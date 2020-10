Here are the area runners who qualified for the Kansas state cross country meet

The cross country championships for Classes 6A, 5A and 3A will be at Rim Rock Farms in Lawrence. The Wichita Eagle

Saturday was regional day in the cross country season and Varsity Kansas has updated the list of all of the area’s runners and teams who qualified for next weekend’s Kansas state high school state meet.

For the runners headed to state, Augusta will host the Class 6A and 5A races; Wamego will host the Class 4A and 3A races; and Victoria will host the Class 2A and 1A races.

Class 6A Manhattan (at Warner Park)

Boys teams: 1. Manhattan 20; 2. Washburn Rural 61; 3. Junction City 87; 4. Topeka 116; 5. Wichita Northwest 141; 6. Wichita North 158; 7. Hutchinson 192; 8. Wichita Heights.

9. Brayden Rohr, Wichita Northwest* (17:00)

15. Kaden Goering, Hutchinson* (17:57)

20. Trey Dafforn, Wichita Northwest* (18:43)

Girls teams: 1. Manhattan 31; 2. Washburn Rural 32; 3. Hutchinson 100; 4. Wichita North 124; 5. Junction City 128; 6. Wichita Northwest 152; 7. Topeka 172.

8. Chloe Inskeep, Hutchinson (20:33)

10. Stella Foster, Hutchinson (20:43)

14. Nayelly Rosales, Wichita North* (21:06)

20. Kylie Mouser, Wichita Northwest* (22:12)

23. Lisa Selgrade, Hutchinson (22:25)

30. Grayci Keeler, Hutchinson (23:23)

31. Isabelle Kongable, Hutchinson (23:27)

35. Perla Rodriguez, Hutchinson (23:37)

39. Sadye Patterson, Hutchinson (23:50)

Class 6A Wichita East (at Cessna Activities Center)

Boys

Teams: 1. Derby 67; 2. Wichita East 90; 3. Dodge City 90; 4. Garden City 91; 5. Campus 121; 6. Wichita South 135; 7. Liberal 142; 8. Wichita Southeast 143.

2. Austin Hock, Derby (16:39)

3. Jake Beauchap, Wichita Southeast* (16:52)

4. Paul Sevart, Campus* (16:53)

6. Tavion Porter, Wichita South* (16:56)

7. Raziel Patton, Wichita South* (16:57)

8. Daniel Zoller, Wichita East (16:58)

9. Ronan Hallacy, Wichita East (17:12)

11. Dylan Roe, Derby (17:19)

12. Ethan Hock, Derby (17:19)

16. Jude Hickerson, Wichita East (17:31)

17. Magnus Moeder, Derby (17:34)

25. Trent Padilla, Derby (17:44)

28. Augustin Au, Wichita East (17:49)

29. Ryan Son, Wichita East (17:53)

30. Evan Franke, Derby (17:58)

31. John Budde, Wichita East (17:58)

33. Miles Milburn, Derby (18:03)

46. Tynan Hallacy, Wichita East (19:12)

Girls

Teams: 1. Dodge City 42; 2. Derby 43; 3. Wichita East 82; 4. Garden City 101; 5. Liberal 113; 6. Campus 145.

1. Eva McKinzie, Wichita East (19:14)

3. Katie Hazen, Derby (19:57)

5. Vivian Kalb, Derby (20:07)

9. Abi Monaghan, Derby (20:44)

10. Haley McComb, Derby (20:44)

12. Araziah Mendoza, Wichita East (21:09)

14. Isabelle Schafer, Wichita East (21:31)

16. Gretta McEntire, Derby (21:41)

18. Mia Young, Wichita East (21:44)

19. Anna Corbett, Campus* (21:55)

20. Alexis Silva, Derby (21:56)

26. Bridget McAdams, Derby (22:36)

40. Lindsey Curran, Wichita East (24:14)

41. Heavenlyn Moua, Wichita East (24:21)

Class 5A Great Bend (at Lake Barton Golf Course)

Boys

Teams: 1. Maize 43; 2. Maize South 46; 3. Great Bend 107; 4. Newton 110; 5. Salina Central 142; 6. Hays 143; 7. Valley Center 155; 8. Salina South 207.

2. Will Schaeffer, Maize South (16:53)

4. Kadyn Dohlman, Maize (16:57)

5. Eli Clark, Maize South (17:02)

6. Zach Johnson, Maize (17:05)

7. Vaughn Decker, Maize South (17:09)

8. Luke Schmidt, Newton* (17:13)

10. Austin Schultz, Maize (17:16)

11. Calvin Murrell, Maize (17:24)

12. Aiden Werner, Maize (17:28)

13. Alex Ayin, Maize (17:28)

14. Sebastian Castillo, Maize (17:33)

15. Zander Kropp, Maize South (17:46)

17. Levi Eck, Maize South (17:53)

18. Kaden Anderson, Newton* (17:53)

20. Steele Ebers, Maize South (18:00)

36. Dakota Kisselburg, Maize South (19:01)

Girls

Teams: 1. Maize South 24; 2. Great Bend 68; 3. Valley Center 84; 4. Hays 90; 5. Salina South 105; 6. Newton 163; 7. Salina Central 184.

1. Alexa Rios, Maize South (18:57)

2. Hannah Grover, Valley Center (19:28)

3. Britton Kelly, Maize South (19:29)

4. Bowi Sargent, Maize South (19:45)

5. Zoie Ecord, Maize* (19:48)

7. Jalea Hoddy, Valley Center (20:03)

8. Claire Dingler, Maize South (20:26)

10. Sage Pauly, Maize South (20:26)

12. Kennedy Mitchell, Maize South (20:39)

16. Teagan Horning, Valley Center (20:48)

17. Abi Grantham, Maize* (20:50)

26. Carly Wedge, Maize South (21:34)

29. Rachel Edwards, Valley Center (21:50)

36. Bethany Schrag, Valley Center (22:42)

41. Micaiah Burton, Valley Center (23:28)

44. Madison Moses, Valley Center (23:45)

Class 5A Bishop Carroll (at Brown Thrush Park)

Boys

Teams: 1. Bishop Carroll 50; 2. Eisenhower 70; 3. Andover 71; 4. Kapaun Mt. Carmel 87; 5. Emporia 96; 6. Arkansas City 134; 7. Goddard 212.

1. Erik Enriquez, Kapaun Mt. Carmel* (15:18)

2. Carson McEachern, Bishop Carroll (15:43)

3. Brett Schoenhofer, Andover Central* (15:50)

5. Jacob Fawson, Eisenhower (16:27)

6. Chase Mathews, Arkansas City* (16:31)

7. Mark Davied, Kapaun Mt. Carmel* (16:40)

8. Kaden Hauck, Andover (16:51)

9. Cole Waymire, Bishop Carroll (16:52)

10. Logan Libel, Eisenhower (16:56)

12. Cohen Ayers, Bishop Carroll (16:59)

13. John Hippisley, Andover (17:00)

14. Sam McDavitt, Andover (17:02)

15. Thomas Martin, Bishop Carroll (17:03)

16. Gunnar Leonard, Bishop Carroll (17:05)

19. Aiden Davis, Andover (17:27)

20. Kael Pavlik, Eisenhower (17:27)

21. Max Santillan, Eisenhower (17:28)

22. James Richburg, Eisenhower (17:29)

23. Ethan Townsend, Bishop Carroll (17:30)

24. Gabe Maki, Andover (17:31)

25. Jared Ricke, Andover (17:37)

27. Ezekiel Howey, Bishop Carroll (17:38)

30. Preston Hawkins, Eisenhower (17:55)

32. Dawson Williams, Eisenhower (18:03)

42. Ian Diefenbach, Andover (18:36)

Girls

Teams: 1. Bishop Carroll 35; 2. Kapaun Mt. Carmel 48; 3. Andover 78; 4. Emporia 90; 5. Eisenhower 124; 6. Andover Central 159.

1. Hope Jackson, Bishop Carroll (17:58)

2. Kelsey Bruening, Kapaun Mt. Carmel (18:56)

3. Elizabeth Vetter, Andover (19:00)

4. Landon Forbes, Bishop Carroll (19:09)

5. Addie Curtis, Kapaun Mt. Carmel (19:19)

6. Jadyn Pavlik, Eisenhower* (19:33)

7. Cameron Pascal, Bishop Carroll (19:40)

8. Sydney Anderson, Andover (19:45)

9. Julia Berends, Kapaun Mt. Carmel (19:48)

10. Sofia Wendell, Bishop Carroll (19:58)

11. Mason Bina, Kapaun Mt. Carmel (19:58)

13. Abi Behring, Bishop Carroll (20:14)

14. Ava Dugan, Bishop Carroll (20:35)

15. Camille Robertson, Andover Central* (20:42)

17. Hailey Ericksen, Andover (20:52)

21. Elizabeth Niederee, Kapaun Mt. Carmel (21:06)

22. Chiara Fernando, Kapaun Mt. Carmel (21:10)

23. Raimi Carroll, Bishop Carroll (21:12)

24. Gabrielle Day, Andover (21:14)

26. Eleanor Braynock, Andover (21:16)

27. Kara Haberichter, Andover (21:26)

29. Jayda Kelly, Andover (21:34)

31. Lydia Scheck, Kapaun Mt. Carmel (21:54)

Class 4A Buhler (at Prairie Ridge Park)

Boys

Teams: 1. Buhler 19; 2. Clay Center 69; 3. Abilene 96; 4. McPherson; 5. Ulysses 127; 6. Pratt 152; 7. Chapman 156.

1. Tanner Lindahl, Buhler (16:55)

2. Hayden Keller, Buhler (17:07)

3. Kaden Lohrentz, Buhler (17:30)

4. Cody Achilles, McPherson* (17:38)

6. Spencer Hines, Buhler (17:59)

7. Colton Lohrentz, Buhler (18:04)

8. Wyatt Bunce, Buhler (18:10)

9. Cameron Yutzy, Buhler (18:11)

15. Roberto Mendez, McPherson* (18:44)

Girls

Teams: 1. Buhler 18; 2. Pratt 72; 3. McPherson 87; 4. Abilene 100; 5. Concordia 115; 6. Clay Center 128.

2. Leah Bentley, Buhler (20:42)

3. Amaleigh Mattison, Buhler (21:12)

4. Courtney Eickbush, McPherson (21:17)

5. Lindsay Warner, Buhler (21:19)

7. Krysten Hamby, Buhler (21:34)

8. Taryn Horning, Buhler (22:01)

10. Evangeline Elder, McPherson (22:19)

15. Ashlynn Adcock, Buhler (22:52)

20. Grace Whisler, Buhler (23:36)

25. Keanna Sullivan, McPherson (24:55)

27. Renae Hendricks, McPherson (24:59)

31. Aleah Perry, McPherson (26:37)

Class 4A El Dorado (at Bluestem Point)

Boys

Teams: 1. Wamego 40; 2. Topeka Hayden 57; 3. Augusta 92; 4. Andale 110; 5. Clearwater 133; 6. Circle 152; 7. Mulvane 169; 8. El Dorado 208.

2. Sawyer Schmidt, Augusta (16:48)

3. Ian Hunter, Circle* (17:04)

6. Logan Barnes, Andale* (17:17)

10. Chris Dietrich, Mulvane* (17:44)

13. Zach Winter, Andale* (17:59)

16. Jacob Dieter, Augusta (18:11)

18. Ryker White, Augusta (18:16)

19. Colton Ohlde, Clearwater* (18:17)

25. Michael Johnson, Augusta (18:42)

31. Brendan Winzer, Augusta (18:57)

32. Grady Fox, Augusta (19:00)

33. Grayson Broadbent, Augusta (19:11)

Girls

Teams: 1. Augusta 62; 2. Circle 79; 3. Rose Hill 83; 4. Andale 87; 5. Wamego 88; 6. Clearwater 107; 7. Topeka Hayden 159.

1. Hayley Trotter, Clearwater* (20:26)

3. Porsha Zweifel, Augusta (21:14)

5. Briona Woods, Clearwater* (21:41)

6. Campbell Williams, Mulvane* (21:48)

7. Anastasia Meyer, Andale* (21:52)

8. Alexa Marshall, Rose Hill (21:59)

9. Alice Lestienne, Circle (22:04)

10. Sophia Otto, Augusta (22:21)

11. Rebekah Choriego, Circle (22:23)

12. Bronalea Thies, Augusta (22:36)

18. Lyla Ott, Circle (23:03)

19. Alyssa Taylor, Augusta (23:07)

21. Klaire Falkner, Circle (23:09)

22. Maddison Levings, Augusta (23:15)

23. Elliot Herod, Rose Hill (23:20)

24. Haley Murray, Rose Hill (23:23)

25. Georgia Devine, Circle (23:27)

27. Kaitlyn Helmut, Circle (23:41)

30. Mackynzie Pierce, Rose Hill (24:01)

38. Allison Timberlake, Augusta (25:29)

40. Alison Unruh, Circle (25:52)

45. Jenna McCulloch, Rose Hill (27:42)

Class 3A Fredonia (at Fredonia Golf Course)

Girls

Teams: 1. Fredonia 47; 2. Girard 53; 3. Frontenac 55; 4. Douglass 59; 5. Caney Valley 126.

3. Kendall Coombes, Douglass* (20:49)

8. Brianna Wasson, Douglass* (22:47)

Class 3A Southeast-Saline (at Southeast-Saline)

Boys

Teams: 1. Southeast-Saline 45; 2. Smoky Valley 62; 3. Trinity Academy 67; 4. Halstead 123; 5. Collegiate 138; 6. Hesston 149; 7. Osage City 179; 8. Council Grove 183; 9. Haven 267.

1. Ryan Heline, Smoky Valley (16:12)

4. C.J. Meyer, Collegiate* (16:29)

6. Ian Carroll, Trinity Academy* (16:56)

7. Thomas Porch, Halstead* (17:00)

9. Sam Ferguson, Trinity Academy* (17:14)

10. Lukas Apel, Smoky Valley (17:21)

12. Justice Gardner, Smoky Valley (17:26)

18. Tytus Reed, Smoky Valley (17:41)

21. Garret Huffman, Smoky Valley (17:54)

22. Stephen Peterson, Smoky Valley (17:58)

35. Samuel Peterson, Smoky Valley (18:56)

Girls

Teams: 1. Trinity Academy 41; 2. Southeast-Saline 43; 3. Smoky Valley 62; 4. Halstead 89; 5. Osage City 106.

2. Elizabeth Lambert, Smoky Valley* (20:15)

3. Elsie Clark, Hesston* (20:19)

5. Jenna Elliott, Trinity Academy (20:47)

6. Taylor Hoskinson, Haven* (20:59)

7. Talia Flamini, Collegiate* (21:14)

10. Lexie Scheufler, Trinity Academy (21:47)

13. Ariel Gish, Trinity Academy (22:01)

17. Parker Howell, Trinity Academy (22:27)

18. Isabella Melgren, Trinity Academy (22:28)

26. Hannah Glennen, Trinity Academy (23:36)

37. Mollie Beaver, Trinity Academy (24:55)

Class 3A Lakin (at Louck Park)

Boys

Teams: 1. Scott City 60; 2. Lakin 63; 3. Cheney 96; 4. Southwestern Heights 100; 5. Holcomb 103; 6. Cimarron 109; 7. Chaparral 126; 8. Larned 255.

6. Ethan Smith, Kingman* (17:55)

10. Ethan Albers, Cheney* (17:59)

Girls

Teams: 1. Scott City 41; 2. Cimarron 54; 3. Southwestern Heights 73; 4. Cheney 87; 5. Holcomb 118; 6. Lakin 134.

2. Mary Pearce, Kingman* (21:17)

3. Abbye Hudson, Cheney* (21:18)

Class 2A Berean Academy (at Harvey County East Park)

Girls

Teams: 1. Remington 18; 2. Berean Academy 39.

1. Lucy Brown, Remington (20:49)

2. Emersyn Funk, Hillsboro* (21:19)

3. Ellie Van Zelfden, Remington (21:24)

4. Alli Willour, Remington (21:28)

5. Audrey Van Zelfden, Remington (21:29)

6. Sonya Zimmerman, Berean Academy (22:02)

7. Tayana Nord, Berean Academy (22:04)

8. Malgorzata Byczkowski, Independent* (22:13)

9. Moriah Jost, Hillsboro* (22:22)

10. Teagan Smith, Berean Academy (22:26)

11. Ava Klaassen, Remington (22:27)

12. Aisnley Duell, Hillsboro* (22:31)

13. Grace Martin, Independent* (22:39)

16. Katherine Harms, Berean Academy (24:33)

17. Macy Brown, Remington (24:39)

20. Abigail Hisel, Remington (26:28)

21. Mia Krebs, Berean Academy (27:24)

22. Abigail Evans, Berean Academy (28:21)

23. Johanna Smith, Berean Academy (28:39)

Class 2A Stanton County (at Prairie Pines Golf Course)

Boys

Teams: 1. Stanton County 27; 2. Hutch Trinity 57; 3. Ellinwood 75; 4. Syracuse 83; 5. Sterling 116.

2. Jonah Godina, Hutch Trinity (18:09)

5. Brendan Kiser, Hutch Trinity (18:27)

11. Anthony Clennan, Hutch Trinity (19:37)

16. Garrett Hageman, Hutch Trinity (20:23)

31. Ryan Zipprich, Hutch Trinity (21:16)

37. Xavier Ryan, Hutch Trinity (21:56)

38. Brennan Leighton, Hutch Trinity (22:02)

Girls

Teams: 1. Stanton County 20; 2. Ellinwood 52; 3. Hutch Trinity 62; 4. Wichita County 112.

9. Emma Vogel, Hutch Trinity* (23:31)

13. Alexa Morales, Hutch Trinity* (24:30)

15. Lauren Penner, Hutch Trinity* (25:25)

Class 1A Buhler (at Prairie Ridge Park)

Boys

Teams: 1. Olpe 49; 2. Goessel 52; 3. St. John 69; 4. Hutch Central Christian 71; 5. Wichita Classical 71; 6. Pretty Prairie 82; 7. Lebo 90; 8. Pratt Skyline 110; 9. Macksville 125; 10. Burden Central 144.

1. Collin Oswalt, Hutch Central Christian (15:58)

3. Morgan Becker, Canton-Galva* (17:36)

4. Paul Shive, Wichita Classical* (17:37)

5. Christian Darrah, Canton-Galva* (17:48)

7. Blake Yoder, Hutch Central Christian (18:22)

8. Lucas Leis, Burrton* (18:27)

9. James White, Pretty Prairie* (18:32)

10. Teagan Thompson, Caldwell* (18:43)

12. Dawson Duerksen, Goessel (19:11)

18. Jacob Schrag, Goessel (19:27)

20. Ben Olson, Goessel (19:36)

25. Tim Schrag, Goessel (19:59)

33. Zane Ferguson, Hutch Central Christian (20:39)

45. David Sawyer, Goessel (21:29)

60. Tyler Estrella, Hutch Central Christian (22:46)

67. Javin Schmidt, Goessel (23:39)

71. Jordan Yoder, Hutch Central Christian (24:27)

Girls

Teams: 1. Wichita Classical 20; 2. Pretty Prairie 32; 3. Macksville 38; 4. Burden Central 63; 5. Little River 80.

4. Abigail White, Pretty Prairie (21:35)

5. Olivia Kenas, Wichita Classical (22:11)

6. Kayla Peters, Elyria Christian* (22:26)

7. Alivia Bacon, South Haven* (22:51)

8. Alaina Veatch, Wichita Classical (23:12)

9. Madison Vaughn, Burden Central (23:16)

10. Breah Yourdon, Wichita Classical (23:17)

11. Jacey McIntire, Dexter* (23:18)

13. Marian Timler, Wichita Classical (24:08)

14. Sadie Nisly, Pretty Prairie (24:15)

17. Danae McLeland, Pretty Prairie (24:38)

26. Jaeli Deel, Pretty Prairie (25:46)

27. Ana Voelker, Burden Central (25:49)

28. Sophia England, Pretty Prairie (26:13)

34. Grace Brown, Wichita Classical (27:13)

44. Cara Shultz, Pretty Prairie (31:12)

48. Abigail Bowman, Burden Central (33:15)

49. Jackilynn Krueger, Burden Central (34:14)

51. Cera Krueger, Burden Central (38:52)