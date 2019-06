All-League Softball: The Wichita area’s best headline the coaches’ 2019 teams

Maize South hangs on for one-run quarterfinal win to reach state softball semis The Maize South High School softball team beat Blue Valley Southwest 7-6 in its 2019 Kansas Class 5A state quarterfinal matchup. Up Next × SHARE COPY LINK The Maize South High School softball team beat Blue Valley Southwest 7-6 in its 2019 Kansas Class 5A state quarterfinal matchup.

With All-Metro selections around the corner, the Wichita area coaches have released their All-League teams.

Here are the picks from the City League, AVCTL, Central Plains League and Central Kansas League:

City League

Unlimited Digital Access: Only $0.99 For Your First Month Get full access to The Wichita Eagle content across all your devices. SAVE NOW

Bishop Carroll’s Gabby Eck Hayden Barber The Wichita Eagle

Coach of the Year

Steve Harshberger - Bishop Carroll

First Team

Reagan Smith - Bishop Carroll, Pitcher, Jr.

Kaylin Watkins - Bishop Carroll, Pitcher, Sr.

Tadum Soetaert - Wichita Northwest, Catcher, Sr.

Annalee Kealey - Wichita Heights, First baseman, Fr.

Gabby Eck - Bishop Carroll, Infield, So.

Kayli Dryden - Wichita Northwest, Infield, Sr.

Isabel Marcotte - Bishop Carroll, Third baseman, Sr.

Lexi Dryden - Wichita Northwest, Outfield, Sr.

Alexis Hill - Wichita East, Outfield, jr.

Hadley Kerschen - Bishop Carroll, Outfield, Sr.

Maya Hall - Wichita East, Utility, Sr.

Payton Shoenfeld - Bishop Carroll, Utility, Sr.

Second Team

Allison Johnson - Wichita North, Pitcher, So.

hannah Jaynt - Wichita Northwest, Pitcher, So.

Grace Johnson - Wichita North, Catcher, Sr.

Evan Dalian - Kapaun Mt. Carmel, First baseman, So.

Ali Nye - Kapaun Mt. Carmel, Infield, So.

C’Aundra Parker - Wichita South, Infield, Sr.

Josie Deckinger - Wichita Northwest, Third baseman, Jr.

Carmen Mealman - Wichita Heights, Outfield, So.

Lucy Mwangi - Wichita North, Outfield, Sr.

Arianna Roach - Wichita South, Outfield, So.

Laticia Garcia - Wichita West, Utility, So.

Elizabeth Hunt - Kapaun Mt. Carmel, Designated player, So.

Honorable Mention

Ella Anciaux - Kapaun Mt. Carmel, Pitcher, So.

Linda Bonilla - Wichita Northwest, Pitcher, Jr.

Annabelle McLaughlin - Wichita East, Pitcher, So.

Justine Sutherland - Wichita Southeast, Pitcher, So.

Madison Thill - Wichita South, Pitcher, Jr.

Macie Briggs - Kapaun Mt. Carmel, Catcher, So.

Aiyanna Fox - Wichita East, Catcher, Sr.

Amber Haskins - Wichita Heights, Catcher, Sr.

Eve Morris - Bishop Carroll, Catcher, Fr.

Kayle Muniz - Wichita West, Catcher, Fr.

Ella Witt - Wichita Southeast, Catcher, So.

Matilda Jimenez - Wichita West, First baseman

Bethany Orchard - Wichita Southeast, First baseman, Jr.

Leslie Retana - Wichita North, First baseman, Fr.

Caiya Stucky - Wichita Northwest, First baseman, Fr.

Megan Fleming - Wichita North, Infield, Sr.

Kendall Forbes - Bishop Carroll, Infield

Shakaya Hutton - Wichita West, Infield, So.

Payton O’Donnell - Wichita Heights, Infield, Sr.

Olivia Wilber - Kapaun Mt. Carmel, Infield, So.

Dakota DeFehr - Wichita North, Third baseman, So.

Kortney Medley - Wichita Heights, Third baseman, So.

Laci Dryden - Wichita Northwest, Outfield, Fr.

Emma Green - Bishop Carroll, Outfield, So.

Bryant Peppard - Bishop Carroll, Outfield, So.

Heaven Salinas - Wichita North, Outfield, Jr.

Taylor Sweat - Kapaun Mt. Carmel, Outfield, Jr.

Katie Wentworth - Kapaun Mt. Carmel, Outfield, Jr.

Kacie White - Kapaun Mt. Carmel, Outfield, Fr.

Emma Bezdek - Kapaun Mt. Carmel, Utility, Fr.

Michaela Cruz - Wichita North, Utility, Fr.

Elizabeth Hunt - Kapaun Mt. Carmel, Utility, So.

Day’z Putman - Wichita West, Designated player

AVCTL I

Maize’s McKensy Glass Hayden Barber The Wichita Eagle

Player of the Year

Madi Young - Derby, Sr.

Coach of the Year

Christy Weve - Derby

First Team

Peyton Paxton - Derby, Pitcher, So.

Riley Wertz - Maize, Pitcher, So.

Jenna Henderson - Salina South, Pitcher, So.

Bailie Stanley - Campus, Catcher, Sr.

Halle Rico - Derby, First baseman, Jr.

Sophie Martins - Campus, Second baseman, So.

Amber Howe - Derby, Third baseman, So.

Madi Young - Derby, Short stop, Sr.

Courtney Cline - Derby, Outfield, Sr.

Emily Peaney - Newton, Outfield, Sr.

Lauryn Johnson - Campus, Outfield, Sr.

Sophia Buzard - Maize, Outfield, Jr.

Reese Altman - Salina South, Designated hitter, So.

McKensy Glass - Maize, Utility, Jr.

Second Team

Sophia Depew - Derby, Pitcher, Fr.

Delie Stanley - Campus, Pitcher, Jr.

Riley Lusk - Hutchinson, Pitcher, Fr.

Lexi Williams - Hutchinson, Catcher, Sr.

Aspen Conner - Hutchinson, First baseman, Sr.

Gabby Martin - Derby, Second baseman, So.

Toria Thaw - Newton, Third baseman, So.

Mallory Seirer - Newton, Short stop, So.

Mariah Wheeler - Derby, Outfield, Jr.

Makayla Chavez - Campus, Outfield, Sr.

Devynn Raile - Maize, Outfield, So.

Mataya Copes - Salina South, Outfield, Jr.

Alexis Enslinger - Derby, Designated hitter, Jr.

Faith Bannister - Campus, Utility, Jr.

Honorable Mention

Lauryn Johnson - Campus, Pitcher, Sr.

Sophia Martins - Campus, Pitcher, So.

Tatum Haney - Derby, Catcher, Sr.

Gracie Rains - Newton, Catcher, Fr.

Chloe Bartlett - Maize, Catcher, Fr.

Madi Bowen - Maize, First baseman, Fr.

Peyton Froome - Salina South, First baseman, Jr.

Kailee O’Connor - Salina Central, Second baseman, Jr.

Emily Kvasnicka - Salina Central, Third baseman, So.

Abby Miller - Salina South, Short stop, Jr.

Olivia Sandavol - Newton, Outfield, Fr.

Brianna Reeves - Derby, Outfield, Sr.

McKenna Cusick - Newton, Utility, Fr.

Teegan Krol - Hutchinson, Utility, Jr.

AVCTL II

Goddard’s Sydni Williams Hayden Barber The Wichita Eagle

Player of the Year

Lauren Johnson - Maize South, Sr.

Coach of the Year

Mike Tinich - Maize South

First Team

Kendal LeGrand - Goddard, Pitcher, So.

Ashlie Thissen - Maize South, Pitcher, Sr.

Allyson Montgomery - Eisenhower, Pitcher, So.

Emma Edwards - Maize South, Catcher, Fr.

Kalei Cline - Andover Central, Catcher, Jr.

Kelsey Daniel - Arkansas City, First baseman, Sr.

Emme Yost - Goddard, Second baseman, Sr.

Gentry Shepherd - Goddard, Third baseman, Sr.

Espy Daniels - Arkansas City, Short stop, Jr.

Kinley Poynter - Goddard, Short stop, Jr.

Lauren Johnson - Maize South, Outfield, Sr.

Emma Furnish - Eisenhower, Outfield, Jr.

Jessie Ornelas - Goddard, Outfield, Jr.

Alexis Mastin - Eisenhower, Outfield, Fr.

Emma Pabst - Eisenhower, Designated hitter, So.

Sydni Williams - Goddard, Utility, Jr.

Second Team

Carley Sterneker - Maize South, Pitcher, Jr.

Hadley Colquhoun - Arkansas City, Pitcher, So.

Lindsay Dexter - Eisenhower, Pitcher, Jr.

Maci Ostrom - Valley Center, Catcher, So.

Emma Anderson - Valley Center, First baseman, So.

Eliza Grady - Valley Center, Second baseman, jr.

Calli McConnell - Eisenhower, Third baseman, Fr.

Kylie Forney - Andover, Third baseman, Fr.

Faith Denning - Eisenhower, Short stop, Sr.

Katie Boline - Andover Central, Outfield, Jr.

Maggie Musson - Arkansas City, Outfield, Jr.

Kate Paulson - Andover Central, Outfield, So.

Kelsey Brunton - Valley Center, Outfield, Fr.

Amanda Dodds - Andover Central, Designated hitter, Sr.

Menley Westoff - Arkansas City, Utility, Jr.

Honorable Mention

Tess Eubank - Andover, Pitcher, So.

Talley Cole - Eisenhower, Catcher, Jr.

Cady Dickey - Arkansas City, Catcher, Fr.

Shay Martinez - Goddard, Catcher, Sr.

Brittany Gosch - Eisenhower, First baseman, So.

Kate Ralston - Andover, First baseman, So.

Ali Hickerson - Andover Central, Second baseman, So.

Riley Kennedy - Maize South, Second baseman, So.

Hannah Weber - Eisenhower, Second baseman, Fr.

Alyssa Kerr - Maize South, Third baseman, Sr.

Cheyenne Blackwood - Valley Center, Short stop, Fr.

Kaydyn Davidson - Maize South, Short stop, Jr.

Kirsten Birdwell - Arkansas City, Outfield, Sr.

Brooklyn Strobel - Andover Central, Outfield, Sr.

Torri Vang - Goddard, Outfield, Sr.

Mallory Feather - Valley Center, Outfield, Jr.

AVCTL III

Augusta’s Gracie Johnston Hayden Barber The Wichita Eagle

League MVP

Gracie Johnston - Augusta, Sr.

Coach of the Year

Jamie VanDever - Augusta

First Team

Allie Ebenkamp - Augusta, First baseman, Jr.

Marti Merz - Augusta, Second baseman, Jr.

Hunter Dreifort - Circle, Third baseman, Sr.

Sophie Johnston - Augsuta, Catcher, Jr.

Mirah Gillmartin - Circle, Designated player, Jr.

Bailey Pennycuff - Augusta, Outfield, Sr.

Cheyenne Collins - Circle, Outfield, jr.

Taylor Bruce - McPherson, Outfield, Jr.

Morgan Pennycuff - Augusta, Outfield, So.

Gracie Johnston - Augsuta, Pitcher, Sr.

Aleigha Gale - Winfield, Pitcher, Jr.

Addie Fitzmorris - McPherson, Pitcher, Sr.

Jadyn Jackson - Augusta, Short stop, So.

Lexee Hughey - El Dorado, Utility, Jr.

Second Team

Ali Tate, Winfield, First baseman, Jr.

Tessa Irwin - Winfield, Second baseman, Fr.

Kourtney Divine - Augusta, Third baseman, Sr.

Annalise Young - El Dorado, Catcher, Sr.

Arianna Potter - McPherson, Catcher, Jr.

Shyanna Fromm - Winfield, Designated player, So.

Emma Schumacher - Winfield, Outfield, So.

Tess Ruggles - Winfield, Outfield, So.

Mallory Parsons - El Dorado, Outfield, Jr.

Mikayla Konrade - Winfield, Outfield, Fr.

Morgan Pennycuff - Augusta, Pitcher, So.

Jamison McCaig - El Dorado, Pitcher, So.

Reagan Strecker - Circle, Pitcher, So.

Haley Gedrose - Winfield, Short stop, So.

Katie Fox - El Dorado, Short stop, Jr.

Taylor Casebeer - McPherson, Utility, So.

Honorable Mention

Belle Garcia - Buhler, First baseman, Sr.

Jordan Hammer - Circle, First baseman, Sr.

Jessie Nibarger - Circle, Second baseman, Sr.

Naveya Gardner - Winfield, Third baseman, So.

Brylea Teufel - Buhler, Third baseman, Sr.

Lexee Hughey - El Dorado, Third baseman, Jr.

Ella Meseke - Winfield, Catcher, So.

Kelsi Hilger - Buhler, Catcher, Sr.

Paige Staggs - Buhler, Outfield, Sr.

Maggie McLean - Buhler, Outfield, Sr.

Emma Willison - Buhler, Pitcher, Jr.

Calynn Lindbloom - Buhler, Pitcher, So.

Haley Miller - Buhler, Short stop, Jr.

Brette Doile - McPherson, Short stop, Fr.

Cheyenne Phlman - Augusta, Utility, Jr.

AVCTL IV

Andale/Garden Plain’s Kyla Eck Hayden Barber The Wichita Eagle

League MVP

Macie Eck - Andale/Garden Plain, Sr.

Coach of the Year

Chuck Schrader - Andale/Garden Plain

First Team

Brooke McCorkle - Wellington, First baseman, Sr.

Kyla Eck - Andale/Garden Plain, Second baseman, So.

Rylee Rusk - Wellington, Third baseman, So.

Abby Gordon - Andale/Garden Plain, Catcher, Jr.

Rachel Choate - Andale/Garden Plain, Designated player, Jr.

Macie Eck - Andale/Garden Plain, Outfield, Sr.

Briona Woods - Clearwater, Outfield, So.

Anna Berblinger - Andale/Garden Plain, Outfield, So.

Kylie Horsch - Andale/Garden Plain, Outfield, Jr.

Rachel Choate - Andale/Garden Plain, Pitcher, Jr.

Sydney Adler - Rose Hill, Pitcher, Sr.

Brooke McCorkle - Wellington, Pitcher, Sr.

Madison Grimes - Andale/Garden Plain, Short stop, Jr.

Kaydran Russell - Mulvane, Utility, Jr.

Second Team

Ashton Winter - Andale/Garden Plain, First baseman, So.

Sydney Adler - Rose Hill, Second baseman, Sr.

Morgan Bruna - Andale/Garden Plain, Third baseman, Jr.

Makenzie Haslett - Clearwater, Catcher, So.

Rylie Baker - Rose Hill, Designated player, Jr.

Kylee Dunn - Rose Hill, Outfield, Sr.

Lexie Clift - Wellington, Outfield, So.

Jaden Chickadonz - Rose Hill, Outfield, Jr.

Chloe Middleton - Clearwater, Outfield, So.

Macie McCray - Clearwater, Pitcher, So.

Alyssa Mude - Andale/Garden Plain, Pitcher, Fr.

Emily Adler - Rose Hill, Short stop, Sr.

Kaitlyn Hain - Wellington, Utility, Fr.

Honorable Mention

Madison Simoneau - Clearwater, First baseman, Jr.

Izy Cain - Rose Hill, Second baseman, Jr.

Calista Willig - Rose Hill, Third baseman, Jr.

McKenna Jones - Wellington, Catcher, Jr.

Aspen Goetz - Rose Hill, Catcher, So.

Emma Willis - Clearwater, Designated player, So.

Jacelyn Buck - Wellington, Short stop, Sr.

Ireland Cotton - Clearwater, Short stop, So.

Kyndall Clevenger - Clearwater, Utility, So.

Central Plains League

Cheney’s Taryn Lonker Hayden Barber The Wichita Eagle

First Team

Korri Lies - Cheney, Pitcher, Fr.

Ella Holden - Chaparral, Pitcher, So.

Carlie Kelley - Kingman, Pitcher, Jr.

Myra Megli - Douglass, Catcher, So.

Rietta Thomas - Medicine Lodge, Catcher, So.

Brianne Garrison - Kingman, First baseman, Sr.

Alex Schriener - Kingman, Second baseman, Fr.

Hayley Belt - Kingman, Third baseman, Sr.

Brooklyn Hernandez - Medicine Lodge, Designated hitter, Sr.

Maggie Mathes - Chaparral, Short stop, Sr.

Aly Hageman - Kingman, Short stop, Fr.

Kylee Scheer - Cheney, Outfield, So.

Jaycee Patton - Medicine Lodge, Outfield, Jr.

J’Lynne Stolsworth - Chaparral, Outfield, Sr.

Taryn Lonker - Cheney, Utility, Sr.

Honorable Mention

Tori Fischer - Medicine Lodge, Pitcher, Jr.

Bailey Taylor - Kingman, Catcher, Sr.

Katelyn Moore - Douglass, First baseman, Sr.

Destinee O’Shea - Cheney, Third baseman, Sr.

Greely Munroe - Douglass, Short stop, Sr.

Raven McPherson, Belle Plaine, Short stop, Jr.

Madison England - Medicine Lodge, Short stop, Sr.

Lexi Cline - Cheney, Outfield, So.

Alexa Smith - Kingman, Outfield, Sr.

Halley Jones - Cheney, Utility, So.

Kyla Alojacin - Medicine Lodge, Utility, Sr.

Tamara Lozoya - Chaparral, Utility, Fr.

Central Kansas League

First Team

Maguire Estill - Haven, Pitcher, So. (Unanimous)

Taylor Boxberger - Hoisington, Pitcher, Jr. (Unanimous)

Kami Theis - Pratt, Pitcher, So.

Lauren Barnes - Smoky Valley, Pitcher, Jr.

Skylar Eidson - Hoisington, Catcher, Sr.

Lynzi Myrick - Larned, First baseman, Jr.

Erin Jackson - Pratt, Second baseman, So.

Brianna Cruz - Pratt, Third baseman, Sr. (Unanimous)

Madalynn Wilson - Pratt, Short stop, Sr.

Kassidy Nixon - Hoisington, Outfield, Fr.

Jenna Fincham - Pratt, Outfield, Sr.

Kylie Hefling - Haven, Outfield, Jr.

Alea Makings - Larned, Outfield, Sr.

Madi Tolle - Smoky Valley, Designated hitter, Fr.

Brooke Brawner - Haven, Utility, So.

Second Team

Brooke Brawner - Haven, Pitcher, So.

Logan Griffitt - Lyons, Pitcher, Sr.

Kassidy Nixon - Hoisington, Pitcher, Fr.

Skylre Stucky - Hillsboro, Pitcher, Fr.

Jayden Rehlander - Nickerson, Pitcher, Fr.

Morgan Rogers - Pratt, Catcher, Sr.

Gracie Aylard - Hoisington, First baseman, Fr.

Emily Robl - Lyons, Second baseman, So.

Trinity Dolezal - Hoisington, Third baseman, Sr.

Dani Klein - Hillsboro, Short stop, So.

Lindsey Gerlach - Smoky Valley, Outfield, Sr.

Madyson Beckett - Halstead, Outfield, Sr.

Sierra Nisly - Haven, Outfield, Sr.

Brianna Russell - Lyons, Outfield, So.

Livia Swift - Pratt, Designated player, Fr.

Cheyenne Bernhardt - Hillsboro, Utility, Sr.

Honorable Mention

Solle Werner - Halstead, First baseman, Sr.

Callie Considine - Halstead, Utility, Sr.

Kaylie Kincaid - Haven, Catcher, Jr.

Hannah Ferguson - Hesston - Outfield, Jr.

Rylie Schilling - Hesston, Utility, Sr.

Trinity Malm - Hillsboro, Outfield, Sr.

Tuesday Weisbeck - Hillsboro, First baseman, Sr.

Reese Hefley - Hillsboro, Second baseman, Fr.

Jenna Urban - Hoisington, Second baseman, Jr.

Kadence Urban - Hoisington, Outfield, Fr.

Baylea Perez - Larned, Third baseman, Sr.

Ivory Muldrow - Larned, Outfield, Sr.

Ashley Fierro - Lyons, Catcher, Sr.

Brooke Engelland - Nickerson, Designated player, Sr.

Kaitlyn Daines - Nickerson, Catcher, Fr.

Brylee Engelland - Nicerson, Short stop, Sr.

Cami Bass - Nickerson, Second baseman, So.

Lexi Walker - Pratt, Outfield, Fr.

Allisan McGowan - Pratt, First baseman, Sr.

Addison Haiden - Smoky Valley, First baseman, Sr.

Kira Haxton - Smoky Valley, Short stop, Sr.

Claire Broxterman - Smoky Valley, Catcher, So.