Kansas high school girls tennis preview: The 80 players to know from Wichita teams

Kapaun Mt. Carmel senior Reagan Boleski is the top girls tennis player in the Wichita area for this season. The Wichita Eagle

With the Kansas high school girls tennis season underway, Varsity Kansas set out to recognize some of the best players the Wichita area has to offer.

The following is a list of 80 of the top girls tennis players from the area to watch for this season, as well as team previews.

Top 10 singles players

1. Reagan Boleski, Kapaun Mt. Carmel senior

2. Brynn Steven, Bishop Carroll sophomore

3. Isabella Sebits, Trinity Academy junior

4. Emma Mantovani, Collegiate junior

5. Sarah Sinclair, Andover senior

6. Molly Gaddis, Andover freshman

7. Alejandra Gaitan, Circle senior

8. Laney Conrad, Collegiate freshman

9. Annabelle Aldrete, Maize South sophomore

10. Rachel Davis, Eisenhower junior

Top 5 doubles teams

1. Lily Conrad (senior) and Ella Graham (senior), Collegiate

2. Anna Jittawait (sophomore) and Brooke Walker (sophomore), Andover

3. Patty Huerta (senior) and Perrin Schneider (senior), McPherson

4. Marion Gibson (senior) and Madison Kemnitz (senior), Collegiate

5. Darcy Dunne (junior) and Sophia Majors (sophomore), Trinity Academy

60 other area players to watch

Note: The list is sorted alphabetically.

Sydney Achilles, McPherson senior

Jackie Ackerman, Kapaun Mt. Carmel sophomore

Innslee Albright, Chaparral sophomore

Riley Ahlstedt, Smoky Valley senior

Alayna Alvarez, Northwest sophomore

Kayla Babcock, Buhler junior

Leila Bartlett, Kapaun Mt. Carmel junior

Taylor Berger, McPherson senior

Emma Bezdek, Kapaun Mt. Carmel senior

Tatum Bhargava, Collegiate junior

Eris Bishop, Valley Center senior

Maya Chon, Andover Central junior

Lyric Cornejo, Wellington sophomore

Gracie Dawes, Hesston senior

Gabriella Do, Kapaun Mt. Carmel senior

Madison Dobson, McPherson senior

McKinnley Evans, Andover Central junior

Madelyn Fellows, Maize South sophomore

Gracie Foster, Hutchinson senior

Olivia Frederick, Buhler junior

Rylee Frye, Maize freshman

Bryer Geoffroy, Andover Central freshman

Brynna Gormley, Bishop Carroll senior

Soreya Haase, Maize senior

Madelynn Hamm, Newton senior

Maddelyn Hamm, Valley Center senior

McKenzie Henry, Eisenhower senior

Tia Hines, Hutchinson junior

Elizabeth Jackson, Hutchinson junior

McKenna Jilka, Eisenhower senior

Logyn Johnson, Campus senior

Ava Keller, Bishop Carroll junior

Maci Kratzer, Maize South junior

Riggs Kuhn, McPherson sophomore

Allyson Lange, Conway Springs senior

Grace Lee, Collegiate senior

Kacey Lehl, Buhler senior

Abbie Lester, Andover Central senior

Jensen Lynnes, Wellington junior

Loren May, Conway Springs senior

Kira McGrown, Maize senior

Lilly Meier, Independent junior

Kinsey Nichols, Collegiate junior

Elizabeth Orme, Kapaun Mt. Carmel senior

Haylee Osner, Conway Springs sophomore

Hannah Pappademos, Andover sophomore

Elyce Pfeifer, Maize senior

Taybor Rardin, Campus sophomore

Lena Rauchholz, Smoky Valley junior

Alyssa Rising, Goddard junior

Grace Schaefer, Andover Central junior

Landry Steven, Bishop Carroll sophomore

Lexi Steven, Bishop Carroll senior

Anna Strickland, Andover Central senior

Ella Strobel, Maize junior

Annabelle Tantemsomboon, Andover senior

Margaret Uhlenhop, Andover Central senior

Joanne Vo, East senior

Rebekah Walsh, Derby senior

Adora Weir-Dowd, Derby senior

Charis Yager, Derby senior

City League team previews

Bishop Carroll: Brynn Steven, so.; Lexi Steven, sr.; Brynna Gormley, sr.; Landry Steven, so.; Ava Keller, jr.; Chloe Fiechtl, jr.

East: Vivian Lu, sr.; Joanne Vo, sr.; Greta Ebersole, jr.; Brittany Ellison, jr.; Liza Potts, jr.; Lydia Daniel, so.; Lauren Ounaphom, fr.

Heights: Elle Reimschisel, sr.; Emilia Meek, sr.; Savannah Maddox, sr.; Kenzie Lovell, sr.; Samantha Faber, sr.; Katy Thompson, jr.; Julia Chouinard, fr.; Nevaeh Jarvis, fr.; Angela Bailey, fr.

Kapaun Mt. Carmel: Reagan Boleski, sr.; Jackie Ackerman, so.; Emma Bezdek, sr.; Elizabeth Orme, sr.; Emma Mundy, sr.

North: Wendy Martinez, sr.; Lupita Perez, sr.; Larisa Garcia, jr.; Valentina Fierros, jr.; Sandra Vazquez, so.; Isabella Hernandez, fr.

Northwest: Alayna Alvarez, so.; Nayeli Derath, sr.; Kirsten Bocanegra, jr.; Burgandy Haywood, so.; Monique Sosa, jr.; Kamerin Stubbs, fr.; Cayanna Sparks, so.

Southeast: Sam Meisters, sr.; Joanna Nguyen, sr.; Alexandra Khim, jr.; Arayah Robinson, jr.; Debbie Alvarado, so.; Jony Dang, fr.; Mallory Martinez, fr.; Stacy Dang, fr.

West: Ty’airra Hardwell, sr.; Dershea Acon, sr.; Priscilla Cruz, jr.; Maya Sillas, so.; Samya Slater, fr.; Bri Angelica Villanueva, fr.; Kennedy Khamvongsa, fr.; Jaxsen Hunt, fr.; Sa’miaya Coleman, fr.

Other area team previews

Andover: Sarah Sinclair, sr.; Molly Gaddis, fr.; Anna Jittawait, so.; Brooke Walker, so.; Annabelle Tantemsomboon, sr.; Katelyn Aune, so.; Hannah Pappademos, so.

Andover Central: Anna Strickland, sr.; Margaret Uhlenhop, sr.; Abbie Lester, sr.; Maya Chon, jr.; McKinnley Evans, jr.; Grace Schaefer, jr.; Bryer Geoffroy, fr.

Arkansas City: Raizel Carter, sr.; Justise Mills, sr.; Mya Williams, jr.; Taytum Aldridge, so.; Anel GIles, so.; Alyssa McBride, fr.; Madison McGee, so.; Gensis Mendez, fr.

Buhler: Kayla Babcock, jr.; Olivia Frederick, jr.; Kacey Lehl, sr.; Kendall Birney, sr.; Taegan Nickel, so.

Campus: Logyn Johnson, sr.; Taybor Rardin, so.; Erin Jackson, jr.; Addie Groh, sr.; Pyper Maynor, jr.

Chaparral: Gillian Struble, sr.; Natalie Graves, sr.; Inslee Albright, so.; Stormy Cash, jr.; Tipton Francis, jr.; Abigail Reeves, so.

Circle: Alejandra Gaitan, sr.; Lily Son, sr.; Erin Johnson, sr.; Caris Mosier, sr.; Ella Stephens, sr.; Mikayla Leis, jr.

Collegiate: Lily Conrad, sr.; Ella Graham, sr.; Emma Mantovani, jr.; Madison Kemnitz, sr.; Marion Gibson, sr.; Laney Conrad, fr.; Grace Lee, sr.; Ellie Munds, sr.; Yumino Kada, jr.

Conway Springs: Loren May, sr.; Haylee Osner, so.; Allyson Lange, sr.; Adrienne May, jr.; Janel Meyer, so.

Derby: Charis Yager, sr.; Adora Weir-Dowd, sr.; Natalie Ulwelling, sr.; Bella Karel, sr.; Rebekah Walsh, sr.; Chloe Palivan, jr.

Eisenhower: Rachel Davis, jr.; McKenna Jilka, sr.; McKenzie Henry, sr.; Leah Werth, sr.; Alana Ewertt, sr.; Leila Kral, so.; Maddy Bracy, so.; Hailey Weins, so.; Madison Shulte, so.; Leah Wilkinson, so.

El Dorado: Jada Chabot, sr.; Carlie Karst, sr.; Ashlyn Luna, sr.; Raegan Barkus, jr.; Rylee Marnell-Ball, jr.; Maya Wade, jr.; Quinn Houseman, so.; Baleigh Bright, fr.

Goddard: Alyssa Rising, jr.; Leah Combs, jr.; Emma Johnson, so.; Amelia Young, jr.; Cassie Young, sr.

Haven: Reese Roper, sr.; Kinley Jacques, jr.; Amanda Higginbotham, jr.; Kaley Mulligan, jr.

Hesston: Emily Friesen, sr.; Amala John, sr.; Gracie Dawes, sr.; Maggie Carlson, sr.; Cassandra Albin, jr.; Kori Kramer, fr.; Molly Martin, fr.

Hillsboro: Callie Plenert, sr.; Kate Maxfield, sr.; Cheyenne Funk, sr.; Katie Rempel, jr.; Annaliese Jorgenson, so.; Cassidy Bernhardt, fr.

Hutchinson: Gracie Foster, sr.; Darby Benson, sr.; Lauren Davis, jr.; Tia Hines, jr.; Elizabeth Jackson, jr.; Makenzie Suppes, so.; Madison Suppes, sr.

Hutchinson Trinity: Harper Cain, jr.; Ashlyn Neufeld, sr.; Mary Ediger, sr.; Michelle Gasper, sr.; Allison Palacioz, so.; Ava Madden, fr.

Independent: Karolina Kadeckova, sr.; Lilly Meier, jr.; Claire Sturm, sr.; Grace Martin, sr.; Annabelle Ratcliffe, jr.; Sophia Agha, so.

Lyons: Jayme Belote, sr.; Bella Bryant, sr.; Jennifer Alvarez, jr.; Shelby Johnston, jr.; Victoria Contreras, jr.; Mia Bryant, so.

Maize: Elyce Pfeifer, sr.; Ella Strobel, jr.; Kira McGrown, sr.; Ryan Bender, sr.; Kennedy Topping, jr.; Rylee Frye, fr.; Paige Putter, jr.; Peyton Samek, jr.; Soreya Haase, sr.

Maize South: Maci Kratzer, jr.; Madelyn Fellows, so.; Annabelle Aldrete, so.; Alexa Davison, sr.; Alexandra O’Connor, sr.; Devin Sebastian, sr.; Emma Rodriguez, so.; Bailey Todd, fr.

McPherson: Patty Huerta, sr.; Perrin Schneider, sr.; Maddie Dobson, sr.; Taylor Berger, sr.; Sydney Achilles, sr.; Riggs Kuhn, so.; Kyndall Sandbo, so.

Newton: Madelynn Hamm, sr.; Hallie Watkins, sr.; Haley Ruth, so.; Lucy Buller, so.; Carlie Franz, fr.; Natalie Hershberger, fr.

Nickerson: Olivia Rome, sr.; Lanaya Hada, sr.; Alexis Allen, sr.; Zoe Coonce, jr.; Jolie Shultz, jr.; Carly Bontrager, jr.; Ria Shah, so.

Pratt: Ava Mull, sr.; Graceyn Fleming, jr.; Jadyn Thompson, jr.; Kena Sterling, jr.; Karsyn Sharp, jr.; Bailey Jackson, so.; Bailey Jackson, so.

Smoky Valley: Karee Adam, jr.; Campbell Gaskill, jr.; Riley Ahlstedt, sr.; Magdalena Rauchholz, jr.; Logan Spencer, sr.; Kayla Norberg, so.

Sterling: Kate Rowland, jr.; Kelsey Webb, jr.; Karissa WIlson, jr.; Sunny Carder, jr.; Cylie Latourell, so.; Ella Wellman, jr.

Trinity Academy: Isabella Sebits, jr.; Maddie Lancelot, sr.; Darcy Dunne, jr.; Sophia Majors, so.; Dahlia Todorov, jr.

Valley Center: Lily Wilson, so.; Eris Bishop, sr.; Maddie Hamm, sr.; Amelia Farney, sr.; Grace Brabander, sr.; Ashley Isham, jr.; Madison Blanton, jr.; Tori Turner, jr.; Kennedy Johnson, jr.; Lucy Hooper, jr.

Wellington: Jensen Lynnes, jr.; Lyric Cornejo, so.; Ashlyn Gerten, jr.; Kami Reichenberger, jr.; Kadynce Aufdengarten, fr.; Jordyn Brown, jr.; Crystal Ramirez, jr.

Wichita Central Christian: Miriam Brake, jr.; Natalie Ellenberger, jr.; Kamryn Gooch, jr.

Wichita Classical: Greer Kice, fr.; Adah Branam, fr.; Grace Brown, sr.; Kiley Jargo, jr.; Erika Petit, jr.; Ella Bird, sr.; Adelai Bird, fr.; Fallyn Neill, fr.

Winfield: Makenna Roark, sr.; Abby Isom, sr.; Coryn Badley, sr.; Chloe Fisher, sr.; Katherine Lenz, sr.; Rozlynn RIchert, jr.; Clair Priest, jr.; Claire Norton, jr.; Coryn Badley, sr.; Sophia Goodson, so.; Olivia Lybarger, fr.; Amber Patel, fr.

This story was originally published September 30, 2021 6:00 AM.