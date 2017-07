2012 All-League football teams (completed version)

The postseason is over, let the awards begin.All-League football

Yr.TE Troy Dewey, Carroll 6-3 200 Sr.WR Matt Denning, Carroll, 6-2 200 Sr.WR Jace Glove, Southeast 5-11 150 Sr.WR JJ Normore, East 6-5 200 Sr.L Bryce Barrientos, Carroll 6-3 260 Sr.L Roc Cyphert, Kapaun 6-3 295 Sr.L Matt Johnson, Carroll 6-1 260 Sr.L Alex Lee, Northwest 6-0 255 Sr.L Josh Wilson, Carroll 5-11 230 Sr.QB Zeke Palmer, Carroll, 6-2 210 Sr.RB Jalen Hernandez, Carroll 5-9 200 Sr.RB Deron Thompson, Northwest 5-10 170 Jr.FB Prentice Byrd, Heights 5-10 21- Sr.K Blake Bombardier, Kapaun 6-0, 200 Sr.P Joe Stevens, Northwest 6-0 185 Jr.SP Curtis Whitten, Heights 5-10 180 So.DefenseFirst teamDT Zach Befort, Carroll 6-3 260 Sr.DT Justin Gourley, Northwest 6-3 320 Sr.DE Adero Ammons, Heights 6-0 245 Jr.DE Patrick Dugan, Carroll l6-2 23- Jr.LB Jordan Bell, Northwest 6-0 215 Jr.LB Blayne Martin, Carroll 6-0 210 Sr.LB Kyle Martin, Heights 5-10 150 Jr.LB Trevon Mitchell, West 6-0 185 Jr.CB TJ Thurman, Northwest 5-7 160 Sr.CB Anthony Troilo, Carroll 5-6 135 Sr.S John Buchanan, Carroll 5-10 175 Sr.S Jet Moreland, Heights 6-3 190 Sr.Coach of the Year—Alan Schuckman, Bishop CarrollSecond teamOffenseQB—Chris Hughes, sr., Northwest; TJ Sparr, sr., East. Running back—Omar Martin, sr., South; Curtis Whitten, so., Heights. Fullback—Nick Heiland, sr., Kapaun; Tory Smith, jr., Carroll; Wide receiver—Torian Gonzalez, sr., North; Denzel Goolsby, so., Carroll; Myron Singleton, sr., Heights. Tight end—Timmy Hamilton, sr., Kapaun. Center—Bryce Morgan, sr., Northwest. Tackle—Gilmar Barrera-Macal, sr., East; Ricardo Gonzales, sr., Heights. Guard—Dominique Calhoun, sr., Heights; Kyle Lee, sr., Northwest. Kicker—Sam Lill, sr., Northwest. Punter—Sage Soell, sr., Southeast. Special team—Denzel Goolsby, so., Carroll.DefenseTackle—Vincent Dixon, jr., Heights; Sam LaFleur, jr., Kapaun. End—Mike Bell, sr., Northwest; Carlos Brown, jr., East; Ryan Dawson, sr., Southeast. Linebacker—Braden Burleson, sr., Southeast; Kaelen Elliot, jr., North; Ray Mitchell, sr., East; Sam Wescott, sr., Kapaun. Cornerback—Rashid Arnold, jr., Heights; Torian Gonzalez, sr., North. Safety—Brylan Donaldson, sr., Northwest; Omar Martin, sr., South.Honorable mentionOffenseQB—DJ Jones, sr., West; Forlanda Parker, jr., Heights. Running back—Calil Burnett, so, East; Tre Griffin, jr., Southeast; Tre King, so., Heights; Leon Williams, sr., North. Fullback—Caleb Franklin, jr., North; Trevon Mitchell, jr., West; Deonta Thomas, jr., East. Wide receiver—Johnny Armstrong,sr., Carroll; Toby Baxter, Sr., Kapaun; Dylan Brazell, so., Northwest; Garrett Gates, sr., East; Marcus Malcome, so., West; Seth Simpson, sr., Northwest; Karol Williams, so., Northwest. Tight end—Alan Garrett, jr., Heights; John Gilbertson, sr., Northwest; Trevor Neloms, sr., Southeast; Jessie Oliver, jr., West. Center—Teryn Brown, jr., East; Jose Chavarria, sr., North; Joe Frangenberg, sr., Carroll; Alex Lutz, sr., Kapaun; Cristian Martinez, jr., Heights. Tackle—Spencer Callison, jr., Heights; Larry Ford, sr., Southeast; Craig Lantz, jr., Kapaun; Daniel Mathiasen, jr., North; Mike Valentine, so., West; Isaiah Wattree, sr., Northwest; Grayson Works-Field, jr., South. Guard—Matt Bowman, sr., East; Malik Delacandena, jr., Heights; Nick Garrison, sr., Carroll; Huy Ho, jr., Kapaun; Isaiah Murdock, so., South; Griffin Nuss, so., East; Curtis Smith, sr., Southeast. Punter—Kris Clark, sr., South; Scott Linnebur, jr., Carroll; Jet Moreland, sr., Heights; Josh Wondra, sr., Kapaun. Kicker—Kris Clark, sr., South; Adrian Martinez, jr., Carroll. Specialist—Willie Edwards, so., East; Omar Martin, sr., South; TJ Thurman, sr., Northwest.DefenseTackle—Breyer Martin, sr., Carroll; Ben Norris, jr., Kapaun; Carlos Taylor, so., Heights; JR Vega, jr., West; Jonathan Villanueva, sr., North; Dillon Young, sr., South. End—Rakim Dean, sr., South; Caleb Franklin, jr., North; Timmy Hamilton, sr., Kapaun; Nate Stallbaumer, jr., Carroll; Josh Wondra, sr., Kapaun. Linebacker—Sean Bernard, jr., North; Antoine Campbell, sr., Heights; Anthony Cotton, sr., Northwest; Dillon Crane, jr., Heights; Demareo Dixon, jr., Heights; Ethan Harp, jr., Kapaun; Michael Leonard, sr., Carroll; Larenz Moore, sr., Southeast; Nate Muci, sr., North; Brock Polley, sr., Carroll; Joe Stevens, jr., Northwest; Deonta Thomas, jr., East; Branden Williams, jr., Kapaun; Kyle Wilson, jr., South. Cornerback—Antonio Adams, so., Southeast; Tate Anderson, sr., Kapaun; Romello Cotman, so, Northwest; Willie Edwards, so., East; Vontrell Hardyway, sr., Southeast; Josh Hornback, so., Carroll; Jordan Sanders, so., Heights; Darius Taylor, jr., South. Safety—Patrick Burris, jr., Kapaun; Guadalupe Fraire, sr., East; Jace Glover, sr., Southeast; Graeham Jarvis, jr., North; Mark Quaney, so., Carroll; Michael Rott, sr., Kapaun; Elijah Shelite, jr., East; Deaontae Sutton, sr., Northwest; Langston Underwood, jr., Heights.Ark Valley-Chisholm Trail LeagueDivision IFirst TeamOffensePos. Name, school Ht. Wt. Yr.WR Zach Nachbar, Salina South 6-2 267 jr.WR Jordan Schultz, Maize 6-1 183 sr.WR/RB Kellen Sims, Derby 5-11 185 sr.TE DeAndre Goolsby, Derby 6-5 225 jr.L Doug DeWindt, Salina South 6-1 261 jr.L Cole Hansen, Derby 6-3 270 jr.L Chris Starks, Hutchinson 5-6 208 sr.L Cole Cruz, Hutchinson 6-0 278 jr.L Blaise Fountain, Maize 6-1 262 sr.QB Trevor Turner, Hutchinson 5-10 161 sr.RB Cody Busby, Salina South 5-6 109 sr.RB Dakota Brower, Hutchinson 5-10 153 sr.K Kassidy Lemons, Hutchinson 5-11 165 jr.P Kavan Mark, Derby 6-2 200 jr.SP Kendall Stewart, Maize 5-8 148 so.MVP Kellen Sims, Derby 5-11 185 sr.MVP Cody Busby, Salina South 5-6 209 sr.MVP Trevor Turner, Hutchinson 5-10 161 sr.First TeamDefensePos. Name, school Ht. Wt. Yr.L Kole Smith, Salina South 6-2 273 jr.L Dell Crosby, Derby 5-8 260 sr.L Dalton Luce, Hutchinson, jr 5-8 220DE Grant Flemming, Salina South 6-0 209 sr.DE Jarod Gagnebin, Hutchinson 6-0 220 sr.LB Mike Shirk, Salina South 5-11 207 sr.LB Jose Delgado, Derby 5-10 200 jr.LB Ethan Stallbaumer, Maize 6-0 205 sr.DB Cade Calvert, Salina South 6-0 157 jr.DB Travis Yuong, Derby 6-1 195 jr.DB Will Oaks, Salina Central 5-8 160 sr.DB Tanner Higgins, Hutchinson 5-7 139 sr.MVP Ethan Stallbaumer, Maize 6-0 205 sr.Coach of the Year—Sam Sellers, Salina South.Second teamOffenseQB—Justin Stonebraker, Salina South, jr. Running back—Mike Jones, Salina South, jr.; Tyler West, Derby, jr.; Malik Veal, Salina Central, jr.; Will Smith, Hutchinson, sr.; Chase White, Maize, jr. Line—Kevrick Cox, Salina South, jr.; Jordan Hill, Derby, jr.; Cordell Wilcome, Salina Central, sr.; Marc Saffle, Hutchinson, sr.; Collin Nitcher, Maize, sr. Wide receiver—Gabe Chavez, Campus, so.; Kendall Stewart, Maize, so. Tight end—Ethan Mitchell, Salina South, jr. Punter—Taylor Russell, Campus, so. Kicker—Cameron Weishaar, Salina South, sr. Special Team—Cody Busby, Salina South, sr.; Kellen Sims, Derby, sr.; Nathan Garlow, Salina Central, sr.DefenseLine—Tanner O'Donnell, Salina South, sr.; Brock Sexton, Derby, sr.; Ross Anderson, Campus, sr.; Quintavian Hill, Salina Central, jr.; Matt Mar, Maize, sr. End—Conner Littleton, Derby, sr.; Cory Martens, Newton, jr.; Kolton Blea, Hutchinson, sr.; Nick Benford, Maize, jr. Linebacker—Nathan Garlow, Salina Central, sr.; Kade True, Salina Central, sr.; Mark Vaughn, Salina Central, sr.; Colby Turner, Hutchinson, so. Back—Aaron Mar, Salina South, jr.; Marcus Hicks, Derby, sr.; JT Harlmon, Campus, sr.; Jacob Wright, Newton, sr.; Shaquille Henderson, Hutchinson, sr.; Turner Wintz, Hutchinson, so.; Landon Lemuz, Maize, sr.; Austin Lumpkins, Maize, sr.Honorable MentionOffense—Coleman Kingsley, Newton, sr.; Connor Lungwitz, Maize, so.; Joe Dower, Hutchinson, sr.; JR Guerrero, Campus, sr.; Chandler Shantz, Derby, sr.Defense—Dalton Harman, Salina South, jr.; Jacob Bartel, Newton, sr.; Austin Palmateer, Salina Central, sr.Division IIFirst TeamOffensePos. Name, school Ht. Wt. Yr.WR Kolton Holinde, Andover Central 6-2 180 sr.WR Wes Phillips, Maize South 5-10 160 sr.WR/RB Kacy Ternes, Arkansas City, 6-3 180 sr.TE Austin Chippeaux, Goddard 6-6 180 jr.L Conner White, Andover 6-2 226 sr.L Zac Sander, Valley Center 6-3 293 sr.L Derek Honeywell, Andover Central 6-2 200 sr.L Mitch Butterfield, Maize South 5-11 230 jr.L Jake Vang, Goddard 6-0 220 sr.QB Riley Dowler, Arkansas City 5-11 180 sr.RB Chase Ogden, Andover 5-10 170 sr.RB Jesse Rogers, Maize South 5-8 190 sr.K Toshi Hayashi, Andover, 5-10 145 sr.P Justin Holdaway, Valley Center 6-0 210 sr.SP Zach Lock, Andover Central 6-1 183 jr.MVP Wes Phillips, Maize SouthMVP Riley Dowler, Arkansas CityDefenseL Chad Blair, Valley Center 5-11 200 sr.L Corbin Niemtschk, Andover Central 5-10 177 sr.L Ty Zorn, Maize South 6-0 205 jr.E Deeisaac Davis, Andover 6-4 245 sr.E Aaron Cooper, Maize South 6-0 190 sr.LB Alex Jackson, Andover 6-0 180 jr.LB Justin Holdaway, Valley Center 6-0 210 sr.LB Nevada Harlan, Maize South 6-0 225 sr.B Mason Biberstein, Andover 5-10 175 sr.B Keaton Canaday, Valley Center 5-10 190 sr.B Kacy Ternes, Arkansas City 6-3 190 sr.B DeSean Washington, Maize South 5-9 155 jr.MVP Nevada Harlan, Maize South 6-0 225 sr.Coach of the Year—Mike Lee, Andover.Second teamOffenseQB—Collin Nevil, Goddard, sr. Running back—Alex Olson, Andover, sr.; Tyler Tracy, Arkansas City, jr.; Devin Bultmann, Goddard, sr. Line—Jerad Rogers, Andover, sr.; Clayton Swanson, Arkansas City, sr.; Matt McGrew, Arkansas City, sr.; Tanner Young, Eisenhower, sr.; Gabe Barcenas, Maize South, sr. Wide receiver—Miles Starks, Andover, jr.; Jacob Richardson, Eisenhower, sr. Tight end—Dallas Bruner, Andover, sr.; Dylan Cox, Arkansas City, sr. Kicker—Andy Galliher, Maize South, so. Punter—Dalton Rodd, Andover Central, sr. Special teams—Toshi Hayashi, Andover, sr.; Jacob Richardson, Eisenhower, sr.DefenseLine—Conner White, Andover, sr.; Noah Harkness, Andover, sr.; Jake Murdock, Maize South, sr.; Mason Swann, Goddard, sr. End—Marcus Banks, Arkansas City, sr.; Mason Allen, Eisenhower, sr. Linebacker—Blake Haley, Arkansas City, so.; Kade Kanelakos, Arkansas City, sr.; Kier Stamp, Andover Central, jr.; David Cash, Eisenhower, jr.; Beau Fisher, Goddard, jr. Back—Miles Starks, Andover, jr.; Zach Schulte, Andover Central, sr.; Trevor Hughes, Eisenhower, sr.; Wes Phillips, Maize South, sr.; Dane King, Goddard, sr.; Chance Brandt, Goddard, sr.Honorable mentionOffense—Blake Meier, Andover Central, jr.; Trey Douglas, Goddard, sr.; Cooper Nichols, Andover, jr.; Alex Orth, Maize South, sr.; Drake Mahan, Maize South, sr.Defense—Dylan Cox, Arkansas City, sr.; Austin McCormick, Maize South, sr.; Brandon Girrens, Goddard, sr.; Logan Borovetz, Andover, sr.; Jon Elliot, Valley Center, sr.; Tyler Sutherland, Arkansas City, sr.Division IIIFirst teamOffensePos. Name, school Ht. Wt. Yr.WR Keaton Sorenson, McPherson 6-4 195 sr.WR Nolan Smith, Mulvane 6-0 170 sr.WR Bret Waddell, Rose Hill 6-5 190 jr.TE Alex Evans, Mulvane 6-0 180 sr.L Nick Meitier, Buhler 5-9 200 jr.L Colin French, McPherson 6-2 265 sr.L Jaelon Barnes, McPherson 6-4 255 sr.L Taylor Flinn, Mulvane 6-1 200 sr.L Cody Walther, Rose Hill 6-3 260 sr.QB Ty Redington, Mulvane 6-1 170 sr.RB Riley Allen, Buhler 6-0 165 jr.RB Austin O'Bannon, McPherson 5-10 190 sr.K Austin Dinkel, Rose Hill 6-0 155 sr.P TJ Slade, Rose Hill 5-11 165 sr.SP Riley Allen, Buhler, 6-0 165 sr.MVP Ty Redington, MulvaneDefenseL Jake Gehring, Buhler 5-10 155 sr.L Collin French, McPherson 6-2 265 sr.L Cornelius Ukena, Mulvane 5-8 225 sr.E Brandon Keeler, Buhler 6-0 205 sr.E Keaton Sorenson, McPherson 6-4 190 sr.LB Travis Steenson, McPherson 6-1 191 sr.LB Aaron Elsasser, McPherson 5-11 195 sr.LB Cole Williams, Mulvane 5-9 170 sr.B Marcus Houghton, McPherson 6-1 180 sr.B Collin Harvey, McPherson, 5-10 160 jr.B Kolby Fennewald, Mulvane 6-1 180 sr.B Bret Waddell, Rose Hill 6-5 190 jr.MVP Kolby Fennewald, MulvaneCoach of the Year—Dave Fennewald, MulvaneSecond teamOffenseQB—Kyler Kinnamon, McPherson, so. Running back—Dalton Clark, McPherson, sr.; Jonny Pearson, Rose Hill, sr. Wide receiver—Trevon Crain, El Dorado, sr.; Marcus Houghton, McPherson, sr. Tight end—Brandon Keeler, Buhler, sr. Line—Jess Neufeld, Buhler, sr.; Garrett Larson, McPherson, jr.; Isiah Evans, Mulvane, jr.; Michael Cleveland, Rose Hill, sr.; Trevor Richardson, Winfield, sr. Punter—Will Adler, Winfield, so. Special teams—Nolan Smith, Mulvane, sr.; Logan Mays, Winfield, jr.DefenseLine—Garrett Larson, McPherson, jr.; Nick Christian, Mulvane, sr.; Michael Cleveland, Rose Hill, jr. End—Jarrett Price, Mulvane, sr.; Trevor Richardson, Winfield, sr. Linebacker—Josh Goertzen, Buhler, sr.; Wyatt Clark, Rose Hill, sr.; Travis Allender, Winfield, sr. Back—Joe Schmidt, Buhler, sr.; Travis House, El Dorado, jr.; Tanner Hamilton, McPherson, sr.; Colton Mays, Rose Hill, sr.; Aubrey Herlocker, Winfield, jr. Kicker—Ty Redington, Mulvane, sr.Honorable mentionOffenseQB—Luke Berblinger, Buhler, jr.; Travis House, El Dorado, jr.; TJ Slade, Rose Hill, sr. Running back—Heath Davidson, Buhler, so.; Michael Mason, Mulvane, jr.; Garrett Forsberg, Rose Hill, jr.; Jordan Johnson, Winfield, jr. Wide receiver—Collin Dempsey, Mulvane, jr.; Logan Mays, Winfield, jr. Tight end—James Mowery, McPherson, sr.; Wyatt Clark, Rose Hill, sr. Line—Josh Goertzen, Buhler, sr.; Quent Gould, Buhler, sr.; Quentin Cluster, El Dorado, sr.; Marcus Walker, El Dorado, sr.; Avery Goering, McPherson, sr.; Jace Caldwell, Mulvane, sr.; Connor Campbell, Rose Hill, sr.; Eli Muldrow, Winfield, jr. Punter—Will Perry, Buhler, sr.; Travis House, El Dorado, jr.; Kyler Kinnamon, McPherson, so. Special teams—Colton Mays, Rose Hill, sr.DefenseLine—Henry Hickert, Buhler, jr.; Rayne Curtis, Rose Hill, sr.; Josh Horn, Winfield, sr.; Eli Muldrow, Winfield, jr. End—Colton Regier, Buhler, sr.; Trevor Crain, El Dorado, sr.; Zach Haynes, Mulvane, sr.; Connor Campbell, Rose Hill, sr. Linebacker—Heath Davidson, Buhler, so.; Matt Harvey, El Dorado, jr.; Dalton Clark, McPherson, sr.; Tanner Cusick, Mulvane, sr.; Sean Crawford, Mulvane, sr.; Logan Gardner, Rose Hill, jr.; Sam Camp, Winfield, jr. Back—Cole Reinhardt, El Dorado, sr.; Shane Sullivan, Mulvane, jr.; Austin Sands, Mulvane, sr.; Owen Zimmerman, Rose Hill, jr.; Kendall Gard, Winfield, sr. Kicker—Will Perry, Buhler, sr.; Marcus Houghton, McPherson, sr.Division IVFirst teamOffensePos. Name, school Ht. Wt. Yr.WR John Becker, ClearwaterWR Alex Weiss, WellingtonWR Markus Phox, CollegiateTE Ben Seiler, AndaleTE Colin Frickey, ClearwaterL Trevor Bugner, AndaleL Adam Shackelford, AndaleL Austin Lloyd, WellingtonL Hunter Cusick, CollegiateL Mitch Copeland, CollegiateQB Landon Root, CollegiateRB Dakota Vaughn, ClearwaterRB Isaiah Franklin, CollegiateP Max Moxley, CollegiateSP—Hunter Knoblauch, AndaleMVP Markus Phox, CollegiateDefenseL Kyle Armstrong, AndaleL Dakota Vaughn, ClearwaterL Hunter Cusick, CollegiateE Colin Frickey, ClearwaterE Noah Wolff, WellingtonLB Jake Brand, AndaleLB Levi Eck, AndaleLB Trynt Dunnegan, ClearwaterB Tyler Bugner, AndaleB Markus Phox, CollegiateB John Becker, ClearwaterB Chad Reibenspies, ClearwaterK Max Moxley, CollegiateMVP Jake Brand, AndaleCoach of the year—Mike Gehrer, CollegiateSecond teamOffenseQB—Jared Smarsh, Andale. Wide receiver—Connor Hurst, Augusta; Greg Frost, Clearwater. Tight end—Stewart Dennison, Circle. Line—Luke Sankey, Andale; Caleb Laubhan, Augusta; Joe Cordell, Clearwater; Alex Smith, Clearwater; Noah Wolff, Wellington. Running back—Jake May, Andale. Punter—Trae Goken, Augusta.DefenseLine—Mike Maus, Andale; Colby Willis, Augusta; Mitch Copeland, Collegiate. Linebacker—Austin Lloyd, Wellington; Seth Carder, Collegiate; Houston Cusick, Collegiate. End—Ben Seiler, Andale; Roy Chen, Augusta. Back—Hayden Forsythe, Clearwater; Tristan Finch, Augusta; Connor Fleming, Collegiate; Nick Becker, Wellington. Kicker—Nikolaj Nielson, Clearwater.Honorable mentionQB—Chad Reibenspies, Clearwater; Trevor Nance, Wellington. Wide receiver—Tyler Bugner, Andale. Line—Drew Daharsh, Circle. Running back—Gabe Probst, Andale; Trynt Dunnegan, Clearwater; Nick Becker, Wellington. Punter—Trevor Nance, Wellington; Jared Smarsh, Andale.DefenseLine—Jordan Moore, Circle; Michael Layton, Clearwater. Linebacker—Drake Fox, Circle; Drew Terwort, Clearwater; Gabe Probst, Andale; Devin Roth, Clearwater; Kyler Ehm, Circle; Ian Stallbaumer, Wellington; Karsten Barragree, Collegiate. End—Brett Lukert, Clearwater; Stewart Dennison, Circle; Andrew Linnebur, Wellington; Dominic Bergkamp, Andale. Back—Austin Campbell, Clearwater; Kevin McCue, Wellington; Hunter Knoblauch, Andale.Central Kansas LeagueNorth DivisionFirst teamOffensePos. Name, school Ht. Wt. Yr.WR Holden Hendricks, Smoky ValleyWR Shaq Thiessen, HillsboroWR Evan Ollenburger, HillsboroL Weston Loder, Smoky ValleyL Nathan Unruh, HillsboroL Dylan Jirak, HillsboroL Jerry Black, HalsteadL Jed Dierkson, SterlingQB Tyler Proffitt, HillsboroRB Curtis Carlson, Smoky ValleyRB Tyrell Thiessen, HillsboroRB Jonah McKee, HalsteadK Jesse Brown, HillsboroP Austin Maxwell, SterlingSP Shaq Thiessen, HillsboroDefenseL Mark Klassen, Smoky ValleyL Nathan Unruh, HillsboroL Timothy Glassco, HalsteadL Jed Dierkson, SterlingLB Spencer Bird, Smoky ValleyLB Tanner Jones, HillsboroLB Austin Maxwell, SterlingLB Adrian Lange, LyonsDB Kyle Ryan, Smoky ValleyDB Evan Ollenburger, HillsboroDB Shaq Thiessen, HillsboroDB Riley Gaylon, SterlingHonorable mentionOffenseLine—Cody Hopkins, Smoky Valley; David Loucks, Halstead; Hunter Hewitt, Sterling. Running back—Cory Armendriaz, Halstead; Alex Thibault, Halstead. QB—Ethan Loder, Smoky Valley; Riley Gaylon, Sterling. Wide receiver—Luis Rascon, Lyons; Grady Kirkhart, Lyons.DefenseLine—Tanner Stallings, Sterling; Daniel Cline, Lyons. Linebacker—Tyrell Thiessen, Hillsboro; Lucas Sinclair, Hillsboro; Joseph Meyers, Halstead; Blake Beckett, Halstead. Back—Mason Weiss, Smoky Valley; Elijah McKee, Halstead; Ryan McClure, Lyons; Lucas Padilla, Lyons.South DivisionOffenseFirst teamPos. Name, schoolL Cade Hawver, NickersonL Jarod Gilmore, PrattL Taylor White, PrattL Austin Eikleberry, HavenL Bryan Medina, HesstonRB Ryan Shadler, HesstonRB Sean Rodriguez, NickersonRB Trea Regier, HavenQB Skylar Dean, PrattWR Chance Gehrer, HesstonWR Tyler Owens, NickersonWR Shawn Ramos, PrattK Drew Trollope, KingmanP Robbie Eggleston, PrattSP Trea Regier, HavenDefenseFirst teamL Austin Massey, KingmanL Austin Gates, PrattL Bryan Medina, HesstonL Isaac Ensz, HavenLB Ryan Boroughs, KingmanLB Tyler Owen, NickersonLB Jarod Gilmore, PrattLB Zach Hendrixson, HavenB Nick Meng, KingmanB Ryan Shadler, HesstonB Skylar Dean, PrattB Sean Rodriguez, NickersonHonorable mentionOffenseLine—Nate Haitt, Nickerson; Hagan Kaufman, Nickerson; Brett Forshee, Pratt; Justin Weve, Haven; Ryan Ybarra, Kingman; Nathan Wilson, Kingman; Austin Taylor, Kingman. Running back—Braxton Bangert, Kingman; Zach Anderson, Kingman; Isaac Warman, Nickerson; Anthony Cannata, Pratt; Austin Fritzemeier, Haven. QB—Wyatt McKinney, Hesston. Wide receiver—Jalen Karber, Nickerson; Jake Steverson, Nickerson. Kicker—Tim Hendrixson, Haven.DefenseLine—Chance Gehrer, Hesston; Shawn Davis, Hesston; Austin Godsberry, Nickerson; Robbie Eggleston, Pratt; Remington Fry, Nickerson. Linebacker—John Birch, Hesston; Merek Barber, Hesston. Back—Jalen Karber, Nickerson; Isaac Warman, Nickerson; Mitchell Baird, Pratt; Cody Crabtree, Haven.Central Plains LeagueOffenseFirst teamPos. Name, school Ht. Wt. Yr.TE Nick Schumacher, Garden Plain 6-3 205 Sr.WR Trevor Copenhaver, Chaparral 6-1 155 Sr.WR Chad Harbour-Nordahl, Cheney 5-9 165 Sr.WR Trey Williams, Independent 5-10 160 Sr.L Ryan Willms, Belle Plaine 5-11 235 Sr.L Clay Wilcox, Chaparral 6-2 305 Sr.L Gabe Schomacker, Cheney 6-4 285, Sr.L Derek Martin, Conway Springs 5-10 205 Sr.L Tyler Puetz, Garden Plain 6-0 245 Sr.QB Zack Duwe, Chaparral 5-11 160 Sr.RB Tanner Wood, Conway Springs 6-5 240 Sr.RB Denver Doyle, Garden Plain 6-1 205 Sr.RB Tyler Burns, Trinity Academy 5-11 200 So.K Levi Bond, Conway Springs 6-0 225 Sr.MVP: Tanner Wood, Conway SpringsDefenseFirst teamPos. Name, school Ht. Wt. Yr.L Clay Wilcox, Chaparral 62 303 Sr.L Gabe Schomacker, Cheney 6-4 285 Sr.L Clayton Hufford, Cheney 6-1 290 Sr.L Derek Martin, Conway Springs 5-10 205 Sr.L Tyler Puetz, Garden Plain 6-0 245 Sr.LB Tanner Wood, Conway Springs 6-5 240 Sr.LB Carl Leahy, Conway Springs 6-1 205 Sr.LB Denver Doyle, Garden Plain 6-0 205 Sr.LB Joe Bauer, Garden Plain 6-0 230 Sr.DB Chad Harbour-Nordhal, Cheney 5-9 165, Sr.DB Ryan Pauly, Conway Springs 6-0 150 Sr.DB Dylan Clark, Garden Plain 6-0 180 Sr.DB Trey Williams, Independent 5-10 160 Sr.P Nick Thimmesch, Garden Plain 6-3 295 Jr.MVP: Tanner Wood, Conway SpringsSecond teamOffenseTight end—J.J. Poulos, sr., Trinity Academy. Receiver — D.J. Green, sr., Trinity Academy; Shawn Nulik, so., Chaparral; Michael Panek, sr., Garden Plain; Major Weiss, sr., Chaparral. Line — Joe Bauer, sr., Garden Plain; Patrick Hurd, sr., Bluestem; Matt Medrano, sr., Independent; Grant Meyerhoff, sr., Trinity; Ethan Roth, jr., Conway Springs. Quarterback —Caleb Arnold, jr., Garden Plain. Running back — Brady Bodine, jr., Conway Springs; Drew Chadic, jr., Douglass; Dylan Clark, sr., Garden Plain; Brice Dean, sr., Independent; Tommy Hill, sr., Cheney; Cooper Price, jr., Cheney. Kicker—Ryan Miller, sr., Trinity Academy; Troy Puetz, so., Garden Plain.DefenseLine — Erik Hansen, jr., Trinity Academy; Patrick Hurd, sr., Bluestem; Travis Simon, sr., Garden Plain; Tyler Small, sr., Medicine Lodge; Ryan Willms, sr., Belle Plaine. Linebacker— Ethan Balestracci, jr., Garden Plain; Chase Curl, jr., Belle Plaine; Layne Higgins, sr., Cheney; Tommy Hill, sr., Cheney; Carter McCausland, jr., Independent. Defensive back — Tim Bugner, sr., Garden Plain; Miles Craig, sr., Cheney; DJ Green, sr., Trinity Academy; Shawn Nulik, so., Chaparral. Punter—Josh Muckenthaler, sr., Bluestem.Honorable mentionOffenseTight end — Kevin Jarvis, sr., Independent; Jackson Taylor, jr., Douglass; Travis Wood, so., Conway Springs. Receiver — Tim Bugner, sr., Garden Plain; Nathan Leibham, sr., Medicine Lodge; Adam Wolfe, jr., Bluestem. Line— Hunter Ackerman, sr., Douglass; Scott Angell, jr., Medicine Lodge; Thomas Berntsen, so., Conway Springs; Levi Bond, sr., Conway Springs; Sebastian Brown, sr., Belle Plaine; Connor Hicks, jr., Cheney; Josh Neises, sr., Conway Springs; Travis Simon, sr., Garden Plain; Tevin Walker, Chaparral; Tanner Wulf, sr., Cheney. Quarterback—Matt Jones, so., Trinity; Matt Loveland, sr., Independent. Kicker — Matt Loveland, sr., Independent; Justin Struble, sr., Chaparral.DefenseLine — Hunter Ackerman, sr., Douglass; Nick Broyles, sr., Douglass; Kevin Jarvis, sr., Independent; Austin Johnson, sr., Belle Plaine; Wyatt Lehner, jr., Garden Plain; Matt Medrano, sr., Independent; Josh Neises, sr., Conway Springs; Nick Thimmesch, jr., Garden Plain; Tanner Wulf, sr., Cheney. Linebacker—Lueke Anderson, sr., Independent; Brady Bodine, jr., Conway Springs; Conner Dickey, jr., Chaparral; Layne Dobler, sr., Trinity; Bret Elsen, jr., Bluestem; Lakin Leibst, sr., Medicine Lodge; Cooper Minnick, so., Bluestem. Defensive back—Chase Banister, jr., Douglass; Turner Bielman, sr., Cheney; Brice Dean, sr., Independent; Zack Duwe, sr., Chaparral; Dakota Finstad, jr., Conway Springs; Quay Hervey, sr., Belle Plaine; Austin Hoheisel, sr., Garden Plain; John Stiger, so., Bluestem; Caleb Throop, sr., Belle Plaine. Punter—Logan Bertholf, sr., Medicine Lodge; Cody Holthaus, jr., Douglass; Matt Loveland, sr., Independent; Ryan Miller, sr., Trinity.Heart of America LeagueOffenseFirst teamPos. Name, school Ht. Wt. Yr.WR Kaleb Whitehair, Ell-Saline 6-1 185 sr.WR Logan Thompson, Sedgwick 6-3 230 sr.TE Heath Thornhill, Bennington 6-3 165 jr.TE Ross Armstrong, Ell-Saline 6-1 180 sr.L Alex Ropp, Inman 6-4 181, sr.L Morgan Wheeler, Marion 6-2 230 jr.L Will Johnson, Remington 5-11 260L Ivan Wood, Sedgwick 5-8 220 sr.L Trey Tucker, Sedgwick 6-0 205 jr.L Zac Klaers, Hutch Trinity 5-11 210 sr.QB Zach Fief, Bennington 5-10 170 sr.RB Toby Omli, Ell-Saline 5-10 175 sr.RB Josh Miller, Inman 5-7 155 sr.RB Dalton Brandt, Sedgwick 5-9 180 jr.DefenseFirst teamPos. Name, school Ht. Wt. Yr.L Hunter Brooks, Ell-Saline 5-9 210 sr.L John Nordquist, Marion 6-0 198 jr.L Ivan Wood, Sedgwick 5-8 220 sr.L Christian Teufel, Sedgwick 5-9 190 jr.L Jerome Miller, Hutch Trinity 6-6- 260 jr.LB Justin Miller, Ell-Saline 5-11 180 jr.LB Spencer Fugitt, Marion 6-0 222 sr.Lb Dalton Brandt, Sedgwick 5-9 185 jr.LB Logan Thompson, Sedgwick 6-3 23- sr.B Zach Fief, Bennington 5-10 170 sr.B Lucas Bass, Ell-Saline 6-1 160 sr.B Tyler Cottam, Inman 5-11 154 jr.B James Jones, Marion 6-3 186 jr.B Drake Standefer, Sedgwick 5-8 145 sr.P Jared Winter, Ell-Saline 5-10 210 sr.K Grif Case, Marion 6-1 182 jr.R Tyler Cottam, Inman 5-11 154 jr.Second teamOffenseQB—Garrett Walker, Ell-Saline, sr.; Taylor Heidebrecht, Marion, jr. Running back—Brody Carroll, Marion, sr.; Kyle Regier, Remington, sr.; Nathan Eisenbarth, Hutch Trinity, sr.; Elias Jasso-Cardenas, Hutch Trinity, so. Wide receiver—Jacob Harper, Marion, sr. Tight end—Kyle Huxman, Moundridge, jr. Line—Logan Stegman, Bennington, jr.; Hunter Brooks, Ell-Saline, sr.; Evan Morrical, Ell-Saline, so.; Wade Moore, Inman, sr.; Josh Hermes, Hutch Trinity, sr.; Jerome Miller, Hutch Trinity, jr.DefenseLine—Jacob Arnold, Bennington, sr.; Evan Morrical, Ell-Saline, so.; Ross Armstrong, Ell-Saline, sr.; Alex Ropp, Inman, sr.; Garrett Higgins, Moundridge, jr.; Will Johnson, Remington, sr.; Terry Longbine, Sedgwick, jr. Linebacker—Jake Stewart, Bennington, sr.; Cody Seiler, Inman, sr.; Matt Castor, Moundridge, jr.; Kyle Regier, Remington, sr.; Joe Hale, Hutch Trinity, so. Back—Kaleb Whitehair, Ell-Saline, sr.; Dalyn Anderson, Sedgwick, sr. Punter—Dalyn Anderson, Sedgwick, sr. Kicker—Spencer Truman, Hutch Trinity, jr. Returns—Brody Carroll, Marion, sr.Honorable mentionRunning back—B.J. Glanton, Bennington, jr. Offensive line—Jon Corn, Inman, sr.; Isaac Baldwin, Marion, sr. Defensive line—Trevor Unruh, Canton-Galva, jr.; Dalton Rodriguez, Hutch Trinity, sr. Linebacker—Toby Omli, Ell-Saline, sr.; Daniel Ratzlaff, Moundridge, sr.; Eli Igo, Remington, jr.; Greer Chandler, Sedgwick, jr.South Central Border LeagueOffenseFirst teamPos. Name, School, Yr.B Austin Mettling, Central, sr.B Austin Showman, South Haven, sr.B Michael Propst, Udall, sr.B Gage Burkes, Oxford sr.B Lane Cully, South Haven sr.B Barret Simon, Flinthills, sr.E Alec Webster, Caldwell, sr.E Trae Gillespie, West Elk, sr.E Hunter Ray, South Haven, sr.L Colton Whaley, Caldwell, sr.L Zach Koppelman, Central, sr.L Jonnie Skinner, South Haven, sr.L Richie Goble, South Haven, jr.P Alex Jones, Oxford, sr.SP Nick Monjure, Elk Valley, sr.DefenseB Kasey Biddle, Central, sr.B Justin Harris, South Haven, sr.B Michael Hinnen, Flinthills, sr.LB Lane Cully, South Haven, sr.LB Austin Showman, South Haven, sr.LB Austin Mettling, Central, sr.LB Brett Magner, Central, sr.LB Hunter Kistler, Udall, so.L Colton Whaley, Caldwell, sr.L Bryant Lawson, Central, sr.L Austin Filtingberger, Sedan, sr.L Jonnie Skinner, South Haven, sr.K Paul Norenberg, Udall, jr.Honorable mentionDefensive back—Gary Palmer, Oxford, sr.; Hunter Gaddie, Argonia, sr. Linebacker—Garrett Thompson, Argonia, sr.; Tant Lee, Caldwell, sr.; Nick Kimple, Sedan, sr.; Nick Jacobs, West Elk, sr.; Colt Gordon, West Elk, jr; Jacody Bratcher, Cedar Vale-Dexter, So. Defensive line—Kaleb Dickerson, Argonia, sr.; Elijah Smith, West Elk, jr.; Tylor Kistler, Udall, jr. Kicker—Garrett Kennedy, Oxford, sr. Punter—Carson Jennings, West Elk, jr. Special teams—Daelyn Haskins, Oxford, so.