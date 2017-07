2011-12 area all-league basketball teams

Boys

City League

Perry Ellis, sr., Heights

Conner Frankamp, jr., North

Jalen Love, sr., East

Terrence Moore, sr., Heights

Craig Nicholson, sr., Northwest

Diallo Wesley, sr., South

Second Team

Jordan Bieberle, sr., Carroll

Spenser Gales, sr., Northwest

Nathan Jackson, sr., East

Michael Martin, sr., Kapaun

Gavin Thurman, sr., Heights

D’Avonte Garland, sr., Southeast

Honorable Mention

Toby Baxter, jr., Kapaun; Ealy Bell, so., Heights; Sean Bernard, so., North; Logan Bullinger, jr., Carroll; Dauntae Carter, sr., Northwest; Nick Cook, sr., Kapaun; Devonte Davis, sr., South; Larry Dennis, jr., East; EJ Garnes, so., Southeast; Kevin Gunter, sr., Southeast; Donshea Henderson, sr., Southeast; Alex Keiswetter, sr., South; Jordan Kinder, sr., North; Jeremy Lickteig, jr., Kapaun; Robert Lovell, sr., South; Gabe Lynch, sr., Heights; Omar Martin, jr., South; Kendrick Miller, sr., Northwest; Brandon Newell, sr., Carroll; Keegan Oyugi, sr., Southeast; Tanner Palmore, sr., Carroll; Christian Smith, jr., Carroll; Deshawn Terrell, jr., East; Tyree Tuggle, sr., Northwest; Daylin Thomas, sr,. West; Tarius Williams, so., North; Jeremy Wilson, sr., West.

Ark Valley-Chisholm Trail League

Jenson Kinglsey, sr., Newton

Kyle McQuaige, sr., Salina Central

Josiah Ray, jr., Derby

Conner Ryan, jr., Salina South

Kyler Steadman, sr., Derby

JC Sturgeon, sr., Maize

Second Team

Tyler Chambers, jr., Derby

Tanner Higgins, jr., Hutchinson

Lucas Munds, sr., Hutchinson

Jerome Roehm, sr., Hutchinson

Austin Vaden, jr., Campus

Mark Vaughn, jr., Salina Central

Honorable Mention

Ronald Boyd, sr., Hutchinson; Justin Davis, sr., Salina South; Garrett Dinsmore, sr., Derby; Treyton Hines, so., Salina Central; Ryan McBroom, sr., Maize; Ethan Mitchell, so., Salina South; Taylor Schieber, jr., Derby; Jordan Sparks, jr., Campus; Justin Stonebraker, so., Salina South.

Zach Bush, sr., Goddard Eisenhower

Cody Cape, sr., McPherson

Jordan Hart, sr., McPherson

Jorden Kaufman, sr., Andover Central

Cole Kretchmar, sr., Andover Central

Robert Peare, sr., Andover

Second Team

Zach Brown, so., Valley Center

Trevon Evans, so., Goddard Eisenhower

Matt Morris, so., Goddard Eisenhower

Joe Patrick, sr., Andover

Alex Shoemaker, sr., Goddard

Zach Winter, jr., Andover Central

Honorable Mention

Trayte Boswell, sr., Andover; David Boxman, sr., Arkansas City; Ashton Briggs, sr., Goddard Eisenhower; Matt Clements, sr., Andover Central; Britt Hansen, sr., Goddard; Taylor Lock, sr., Andover Central; Chase Miller, sr., McPherson; Travell Robinson, sr., McPherson.

Alex Clausing, sr., Augusta

Brandon Givens, sr., Buhler

Travis House, so., El Dorado

JP Lohrentz, sr., Buhler

Brandt Patterson, sr., Augusta

Ty Redington, jr., Mulvane

Second Team

Quinton Allen, sr., Buhler

Sean Brandenburg, so., Augusta

Landon Fox, jr., Winfield

Logan Mays, so., Winfield

Nolan Smith, jr., Mulvane

Trevor Torgerson, sr., Buhler

Luke Willson, sr., Rose Hill

Honorable Mention

Kyle Anderson, sr., Rose Hill; Caleb Braddy, sr., Rose Hill; Seth Bryan, sr., Winfieldl; Trevor Crain, jr., EL Dorado; Alex Evans, jr., Mulvane; Zach Haynes, jr., Mulvane; Matt Kaiser, sr., Winfield; Michael Riedl, sr., El Dorado; Aaron Riffel, jr., El Dorado; Kyler Steinkamp, so., Augusta.

Johnny Becker, so., Clearwater

Andrew Bergkamp, sr., Andale

Trace Clark, sr., Collegiate

Levi Gurley, sr., Wellington

Riley Kemmer, jr., Collegiate

Daniel Kihle, sr., Andale

Second Team

Brett Barney, so., Maize South

Colin Frickey, jr., Clearwater

Hunter Knoblauch, fr., Andale

Harrison Morris, sr., Collegiate

Adam Ronnebaum, sr., Circle

Taylan Ybarra, sr., Wellington

Honorable Mention

Ryan Jenkins, sr., Wellington; Caleb Kirkpatrick, sr., Circle; Wes Phillips, jr., Maize South; Markus Phox, jr., Collegiate; Nate Sizemore, sr., Clearwater; Kent Wells, sr., Clearwater.

Central Kansas League

Quinton Crandall, sr., Nickerson

Nick Deterding, sr., Smoky Valley

Mikabe Erdman, sr., Kingman

Payson Maydew, sr., Pratt

Austin Maxwell, jr., Sterling

Micah Swank, sr., Pratt

Brett Weinbrenner, so., Hillsboro

Jesse Allen, sr., Hillsboro

Quinn Dippel, sr., Smoky Valley

Seth Humphreys, sr., Sterling

Luke Johnson, jr., Haven

Trevor Pauls, sr., Hesston

Andrew Pjesky, sr., Halstead

Eyan Roth, sr., Hesston

Honorable Mention

Blake Bohling, jr., Halstead; Jed Beachy, jr., Haven; BJ Dean, sr., Pratt; Skylar Dean, jr., Pratt; Jake Jaderston, jr., Sterling; Grady Kirkhart, fr., Lyons; Ryan Lorimor, jr., Hesston; Ryan McClure, so., Lyons; Bryant Patterson, sr., Sterling; Austin Phillips, sr., Nickerson; Greyson Pihl, sr., Smoky Valley; Christian Ratzlaff, so., Hillsboro; Shaq Thiessen, jr., Hillsboro; Matt Vincent, jr., Lyons.

Central Plains League

Brice Dean, jr., Independent

Joseph Gerber, sr., Conway Springs

Bryan Hellman, sr., Medicine Lodge

Scott McCartney, sr., Chaparral

Ryan Miller, jr., Trinity Academy

Gage Scheer, sr., Cheney

Chase Banister, so., Douglass

Travis Echelberry, jr., Conway Springs

Zach Larkin, sr., Medicine Lodge

Gabe Schomacker, jr., Cheney

Matt Seiwert, sr., Conway Springs

Ronnie Sobanek, sr., Douglass

Honorable Mention

Josh Becker, sr., Garden Plain; Eddie Fahnestock, sr., Independent; Taylor Hageman, jr., Cheney; Matt Hargett, sr., Medicine Lodge; Cody Holthaus, so., Douglass; Tyler Jantz, sr., Belle Plaine; Matt Kaufman, sr., Independent; Cody Lewis, sr., Bluestem; Jaden Miller, so., Chaparral; Cade Minnick, sr., Bluestem; Dalton Murphy, jr., Conway Springs; Paul Renyer, sr., Garden Plain; Storm Scott, sr., Belle Plaine; Kelvin Shinliver, sr., Medicine Lodge.

Girls

City League

Katie Andersen, sr., Kapaun

Taylor Chandler, sr., Heights

Relina Johnson, jr., East

Katie Palmer, jr., Heights

Jana Reichenberger, sr., Bishop Carroll

Naomi Rosales, sr., North

Ashlee Ivy, sr., Heights

Sydney Kuhn, so., Kapaun

Jada Lynch, jr., Heights

Jordyn Miller, so., Carroll

Maddie Northcutt, so., North

Kirea Rogers, fr., South

Honorable Mention

Sam Bachrodt, fr., Kapaun; Jamisha Bonner, jr., Southeast; Jharian Bowen, jr., Heights; Cheyenne Bullock, jr., Southeast; Shayla Cotman, jr., Northwest; TiAsia Crigler, fr., South; Taylor Cyphers, sr., Heights; Kayla Demel, jr., Carroll; Jayden Dennis, jr., North; Courtney Gahagan, sr., Kapaun; Cassidy Harbert, jr., Northwest; Joyea Marshall, sr., Heights; Molly McAuliffe, jr., Kapaun; Aujanae McCoy, jr., West; Sausha McPherson, sr., Northwest; Jessa Molina, sr., South; Tre Tre Nolen, sr., Northwest; Kristen Powell, sr., Carroll; Ilaysha Reed, sr., East; Kayla Scales, sr., South; Kylie Schuckman, sr., Carroll; Tori Spann, jr., East; Odyssey Trussel, jr., South; Ceyaira Washington, sr., East; Taylor Williams, sr., North.

Ark Valley-Chisholm Trail League

Megan Holloway, jr., Salina South

Abbie Lehman, jr., Newton

Paige Lungwitz, jr., Maize

Shaelyn Martin, so., Salina Central

Keiryn Swenson, fr., Maize

Emily Wood, so., Salina Central

Alyxis Bowens, jr., Derby

Emily Hiebert, jr., Newton

Janai Mitchell, jr., Salina South

Shelby Morford, sr., Hutchinson

Maddie Pendry, sr., Newton

Bri Starks, sr., Hutchinson

Honorable Mention

Brianna Bosley, so., Campus; Gabby Briggs, jr., Salina Central; Cassidy Cook, jr., Salina South; McKenzie Hartzog, sr., Maize; Taylor Mayes, sr., Hutchinson; Brooke Peters, so., Salina Central; Jurnee Reid, jr., Maize; Kendra Scott, sr., Newton; Maddy Shetlar, sr., Salina Central; Sydney Small, sr., Hutchinson; Kelsey Stewart, sr., Maize.

Ashton Bruner, sr., McPherson

Cami Gee, sr., Andover Central

Tanner Hein, sr., McPherson

Katelyn Loecker, jr., McPherson

Audrey Meisch, sr., Andover

Skyler Snodgrass, so., Andover Central

Jaylyn Agnew, fr., Andover

Mary Brantley, sr., Arkansas City

Ashley Foss, sr., Goddard

Brynn Minor, fr., Goddard Eisenhower

Madison Wedekind, jr., Valley Center

Meagan Williams, jr., Valley Center

Kilah Hoenscheidt, so., Goddard Eisenhower; Meg Huelskamp, jr., Andover Central; Caitlynn McVey, sr., Ark City; Abby Pedersen, so., McPherson; Leslie Rausch, sr., Goddard; Sydney Tilson, jr., Andover; Evan Stamp, jr., Andover Central; Hailey Ruder, jr., McPherson; Morgan Wedekind, jr., Valley Center.

Madison Bish, sr., Mulvane

Destynee Donaldson, so., Mulvane

Kayla Justice, sr., Rose Hill

Taryn Torgerson, so., Buhler

Andrea Valadez, jr., El Dorado

Josie Williams, jr., Buhler

Coach: Brennan Torgerson, Buhler

Christina Downs, sr., Augusta

Alecia Feck, jr., Winfield

Elise Gerlach, jr., Mulvane

Lakynn Myers, sr., Rose Hill

Taylor Williams, sr., Augusta

Bridget Winter, sr., Buhler

Aubrea Burkhart, so., Mulvane; Ayla Butler, sr., Winfield; Taylor Childers, jr., Augusta; Emily Harris, sr., Rose Hill; Kim Patterson, sr., Buhler; Kalie Robinson, jr., Augusta; Lindy Sasse, sr., Buhler.

Dani Anderson, sr., Wellington

Jill Ast, sr., Andale

McKenna Poynter, jr., Maize South

Mariah Suchan, so., Maize South

Bryna Vogel, so., Clearwater

Ashlyn Whaley, sr., Wellington

Coach: Kevin Hackerott, Wellington

Erianne Adams, sr., Wellington

Keli Dunn, jr., Collegiate

Rachel Eck, jr., Andale

Ashley Frankenbery, sr., Circle

Kylie Molisee, sr., Clearwater

Bailey VenJohn, sr., Andale

Taylor Adlesperger, jr., Circle; Jessica Domnick, sr., Maize South; Courtney Kifer, sr., Circle; Shelby Lewis, sr., Maize South; Sydney Lower, sr., Collegiate; Jerica Skar, jr., Collegiate; Brooke Winter, jr., Clearwater.

Central Kansas League

Hailey Davis, jr., Haven

Dani Dowell, jr., Sterling

Aubrey Hoover, sr., Pratt

Addie Lackey, so., Hillsboro

Tena Loewen, jr., Hillsboro

Caylee Richardson, fr., Hesston

Sam Short, sr., Hesston

Ashley Almquist, sr., Nickerson

Kimi Lindshield, sr., Smoky Valley

Katelynn Martine, jr., Kingman

Brenna McClure, fr., Lyons

Aubree Nuest, so., Sterling

Ashley Rogers, jr., Haven

Dominique Staats, sr., Pratt

Paige Chamberlain, sr., Haven; Aubrey Hollinger, so., Lyons; Laci McCartney, sr., Hesston; Jenson Maydew, so., Pratt; Dani Molitor, sr., Kingman; Jill Oden, sr., Sterling; Krista Reimer, sr., Hillsboro; Callie Serene, sr., Hillsboro; Paige Stewart, so., Nickerson; Alyssa Talbott, jr., Halstead; Ashley Weaver, jr., Hesston.

Central Plains League

Chelsea Ebenkamp, jr., Conway Springs

Annmarie Hamersky, sr., Belle Plaine

Alli Heimerman, jr., Garden Plain

Ali Rogers, sr., Medicine Lodge

Payton Scheer, sr., Cheney

Sierra Smith, sr., Chaparral

Zoey Green, jr., Douglass

Cassidy Haukap, jr., Garden Plain

Sierra Hays, sr., Garden Plain

Casady Marinee, so., Bluestem

Alyssa Smith, jr., Conway Springs

Sarah Wright, jr., Douglass

Amelia Ballard, jr., Chaparral; Alise Coccetella, fr., Independent; Morgan Crenshaw, sr., Belle Plaine; Kellie Henderson, jr., Trinity Academy; Janelle Hoheisel, sr., Garden Plain; Carlea Holt, so., Cheney; Abby Koester, sr., Conway Springs; Brittney May, jr., Conway Springs; Haley McKee, jr., Chaparral; Ciarra Myers, jr., Belle Plaine; Taylor Needham, so., Cheney; Brandee Oliver, jr., Bluestem; Addie Roe, jr., Medicine Lodge; Kaylee Stout, jr., Douglass; Ashley West, so., Trinity Academy.