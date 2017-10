Other area football teams' top players, league predictions

Top players and record for additional teams from the Ark Valley-Chisholm Trail League, Central Plains League and other area teams. Joanna Chadwick predicts the order of finish for the City League, AV-CTL and CPL.

AV-CTL

Arkansas City

Player, Ht., Wt., Pos., Yr.

Justin Spencer, 5-11, 190, RB, Sr.

Tyler Dorsey, 6-3, 250, OL, Sr.

Keegan Murphy, 5-11, 180, SS, Sr.

Clayton Swanson, 5-9, 200, LB, Jr.

Coach: Jon Wiemers, first season. 2010: 2-7

Buhler

Tanner Fisher, 5-9, 185, RB, Sr.

Chandler Shantz, 6-3, 180, QB, Jr.

JP Lohrentz, 6-3, 170, WR, Sr.

Jake Kern, 5-10, 160, DB, Sr.

Coach: Steve Warner, sixth season. 2010: 12-1

Hutchinson

Ja'Mon Cotton, 5-6, 165, RB, Sr.

Trevor Turner, 5-9, 170, QB, Jr.

Jess Westmoreland, 6-1, 270, Sr., OL,

Austin Ketchum, 5-11, 220, Sr., DL,

Coach: Randy Dreiling, 15th season. 2010: 11-2

McPherson

Tyler Matthews, 6-3, 200, QB, Sr.

Jordan Hart, 6-1, 175, WR, Sr.

Logan Williams, 6-2, 210, LB, Sr.

Marcus Houghton, 6-1, 170, WR, Jr.

Coach: Tom Young, sixth season. 2010: 9-2

Salina Central

Charles Scott, 6-0, 305, OL, Sr.

Alex Furst, 5-10, 215, OL, Sr.

Mark Vaughn, 6-1, 200, LB, Jr.

Kade True, 6-2, 205, LB, Jr.

Coach: Michael Hall, sixth season. 2010: 6-4

Salina South

Cody Busby, 5-6, 200, RB, Jr.

Christian Linenberger, 6-2, 195, QB, Jr.

Brady Munsch, 6-1, 200, LB, Sr.

Derek Baxa, 6-2, 220, DE, Sr.

Coach: Sam Sellers, third season. 2010: 3-6

Wellington

Taylan Ybarra, 6-3, 225, RB, Sr.

Connor Vaughn, 6-4, 220, OL, Sr.

Bryar Moore, 6-2, 200, LB, Sr.

Ryan Jenkins, 6-4, 185, QB, Sr.

Coach: Dylan Schmidt, first season. 2010: 2-8

Winfield

Tyler Crandall, 6-1, 145, WR, Sr.

Marty Hawkins, 5-10, 190, LB, Sr.

Tito Tellez, 5-5, 155, DB, Sr.

Jakob Brown, 5-10, 185, LB, Sr.

Coach: Justin Price, fifth season. 2010: 4-5

CENTRAL PLAINS

Note: Previews for Garden Plain, Trinity Academy and Wichita Independent appeared in Saturday’s Eagle and can be found at VarsityKansas.com.

Belle Plaine

Player, Ht., Wt., Pos., Yr.

Dakota Richardson, 5-11, 175, RB-LB, Sr.

Greg Moore, 6-0, 155, WR-DB, Sr.

Ryan Willms, 5-11, 215, OL-DL, Jr.

Eric Martin , 5-10, 170, RB-LB, Sr.

Coach: Brian Seba, second season. 2010: 2-7

Bluestem

Cade Minnick, 6-0, 185, WR-DB, Sr.

Blake Bolander, 5-10, 165, QB-DB, Sr.

Augie Schmidt , 5-10, 220, OL-LB, Sr.

John Moore, 6-3, 245, OL-DL, Sr.

Coach: Kyle Wallis, first season., 2010: 0-9

Chaparral

Zack Duwe, 5-10, 145, QB-DB, Jr.

Conner Dickey , 6-0, 235, RB-LB, So.

Justin Fagan, 5-9, 140, WR-DB, Sr.

Jeremy Gaug, 6-0, 255, OL-DL, Jr.

Coach: Justin Burke, second season. 2010: 7-3

Conway Springs

Brian Doffing, 5-11, 195, RB-LB, Sr.

Matt Seiwert, 6-3, 250, FB-LB, Sr.

Kyle Hill, 6-3, 225, TE-DE, Sr.

Tanner Wood, 6-5, 235, QB-LB, Jr.

Coach: Matt Biehler, third season. 2010: 13-1

Douglass

Kyle Troxler, 6-2, 185, QB-DB, Sr.

Jesse Cramer, 5-8, 160, RB-LB, Sr.

Mika Kaylor, 5-10, 275, OL, Sr.

Tyler Beauchamp, 6-2, 175, TE-DL, Sr.

Coach: Jeffrey Ast, second season. 2010: 1-8

Medicine Lodge

Bryan Hellman, 6-5, 200, QB-DB, Sr.

Jake Beecher, 5-10, 210, RB-DB, Sr.

Kelvin Shinliver, 6-0, 220, TE-LB, Sr.

Sheldon Hart, 5-10, 165, RB-LB, Sr.

Coach: Faron Kraft, first season. 2010: 3-6

OTHER AREA TEAMS

Argonia

Player, Ht., Wt., Pos., Yr.

Ben Peetom, 6-1, 210, RB-LB, Sr.

Hunter Gaddie, 5-9, 165, RB-DB, Jr.

Matt Fitch, 5-9, 165, RB-DB, Sr.

Shawn Lovelace, 6-1, 160, TE, Sr.

Coach: Luke Greenwood, second season. , 2010: 6-3

Attica

John Orr, 5-9, 165, OL-DL, Sr.

Jack Deviney, 5-9, 155, TE-DL, So.

Vince Ramirez, 5-11, 165, RB-LB, Jr.

Tyler Nemechek, 5-8, 240, OL-DL, Jr.

Coach: Lance Vandeveer, fifth season. , 2010: 1-8

Burrton

Brady Fernandez, 5-10, 210, OL-DL, Sr.

Jaxson Pohlman, 5-9, 140, QB-DB, Sr.

Andre Byrd, 5-9, 248, OL-DL, Sr.

Austin Baldridge, 5-9, 158, RB-LB, Sr.

Coach: Tyler Hoopes, first season. , 2010: 1-8

Caldwell

Nick Nispel, 6-2, 260, OL, Sr.

Derrick Kendrick, 5-8, 160, RB, Sr.

Jahue Arnett, 6-1, 185, DL-LB, Jr.

Coltin Whaley, 5-10, 185, LB, Jr.

Coach: Sean Blosser, first season. , 2010: 9-2

Canton-Galva

Nick Vogts, 5-7, 150, QB, Sr.

Kolby Moddelmogg, 5-10, 200, C, Sr.

Cody Peavy, 5-11, 205, LB, Sr.

Coach: Darrin Fisher, second season. , 2010: 1-8

Cedar Vale-Dexter

Brett Champlin, 6-5, 190, QB, Sr.

Trey Swain, 6-0, 220, TE, Sr.

Devon Arnes, 5-10, 150, RB, Jr.

Colt Rose , 5-10, 180, LB, Jr.

Coach: Mike Wilmott, third season. , 2010: 6-4

Central-Burden

John White, 6-0, 180, WR-LB, Sr.

Ky Biddle, 5-9, 160, WR-DB, Sr.

Bo Savage, 6-2, 185, QB-DB, Sr.

Brett Magner, 5-9, 175, LB, Jr.

Coach: Jeff Savage, third season. , 2010: 7-4

Centre

Shane Methvin, 5-9, 150, RB-DB, Sr.

Trevor Hageberg, 6-3, 225, OL-DL, Sr.

Kordell Harding, 6-0, 175, TE-DL, Sr.

Coach: Kelly Steiner, sixth season. , 2010: 10-1

Cunningham

Hunter Hope , 5-8, 155, RB-LB, Sr.

Jordan Schaller, 6-2, 175, WR-LB, Jr.

Nick Huhman, 5-9, 160, QB-DB, Jr.

Coach: Lance McGuire, sixth season. , 2010: 4-4

Eureka

Tyler Lowe, 6-0, 200, OL-LB, Sr.

Patrick Davis, 5-11, 215, OL-DL, Sr.

Kegan Fisher, 5-10, 150, WR, Sr.

Tyler Kuhn, 5-10, 165, DB, Sr.

Coach: Austin Wuthrich, third season. , 2010: 5-5

Fairfield

Hunter Basye, 6-1, 200, TE-DE, Sr.

Ryan Avewy, 5-9, 150, QB, So.

Wayne Schoenecker, 5-9, 160, RB-LB, So.

DJ Serviss, 6-1, 230, OL-DL, Jr.

Coach: Chuck Bisbee, third season. , 2010: 2-7

Goessel

Joe Campbell, 5-10, 185, OL-DL, Sr.

Drake Sterk , 6-0, 170, OL-LB, Sr.

Trey Schmidt , 6-0, 165, QB-DB, Jr.

Alex Schmidt, 6-2, 265, OL-DL, Jr.

Coach: Tyler Schroeder, first season. , 2010: 3-6

Halstead

Karsen Garnett , 5-11, 225, OL-LB, Sr.

Tucker Kaufman , 6-2, 200, OL-LB, Sr.

Alex Thibault, 5-3, 150, RB-DB, Jr.

Tyler Henning, 5-6, 200, OL-DL, Sr.

Coach: Marc Svaty, fifth season., 2010: 6-3

Haven

Trae Regier, 5-10, 170, RB, Jr.

Zach Hendrickson, 5-8 , 180 , RB, Jr.

Dylan Miller, 5-10 , 175, QB, Sr.

Caden Ford, 6-1 , 205, OL-DL, Sr.

Coach: Mike Self, first season. , 2010: 1-8

Hesston

Kyle Perry, 5-9, 180, RB-DB, Sr.

Eyan Roth, 6-2, 175, WR-DB, Sr.

Cody Lowery, 5-6, 170, LB, Sr.

Trevor Pauls, 5-10, 160, QB, Sr.

Coach: Marc Marinelli, second season., 2010: 8-3

Hillsboro

Luke Moore, 5-8, 170, QB-LB, Sr.

Shaq Thiessen, 6-0, 150, WR-DB, Sr.

Derek Kelsey, 6-0, 175, WR-DB, Sr.

Tyrell Thiessen, 5-11, 265, FB-LB, Jr.

Coach: Max Heinrichs, third season. , 2010: 5-5

Hutchinson Central Christian

Jacob Blessing, 5-10, 160, QB, So.

Josh Nichols, 5-11, 220, FB, Jr.

Trey Heneha, 6-0, 175, TE, So.

Adam Tesch, 5-10, 165, C, Jr.

Coach: Jay Walter, sixth season., 2010: 0-8

Hutchinson Trinity

Holden Thielen, 6-1, 180, QB, Sr.

Austin Ren, 5-11, 175, RB, Sr.

Joe Shrock, 6-3, 220, OL-DL, Sr.

Dalton Rodriguez, 6-1, 235, LB, Jr.

Coach: Sean Racette, fourth season. , 2010: 10-2

Inman

Camien Parsons , 6-2, 250, OL-LB, Sr.

Lance Schroeder, 6-0, 190, WR-LB, Sr.

Alex Ropp, 6-4, 275, OL-DL , Jr.

Zack Ryan, 6-1, 200, OL-DL, Jr.

Coach: Matt Harris, fourth season. , 2010: 4-5

Kingman

Mikabe Erdman, 6-2, 190, QB-DB, Sr.

Will Cousins, 5-10, 225, OL-DL, Sr.

Skyler Goyen, 5-7, 200, OL-DL, Sr.

Bryan Suenram, 6-2, 185, RB-DB, Sr.

Coach: Curtis Albin, first season. , 2010: 2-7

Madison

Collin Kile, 6-2, 190, QB, Sr.

Kole Schankie, 6-1, 190, RB-DB, Sr.

Bubba Smith, 6-2, 215, TE-LB, Sr.

Damian Gutierrez , 5-10, 215, OL-DL, Sr.

Coach: Fred McClain, 14th season. , 2010: 13-0

Marion

Cole Lewman, 6-0, 150, QB-LB, Sr.

Colten Johnson, 5-9, 175, RB-LB, Sr.

Mikael Antoszyk, 5-4, 140, WR-DB, Sr.

Dakin Ledford, 6-2, 220, TE-DL, Jr.

Coach: Grant Thierolf, 24th season. , 2010: 5-4

Moundridge

Trey Unrau, 5-11, 180, RB-DB, Sr.

Cooper Wedel, 5-11, 175, QB-LB, Sr.

Todd Beyer, 5-11, 190, OL-DL, Sr.

Dusty Voth, 5-10, 180, OL-LB, Sr.

Coach: Courtney Moddelmog, third season., 2010: 3-7

Nickerson

Isaac Warman , 5-11, 170, RB, Jr.

Justin Engelland , 6-0, 165, DB, Sr.

Hunter Theissen, 6-0, 185, LB, Sr.

Tyler Owen, 6-0, 180, WR, Jr.

Coach: Max Heinlein, sixth season. , 2010: 6-3

Norwich

Jake VanGeison , 6-1, 200, QB-LB, Sr.

Will Vulgamore, 5-9, 165, OL-LB, Sr.

Harrison Magruder, 6-2, 200, WR-DL, Sr.

Brandon DePriest, 6-0, 175, WR-DB, Jr.

Coach: Lucas Schroeder, first season. , 2010: 2-7

Oxford

Alex White, 5-9, 180 , RB, Sr.

Garret Kennedy , 6-3, 290, OL, Jr.

Gage Burkes, 6-3, 180, QB, Jr.

Gary Palmer, 5-11, 165, TE, Jr.

Coach: Shawn Burkes, sixth season. , 2010: 1-8

Peabody-Burns

Brody Kyle, 6-3, 190, TE-DE, Sr.

Brent Jones, 6-2, 185, OL-DE, Sr.

Hunter Pickens, 6-0 , 170, QB-LB, Jr.

Austin Savage, 5-11, 170, RB-LB, Jr.

Coach: David Pickens, seventh season., 2010: 6-4

Pratt

BJ Dean, 6-0, 185, QB, Sr.

Dylan Besser, 5-10, 170, WR, Sr.

Pason Maydew, 6-4, 200, WR, Sr.

Kasey Crump, 6-0, 195, OL-DL, Sr.

Coach: Forrest Mazey, first season. , 2010: 5-5

Pratt Skyline

Brennan Stotts, 5-9, 160, RB-DB, Sr.

Jake Harts, 5-9, 220, OL-DL, Sr.

Easton Brugardt, 6-4, 215, OL-DL, Sr.

Brandon Baird, 5-9, 190, RB-LB, Jr.

Coach: Jon Novotny, fifth season. , 2010: 5-4

Pretty Prairie

Tanner Cooper , 5-10 , 175 , RB-DB , Sr.

Jared McMillian , 5-10 , 190 , OL-DL, Sr.

Kyle Danahy , 5-11 , 210 , FB-LB, Sr.

Tyler Gehring , 5-8 , 200 , OL-DL , Sr.

Coach: C.T. Young, 10th season. , 2010: 10-1

Remington

Kyle Regier, 6-1, 175, WR-LB, Jr.

Corbin Mitchell, 6-1, 200, OL-DL, Sr.

Luke Igo, 5-9, 165, RB-DL, Sr.

Caleb Cherryholmes, 5-10, 170, QB-LB, Jr.

Coach: Chris Lawler, eighth season. , 2010: 7-3

Sedgwick

Trent Stucky, 6-0, 180, QB-DB, Sr.

Elliot Money, 5-6, 150, WR-DB, Sr.

Dalton Gulick , 5-11, 185, WR-DB, Sr.

Logan Thompson, 6-2, 220, OL-LB, Jr.

Coach: Jeff Werner, sixth season. , 2010: 6-3

Smoky Valley

Nick Deterding , 6-0, 165, QB-DB, Sr.

Greyson Pihl, 6-0, 165, RB-DB, Sr. ,

Zeb O’Loughlin , 6-0, 215, OL-DL, Sr.

Tyler Base, 6-0, 195, DL, Sr.

Coach: Chris Hattabaugh, third season. , 2010: 2-7

South Barber

Blake Wagenbach, 5-8, 180, RB-LB, Sr.

Luke Yearout, 6-5, 210, TE-DL, Sr.

Micah Polson, 6-1, 210, QB-LB, Sr.

David Drake , 5-11, 170, OL-LB, Sr.

Coach: James Johnston, 24th season. , 2010: 7-2

Sunrise Academy

Preston Atherton, 5-11, 165, WR, Sr.

Bo Westerfield, 6-2, 170, WR, Sr.

Beau Wehcamp, 5-8, 170, LB, Sr.

Nathaniel Casey, 6-3, 195, LB, Sr.

Coach: Trey Hall, fifth season. , 2010: 7-3

Udall

Colton Witte, 5-9, 170, RB-DE, Sr.

Michael Propst, 6-3, 185, QB, Jr.

Dylan Messer, 5-9, 210, FB, Sr.

Deshon Stiner, 5-9, 150, DE, Jr.

Coach: Wyatt Williams, fifth season., 2010: 3-6

Word of Life

Brendon Barrientos, 6-0, 170, QB, Sr.

Jack Gunzelman, 6-0, 250, LB, Sr.

Ben Herling, 5-8, 180, OL-DL, So.

Tydus Gwess , 6-3, 175, WR, Sr.

Coach: David Simmons, second season. , 2010: 2-7

LEAGUE-BY-LEAGUE PREDICTIONS

City League

1. Heights

2. Northwest

3. Carroll

4. East

5. Kapaun

6. West

7. Southeast

8. South

9. North

Ark Valley-Chisholm Trail

Division I

1. Hutchinson

2. Salina South

3. Salina Central

4. Derby

5. Newton

6. Maize

7. Campus

Division II

1. McPherson

2. Goddard

3. Andover Central

4. Andover

5. Arkansas City

6. Valley Center

Division III

1. Buhler

2. Rose Hill

3. Winfield

4. Mulvane

5. Augusta

6. El Dorado

Division IV

1. Collegiate

2. Andale

3. Maize South

4. Clearwater

5. Wellington

6. Circle

Central Plains League

1. Conway Springs

2. Garden Plain

3. Trinity Academy

4. Cheney

5. Chaparral

6. Medicine Lodge

7. Independent

8. Belle Plaine

9. Bluestem

10. Douglass