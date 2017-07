2012-13 All-League basketball girls teams

By Joanna Chadwick

The 2012-13 All-Metro girls basketball team will be in Thursday’s Wichita Eagle and on VarsityKansas.com. All the area All-League teams will run then, too.

Here’s what I have so far. I’ll add as I get more.

All-League girls basketballCity LeagueFirst teamSam Bachrodt, Kapaun;5-9;So.Jharian Bowen, Heights;5-10;Sr.Kendrian Elliott, South;6-2;Fr.Relina Johnson, East;5-8;Sr.Katie Palmer, Heights;5-8;Sr.Kirea Rogers, South;6-0;So.Coaches of the year: Marvin Estes, Kapaun; Antwain Scales, SouthSecond teamCheyenne Bullock, Southeast;6-2;Sr.Jordyn Miller, Carroll;6-0;Jr.Sydney Kuhn, Kapaun;6-2;Jr.Shelby Lopez, Carroll;5-11;So.Jada Lynch, Heights;5-9;Sr.Tori Spann, East;5-7;Sr.Honorable mentionAlex Arline, so., Southeast; Raven Baldwin, sr., East; Aliyah Bernard, so., North; Jamisha Bonner, sr., West; Calea Carr, jr., Northwest; Shayla Cotman, sr., Northwest; Katie Cramer, fr., Northwest; McKayla Crawford, sr., Heights; Kayla Demel, sr., Carroll; Jayden Dennis, sr., North; Patriece Dodson, so., South; Eledria Franklin, jr., South; Grace Hagan, so., Kapaun; Cassidy Harbert, sr., Northwest; Makayla Harding, sr., Heights; Hunter Hogan, jr., Carroll; Kaylie Ines, jr., East; Kimirra Lee, jr., East; Hannah Lienhard, sr., Kapaun; Ericka Mattingly, fr., South; Molly McAuliffe, sr., Kapaun; Aujanae McCoy, sr., West; Madison Northcutt, jr., North; Maddie Oxler, sr., Carroll; Cassie Pauls, so., Northwest; Kiersten Parks, jr., Heights; Mariah Plowden, sr., Southeast; Jurnee Reid, sr., Heights; Hannah Schauf, sr., Carroll; Rhiannon Taylor, sr., Northwest; Odyssey Trussel, sr., Heights; Eileen Vlamis, sr., East.Ark Valley-Chisholm Trail LeagueDivision IFirst teamAlyxis Bowens, Derby;Sr.Megan Holloway, Salina South;Sr.Abbie Lehman, Newton;Paige Lungwitz, Maize;Sr.Shaelyn Martin, Salina Central;Jr.Keiryn Swenson, Maize;So.MVP: Paige Lungwitz, MaizeCoach: Jerrod Handy, MaizeSecond teamMadi Greenwood, Derby;Jr.Daley Handy, Maize;So.Emily Hiebert, Newton; Sr.Kelsi Langley, Newton; Sr.Hayley Leeper, Campus;So.Janai Mitchell, Salina South;Sr.Emily Wood, Salina Central;Jr.Honorable mentionChandler Benway, jr., Derby; Brianna Bosley, jr., Campus; Brayden Byrd, jr., Maize; Hannah Carlgren, jr., Newton; Cassidy Cook, sr., Salina South; Shayla DeGarmo, so., Hutchinson; Emilee Holloway, so., Salina South; McKinna Kraus, jr., Hutchinson; Hailey Mayfield, jr., Salina Central.Division IIFirst teamJaylyn Agnew, Andover;So.Brynn Minor, Eisenhower; So.Sklyer Snodgrass, Andover Central;Jr.Evan Stamp, Andover Central;Sr.Mariah Suchan, Maize South;Jr.Sydney Tilson, Andover;Sr.MVP: Jaylyn Agnew, AndoverCoach: Max Hamblin, AndoverSecond teamKaley Hallmark, Andover;So.Kilah Hoenscheidt, Eisenhower;Jr.Meg Huelskamp, Andover Central;Sr.Kaitlyn Potter, Arkansas City; Fr.Madison Wedekind, Valley Center;Sr.Meagan Williams, Valley Center;Sr.Honorable MentionKatelyn Day, so., Andover; Emily King, so., Eisenhower; Katie Kretchmar, jr., Andover Central; Justyce Perez, sr., Andover Central; McKenna Poynter, jr., Maize South; Samantha Schwab, fr., Goddard; Lexi Tilson, fr., Andover.Division IIIDivision IVCentral Plains LeagueFirst teamChelsea Ebenkamp, Conway Springs;Sr.Sara Echelberry, Conway Springs;So.Cassidy Haukap, Garden Plain;Sr.Alli Heimerman, Garden Plain;Sr.Kristin Miller, Trinity Academy;Jr.Shiloh Miller, Trinity Academy;So.Second teamCadence Bourne, Garden Plain;Sr.Taylor Denney, Cheney;So.Noelle Dooley, Garden Plain;So.Zoey Green, Douglass;Sr.Haley McKee, Chaparral;Sr.Sarah Wright, Douglass;Sr.Honorable mentionKali Ast, jr., Belle Plaine; Danielle Balzer, sr., Belle Plaine; Lizzie Costello, jr., Garden Plain; Alise Coccetella, so., Independent; Whitney Guetersloh, so., Trinity Academy; Kelli Henderson, sr., Trinity Academy; Taylor Mathes, sr., Chaparral; Brittney May, sr., Conway Springs; Taylor Needham, jr., Cheney; Bayley Nispel, jr., Douglass; Brandee Oliver, sr., Bluestem; Addie Roe, sr., Medicine Lodge; Tina Schrage, so., Independent; Alyssa Smith, sr., Conway Springs; Cassidy Stimpert, sr., Medicine Lodge.

Central Kansas LeagueFirst teamKylah Comley, Sterling;Fr.Haley Davis, Haven;Sr.Addie Lackey, Hillsboro;Jr.Tena Loewen, Hillsboro;Sr.Brenna McClure, Lyons;So.Caylee Richardson, Hesston;So.Ashley Rogers, Haven;Sr.Second teamDanae Bina, Hillsboro;Jr.Dani Dowell, Sterling;Sr.Payton Hoeme, Pratt;Sr.Jenson Maydew, Pratt;Jr.Aubree Nuest, Sterling;Jr.Cami Richardson, Hesston;Fr.Ashley Weaver, Hesston;Sr.Honorable mentionMadison Bangert, jr., Kingman; Sydney Beat, jr., Halstead; Andi Dowell, so., Sterling; Aubrey Hollinger, jr., Lyons; Ali Jost, jr., Hesston; Lydia Lambert, sr., Sterling; Alexis Lasater, so., Lyons; Hannah McBride, jr., Smoky Valley; Maci Schlehuber, sr., Hillsboro; Sada Smith, so., Kingman Samantha Stallbaumer, so., Haven; Marissa Stewart, jr., Nickerson; Paige Stewart, jr., Nickerson; Whitney Tilley, sr., Pratt; Kelsey Unruh, so., Hesston.Heart of AmericaFirst teamKaitlynn Goalden, Inman;5-7;Jr.Brooke Holloway, Moundridge;5-9;Jr.Xannie Quiring, Berean Academy;5-6;Sr.Brooke Racette, Hutchinson Trinity;5-6;So.Kylee Schunn, Remington;5-8;Jr.MacKenzie Suderman, Moundridge;5-9;Jr.Darriane Wikoff, Ell-Saline;5-9;Sr.Second teamAudrey Bebermeyer, Sedgwick;5-9;So.Aubreale Favors, Bennington;5-4;Sr.AnnaBelle Little, Sedgwick;5-11;Sr.Michelle Schrag, Moundridge;5-7;So.Erika Smith, Canton-Galva;5-6;Jr.Kristyn Wedel, Remington;6-0;So.Aubrey Wilson, Ell-Saline;6-0;Jr.Honorable mentionBrittany Clancy, sr., Ell-Saline; Katey Ehrlich, jr,. Marion; Cassidy Enns, fr., Canton-Galva; Mariah Hammersmith, fr., Hutchinson Trinity; Kayla Mesh, so., Hutchinson Trinity; Carrie Unruh, jr., Berean Academy; Madison Watson, jr., Hutchinson Trinity; Naomi Williams, fr., Inman.