E. Cade Holtzen, sr., Louisburg, 35-1

2E. Coby Burchett, sr., Fort Scott, 35-2

3E. Noah Bailey, fr., Tonganoxie, 24-6

4E. Liam Sutton, sr., Ottawa, 23-12

138

1W. Tyler Voss, jr., Colby, 36-3

2W. Keishaune Thompson, jr., Pratt, 26-14

3W. Trent Moses, jr., Mulvane, 25-4

4W. Braden Wilson, so., Abilene, 28-4

1E. Collin Creach, jr., Ottawa, 31-5

2E. Cael Lynch, sr., Eudora, 29-4

3E. Colton Seely, sr., Chanute, 23-7

4E. Jet Holder, jr., Fort Scott, 30-7

145

1W. Keegan Beavers, jr., Rose Hill, 44-2

2W. Talyn Pfizenmaier, fr., Clay Center, 24-4

3W. Jonah Meyer, so., Andale, 27-7

4W. Drew Brown, jr., Wamego, 27-5

1E. Dawson Lapping, jr., Frontenac, 32-4

2E. Ty Leedy, so., Chanute, 25-5

3E. Derek Duffett, sr., Tonganoxie, 18-6

4E. Holden Andrews, sr., Eudora, 28-3

152

1W. Ian Aouad, fr., Andale, 30-4

2W. Tucker Jackson, fr., Clay Center, 31-4

3W. Peyton Besco, sr., Rose Hill, 38-3

4W. Gabe Krug, jr., El Dorado, 22-12

1E. Jacob Stinnett, jr., Fort Scott, 22-1

2E. Gabriel Bailey, jr., Tonganoxie, 26-2

3E. Jayden Fletcher, so., Holton, 29-4

4E. Christian Engroff, sr., Columbus, 25-6

160

1W. Sam Elliott, jr., Buhler, 39-0

2W. Samajay Alboyd, sr., Larned, 35-6

3W. Chris Dietrich, so., Mulvane, 25-3

4W. Wyatt Tubbs, sr., Colby, 34-10

1E. Thad Metcalfe, sr., Perry-Lecompton, 29-4

2E. Damon Hoback, sr., Burlington, 31-6

3E. Dayton Fraser, jr., Eudora, 26-7

4E. Carson Gleghorn, sr., Paola, 21-7

170

1W. Garrett Davis, jr., Augusta, 33-0

2W. Drew Burenheide, sr., Rock Creek, 32-4

3W. Keyan Miller, jr., Concordia, 25-10

4W. Bryce Winsor, sr., Pratt, 24-19

1E. Kael Lane, sr., Ottawa, 35-1

2E. Malachi Vann, sr., Fort Scott, 22-2

3E. Justice Compton, jr., Frontenac, 30-7

4E. Tyler Pankey, fr., Bishop Miege, 24-5

182

1W. Hunter Schroeder, sr., Concordia, 35-1

2W. Hayden Oviatt, so., Wamego, 21-5

3W. Justin Degollado, so., Ulysses, 18-6

4W. Iziah Cook, sr., Pratt, 30-10

1E. Brayden Dillow, sr., Chanute, 27-4

2E. Ethan Camp, sr., Coffeyville, 14-3

3E. Dylan Ensch, sr., Frontenac, 32-6

4E. Will Devader, sr., Topeka Hayden, 21-7

195

1W. Tommy Rogers, sr., Rose Hill, 37-8

2W. Nick Rehmer, jr., Colby, 32-9

3W. Jacob Money, sr., Augusta, 22-9

4W. Riley Marx, so., Andale, 18-9

1E. Konnor Tannahill, sr., Holton, 27-1

2E. Branden Martin, sr., Tonganoxie, 25-3

3E. Jared Ferguson, jr., Ottawa, 26-10

4E. Gavin Monaghan, sr., Perry-Lecompton, 21-9

220

1W. Cayden Winter, sr., Andale, 19-0

2W. Keegan McDonald, sr., Clay Center, 28-5

3W. Collin Scott, so., El Dorado, 24-14

4W. Dexter Dautel, jr., Goodland, 26-12

1E. Alec Younggren, sr., Louisburg, 35-0

2E. Dalton Roush, fr., Holton, 18-5

3E. Toby Thomas, sr., Baldwin, 24-5

4E. Clayton Stephenson, sr., Topeka Hayden, 31-8

285

1W. Gabriel Bowers, sr., Scott City, 35-3

2W. Declan Ryan, sr., Colby, 36-5

3W. Hunter Scott, sr., Mulvane, 26-3

4W. Brandon Parker, sr., Abilene, 22-7

1E. Brady White, sr., Coffeyville, 29-0

2E. Hayden Robb, sr., Perry-Lecompton, 16-1

3E. Nathan Cunningham, jr., Chanute, 16-9

4E. Dustin Chermok, jr., Holton, 23-9

Boys Class 3-1A

106

1W. Tate Wimer, so., Hoxie, 34-9

2W. Mason Younger, fr., Ellis, 32-3

3W. Carter Underhill, jr., Hill City, 31-3

4W. Chase Johnson, fr., Minneapolis, 22-14

1E. Corbin White, jr., Jayhawk Linn, 28-1

2E. Drayton Kennedy, jr., Erie, 20-5

3E. Evan Coble, fr., West Elk, 23-6

4E. Andrew Peters, fr., Remington, 13-13

113

1W. Wayne Shepard, so., Hoxie, 36-8

2W. Josiah Ball, fr., Hoisington, 25-4

3W. Kaleb Atkins, so., Hill City, 35-9

4W. A.J. Polansky, so., Republic County, 33-10

1E. Gable Frederickson, fr., Marysville, 23-10

2E. Jake Stanton, sr., Caney Valley, 17-2

3E. Cullen Wikle, fr., Sabetha, 27-15

4E. John Langill, fr., Nemaha Central, 16-14

120

1W. Carson Ochs, fr., Hoxie, 35-7

2W. Logan Normandin, jr., Plainville, 27-11

3W. Gage Carlson, jr., Minneapolis, 26-13

4W. Lukas Zodrow, fr., Oberlin-Decatur, 22-18

1E. Tom VanValkenburg, sr., Council Grove, 20-0

2E. Wyatt Wright, sr., Remington, 23-1

3E. Connor Hughes, sr., Eureka, 24-5

4E. Nate Wilburn, sr., Pleasant Ridge, 19-3

126

1W. Kolton Field, jr., Norton, 31-2

2W. Dayton Bell, so., Hoxie, 37-4

3W. Kaleb Talkington, sr., Republic County, 37-8

4W. Wyatt Gardner, fr., Wichita County, 22-6

1E. Connor Collins, so., Osage City, 31-1

2E. J.R. Thelwell, sr., Riley County, 25-6

3E. Trint Rogers, sr., Chase County, 24-6

4E. Colin Meold, fr., Sabetha, 30-10

132

1W. Drew Bell, jr., Hoxie, 41-0

2W. Aidan Hockman, jr., Hill City, 21-11

3W. Tarrant Young, jr., Stafford, 20-4

4W. Leighton Colburn, sr., Stockton, 25-11

1E. Mason Scholz, jr., Atchison County, 23-4

2E. Justin Rakestraw, jr., Silver Lake, 16-5

3E. Quinten Heady, jr., Erie, 28-2

4E. Colby Hurla, jr., Rossville, 23-12

138

1W. Eric Cain, so., Oakley, 32-3

2W. Drew Bretz, so., Hoxie, 40-3

3W. Reece Grafel, jr., Oberlin-Decatur, 31-9

4W. Jacob Windholz, jr., Russell, 26-6

1E. Kai Allen, sr., Silver Lake, 37-3

2E. Matthew Reynolds, jr., Douglass, 37-5

3E. Ethan Elliott, jr., Wellsville, 22-6

4E. Cole Hinton, fr., Sabetha, 26-6

145

1W. Derek Johnson, so., Hoxie, 40-0

2W. Colby Schreiner, jr., Kingman, 24-1

3W. Jordan Bachman, sr., Hillsboro, 27-6

4W. Gabe Kerns, sr., Plainville, 28-16

1E. Layne Hurla, sr., Rossville, 27-3

2E. Brody Harrison, jr., Eureka, 25-2

3E. Elijah Collins, sr., Osage City, 26-7

4E. Grayden Jackson, sr., Riley County, 26-8

152

1W. Aiden Amrein, fr., Hill City, 38-1

2W. Garrett Urban, so., Norton, 35-7

3W. Eddie Hanson, sr., Rawlins County, 31-13

4W. Tristan Rathbone, jr., Hillsboro, 31-5

1E. Bryce Eck, jr., Uniontown, 34-2

2E. Brent Escareno, sr., Eureka, 19-2

3E. Sam Twombly, jr., Rossville, 17-3

4E. Eli Mumpower, sr., Wabaunsee, 30-13

160

1W. Aidan Baalman, sr., Hoxie, 43-0

2W. Ayden Nickelson, jr., Hill City, 22-10

3W. Andrew Hubert, jr., Republic County, 32-5

4W. Tate Kadel, jr., Beloit, 20-10

1E. Derek Wallin, sr., Wabaunsee, 31-6

2E. Wyatt Bird, jr., Wellsville, 23-4

3E. Brennan Lowe, sr., Eureka, 29-1

4E. Mitch Budke, so., Chase County, 26-11

170

1W. Matthew Rodriguez, jr., Southeast-Saline, 32-1

2W. Hunter Prochaska, sr., Beloit, 28-6

3W. Konnor Pfeifer, sr., Ellis, 37-5

4W. Ben Hansen, jr., Plainville, 34-5

1E. Daigan Kruger, jr., Silver Lake, 47-1

2E. Garrison Spoonts, jr., Eureka, 11-1

3E. David Signs, so., Wellsville, 24-6

4E. Josh Herrmann, so., Sabetha, 29-3

182

1W. Joshua Ball, sr., Hoisington, 34-0

2W. Jayce Hamel, sr., Hill City, 28-3

3W. Gavon Uehlin, sr., Oberlin-Decatur, 32-6

4W. Brennan Walker, jr., Beloit, 31-8

1E. Buddy Claibourn, sr., Fredonia, 20-0

2E. Tristan VandeVelde, jr., Silver Lake, 41-5

3E. Jace High, jr., Douglass, 35-10

4E. Beau Wassenberg, jr, Marysville, 25-17

195

1W. Tate Seabolt, sr., Cimarron, 15-0

2W. Cyrus Green, sr., Rawlins County, 29-7

3W. Keyon Baccus, sr., Minneapolis, 28-6

4W. Jonathan Temaat, jr., Oakley, 22-13

1E. Todd Palic, sr., Marion, 26-4

2E. Preston Gillen, jr., Silver Lake, 39-7

3E. Cruz Farley, jr., Wellsville, 30-1

4E. Patrick Smith, jr., Marysville, 19-12

220

1W. Gavin Sproul, sr., Norton, 33-2

2W. Quintin Beeson, sr., Republic County, 40-3

3W. Brock Buresh, jr., Phillipsburg, 21-14

4W. Christian Koch, jr., Oakley, 24-15

1E. Jake Lott, sr., Marysville, 33-1

2E. Gavin Girty, jr., Flinthills, 33-4

3E. Kolby Hebb, so., Bluestem, 25-11

4E. Joe Martin, jr., Douglass, 34-10

285

1W. Tra Barrientes, sr., Sylvan-Lucas, 27-0

2W. Ivan Jirak, fr., Oakley, 26-13

3W. Brandon Baker, jr., Hoxie, 29-5

4W. Thayn Walt, jr., Hill City, 23-12

1E. Dane Whalen, sr., Osage City, 30-0

2E. Nolan Parker, sr., Mission Valley, 13-3

3E. Colby Stephens, sr., Wellsville, 18-2

4E. Andrew Watts, jr., Humboldt, 14-4

Girls Division I

101

1W. Larisa Garcia, so., Wichita North, 31-2

2W. Breckyn Elliott, sr., Great Bend, 17-4

3W. Chloe Sullivan, sr., Garden City, 6-5

4W. Amara Ehsa, fr., Derby, 11-4

1E. Erin Wetterstrom, sr., Olathe East, 18-0

2E. Arianna Ortiz, so., KC Turner, 13-2

3E. Alexandria Buce, jr., Shawnee Heights, 24-4

4E. Evelin Geronimo, jr., Emporia, 20-9

109

1W. Dialeen French, sr., Wichita North, 28-5

2W. Sarah Zimmerman, so., Hays, 25-4

3W. Laila Lesher, fr., Junction City, 19-8

4W. Lainie Burkhart, so., Eisenhower, 15-5

1E. Olivia O’Donnell, sr., Basehor-Linwood, 21-1

2E. Catherine Duong, jr., Olathe North, 6-7

3E. Kaitlyn Morris, so., Washburn Rural, 23-9

4E. Julie Yoder, fr., Spring Hill, 5-10

115

1W. Rodah Bengi, so., Wichita North, 22-2

2W. Ryasia McDougle, sr., Wichita West, 23-1

3W. Audrie Felkins, fr., Goddard, 20-8

4W. Erin Jackson, so., Campus, 18-8

1E. Alaina Johnston, fr., SM West, 27-1

2E. Shayne Miles, jr., Washburn Rural, 28-9

3E. Michaela Konzem, jr., Gardner-Edgerton, 23-5

4E. Rebeccah Jones, sr., Pittsburg, 7-11

120

1W. Kate Jennings, sr., Salina Central, 25-1

2W. Ariana DeLaRosa, so., Dodge City, 16-2

3W. Daizy Gomez, fr., Great Bend, 22-11

4W. Karina Meneses, sr., Wichita Heights, 15-8

1E. Nicole Redmond, fr., Olathe South, 20-2

2E. Addison Broxterman, so., Washburn Rural, 20-6

3E. Lily Kepler, so., Gardner-Edgerton, 25-5

4E. Riley Thompson, so., Shawnee Heights, 21-11

126

1W. Breanna Ridgeway, jr., Great Bend, 33-0

2W. Belle Hernandez, so., Garden City, 15-6

3W. Lydia Dong, fr., Salina Central, 24-7

4W. Diana Colchado, so., Wichita North, 25-6

1E. Hannah Glynn, jr., BV Southwest, 20-2

2E. Madelynn Griffin, jr., Emporia, 29-4

3E. Alexis Fredrickson, so., Washburn Rural, 23-12

4E. Jaidyn Andrews, sr., Gardner-Edgerton, 18-11

132

1W. Anjelina Serrano, sr., Garden City, 16-3

2W. Alexandra LaForge, sr., Wichita South, 17-3

3W. Leslie Garcia, so., Dodge City, 9-8

4W. Jaycee Tyler, fr., Wichita North, 10-11

1E. Madyson Gray, jr., Lawrence Free State, 14-0

2E. Jadyn Bond, sr., KC Sumner, 4-1

3E. Elle Fishburn, sr., Olathe West, 23-6

4E. Ellise Romine, sr., Washburn Rural, 18-11

138

1W. Xara Bacci, jr., Andover Central, 11-3

2W. Dayanara Garcia, so., Dodge City, 24-6

3W. Bethanie Cruz, so., Garden City, 14-9

4W. Brooke Swango, jr., Junction City, 14-8

1E. Sara Lake, sr., KC Piper, 22-0

2E. Shelby Davis, so., Gardner-Edgerton, 29-1

3E. Virginia Munoz, sr., Emporia, 22-9

4E. Caroline Foeller, jr., Olathe Northwest, 13-4

143

1W. Ashlynn Goodwin, so., Goddard, 21-1

2W. Autumn Perez, sr., Dodge City, 18-4

3W. Delilah Sherbin, jr., Wichita South, 17-3

4W. Angel Serrano, so., Garden City, 13-12

1E. Dakota Konzem, so., Gardner-Edgerton, 17-0

2E. Hannah Boa, jr., Emporia, 24-5

3E. Cadence Christenson, jr., Basehor-Linwood, 18-1

4E. Ingrid Beltran-Gonzaga, sr., Olathe West, 14-11

155

1W. Ashley Arroyo, so., Dodge City, 20-1

2W. Grace Timmons, so., Valley Center, 15-5

3W. Alondra Guzman, jr., Garden City, 15-5

4W. Jaymie Murry, so., Newton, 17-7

1E. Rebekah Smith, sr., Washburn Rural, 17-1

2E. Laney Finazzo, so., Olathe West, 12-8

3E. Chloe Harris, fr., Olathe Northwest, 12-3

4E. Chloie Knapp, fr., Bonner Springs, 15-6

170

1W. Trinity Williams, fr., Wichita South, 17-10

2W. Jolette Almaraz, so., Dodge City, 14-3

3W. Ryleigh Kurtz, fr., Valley Center, 18-10

4W. Egypt Allan, jr., Wichita Southeast, 20-11

1E. Oliva Stean, fr., Bonner Springs, 21-3

2E. Hannah Jackson, so., Leavenworth, 15-2

3E. Jaliah Johnson, jr., Washburn Rural, 29-5

4E. Mercedes Angeles, sr., Pittsburg, 10-7

191

1W. Meya Howell, fr., Wichita North, 24-3

2W. Lilly Moore, jr., Garden City, 6-9

3W. Leilani Torres, jr., Liberal, 9-8

4W. Ashley Martinez, fr., Dodge City, 6-4

1E. Dajia Anderson, sr., Washburn Rural, 27-4

2E. Maranda Bell, jr., Shawnee Heights, 28-4

3E. Elizabeth Ruggles, jr., Olathe North, 6-2

4E. Trinity Ervin, so., Emporia, 13-5

235

1W. Dru Johnson, fr., Wichita West, 18-0

2W. Rebekah Franklin, sr., Salina Central, 16-4

3W. Angelina Gillegos, sr., Wichita North, 7-10

4W. Gracie Orr, jr., Valley Center, 7-9

1E. Makayla Rivera, so., Olathe West, 24-0

2E. Hailey Conley, fr., Olathe North, 4-5

3E. Akaiya Tinsley, so., Olathe East, 12-9

4E. Megan Olson, sr., Emporia, 16-2

Girls Division II

101

1W. Citori Bosserman, so., Oakley, 24-1

2W. Sheena Gocela, fr., Hoisington, 20-7

3W. Veronica Greene, fr., Cimarron, 6-18

4W. Lilly Herrman, so., Pratt, 23-14

1E. Nicole Montojo, sr., Fort Scott, 16-6

2E. M.J. Huff, jr., Burlington, 24-4

3E. Maliyah Lopez, fr., Burlingame, 6-6

4E. Maddison Soman, sr., Ottawa, 15-14

109

1W. Josiah Ortiz, so., Lakin, 24-0

2W. Anna Cullens, so., Wellington, 28-1

3W. Skyleigh Pflaster, sr., Abilene, 11-2

4W. Noelle Peters, so., Smoky Valley, 10-6

1E. Addison Saporito, so., Columbus, 26-6

2E. Reese Clements, fr., Chanute, 24-6

3E. Ryelee Cagle, sr., Fort Scott, 16-6

4E. Rylee Shepherd, so., Eureka, 15-7

115

1W. Jadyn Thompson, so., Pratt, 33-1

2W. Isabell Ortiz, jr., Lakin, 26-4

3W. Kathie Chavez, fr., Colby, 21-8

4W. Tyelor Rozell, so., Douglass, 27-8

1E. E’owynn Codney, jr., Burlington, 29-5

2E. Alexis Allen, sr., Independence, 20-1

3E. Andrew Cuin, sr., Chanute, 18-7

4E. Keera Lacock, fr., Rossville, 18-5

120

1W. Mikyah Cain, so., Oakley, 23-4

2W. Amanda Jaeger, fr., Colby, 13-16

3W. Emily Lovett, jr., Hoisington, 21-8

4W. Caxton Smyth, so., Plainville, 11-10

1E. Kailyn Younger, jr., Paola, 24-1

2E. Kendra Hurla, fr., Rossville, 20-2

3E. Alisa Reck, sr., Coffeyville, 17-8

4E. Hannah Reddick, so., Fredonia, 14-8

126

1W. Mikayla Konrade, jr., Winfield, 20-0

2W. Haley Cranwell, jr., Ellis, 22-4

3W. Payton Woody, sr., Pratt, 28-11

4W. Isabella Keesee, fr., Phillipsburg, 15-9

1E. Jordyn Knecht, sr., Paola, 33-0

2E. Layla Tindle, fr., Fredonia, 18-3

3E. Gabby Rusk, fr., Fort Scott, 22-6

4E. Macey Gross, jr., Holton, 18-6

132

1W. Marissa Porsch, jr., Hoxie, 40-1

2W. Jill High, fr., Augusta, 19-3

3W. Kaitlyn Hain, jr., Wellington, 32-4

4W. Kasey Dillon, fr., Mulvane, 16-8

1E. Elise Rose, sr., Marysville, 13-0

2E. Hope Blake, fr., Mission Valley, 16-2

3E. Ellington Hogle, sr., Silver Lake, 34-4

4E. Emily Welch, jr., Columbus, 26-5

138

1W. Kammie Schanz, so., Mulvane, 16-0

2W. Courtney Holt, sr., Circle, 10-12

3W. Belle Peters, sr., Smoky Valley, 18-4

4W. Kaileigh Morrison, sr., Rawlins County, 9-6

1E. Maya Ogden, sr., Royal Valley, 22-0

2E. Audrey Darnell, so., Baldwin, 26-6

3E. Dixee Lacen, sr., Columbus, 21-6

4E. Morgyn Baker, so., Burlingame, 15-9

143

1W. Kaydawn Haag, fr., Ellis, 27-3

2W. Livia Swift, jr., Pratt, 29-2

3W. Sydney Boyle, sr., WaKeeney-Trego, 25-6

4W. Katelyn Schmidt, so., Circle, 15-6

1E. Emma Grossoehme, sr., Baldwin, 34-4

2E. Lyndsey Escareno, fr., Eureka, 19-5

3E. Alyssa Page, jr., Prairie View, 15-3

4E. Isabelle Masters, so., Burlingame, 13-11

155

1W. Holli Giddings, jr., McPherson, 30-1

2W. Lauren Kinsey, so., Nickerson, 24-11

3W. Keimarla Thompson, fr., Pratt, 26-11

4W. Katelyn Wyant, fr., Mulvane, 9-9

1E. Darby Weidl, sr., Ottawa, 23-2

2E. Allison King, so., Oskaloosa, 18-1

3E. Hailey Horton, fr., Silver Lake, 34-11

4E. Daniela Kozacova, sr., Baldwin, 19-12

170

1W. Jolie Ziegler, so., Council Grove, 11-1

2W. Ava Mull, jr., Larned, 27-1

3W. Jewella Cokeley, jr., Douglass, 20-3

4W. Lyndsey Buechman, jr., Abilene, 17-5

1E. Hayleigh Wempe, fr., Baldwin, 31-4

2E. Skylee Dodd, jr., Eureka, 17-3

3E. Jade Russell, sr., Fort Scott, 17-6

4E. Bryleigh Isch, so., Burlington, 21-12

191

1W. Madi Tolle, jr., Smoky Valley, 14-0

2W. Maddi Miller, so., Nickerson, 18-5

3W. Sierra Lanning, so., Smith Center, 16-6

4W. Payton Scholander, so., Douglass, 18-9

1E. Tannah Forbes, sr., Atchison County, 6-3

2E. Holly Colvert, so., Tonganoxie, 14-3

3E. Jasmine Renyer, sr., Baldwin, 25-9

4E. Americus Harris, sr., Paola, 14-9

235

1W. Emilie Schweizer, so., Buhler, 12-1

2W. Averie Burns, jr., Wellington, 5-10

3W. Jaylyn Moore, jr., Oakley, 5-12

4W. Jennifer Calzada, fr., Ell Saline, 7-15

1E. Chelsey Armbruster, jr., Chapman, 10-1

2E. Kylie Meredith, sr., Sabetha, 11-4

3E. Madi Hargett, so., Baldwin, 18-12

4E. Whitley Cox-Halliburton, fr., Prairie View, 6-7