2009-10 All-Class girls basketball teams

ALL-CLASS GIRLS

Class 6A

First team Ht. Yr. Pts.

Kelsey Balcom, Olathe South 5-11 Sr. 15.3

Alexa Bordewick, Washburn Rural 5-6 Sr. 18.9

Jhasmin Bowen, Wichita Heights 6-1 Jr. 16.2

Janna Graf, SM East 5-10 Sr. 20.7

Natalie Knight, Olathe South 5-7 Sr. 17.0

Second team

Chantay Caron, L. Free State 5-11 Sr. 14.3

Lizzy Jeronimus, SM West 5-11 Jr. 17.0

Valerie Ortiz, Dodge City 5-6 Sr. 14.8

Kamisha Richard, Wichita Heights 6-0 Sr. 11.6

Daria Sprew, Topeka 5-10 Jr. 16.6

Honorable mention—Emmy Allen, so., SM South; Megan Balcom, so., Olathe South; Ebonee Bell, sr., Olathe South; Jamillah Bonner, jr., Wichita Southeast; Breanna Briggs, so., Dodge City; Cassandra Brown, jr., Campus; Brianna Caldwell, jr., Wichita Northwest; Mackaela Carter, sr., Olathe Northwest; Kirsten Chamberlin, sr., Maize; Taylor Chandler, sr., Wichita Heights; Shauna Chauncey, sr., Wichita South; Allegria Chisom, sr., Wichita Heights; Jaleesa Dennis, sr., Wichita North; Nicole Gloor, sr., Blue Valley; Kjia Hart, jr., Goddard; Ashli Hill, sr., Lawrence Free State; Maggie Holmberg, sr., Washburn Rural; Brooke Katterhenry, jr., SM West; Brianna Kulas, sr., SM North; Erika Lane, fr., Washburn Rural; Daryn Miller, sr., Olathe North; Alicia Nicholson, sr., Maize; Navia Palu, sr., Olathe South; Haley Parker, sr., Lawrence; Tahlia Pope, jr., Wichita Heights; Brooke Rinehart, sr., Olathe South; Erin Roeser, jr., Maize; Naomi Rosales, so., Wichita North; Carly Schmale, sr., Garden City; Alaina Shine, jr., Wichita Northwest; Kylee Simon, sr., Wichita Northwest; Mary Sims, jr., Wichita Heights; Aerial Smith, jr., Blue Valley; Samantha Soyez, sr., Goddard; Alison Stephens, sr., SM East; Staci Thomas, sr., Manhattan; A’zLynn Thompson, jr., Dodge City; Tori Wheeler, sr., Campus.

Class 5AFirst team Ht. Yr. Pts.

Tiffany Bias, Andover Central 5-7 Sr. 21.6

Casyn Buchman, McPherson 5-7 Jr. 13.0

DeShawn Harden, St. Thomas Aquinas 5-9 Jr. 13.0

Shandelyn Stewart, Bishop Miege 5-10 Jr. 14.0

Nicole Walden, Bishop Carroll 5-8 Sr. 11.7

Second team

Lindy Arndt, Emporia 5-10 Sr. 13.1

Cierra Ceazar, Shawnee Heights 5-10 Jr. 15.0

Kate Lehman, Newton 6-4 Jr. 15.8

Katelyn Loecker, McPherson 6-0 Fr. 12.0

Justice Norah, Liberal 5-5 So. 20.2

Honorable mention—Logan Antenen, jr., Salina South; Amy Briggs, sr., Lansing; Cathy Brugman, jr., Bishop Carroll; Maddie Chapin, sr., Andover Central; Kylie Cooper, sr., Andover; Erin Copeland, jr., KC Schlagle; Ashleigh Davis, sr., KC Schlagle; Cassidy Downing, jr., Shawnee Heights; Kathleen Duling, sr., Bishop Carroll; Sarah Gaeddert, jr., McPherson; Cami Gee, so., Andover Central; Taylor Goodness, sr., Salina South; Erin Greenwood, sr., Topeka Seaman; Alex Hartig, sr., Great Bend; Tanner Hein, so., McPherson; Marisha Henderson, sr., KC Washington; Kara Lee, sr., Topeka Seaman; Paige Lundsford, so., Hays; Adrianna Maurer, sr., Bishop Miege; Cassy Mayber, sr., Valley Center; Taylor Mayes, so., Hutchinson; Bethany McCormick, jr., Valley Center; Cerissa McMillan, sr., Salina Central; Sadie Minkevitch, sr., Newton; McKenna Mortel, fr., KC Turner; Hannah Niederee, sr., Winfield; McKenzie Pankratz, fr., Buhler; Lindsey Schmiedler, jr., Hays; Royce Shields, jr., KC Wyandotte; Melanie Siscos, fr., St. Thomas Aquinas; Julie Sooter, sr., Bishop Carroll; Bri Starks, so., Hutchinson; Kaitlin Tennyson, sr., Andover Central; Sally Thompson, jr., Salina South; Taylor Tilson, jr., Andover; Avery Vogts, jr., Newton; Courtney Waldner, jr., Emporia; Courtney Wiggins, jr., Salina Central; Amy Williams, jr., Andover; Josie Williams, fr., Buhler; Kristina Willis, sr., Pittsburgh; Rosie Youngstrom, sr., Bishop Miege.

Class 4A

First team Ht. Yr. Pts.

Karly Buer, Concordia 5-7 Sr. 19.2

Kyrstie Ehm, Circle 5-11 Jr. 16.7

Merissa Quick, Cheney 6-3 Jr. 14.7

Jolee Sharp, Fort Scott 5-9 Sr. 20.4

Carly Twarog, Girard 5-8 Sr. 15.0

Second team

Jordan Baldwin, Ottawa 5-9 So. 14.0

Megan Bergstrom, Basehor-Linwood 5-11 Jr. 14.0

Kylie Burns, KC Ward 5-9 Sr. 19.8

Ally Nikkel, Cheney 5-8 Jr. 14.7

Kelsey Webber, Rose Hill 5-6 Jr. 14.2

Honorable mention—Dani Anderson, so., Wellington; Jessica Anderson, jr., Columbus; Ali Aylward, sr., Chanute; Whitney Bates, sr., Rose Hill; Ann Bogner, sr., Andale; Morgan Boore, sr., Girard; Ryann Bowser, so., Holton; McKenna Britton, sr., Labette County; Ramie Burkhart, jr., Baldwin; Paige Champlin, jr., Concordia; Carissa Chelemedos, jr., Scott City; Danyelle Cole, sr., KC Piper; Krysten Crawford, jr., Augusta; Sydney Crimmins, jr., Clay Center; Shelby Dallman, sr., Holton; Lori Dauer, jr., Smoky Valley; Jessica Downard, sr., Marysville; Hanna Flaming, jr., Circle; Rebecca Fisher, so., Osawatomie; Kayla Hackersmith, jr., Colby; Melissa Hartsel, jr., Concordia; Jazmyne Honeycutt, sr., Iola; Sara Hoover, sr., Clearwater; Allison Howard, jr., Baldwin; Teri Ingalsbe, sr., Wamego; Patrice Lasley, sr., KC Piper; Maddie Lindstrom, jr., Hiawatha; Randi Lucas, sr., Rose Hill; Amanda Lewis, sr., Silver Lake; Shelli Martin, sr., Andale; Megan McDremed, jr., Fort Scott; Kelby McGrath, jr., Independence; Hayley Mertens, jr., Kingman; Kelsey Miller, jr., Mulvane; Shelby Morford, so., Nickerson; Kayla Morton, jr., Mulvane; Skyler Muff, so., Concordia; Kylie Patterson, jr., Cheney; Steph Patterson, jr., Buhler; Kearsten Peoples, sr., Ottawa; Shelbi Petty, jr. DeSoto; Jayde Reid, sr., Topeka Hayden; Brea Rice, sr., El Dorado; Mallory Schroeder, sr., Hesston; Sam Short, so., Hesston; Korbynn Stallbaumer, sr., Santa Fe Trail; Aleesa Suarez, sr., Holton; Courtney Traxson, sr., Cheney; Hailey Twietmeyer, sr., Cheney; Tricia Vogel, sr., Clearwater; Ashlyn Whaley, so., Wellington; Josie Williams, fr., Buhler.

Class 3A

First team Ht. Yr. Pts.

Emily Barto, Frontenac 5-10 Sr. 19.7

Kaylee Hoffman, Thomas More Prep 5-8 Sr. 15.3

Rachel Jacobs, Thomas More Prep 5-9 Sr. 14.3

Ashia Woods, Wichita Collegiate 5-11 Jr. 22.7

Julia Zeiner, Marion 5-11 Sr. 16.2

Second team

Jessica Downard, Marysville 5-5 Jr. 21.2

Deni Jacobs, Southwestern Heights 5-10 Jr. 17.9

Jordan Kramer, Jefferson North 5-8 So. 18.3

Becky Lightfoot, Rock Creek 6-0 Sr. 10.2

Ann Pauly, Garden Plain 5-7 Sr. 15.6

Honorable mention—Taylor Arnold, sr., Smith Center; Bethany Barlow, fr., Caney Valley; Kate Brickell, so., Jefferson County North; Heidi Brown, jr., Southwestern Heights; Dana Channel, sr., Rossville; Sadie Clark, sr., Wichita Collegiate; Marissa Cox, jr., Central Heights; Amy Dunn, sr., Lakin; Heather Eddings, sr., Burlington; Tara Ellerman, so., Atchison County; Cami Engelbert, so., Beloit; Taylor Giger, sr., Neodesha; Brenna Gottschalk, jr., Holcomb; Mallory Grand Pre, sr., Jefferson North; Christina Graves, sr., Fredonia; Lauren Green, sr., Douglass; Jade Herl, jr., Goodland; Liz Herrs, so., Rock Creek; Lindsay Hett, sr., Marion; Megan Honas, jr., Medicine Lodge; Camille Hubert, sr., Garden Plain; Jill Jackman, sr., Sabetha; Dakota Kaufman, sr., Hillsboro; Samantha Ledy, sr., Garden Plain; Emily Pahls, sr., Beloit; Kamri Phox, sr., Wichita Collegiate; Katie Regier, sr., Remington; Missy Rome, sr., McLouth; Christine Russell, jr., SE-Saline; Katie Schroeder, sr., Osage City; Ashlen Schwartz, fr., Eureka; Taylyn Schwartz, sr., Eureka; Shea Shoemaker, sr., Minneapolis; Bri Smedley, sr., Cherryvale; Carly Spicer, jr., Osage City; Jessica Stramel, sr., Thomas More Prep; Kelly Thomson, so., Riley County; Morgan Trott, jr., KC Christian; Sheri Zoglmann, sr., Conway Springs.

Class 2A

First team Ht. Yr. Pts.

Kathryn Flott, Olpe 6-1 Jr. 20.2

Lexi Hardick, Hill City 5-5 Jr. 20.8

Kendyl McDougald, Olpe 5-7 So. 18.4

Mishaun Pfannenstiel, Inman 5-8 Sr. 22.5

Janelle Rust, Berean Academy 5-11 Jr. 18.1

Second team

Jacy Ermel, Uniontown 5-11 So. 14.1

Kylee Hedburg, Syracuse 5-10 Sr. 20.1

Macy Parker, Valley Heights 5-6 Sr. 16.3

Catie Riedel, WaKeeney 5-11 Sr. 16.6

Morgan Stout, Madison 5-10 Sr. 16.7

Honorable mention—Jessica Bates, sr., Oswego; Sarah Buck, sr., Sedan; Shelby Buster, sr., Madison; Amanda Casey, sr., Plainville; Taylor Dawson, so., Jayhawk-Linn; Annie Dellasega, sr., Pittsburg Colgan; Lizzie Degner, jr., Hutch Trinity; Kendra Ely, sr., Inman; Kendra Flaming, sr., Goessel; Emily Girard, sr., Osborne; Alexis Hafenstein, jr., Dexter; Terra Hargrave, sr., Valley Heights; Jordan Haya, so., Wabaunsee; Katie Hayes, sr., Pittsburg Colgan; Becca Hornung, jr., Spearville; Mariah Jones, jr., Ell-Saline; Abbey Kearney, jr., Valley Falls; Hailey Kelly, jr., Oskaloosa; Kali Kitterman, jr., Oswego; Jordan Krohn, jr., Onaga; Dayna Kuhlamn, jr., Oakley; Morgan Laflin, sr., Lebo; Carrie Lierz, jr., Jackson Heights; Meriel Long, sr., Jayhawk-Linn; Sarah Massey, sr., Dexter; Hannah Mehl, jr., Leoti; Maggie Meiwes, jr., Marmaton Valley; Bailey Morgan, sr., Troy; Haley Phau, so., Oskaloosa; Bethany Poliflea, sr., Ellis; Abbie Smith, sr., Uniontown; Hana Speaks, sr., Troy; Megan Stein, sr., Spearville; Spencer Suderman, so., Moundridge; Morgan Tastove, sr., Lebo; Georgia Ann Tucker, so., Sedan; Courtney Waldschmidt, jr., Ellis; Ashley Werner, sr., Pittsburg Colgan; Dani Winters, jr., Plainville.

Class 1AFirst team Ht. Yr. Pts.

Brigit Hesser, South Gray 5-7 Sr. 17.4

Laura Patrick, Hutch Central Christian 5-9 Sr. 20.0

Mikayla Skidmore, South Gray 5-5 Jr. 15.0

Ashton Stansbury, Argonia 5-8 Jr. 14.1

Morgan Westoff, St. Paul 5-8 Jr. 19.6

Second team

Breanna Bryant, South Haven 5-6 Sr. 22.3

Chelsea Keating, Frankfort 5-1 Sr. 14.0

Vanessa Kresin, St. John 5-8 Jr. 19.9

Sara Molz, South Barber 5-7 Sr. 15.2

Kayla Thomas, South Gray 5-9 Sr. 12.6

Honorable mention—Devry Alexander, jr., South Central; Shelby Birk, sr., Southern Coffey; Kelsey Blair, jr., Satanta; Blair Bloomfield, jr., Clifton-Clyde; Brooke Boatright, jr., Argonia; Ali Brewster, jr., Argonia; Brooke Burgan, sr., St. John; Danica Casey, fr., Natoma; Alison Cole, sr., Northern Valley; Kaylee Cramer, sr., Dighton; Bridgett Crandall, so., Deerfield; Kelli Crittenden, sr., Tribune; Alex Cross, sr., Centralia; Nichelle Erskine, sr., Brewster; Jenna Farris, fr., Lincoln; Kristen Fischer, sr., Cunningham; Callie Friedrich, sr., BV-Randolph; April Gee, sr., Axtell; Kara Gfellar, sr., Triplains; Breahna Gillespie, sr., Little River; Caley Greving, so., Logan; Jaimee Grinstaff, sr., Udall; Hope Harsh, jr., Flinthills; Valerie Hecht, jr., Bern; Natalie Jones, sr., Pratt Skyline; Ashley Kelso, sr., Chase; Kelsey Kramer, Baileyville; Hallie Kuhlman, so., Sharon Springs; Amy Jo Maphet, sr., Pratt Skyline; McKenzie McClellan, sr., Bern; Erin Merklien, jr., South Barber; Kaitlin Meyer, sr., Southern Coffey; Kara Minor, jr., Minneola; Audrey Mote, sr., Sharon Springs; Allison O’Brien, sr., St. Paul; Davi Peetoom, sr., Argonia; Taylor Peters, jr., Pike Valley; Kieren Phelan, sr., Quivira Heights; Kinsey Phelan, jr., Quivira Heights; Ashley Romig, fr., Waverly; Rebekka Schlicting, sr., Kickapoo Nation; Carlye Simons, sr., Centre; Karlie Steinle, fr., Wilson; Jessica Tuck, sr., St. Paul; Jenna Ulrich, sr., Lucas-Luray; Peyton Walker, sr., Weskan; Valerie Wallsten, jr., Burrton; Megan Wood, jr., Macksville; Kendra Zabokresky, jr., Hanover.