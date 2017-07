Class 5A state track qualifiers (2011)

Regional sites: Blue Valley (B), Emporia (E), Friends University (F), Topeka Seaman (T)

Editor’s Note: Times are listed as received from the 24 regional sites, without distinction between hand- or fully-automatic-timing.

Boys

100

Rec: Williams, Independence ’81 10.50

2011: Fisher, Valley Center 10.35

1F. Fisher, Valley Center 10.35

1T. Young, KC Schlagle 10.83

2F. Leshore, Great Bend 10.94

1E. Cutler, Salina South 10.97

2T. Hatch, Topeka West 10.97

2E. O’Connor, McPherson 10.99

3F. McNeal, Carroll 11.01

3T. Dawn, Washington 11.03

4F. Moyd, Great Bend 11.04

4T. Riley, Topeka West 11.07

3E. Valdez, Newton 11.10

4E. Nelson, Newton 11.24

1B. McDermott, Blue Valley 11.28

2B. Hursh, BV Southwest 11.34

3B. Thomas, Mill Valley 11.70

4B. Savage, Bishop Miege 11.72

200

Rec: Wilson, Liberal ’03 21.44

2011: Fisher, Valley Center 21.55

1F. Fisher, Valley Center 21.60

1T. Young, KC Schagle 22.07

2T. Riley, Topeka West 22.24

2F. Reed, Great Bend 22.57

3F. Camara, Hays 22.67

1B. Hursh, BV Southwest 22.70

3T. McCurry, Lansing 22.88

4F. Gallegos, Liberal 22.90

1E. Valdez, Newton 22.92

2E. Morrow, Emporia 22.99

4T. Dawn, KC Washington 23.07

2B. Fulks, Blue Valley 23.27

4E. Nelson, Newton 23.28

3B. Proctor, Mill Valley 23.31

4B. deLeon, Bishop Miege 23.63

3E. Cutler, Salina South 23:05

400

Rec: Rogers, Paola ’99 48.05

2011: Reed, Great Bend 48.59

1F. Anderson, Wichita West 48.96

1T. Young, KC Schlagle 49.05

2F. Reed, Great Bend 49.21

2T. Hatch, Topeka West 50.06

3T. McCurry, Lansing 50.07

3F. Camara, Hays 50.28

4T. Acker, Shawnee Heights 50.39

1B. Proctor, Mill Valley 50.57

4F. Gibson, Arkansas City 50.70

2B. Gruber, Gardner-Edgerton 51.28

3B. Cozart, Bishop Miege 51.48

1E. O’Connor, McPherson 51.57

4B. Waters, Gardner-Edgerton 52.03

2E. Robinson, Newton 52.21

3E. Marshall, Andover Central 52.41

4E. Torres, Newton 52.81

800

Rec: Waters, B. Miege ’85 1:53.50

2011: Michael, T. West 1:55.74

1F. Thor, Carroll 1:58.12

1T. Michael, Topeka West 1:58.28

2T. McKay, Topeka Seaman 1:58.55

2F. Staab, Hays 1:58.64

1E. Tilton, Emporia 1:59.33

3F. Stumon, Hays 1:59.65

2E. Lee, Pittsburg 1:59.87

3T. Potter, Lansing 2:00.60

4F. Brungardt, Hays 2:01.22

3E. Maloney, Andover 2:01.53

4E. Rempe, McPherson 2:01.75

1B. Weitkamp, S.T. Aquinas 2:02.41

2B. Molenda, Gardner-Edg. 2:02.42

3B. Heniss, Gardner-Edgerton 2:03.51

4T. Donnelly, Shawnee Heights 2:03.85

4B. Shrum, Blue Valley 2:04.56

1600

Rec: Goertzen, S. South ’86 4:16.60

2011: Thor, Carroll 4:22.10

1T. Michael, Topeka West 4:27.88

1F. Thor, Carroll 4:28.63

2F. Fort, Hays 4:28.98

3F. Garcia, Carroll 4:29.61

4F. Tophoj, Hays 4:31.23

2T. LaMoe, Lansing 4:32.34

1E. Just, Andover 4:33.20

3T. Bryan, Topeka Seaman 4:33.53

1B. Weitkamp, S.T. Aquinas 4:34.27

2E. Porter, McPherson 4:36.67

2B. Donahue, Blue Valley 4:37.10

3B. Coffin, S.T. Aquinas 4:38.50

4B. Seabury, Bishop Miege 4:38.54

3E. Tilson, Emporia 4:39.90

4T. McNorton, Topeka Seaman 4:40.63

4E. Lettau, Newton 4:41.37

3200

Rec: Davis, S.T. Aquinas ’96 9:14.78

2011: Thor, Carroll 9:33.79

1F. Thor, Carroll 9:54.53

2F. Garcia, Carroll 9:56.30

3F. Tophoj, Hays 9:58.90

1E. Porter, McPherson 10:02.16

4F. Hampton, Carroll 10:02.39

2E. Just, Andover 10:10.68

1B. Weitkamp, S.T. Aquinas 10:11.15

3E. Lettau, Newton 10:13.00

4E. Lightfoot, Andover Central 10:16.58

2B. Brown, KC Turner 10:21.64

1T. Michael, Topeka West 10:23.05

3B. Mehalovick, Mill Valley 10:26.43

4B. Luther, S.T. Aquinas 10:29.88

2T. LaMoe, Lansing 10:30.38

3T. Weingartner, T. Seaman 10:46.72

4T. Brown, Lansing 10:49.06

110 hurdles

Rec: Livingston, Liberal ’00 14.05

2011: Deterding, Hays 14.86

1F. Moyd, Great Bend 15.03

2F. Deterding, Hays 15.22

1E. Sharp, Salina Central 15.24

3F. Jorgensen, Kapaun 15.25

2E. Kretchmar, Andover Central 15.28

4F. Toedtmann, Kapaun 15.77

1T. Arnold, Shawnee Heights 15.88

3E. Livingston, Emporia 15.89

1B. Mayeske, Gardner-Edgerton 15.96

4E. Clark, Emporia 16.02

2B. Swan, BV Southwest 16.04

3B. Williams, Gardner-Edgerton 16.12

2T. Kirkendoll, KC Wyandotte 16.14

3T. Johnson, Topeka Seaman 16.17

4T. Heald, Topeka Seaman 16.48

4B. Baird, Blue Valley 16.51

300 hurdles

Rec: Brown, El Dorado ’87 36.80

2011: Hammond, Liberal 39.15

1F. Hammond, Liberal 39.15

2F. Bramaih, Liberal 40.06

1E. Kretchmar, Andover Central 40.16

3F. Nance, Carroll 40.90

2E. Sharp, Salina Central 41.07

4F. Hart, Carroll 41.10

3E. Fitch, Andover Central 41.13

1B. Seymour, Gardner-Edgerton 41.22

4E. Clark, Emporia 41.46

2B. Baird, Blue Valley 41.52

3B. Martin, Bishop Miege 41.54

1T. Topeka West 42.53

4B. Schneiders, Bishop Miege 42.80

2T. Lansing 44.39

3T. Shawnee Heights 44.45

4T. KC Washington 45.11

400 relay

Rec: Bonner Springs ’08 41.64

2011: Topeka West 42.52

1T. Topeka West 42.53

1E. Newton 43.03

2E. Salina South 43.50

1F. Bishop Carroll 43.86

2F. Hays 43.95

1B. Blue Valley 44.05

3F. Great Bend 44.06

3E. McPherson 44.07

2B. Bishop Miege 44.12

4F. Valley Center 44.20

3B. Mill Valley 44.33

2T. Lansing 44.39

3T. Shawnee Heights 44.45

4E. Pittsburg 44.61

4B. Gardner-Edgerton 44.87

4T. KC Washington 45.11

1600 relay

Rec: Hutchinson ’09 3:19.27

2011: Hays 3:22.90

1F. Hays 3:22.90

1T. Topeka West 3:23.96

2T. Shawnee Heights 3:24.01

1E. Newton 3:26.38

3T. Topeka Seaman 3:27.04

2F. Great Bend 3:27.20

3F. Bishop Carroll 3:27.52

4F. Liberal 3:29.17

2E. Pittsburg 3:29.81

3E. McPherson 3:31.13

1B. Bishop Miege 3:31.78

2B. Gardner-Edgerton 3:32.90

4T. Lansing 3:32.84

4E. Emporia 3:34.09

3B. Blue Valley 3:34.30

4B. St. Thomas Aquinas 3:35.08

3200 relay

Rec: Kapaun Mt. Carmel ’83 7:52.60

2011: Topeka Seaman 8:02.81

1F. Hays 8:15.12

1E. Newton 8:18.80

2F. Kapaun Mount Carmel 8:22.29

3F. Liberal 8:24.71

2E. Salina South 8:26.83

3E. Pittsburg 8:28.79

1B. Gardner-Edgerton 8:30.34

2B. Blue Valley 8:32.24

3B. St. Thomas Aquinas 8:32.89

4B. Bishop Miege 8:33.25

4F. Bishop Carroll 8:35.91

4E. Andover Central 8:37.78

1T. Topeka Seaman 8:51.45

2T. Lansing 8:53.73

3T. Shawnee Heights 8:55.12

4T. Topeka West 8:58.20

High jump

Rec: Sanders, Liberal ’99 7-2

2011: Deterding, Hays 6-8

1F. Deterding, Hays 6-8

1T. Wallace, Topeka West 6-4

2F. Biedron, Carroll 6-4

3F. Hill, Carroll 6-4

1B. Brettell, Blue Valley 6-2

1E. Beebe, Newton 6-2

2E. Morrow, Emporia 6-2

2B. Burris, Mill Valley 6-0

2T. Heald, Topeka Seaman 6-0

3B. Henson, Blue Valley 6-0

3E. Cape, McPherson 6-0

4F. Scherer, Carroll 6-0

4B. Hickman, Gardner-Edgerton 6-0

3T. Ogles, Highland Park 5-10

4E. Meeker, Andover Central 5-9

4T. Bailey, Lansing 5-8

Long jump

Rec: Sanders, Liberal ’99 24-1¼

2011: Morrow, Emporia 24-0½

1E. Morrow, Emporia 23-0¾

2E. Gentz, Emporia 22-7½

3E. Striplin, Pittsburg 21-6¾

4E. Ralston, Andover 21-6¾

1T. Berry, Shawnee Heights 21-1½

1B. Radetic, S.T. Aquinas 20-10¼

2B. Seymour, Gardner-Edg. 20-8½

2T. Johnson, Topeka Seaman 20-5½

3T. Smith, Highland Park 20-3Ð

1F. Hitt, Kapaun 20-3¼

3B. Lacy, Bishop Miege 20-1½

4T. Porteneier, Lansing 20-0¾

4B. Williams, S.T. Aquinas 20-0

2F. Desbien, Hays 19-10¾

3F. Windholz., Hays 19-9¾

4F. Dreiling, Hays 19-9¼

Triple jump

Rec: Sanders, Liberal ’98 50-2¾

2011: Smith, Salina South 45-1

1E. Smith, Salina South 45-1

2E. Gentz, Emporia 44-6¾

1F. Robinson, Wichita West 44-4

3E. Ralston, Andover 43-11½

1B. Smith, Bishop Miege 43-8

2F. Deterding, Hays 43-2½

3F. Hill, Carroll 43-2

4E. Bowers, McPherson 43-1

4F. Edward, Kapaun 42-10

1T. Sicard, Shawnee Heights 42-5½

2T. Whetstone, Lansing 42-4½

3T. Okoronkwo, Topeka West 42-1½

4T. Ballentine, Shawnee Heights 42-1

2B. McDermott, Blue Valley 42-0

3B. Boudreaux, Mill Valley 41-0

4B. Williams, Gardner-Edgerton 40-7½

Pole vault

Rec: Mallory, Gardner-Edg. ’09 16-3

2011: Bowen, Gardner-Edg. 17-1

1B. Bowen, Gardner-Edgerton 17-1

1E. Pearson, Emporia 15-3

2B. Brady, Gardner-Edgerton 15-3

3B. Weisenburger, Gardner-Edg. 14-0

4B. Vollick, Blue Valley 14-0

1F. Meyer, Carroll 13-6

2F. Burley, Great Bend 13-6

3F. Sullivan, Great Bend 13-6

4F. Baumgarn, Hays 13-0

1T. Whetstone, Lansing 11-6

2T. Cornwell, Highland Park 11-6

2E. Brown, Pittsburg 11-0

3T. Rohnke, Topeka Seaman 11-0

3E. Cutler, Salina South 10-6

4E. Mitchell, Emporia 10-6

4T. Runyan, Lansing 10-6

Shot put

Rec: Blakesley, Ottawa ’05 63-6¾

2011: Gaughan, Hays 55-3¼

1F. Gaughan, Hays 55-3¼

2F. Simmons, Great Bend 53-3½

3F. Sharp, Hays 52-4¼

4F. Maxwell, Carroll 51-9

1T. Robbins, Highland Park 49-2½

2T. Reynolds, Shawnee Heights 46-1

3T. Plump, Topeka West 45-10

1B. Baumgartner, Bishop Miege 45-9

1E. McConnell, Newton 45-8

2E. Martens, Newton 45-7½

3E. Stanley, Emporia 45-6

2B. Knorr, Gardner-Edgerton 45-5½

4E. Heckert, Pittsburg 45-4½

4T. Wooten, KC Schlagle 44-10

3B. Gaignat, Mill Valley 44-2¼

4B. Mitchell, KC Turner 43-9

Discus

Rec: Maska, Hays ’04 191-6

2011: Gaughan, Hays 156-9

1F. Gaughan, Hays 150-10

1T. Plump, Topeka West 150-0

2F. McPhail, Liberal 148-11

3F. Sharp, Hays 148-5

4F. Melillo, Carroll 143-6

1B. Stene, Mill Valley 143-1

2T. Robbins, Highland Park 140-4

3T. Anderson, KC Wyandotte 137-6

2B. Winter, Blue Valley 137-0

3B. Kjeergard, Blue Valley 135-0

4B. Knorr, Gardner-Edgerton 134-6

4T. Bryant, KC Washington 134-5

1E. Stanley, Emporia 128-8

2E. Ford, Emporia 126-6

3E. McConnell, Newton 125-8

4E. Martens, Newton 125-2

Javelin

Rec: Trimble, Shawnee Hts ’07 223-5

2011: Garton, Mill Valley 224-3

1T. Wessell, Lansing 182-6

2T. Holmes, Shawnee Heights 181-1

1B. Garton, Mill Valley 180-7

1E. Markley, Pittsburg 175-7

1F. McVey, Liberal 174-9

2E. Thomsen, Emporia 170-0

3E. Gonzalez, Salina Central 164-0

4E. Floerke, Newton 160-1

2B. Marr, Blue Valley 154-3

2F. Gaughan, Hays 152-7

3T. Hutton, Topeka Seaman 152-3

4T. McCrary, Shawnee Heights 150-7

3B. Farnow, Mill Valley 149-5

3F. Hawk, Carroll 148-6

4B. Kupersmith, S.T. Aquinas 148-4

4F. Balthazor, Valley Center 144-3

Girls

100

Rec: Crim, Highland Park ’97 11.90

and Wesley, Topeka West ’10 11.90

2011: Zavesky, Salina Central 11.95

1E. Zavesky, Salina Central 11.99

1T. Pledger, KC Washington 12.03

2E. Hernandez, Emporia 12.24

3E. Yeargin, Newton 12.36

1F. Vailas, Kapaun 12.40

2T. Ross, Highland Park 12.40

2F. Hurlbutt, Valley Center 12.47

4E. Kinnamon, McPherson 12.64

3T. Timms, KC Wyandotte 12.66

4T. Steele, Highland Park 12.80

3F. Gagnon, Hays 12.92

4F. Brooks, Kapaun 12.94

1B. Martin, Gardner-Edgerton 13.01

2B. Alexander, KC Turner 13.29

3B. Sprenger, BV Southwest 13.34

4B. Butts, Bishop Miege 13.46

200

Rec: Wesley, Topeka West ’10 24.32

2011: Wesley, Topeka West 24.95

1E. Zavesky, Salina Central 25.65

2E. Kolmer, Emporia 25.90

3E. Hernandez, Emporia 26.02

1T. Ross, Highland Park 26.05

1F. Hurlbutt, Valley Center 26.15

2F. Pfannenstiel, Hays 26.42

4E. Yeargin, Newton 26.65

2T. Ryce, Shawnee Heights 26.78

1B. Brice, Gardner-Edgerton 27.11

2B. Martin, Gardner-Edgerton 27.24

3B. Meyers, Bishop Miege 27.31

3T. Grant, Topeka West 27.31

4B. Sprenger, BV Southwest 27.35

4T. Ray, Shawnee Heights 27.35

3F. Gagnon, Hays 27.39

4F. Wondra, Great Bend 27.59

400

Rec: Suffren, Bonner Spgs ’81 55.90

2011: Wesley, Topeka West 56.51

1B. Drilling, S.T. Aquinas 58.64

1T. Wesley, Topeka West 59.02

1E. Kolmer, Emporia 59.11

2T. Yetter, Shawnee Heights 59.18

1F. Pfannenstiel, Hays 59.57

2F. Dillard, Carroll 59.59

2B. Boone, BV Southwest 59.64

3B. Parks, Gardner-Edgerton 1:00.59

3T. Lister, Topeka Seaman 1:00.70

4T. Hauschild, Shawnee Hts 1:00.79

4B. Logue, BV Southeast 1:01.13

3F. Wondra, Great Bend 1:01.32

2E. Hill, Salina Central 1:02.42

3E. Espinosa, Newton 1:03.43

4F. Francis, Liberal 1:03.56

4E. Hadnot, Salina Central 1:03.59

800

Rec: Nickoley, S. Heights ’03 2:08.41

2011: Church, Bishop Miege 2:19.74

1B. Church, Bishop Miege 2:19.74

2B. Putthoff, S.T. Aquinas 2:21.63

1F. Dillard, Carroll 2:21.34

2F. Zimmerman, Hays 2:22.44

1E. Holloway, Salina South 2:23.52

3F. Hand, Kapaun 2:26.61

3B. Drilling, S.T. Aquians 2:26.38

1T. Baker, Lansing 2:26.46

4B. Loats, Blue Valley 2:27.59

2E. Ochsner, Andover Central 2:29.00

2T. Rand, Shawnee Heights 2:29.23

3E. Jewett, Pittsburg 2:30.97

4E. Carrier, Pittsburg 2:31.42

4T. Bloomquist, Shawnee Hts 2:37.60

4F. Godfrey, Arkansas City 2:29.05

3T. Kurz, Lansing 2:30.08

1600

Rec: Decker, Salina South ’83 4:58.0

and Decker, Salina South ’84 4:58.0

2011: Wedekind, Valley Ctr 5:10.80

1F. Wedekind, Valley Center 5:10.80

2F. Maki, Kapaun 5:20.01

3F. Balch, Carroll 5:21.55

1B. Cofer, St. Thomas Aquinas 5:26.22

1T. Kurz, Lansing 5:27.28

2B. Strickland, Mill Valley 5:28.33

4F. Torres, Great Bend 5:28.74

1E. Holloway, Salina South 5:31.48

2E. Nowak, McPherson 5:33.68

3B. Scroggin, Gardner-Edg. 5:34.15

3E. Wills, Andover Central 5:34.92

4B. Donahue, S.T. Aquinas 5:38.28

2T. Wherrell, Topeka Seaman 5:49.96

3T. Jacobs, Topeka West 5:50.16

4T. Redden, Lansing 5:51.47

4E. Meinholdt, Emporia 5:52.91

3200

Rec: Decker, S. South ’83 10:34.20

2011: Wedekind, Valley Ctr 11:10.84

1F. Wedekind, Valley Center 11:21.99

2F. Balch, Carroll 11:26.00

3F. Maki, Kapaun 11:35.77

4F. Torres, Great Bend 11:52.59

1B. Mahon, S.T. Aquinas 12:08.81

1E. Nowak, McPherson 12:29.73

3B. Strickland, Mill Valley 12:30.93

2E. Wills, Andover Central 12:36.12

4B. Donahue, S.T. Aquinas 12:40.25

2B. Hopflinger, S.T. Aquinas 12:26:16

1T. McCarter, Topeka Seaman 12:52.93

2T. Redden, Lansing 12:58.80

3E. Meinholdt, Emporia 13:16.39

4E. Guhr, Newton 13:19.71

3T. Ballou, Shawnee Heights 13:19.78

4T. Jacobs, Topeka West 13:33.86

100 hurdles

Rec: Pledger, KC Wash ’10 13.90

2011: Pledger, KC Washington 13.91

1T. Pledger, KC Washington 14.16

1E. Pavlik, McPherson 15.65

2T. Downing, Shawnee Heights 15.72

2E. Roberts, Newton 15.73

1F. Powell, Carroll 15.75

3E. Shook, McPherson 15.78

4E. Muff, Pittsburg 15.89

3T. Yetter, Shawnee Heights 16.14

2F. Niederee, Great Bend 16.22

3F. Nordhus, Carroll 16.32

4T. Wenger, Topeka Seaman 16.38

4F. Seiler, Carroll 16.40

1B. Altman, Mill Valley 17.28

2B. Leatherman, Blue Valley 17.81

3B. Curbow, Gardner-Edgerton 18.17

4B. Herbic, St. Thomas Aquinas 18.19

300 hurdles

Rec: Beiter, Goddard ’99 43.34

2011: Downing, Shawnee Hts 45.85

1T. Downing, Shawnee Heights 46.03

1F. Powell, Carroll 46.30

1E. Oudekirk, Pittsburg 46.40

2T. Timms, KC Wyandotte 47.16

2F. Seiler, Carroll 47.84

3F. Nordhus, Carroll 47.94

1B. Fasenmyer, BV Southwest 48.41

2E. Shook, McPherson 48.44

2B. Claybon, Gardner-Edgerton 48.58

3B. Davis, Gardner-Edgerton 48.77

3E. Martin, Salina Central 49.10

4F. Weber, Kapaun 49.29

3T. Davis, Lansing 49.31

4B. Alexander, KC Turner 49.73

4E. Baron, Newton 49.79

4T. Sasnett, Lansing 50.24

400 relay

Rec: Liberal ’99 48.30

2011: Shawnee Heights 48.67

1T. Shawnee Heights 48.67

2T. Highland 49.24

1E. Salina Central 49.67

1B. Gardner-Edgerton 50.15

2E. Newton 50.35

3E. McPherson 50.69

3T. KC Washington 50.86

1F. Hays 50.94

2B. BV Southwest 50.95

3B. Bishop Miege 51.13

4E. Pittsburg 51.44

4T. Lansing 51.91

4B. Mill Valley 52.11

2F. Valley Center 53.74

3F. Arkansas City 54.79

4F. Kapaun Mount Carmel 55.23

1600 relay

Rec: Bonner Springs ’80 3:57.00

2011: Shawnee Heights 4:04.42

1T. Shawnee Heights 4:05.00

1F. Bishop Carroll 4:05.79

2F. Hays 4:08.28

1B. St. Thomas Aquinas 4:08.74

1E. Pittsburg 4:10.69

2E. Newton 4:12.33

2B. BV Southwest 4:13.38

3F. Great Bend 4:13.70

3E. Salina Central 4:14.88

3B. Bishop Miege 4:15.38

4B. Gardner-Edgerton 4:16.41

4F. Kapaun Mount Carmel 4:17.67

4E. McPherson 4:18.40

2T. Lansing 4:19.12

3T. Topeka West 4:31.92

4T. Topeka Seaman 4:48.88

3200 relay

Rec: Bishop Carroll ’99 9:31.29

2011: St. Thomas Aquinas 9:54.75

1E. Pittsburg 10:04.83

1F. Bishop Carroll 10:06.33

1B. St. Thomas Aquinas 10:15.67

2F. Kapaun Mount Carmel 10:19.31

2B. Blue Valley 10:19.63

3F. Hays 10:25.65

4F. Liberal 10:26.03

1T. Lansing 10:29.12

2E. Andover Central 10:29.45

3B. Mill Valley 10:30.18

4B. Bishop Miege 10:31.39

3E. Newton 10:44.85

4E. Emporia 10:47.18

2T. Topeka Seaman 11:11.97

3T. Shawnee Heights 12:12.75

4T. Topeka West 12:54.45

High jump

Rec: Hall, Chanute ’88 5-11

2011: Berry, Salina South 5-6½

1E. Berry, Salina South 5-4

1B. Timmons, St. Thomas Aquinas 5-2

1F. Carter, Wichita West 5-2

2E. Knab, Andover Central 5-2

2F. Rathbun, Carroll 5-2

3F. Turner, Arkansas City 5-2

2B. Urschel, BV Southwest 5-0

3E. Baker, Pittsburg 5-0

3B. Martin, Gardner-Edgerton 5-0

4E. Bowman, Emporia 5-0

4F. Weber, Kapaun 5-0

4B. Ross, Mill Valley 4-10

1T. Adams, Topeka West 4-9

2T. Brun, Shawnee Heights 4-8

3T. Hauschild, Shawnee Heights 4-8

4T. McNorton, Topeka Seaman 4-6

Long jump

Rec: Pledger, KC Wash ’09 19-10¾

2011: Pledger, KC Washington 19-7

1T. Pledger, KC Washington 19-7

1E. Hernandez, Emporia 18-8¾

1B. Brigham, Mill Valley 18-4¾

2B. Brice, Gardner-Edgerton 17-0

2E. Knab, Andover Central 16-11¼

2T. Grant, Topeka West 16-9¾

3E. Young, Salina South 16-9

4E. Jewett, Pittsburg 16-7¼

3B. Boone, BV Southwest 16-6¾

4B. Timmons, S.T. Aquinas 16-6

1F. Terwilliger, Valley Center 16-3½

2F. Wright, Liberal 15-9½

3T. Tenpenny, Topeka Seaman 15-9¼

3F. Doll, Great Bend 15-7½

4F. Scobee, Kapaun 15-5¼

4T. Baker, Lansing 14-10

Triple jump

Rec: Ingram, Liberal ’96 41-5½

2011: Brice, Gardner-Edg. 40-3½

1E. Kolmer, Emporia 38-9½

1B. Brice, Gardner-Edgerton 38-3½

2B. Timmons, S.T. Aquinas 36-0

2E. Bennett, Salina Central 35-3¾

3E. Spresser, Pittsburg 35-1¾

1F. Doll, Great Bend 34-7½

2F. Balch, Carroll 34-0½

4E. Baker, Pittsburg 33-9

1T. Williams, Shawnee Heights 33-8¼

3F. Madsen, Kapaun 33-8

3B. Estell, Mill Valley 33-6½

2T. Tenpenny, Topeka Seaman 33-5½

3T. Grant, Topeka West 33-2½

4F. Wright, Liberal 32-9½

4T. Baker, Lansing 32-0

4B. Phelps, BV Southwest 31-0

Pole vault

Rec: Lehman, Gardner ’07 11-1

2011: Detmer, Carroll 12-6

1F. Detmer, Carroll 12-6

1B. Colin, Mill Valley 11-6

2B. Brigham, Mill Valley 11-6

1E. Swanson, Salina Central 11-1

3B. Church, Bishop Miege 10-0

4B. Mitchell, Gardner-Edgerton 9-6

2E. Jantz, Newton 9-0

2F. Middelton, Great Bend 9-0

3E. Hastings, Emporia 9-0

3F. Ball, Great Bend 9-0

4F. Watters, Arkansas City 9-0

4E. LaFave, Newton 8-6

1T. Kirkendall, Topeka Seaman 7-0

2T. Korbe, Shawnee Heights 7-0

3T. Dombroski, Shawnee Heights 6-0

4T. No qualifier

Shot put

Rec: Hartig, Great Bend 45-1½

2011: Schneider, Gardner-E. 40-7¾

1E. Suenram, Salina Central 40-4½

1B. Schneider, Gardner-Edg. 38-8¾

1F. Bauer, Liberal 38-1

2B. Hobson, Blue Valley 37-6½

2F. Williams, Valley Center 37-5½

3F. Quade, Great Bend 36-10½

2E. Regier, Newton 36-9½

3E. Maxwell, Pittsburg 35-8

4F. Lantz, Kapaun 35-3

4E. Stiverson, Andover Central 34-11½

1T. Cameron, Topeka West 34-10½

3B. Plank, Gardner-Edgerton 34-9¾

4B. Kennedy, Mill Valley 34-7¼

2T. Rattler, KC Wyandotte 32-5½

3T. Huffman, Shawnee Heights 32-4

4T. Carr, Highland Park 31-6¾

Discus

Rec: Carter, Great Bend ’99 148-11

2011: Suenram, Salina Central 138-0

1F. Quade, Great Bend 127-10

1B. Hobson, Blue Valley 124-10

2F. Bauer, Liberal 122-11

1E. Suenram, Salina Central 121-4

2E. Regier, Newton 120-3

3F. Tipton, Arkansas City 118-5

2B. Plank, Gardner-Edgerton 116-0

4F. Lantz, Kapaun 114-0

3B. Teahan, St. Thomas Aquinas 108-4

3E. Maxwell, Pittsburg 106-7

1T. Perot, Topeka Seaman 105-4

4B. Acree, Mill Valley 105-1

4E. Scott, Salina South 100-6

2T. Meyer, Topeka Seaman 96-2

3T. Stanley, Shawnee Heights 92-9

4T. Bernard, Shawnee Heights 92-0

Javelin

Rec: Kloster, Pittsburg ’09 147-4

2011: Plank, Gardner-Edg. 150-0

1B. Plank, Gardner-Edgerton 146-8

1T. Dunkin, Shawnee Heights 130-10

2T. Slater, Lansing 130-9

1F. Williams, Valley Center 129-7

1E. Fritz, Andover 121-0

2B. Bilhimer, Gardner-Edgerton 119-6

2F. Halstead, Carroll 115-3

3F. McCormick, Valley Center 114-9

4F. Shearrer, Kapaun 113-8

3B. Osmundson, Blue Valley 113-7

4B. Hicks, St. Thomas Aquinas 112-10

2E. Griffin, Emporia 109-0

3E. Suenram, Salina Central 108-9

4E. Webb, Salina South 101-11

3T. Stanley, Shawnee Heights 92-9

4T. Bernard, Shawnee Heights 92-0