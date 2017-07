2012-13 All-League boys basketball

By Joanna Chadwick

All-Metro and All-League teams will run in Friday’s Wichita Eagle and at VarsityKansas.com. This is what I have so far, I’ll update as I get it.

Write z_messageWrite factboxWrite mm_headWrite headWrite head_deckWrite bylineWrite bodyAll-league basketballCity LeagueFirst teamZach Beard, North;5-10;Jr.Ealy Bell, Heights;6-3;Jr.Conner Frankamp, North;6-1;Sr.EJ Garnes, Southeast;5-9;Jr.Braden Hullings, Kapaun;5-11;Sr.Christian Smith, Carroll;6-1;Sr.Coach of the year: Gary Squires, NorthSecond teamLogan Bullinger, Carroll;6-6;Sr.Samajae Jones, East;6-0;So.Jordan Kelly, West;6-1;Sr.Jeremy Lickteig, Kapaun;6-6;Sr.JJ Normore, East;6-5;Sr.De'Shawn Terrell, East;5-8;Sr.Honorable mentionDamien Akao, sr., Kapaun; Kennedy Bates, sr., West; Toby Baxter, sr., Kapaun; Sean Bernard, jr., North; John Bogle, jr., North; Anfernee Boykins, sr., West; Atir Cherne, so., Kapaun; Nick Griffin, sr., East; Jerrick Harding, fr., Southeast; Shelby Harris, jr., South; Semaj Hervey, so., Heights; Jordan Hester, sr., East; Brent Johnston, jr., Northwest; Austin Larkin, sr., Carroll; Eric Lolar, sr., Northwest; Octevious Loudermilk, jr., Southeast; Omar Martin, sr., South; Traevon McGairty, jr., East; Jordan Moore, jr., South; Jordan Murdock, jr., Southeast; Luke Nespor, sr., East; Abdoulie Njai, sr., West; Reagan Oyugi, so., Southeast; Chris Reed, sr., Heights; Jordan Wilbeck, jr., Heights; Nick Williams, so., Northwest; Tarius Williams, jr., North.Ark Valley-Chisholm Trail LeagueDivision IFirst teamTreyton Hines, Salina Central;Jr.Tavon Morrow, Maize;Sr.Josiah Ray, Derby;Sr.Taylor Schieber, Derby;Sr.Justin Stonebraker, Salina South;Jr.Trevor Turner, Hutchinson;Sr.MVP: Taylor Schieber, DerbyCoach: Brett Flory, DerbySecond teamTyler Chambers, Derby;Sr.Max Kuhn, Salina Central;Jr.Connor Lungwitz, Maize;So.Mark Vaughn, Salina Central;Sr.Grant Walker, Newton;Sr.Braydon Wells, Hutchinson;Jr.Honorable mentionJustin Bengtson, sr., Salina Central; James Conley, so., Derby; Joe Dower, sr., .Hutchinson; Gunar Drinnen, jr., Newton; Jeremy Dunham, jr., Derby; Tanner Higgins, sr., Hutchinson; Jordan McNelly, so., Salina Central; Zach Nachbar, jr., Salina South; Conner Ryan, sr., Salina South; Marcus Saucedo, sr., .Campus; Aaron Shaw, jr., Maize; Austin Vaden, sr., Campus.Division IIFirst teamDallas Bruner, Andover;Sr.Brady Carter, Andover;Sr.Adam DeKoning, Andover;Jr.Trevon Evans, Eisenhower;Jr.Matt Morris, Eisenhower;Jr.Zach Winter, Andover Central;Sr.MVP: Trevon Evans, EisenhowerCoach: Steve Blue, EisenhowerSecond teamKavin Harris, Arkansas City;Sr.Cameron Hurley, Andover Central;Sr.Kade Kordonowy, Maize South;So.Collin Nevil, Goddard;Sr.Brennan Stemple, Eisenhower;Jr.Braden Tormey, Valley Center;Sr.Honorable mentionMasen Allen, sr., Eisenhower; Brett Barney, jr., Maize South; Austin Chippeaux, jr., Goddard; Blake Crager, so., Valley Center; Kolten Holinde, sr., .Andover Central; Tyler Kvasnicka, sr., Andover; Darraja Parnell, fr., Andover Central; Matt Postlewait, sr., Arkansas City; Garrett Reeves, sr., Valley Centerl; Payten Ricks, fr., Maize South; Tucker Vang, jr., Goddard; Jarrett Whitcomb, sr., Andover Central.Division IIIDivision IVCentral Plains LeagueCentral Kansas LeagueFirst teamSkylar Dean, Pratt;Sr.Luke Johnson, Haven;Sr.Austin Maxwell, Sterling;Sr.Wyatt McKinney, Hesston;Jr.Grant Raleigh, Hesston;So.Anthony Santiago, Halstead;Jr.Brett Weinbrenner, Hillsboro;Jr.Second teamJed Beachy, Haven;Sr.Ryan McClure, Lyons;Jr.Andy Osner, Smoky Valley;Sr.Mitchell Packard, Kingman;Jr.Ryan Schadler, Hesston;Jr.Shaq Thiessen, Hillsboro;Sr.Matthew Vincent, Lyons;Jr.Honorable mentionTyler Albright, sr., Kingman; Blake Bohling, sr., Halstead; Kirk Engelland, sr., Sterling; Harry Faber, sr., Hillsboro; Chase Hageman, sr., Pratt; Briton Hawk, sr., Smoky Valley; Holden Hendricks, sr., Smoky Valley; Tim Hendrixson, so., Haven; Devan Herb, jr., Halstead; Jake Jaderston, sr., Sterling; Grady Kirkhart, so., Lyons; Tyler McCartney, so., Hesston; Ryan O'Toole, sr., Nickerson; Josh Wiebe, sr., Hillsboro;