Point leaderboard: See the players leading the Wichita area a month into the season

Point leaders are pulled from the City League, AVCTL, Central Plains and Central Kansas leagues.

Boys

1. Cevin Clark, Arkansas City - 29

2. Jordan Vincent, Eisenhower - 23.4

3. Keenan Miller, Wichita South - 22.2

4. Caleb Grill, Maize - 22

4. Easton Hunter, Andale - 22

6. Xavier Bell, Andover Central - 20.5

7. Drew Ellis, Mulvane - 20

7. Jackie Johnson III, Wichita Southeast - 20

9. Gradey Dick, Collegiate - 18.8

10. Koby Campbell, Rose Hill - 18.6

11. Drew Nicholson, Hoisington - 18.4

11. Andrew O’Brien, Halstead - 18.4

13. Jude Warren, Circle - 18.3

14. Braden Belt, Andover Central - 18.2

15. Milan Jenkings, Wichita West - 17.5

16. Braden Gerber, Halstead - 17.3

17. Harper Jonas, Andover - 16.6

17. Quinton Pfaff, Chaparral - 16.6

18. Zac Burton, Augusta - 16.2

19. Brandle Easter Jr., Maize - 16

20. Andrew Gagnon, Andover - 15.5

21. Easton Leedom, Andover Central - 15

22. Jarin Koehler, El Dorado - 14.5

23. Myles Thompson, Valley Center - 14.4

24. David Grammer, Salina Central - 14.2

25. Jaxon Pillich, Wichita Heights - 14

25. Dalton Rapp, Rose Hill - 14

27. Mark Grammer, Salina Central - 13.8

27. Darian Ratzlaff, Hillsboro - 13.8

29. Nick Hogan, Eisenhower - 13.6

30. Alex Littlejohn, Bishop Carroll - 13.2

30. Tanner Meyer, Wellington - 13.2

32. Trenton Driskill, Valley Center - 13

32. Mason Haxton, Hoisington - 13

32. Jack Johnson, Andover - 13

32. Zion Jones, Wichita Northwest - 13

32. Chance Sanger, Larned - 13

32. Rone Smith, Wichita Southeast - 13

38. Kobey Fields, Independent - 12.8

39. Jake Burke, Chaparral - 12.6

40. Enrique Lankford, Bishop Carroll - 12.4

41. Brogen Richardson, Salina Central - 12.3

42. Trey Abasolo, Mulvane - 12

42. Drake Beatty, Clearwater - 12

42. Clayton Hood, Derby - 12

42. Jaren Jackson, Augusta - 12

42. Riley Petz, Cheney - 12

42. Trey Patterson, Cheney - 12

42. De’Andre Washington, Wellington - 12

42. Harper Williams, Salina Central - 12

50. Devin Koehn, Maize - 11.9

Girls

1. Britney Ho, Bishop Carroll - 22

2. Elise Kaiser, Hesston - 20.9

3. Morgan Stout, Nickerson - 20.1

4. Austin Broadie, Trinity Academy - 20

5. Karenna Gerber, Halstead - 19.1

6. Emily Randall, Winfield - 18.5

7. Kennedy Brown, Derby - 18.4

7. Kade Hackerott, Goddard - 18.4

9. Kayla Koester, Conway Springs - 17.9

10. Kylee Scheer, Cheney - 17.6

11. Faith Paramore, Haven - 17.1

12. Shanti Henry, Andover - 15.6

13. Allison McFarren, Bishop Carroll - 14.2

14. Kara Koester, Conway Springs - 14.1

15. Maggie Knoblauch, Andale - 13.4

15. Brooke Sullivan, Goddard - 13.4

17. Airalyn Frame, Wellington - 13.3

18. Katelyn Fairchild, Andale - 13.2

18. Kyla Frenchers, Eisenhower - 13.2

19. Selah Merkle, Salina Central - 12.4

20. Kennedy Nicholson, Eisenhower - 12

20. Bailey Wilborn, Andover Central - 12

22. Brianne Garrison, Kingman - 11.4

22. Aubrie Kierscht, Salina Central - 11.4

24. Rylee Rusk, Wellington - 11.3

25. Charlotte Taylor, Independent - 11

26. Mallory Cowman, Circle - 10.8

26. Lauren Danahy, Garden Plain - 10.8

26. Kara Heimerman, Garden Plain - 10.8

29. Linnea Bushbeck, Medicine Lodge - 10.7

30. Layne Needham, Cheney - 10.6

30. Torri Vang, Goddard - 10.6

31. Sydney Nilles, Derby - 10.4

32. Destinee O’Shea, Cheney - 10.3

33. Madison McClain, Halstead - 10.1

34. Kate Ralston, Andover - 9.8

35. Abby Gordon, Garden Plain - 9.5

36. Hampton Williams, Salina Central - 9.4

37. Kylee Gaddis, Andover - 9.2

38. Kyle Alojacin, Medicine Lodge - 9.1

38. Madison Ontjes, Nickerson - 9.1

39. Ashlyn Bigelow, Trinity Academy - 9

39. Kadyn Cobb, Salina Central - 9

41. Alex Altun, Nickerson - 8.9

42. Camdyn Schreiber, Salina South - 8.8

43. Sara Yutzy, Haven - 8.6

44. Alyson Potter, Circle - 8.5

45. Emma Cunningham, Andover - 8.4

46. Kelsie Kelly, Circle - 8.3

47. Brylee Englelland, Nickerson - 8