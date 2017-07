2011 All-Class boys basketball teams

CLASS 6A

First team Ht. Yr. Pts

D.J. Cole, Olathe South 5-11 Sr. 12.0

Perry Ellis, Wichita Heights 6-8 Jr. 22.1

Conner Frankamp, Wichita North 6-0 So. 27.5

Tyler Kalinoski, Olathe East 6-2 Sr. 16.5

Evan Wessel, Wichita Heights 6-5 Sr. 13.2

Second team

Jake Ediger, Washburn Rural 6-6 Sr. 17.0

Brett Fisher, BV Northwest 6-0 Sr. 16.0

Rico Hogan, Dodge City 5-10 Jr. 12.7

Craig Nicholson, Wichita Northwest 5-10 Jr. 20.0

Shavon Shields, Olathe Northwest 6-6 Jr. 18.6

Honorable Mention

Cody Bernbeck, sr., Garden City; Connor Brooks, sr., Manhattan; George Bugarinovic, sr., BV Northwest; Zach Bush, jr., Goddard; Bruce Campbell, sr., Dodge City; Willie Cauley, jr., Olathe Northwest; Cameron Cornelius, sr., Derby; Jake Curran, sr., Garden City; Clay Custer, fr., BV Northwest; E.J. Dobbins, sr., Wichita Heights; Marcus Fillyaw, jr., Topeka; Spenser Gales, jr., Wichita Northwest; Grant Greenberg, jr., Leavenworth; Trey Hallman, jr., Dodge City; Hayden Harris, sr., Wichita Southeast; Nathan Jackson, jr., Wichita East; D.J. Johnson, jr., Topeka; Nick Launius, sr., Olathe North; Derek Lee, sr., Maize; Kameron Lindsay, sr., Olathe South; Jalen Love, jr., Wichita East; Ryan McCarthy, sr., Maize; Terrence Moore, jr., Wichita Heights; Dreamius Smith, sr., Wichita Heights; Morgan Smith, sr., BV Northwest; A.J. Spencer, sr., SM Northwest; Josh Sweet, jr., Washburn Rural; Gavin Thurman, jr., Wichita Southeast; DeSean Warren, jr., BV West; Eric Watson, sr., Lawrence Free State; Kyle Wiggins, sr., Leavenworth; Ja’ln Williams, sr., Wichita East.

CLASS 5A

First team Ht. Yr. Pts

Curtis Okafor, Bishop Miege 6-5 Sr. 17.8

Jack Pyle, McPherson 6-1 Sr. 21.9

Bubba Starling, Gardner-Edgerton 6-5 Sr. 18.2

Christian Ulsaker, McPherson 6-6 Sr. 23.5

Tra’Vaughn White, KC Washington 5-11 Sr. 26.0

Second team

Connor McDaniel, Topeka Seaman 6-6 Sr. 18.2

Izaiah Grice, Lansing 6-2 Jr. 12.5

Michael Martin, Kapaun Mount Carmel 5-11 Jr. 13.7

Adam Wilks, Andover Central 6-8 Sr. 13.0

Shay Wooten, Salina Central 6-2 Sr. 14.4

Honorable Mention

J.B. Brooks, sr., Highland Park; Jade Cathey, sr., Liberal; Matt Clark, sr., Pittsburg; Deshawn Dinwiddie, sr., Hutchinson; A.J. Downing, sr., Highland Park; Joe Downey, St. Thomas Aquinas; Jordan Elliott, sr., Pittsburg; Dakota Ellis, sr., Great Bend; Trent Garman, sr., Andover; Zach Gaughan, sr., Hays; Trey Hernan, sr., Hays; Myles Hibler, KC Washington; Greg Hildebrand, sr., Great Bend; Shane Hooks, sr., KC Harmon; Jacob Hurla, sr., Topeka Seaman; Keaton Lewis, sr., Kapaun Mount Carmel; Dylan McCullough, sr., Valley Center; Connor McDaniel, sr., Topeka Seaman; Kaleb McQuillan, sr., Lansing; Shane Nachbar, sr., St. Thomas Aquinas; Cody Neuburger, sr., Salina South; Rozell Nunn, sr., KC Schlagle; Jackson Perez, so., Emporia; Brian Rohleder, Bishop Carroll; Calvin Schneider, sr., Lansing; Boston Stiverson, sr., Andover Central; Seth Tophoj, sr., Hays; Javan Wilson, sr., KC Harmon.

CLASS 4A

First team Ht. Yr. Pts

Colin Murphy, Basehor-Linwood 6-6 Jr. 15.6

Semi Ojeleye, Ottawa 6-6 So. 23.2

Sean Osler, Cheney 6-5 Sr. 21.0

Benny Parker, KC Sumner 5-10 Sr. 19.8

Kurt Walker, Topeka Hayden 5-11 Sr. 9.7

Second team

Adam Hasty, Ottawa 5-10 Sr. 11.5

Dylan Hawkins, Andale 6-6 Sr. 13.2

Forrestal Hickman, Holton 6-7 Sr. 14.2

Clint McCullough, Lenexa St. James 6-6 Jr. 17.9

Matt Swank, Pratt 6-3 Sr. 19.1

Honorable Mention

Dalton Abel, sr., Santa Fe Trail; Eli Alexander, sr., KC Sumner; Marcus Allen, KC Sumner; Jonathan Anaekwe, sr., Lenexa St. James; Peyton Botts, sr., Independence; Morgan Burns, sr., Trinity Academy; Jeremy Carlisle, sr., Tonganoxie; Connor Carman, sr., Augusta; Dexter Carter, sr., Wamego; Cameron Craig, sr., Coffeyville; Dustin Eccles, sr., Chanute; Dane Erickson, jr., Tonganoxie; Travis Erwin, sr., Augusta; Brandon Givens, jr., Buhler; Forrestal Hickman, sr., Holton; Grant Holmes, so., Concordia; James Jackson, jr., Parsons; Tevin Johnson, jr., Parsons; Seth Jones, sr., Osawatomie; Steve Jones, jr., Parsons; Austin Kessinger, sr., Trinity Academy; McCaulley Klusener, sr., Nickerson; Griffin Knopp, sr., Fort Scott; B.J. Kohler, sr., Wamego; Seth Jones, sr., Osawatomie; J.P. Lohrentz, jr., Buhler; Alex Lundry, sr., Topeka Hayden; Ryan Murphy, jr., Basehor-Linwood; Seth Nelson, sr., Smoky Valley; James Newton, fr., Coffeyville; Sam Newton, sr., Rose Hill; Brandon Oakes, jr., Osawatomie; Lucas Petrocci, sr., Hesston; Jordan Phillips, sr., Circle; Taylor Redding, sr., Hesston; Mitchell Smith, sr., Labette County; Collin Strobel, jr., Topeka Hayden; Gus Strunk, sr., Mulvane; Weston Taconis, sr., Baxter Springs; Trent Tanking, so., Holton; Trevor Torgerson, jr., Buhler; Vernon Vaughn, jr., KC Sumner; Trey Vargas, sr., Wellington; Nick Warren, sr., Circle; B.J. Watson, jr., Bonner Springs; Mason Wedel, jr., DeSoto; Cody Whitehair, sr., Abilene; Andy Wilson, so., Abilene; Nick Wilson, sr., Paola; Cameron Woodring, jr., Fort Scott.

CLASS 3A

First team Ht. Yr. Pts

Ron Baker, Scott City 6-3 Sr. 20.4

Trace Clark, Wichita Collegiate 6-5 Jr. 12.3

Austin Eckert, Atchison County 6-2 Jr. 19.2

Grayson George, Minneapolis 6-2 Sr. 18.0

Jared Holthaus, Douglass 6-4 Sr. 25.3

Second team

Mitch Buhler, Rossville 6-3 Sr. 17.0

Brett O’Neil, Scott City 6-0 So. 11.8

Derek Racette, Hutchinson Trinity 5-11 Sr. 16.6

Cody Sluder, Central Heights 6-3 Jr. 19.0

Casey Smith, Silver Lake 6-3 Sr. 21.0

Honorable Mention

Casy Arganbright, sr., Minneapolis; Mitch Baumchen, sr., St. Marys; Zach Briggs, sr., Rock Creek; Zach Brummer, jr., Beloit; Austin Budke, so., Beloit; Doug Burton, sr., Collegiate; Caleb Cherryholmes, jr., Remington; Nolan Gaede, sr., Holcomb; Ondrej Gargula, sr., Atchison County; Joel Garver, jr., Riley County; Clint Glaser, jr., Ellsworth; Jake Green, 6-3, sr., Remington; Colby Hamel, sr., Lakin; Michael Harris, sr., Conway Springs; Bryan Hellman, sr., Medicine Lodge; Riley Hundley, sr., Atchison County; Garrett Johnson, sr., Lyons; Derrick Kaiser, jr., Hoisington; T.J. Kocur, jr., Maur Hill-Mount Academy; Keenan Kruger, sr., Silver Lake; Terrell Lane, sr., Norton; Patrick Mahoney, sr., Burlington; Ryan Martin, sr., Atchison County; Austin Maxwell, so., Sterling; Simon McKee, sr., Halstead; Jordan Mehalic, sr., KC Christian; Bryant Miller, jr., Lakin; Dalton Minor, jr., Jefferson North; Logan North, sr., Riverton; Kevin Richardson, sr., Collegiate; Will Seaton, sr., Riley County; Cody Sluder, jr., Central Heights; Ronnie Sobanek, jr., Douglass; Chris Sponsel, sr., Garden Plain; Cody Stetler, so., Hoisington; Raymond Taylor, sr., Collegiate; Blake Thomsen, jr., Burlington; Justin Vratil, sr., Larned; Jordan Wyatt, sr., SE-Saline.

CLASS 2A

First team Ht. Yr. Pts

Andrew Casey, Plainville 6-1 Jr. 17.0

Andy Farmer, Pittsburg Colgan 5-11 Sr. 13.1

Ryan Fiser, Washington County 5-10 Sr. 17.0

Trey Unrau, Moundridge 5-11 Jr. 25.5

Karlin Wiebe, Berean Academy 6-5 Sr. 12.0

Second team

Trey Brown, Lyndon 6-2 Sr. 10.0

Kevin Burdiek, Nemaha Valley 6-6 Sr. 11.8

Riley Falk, Onaga 6-5 Jr. 19.3

Derrik Knopp, Herington 6-7 Sr. 16.0

Casey Holt, Sedan 6-0 Sr. 16.8

Honorable Mention

Keaton Argabright, sr., Rawlins County; Adam Bowser, sr., Oskaloosa; Kevin Burdiek, sr., Nemaha Valley; Josh Burdine, so., Solomon; Gage Burkes, so., Oxford; James Burkett, sr., Syracuse; John Clarke, sr., Ness City; Hunter Cline, sr., Oswego; Tyler Decker, jr., Lyndon; Cameron Dunn, sr., Berean Academy; Royce Elder, sr., Wathena; Marc Ellis, jr., Doniphan West; Riley Falk, jr., Onaga; Kellan Hernandez, sr., Meade; Reggie Jordan, sr., Hill City; Kip Keeley, so., LaCrosse; Taylor Kellerman, jr., Jayhawk-Linn; Trenton Kuhlman, so., Republic County; Ty Lang, sr., Burlingame; Travis Leverett, sr., Sublette; Lane Martin, sr., Oswego; Austin Masters, sr., Burlingame; Cole McGee, sr., Wakefield; Seth Miller, jr., West Elk; Mark Mock, sr., Washington County; Marcus Moeder, sr., LaCrosse; Josh Ritter, sr., Oberlin; Luke Ropp, sr., Inman; Kole Schankie, jr., Madison; Braeden Simon, sr., Syracuse; Dalton Smith, sr., Yates Center; Eli Smith, sr.,Troy; Layne Smith, sr., Central-Burden; Trae Smith, jr., Sedan; Dakota Soderland, sr., Oberlin; Paul Stockebrand, sr., Yates Center; Teeino Tabares, sr., Northern Heights; Kelley Thompson, jr., Pittsburg Colgan; Levi Wade, sr., Oskaloosa.

CLASS 1A

First team Ht. Yr. Pts

Kyle Bunker, Macksville 6-5 Sr. 19.0

Conner Hynek, Hanover 6-4 Sr. 12.0

T.J. Kickhaefer, Hope 6-2 Sr. 14.0

Jonathan Miller, Greeley County 6-2 Sr. 16.5

Gunner Phelan, Quivira Heights 6-0 Sr. 22.9

Second team

Garrison Hendricks, South Gray 6-0 Sr. 13.0

Kyle Hammond, Crest 6-1 So. 19.3

Jay Luerman, Ashland 6-2 Jr. 18.0

Hunter Pittman, Pretty Prairie 6-2 Sr. 15.6

Austin Smith, Stockton 5-10 Sr. 20.3

Honorable Mention

Thadd Barker, jr., Lebo; Austin Bass, sr., Olpe; Derek Bevan, sr., Macksville; Lucas Bird, sr., Hope; Reed Blackburn, jr., Hanover; Jacob Broxterman, jr., Frankfort; Brian Burhoop, sr., Centre; Tyler Coomes, sr., St. Paul; Kam Dinkel, sr., Victoria; Graham Droge, so., Bern; Jason Drouillard, jr., BV-Randolph; Gustavo Fierro, sr., Hodgeman County; Giles Fox, jr., Ashland; Jordan Girard, sr., Logan; Michael Glatczak, jr., Centralia; Reed Grabill, sr., Bishop Seabury; Keyton Harrington, sr., Elwood; Landon Hedstrom, sr., Pike Valley; Cody Heiman, jr., Baileyville; Garrison Hendricks, sr., South Gray; Tyler Herrs, jr., Linn; Mike Hlatvy, sr., Otis-Bison; Stephen Houston, sr., Greeley County; Eric Huerter, jr., Baileyville; Clay Jarnagin, jr., South Central; Brady Jenson, sr., Pike Valley; Trevor Keller, jr., Otis-Bison; Matt Kuykendall, sr., Weskan; Braden Lebeda, sr., Caldwell; Alex Linsey, sr., Lebo; Austin Love, sr., South Gray; Aaron Ludolph, sr., Southern Coffey; Jay Luerman, jr., Ashland; Jeremy Milford, so., Fowler; Zach Minnis, sr., St. John; Dylon Molz, sr., South Barber; Adam Oak, jr., Macksville; Mark Pakkebier, sr., Logan; Tate Preston, sr., Golden Plains; Michael Propst, so., Udall; Jett Reese, so., Fowler; Ethan Rice, sr., Waverly; Devan Rueger, sr., Udall; Connor Shoemaker, sr., Lakeside; Taylor Siemsen, sr., Quivira Heights; Joe Simon, sr., Quinter; Travis Sipe, sr., Waverly; Rilee Spresser, sr., Golden Plains; Austin Steinfort, sr., Hanover; Jake Stoppel, jr., Wilson; Braden Unruh, jr., Goessel; Trevor White, sr., Lebo; Blaine Wilson, jr., Elwood; Bryson Wilson, sr., Elwood; Joel Winkler, sr., Centralia; Luke Yearout, jr., South Barber; Jarod Young, sr., South Haven.