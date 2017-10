The Eagle’s All-Class boys basketball teams

Class 6A

First team School Ht. Yr. Pts Anthony Bonner Lawrence 6-2 Sr. 19.8 James Conley Derby 6-2 Sr. 18.9 Zach Jackson Wichita East 6-5 Sr. 16.9 Lucas Jones SM East 6-8 Sr. 17.0 Samajae Jones Wichita East 6-0 Sr. 15.4 Second team Javion Blake Olathe East 6-3 Sr. 15.5 Cooper Cook BV North 6-6 Sr. 17.8 Jerrick Harding Wichita Southeast 6-0 Jr. 27.0 Justin Roberts Lawrence 5-9 Jr. 16.8 Michael Weathers SM North 6-2 Jr. 16.1

Honorable mention

Devin Anctil, sr., Olathe Northwest; Gabe Awtrey, jr., Manhattan; Josh Barber, sr., Topeka; Theo Bass, sr., KC Wyandotte; Dylan Dirks, jr., SM Northwest; Chris Edwards, sr., Washburn Rural; Dawson Gunter, jr., Wichita South; Taylor Filbert, sr., Olathe South; Weston Hack, sr., Lawrence Free State; Brian Harness, sr., SM South; CJ Hill, jr., SM South; Kyle Hultgren, sr., Gardner-Edgerton; Ky-Sean Johnson, sr., Maize; Xavier Kelly, jr., Wichita East; Daran Lee, sr., Wichita South; Pierson McAtee, sr., Manhattan; Aaron Nicholson, sr., Derby; Cedric Roland, jr., Olathe East; Louis Rollins, sr., SM West; Dalton Schoen, sr., BV Northwest; RJ Smith, sr., Olathe North; Josiah Talbert, jr., Olathe East; Caleb Tramp, sr., Garden City; Marcus Weathers, jr., SM North; Alonzo Williams, jr., Olathe North; Nick Williams, sr., Wichita Northwest; Brett Wright, sr., Gardner-Edgerton.

Class 5A

First team School Ht. Yr. Pts Connor Evans Carroll 6-5 Sr. 16.0 Blaise Gammon BV West 6-8 Sr. 16.2 Semaj Hervey Wichita Heights 5-11 Sr. 15.3 Kade Kordonowy Maize South 6-4 Sr. 16.0 Darraja Parnell Andover Central 6-2 Jr. 21.2 Second team Atir Cherne Kapaun 6-1 Sr. 12.0 Davon Gill Wichita Heights 6-5 Jr. 12.2 Thomas O’Connor Kapaun 6-1 Sr. 13.3 Payten Ricks Maize South 6-0 Jr. 13.0 Tez Scroggins Shawnee Heights 6-1 Sr. 17.3

Honorable mention

Kenneth Banks, sr., Lansing; Skyler Bryant, sr., Arkansas City; Austin Brown, sr., Andover; Patrick Carney, jr., Carroll; Cameron Ellis, sr., Wichtia Heights; Cade Hinkle, so., Liberal; Logan Koch, sr., Mill Valley; Cole Koster, sr., Maize South; Adam Kutney, sr., St. Thomas Aquinas; Chris Lowe, sr., Wichita Heights; Alex Martin, sr., Maize South; James McNeal, sr., KC Washington; Jordan McNelly, sr., Salina Central; Joe Miller, sr., Topeka Seaman; Bryant Mocaby, fr., Goddard; Jordan Newby, jr., Topeka West; Paul Patton, sr., Kapaun; Matt Pile, so., Eisenhower; Riley Pint, sr., St. Thomas Aquinas; Brock Schaffer, sr., Andover Central; Malik Stanley, sr. Shawnee Heights; Bailey Strunk, sr., Eisenhower; Cole Taylor, so., Andover Central; Dylan Untereker, jr., Pittsburg; Mike Wilbert, sr., Carroll; John Williams, sr., Emporia.

Class 4A-Division I

First team School Ht. Yr. Pts Mitchell Ballock Eudora 6-5 So. 20.0 Kyler Kinnamon McPherson 5-11 Sr. 13.2 Hunter Knoblauch Andale 6-0 Sr. 12.2 Isaac McCullough Ottawa 6-4 So. 17.1 Pat Muldoon Basehor-Linwood 6-7 Sr. 17.0 Second team Alston Jones Bishop Miege 6-0 Sr. 16.6 Jahron McPherson Basehor-Linwood 6-0 Jr. 12.1 Payton Stephens McPherson 6-4 Sr. 15.8 Zach Stewart Labette County 6-6 Sr. 20.7 Brady Werth Hays 6-6 Sr. 15.6

Honorable mention

Will Adler, sr., Winfield; Jeffery Ast, jr., Andale; Quention Blaue, sr., Ottawa; Garrett Cannon, sr., Circle; Justin Criddle, jr., Paola; Austin Downing, jr., Eudora; Erik Eskerina, sr., KC Piper; Cal Hartley, so., Circle; Jacob Head, sr., Topeka Hayden; Jason Hermreck, sr., Andale; Alec Hildreth, sr., El Dorado; Connor Hurst, sr., Augusta; Mason Knopp, sr., Fort Scott; Mason McDew, jr., Paola; Dustyn McEachern, sr., Augusta; Trevor Nance, sr., Wellington; Nathan Nutter, sr., McPherson; Jace Price, sr., Mulvane; Drew Pyle, jr., McPherson; Tregg Rodriguez, sr., Ulysses; Derek Sharp, sr., Chanute; Tate Turner, sr., Independence; Jace Williams, sr., Buhler.

Class 4A-Division II

First team School Ht. Yr. Pts Carson Becker Rock Creek 6-5 Jr. 21.2 Alex Carro Trinity Academy 6-0 Sr. 13.9 Cooper Holmes Concordia 6-4 Jr. 30.9 Wykeen Gill Atchison 5-10 Jr. 20.0 Trey Sleep Holcomb 6-4 Sr. 18.8 Second team Laike Dammon Girard 6-2 Jr. 14.6 Dalton Gottschalk Holcomb 6-4 Sr. 13.0 Matt Jones Trinity Academy 6-2 Sr. 14.0 Samson Kohman Pratt 6-4 So. 15.8 Morgan Soucie Osawatomie 6-5 Sr. 19.8

Honorable mention

Garrett Beecher, sr., Holton; Nate Berard, jr., Rock Creek; Sheldon Booe, sr., Osawatomie; James Brooks, sr., Frontenac; Tyler Burns, sr., Trinity Academy; Drew Davied, jr., Girard; Jacob Dickey, sr., Jefferson West; Jerad Garcia, sr., Rock Creek; Christian Gaylord, sr., Baldwin; Zach Leininger, so., Hugoton; Christian Merz, jr., Holcomb; Isaiah Perez, jr., Larned; Nick Reinert, fr., Smoky Valley; Noah Rottinghaus, jr., Royal Valley; Kameron Schmidt, sr., Thomas More Prep; Trey Tanking, sr., Holton; Isiah Taylor, sr., Parsons; Conner Van Cleave, so., Holcomb.

Class 3A

First team School Ht. Yr. Pts Cameron Christian Wichita Collegiate 6-4 Jr. 13.8 Duncan Fort Osage City 6-5 Jr. 26.3 Trey O’Neil Scott City 6-2 Sr. 22.3 Brett Plattner Sabetha 5-10 Sr. 18.1 Grant Raleigh Hesston 6-2 Sr. 16.7 Second team Cameron Hill Cheney 6-1 Sr. 14.0 Tyler McCartney Hesston 6-2 Sr. 16.6 Brett Meyer Scott City 6-3 Sr. 14.1 Colton Pitko Eureka 5-11 Sr. 15.0 Austin Waddell Wichita Collegiate 6-4 Jr. 11.0

Honorable mention

Xzavaier Adams, jr., Wichita Collegiate; Micah Allen, sr., Hillsboro; Sloan Baker, sr., Scott City; Brice Brummett, sr., Riley County; Kyler Comley, so., Sterling; Steffan Dolechek, jr., Hoisington; Tyler Garrison, sr., Kingman; Gabe Helton, sr., Galena; Tim Hendrixson, sr., Haven; Devin Henry, sr., Nemeha Central; Troy Howard, jr., Arma-Northeast; Garet Johnson, so., Remington; Jordan Joplin, sr., Garden Plain; Grady Kirkhart, sr., Lyons; Braden Larcom, jr., Eureka; Matthew Ledy, sr., Conway Springs; Deon Lyle, sr., Norton; Josh Macy, sr., Minneapolis; Justin Mark, sr., Jayhawk Linn; Jacob Matthews, sr., Caney Valley; Cooper Minnick, sr., Bluestem; Easton Montgomery, jr., Southeast of Saline; Landon North, sr., Riverton; Isaac Ostrosky, jr., Fredonia; Ty Patterson, sr., Cheney; Markiz Pulliam, sr., Humboldt; Colston Reames, jr., Beloit; Jamal Rogers, jr., Haven; Weston Schroeder, sr., Chaparral; Keegan Schumann, sr., Sabetha; Grant Shell, sr., Burlington; Cole Silsby, sr., Wellsville; Kyle Summers, jr., Sedgwick; Chris Taylor, jr., Wichita Independent; Trevor Thomas, jr., Halstead; Bailey Vetter, jr., Beloit; Brylie Ware, sr., Sedgwick; Ryder Yakkel, sr., Lakin.

Class 2A

First team School Ht. Yr. Pts Layne Bieberle Central Plains 6-1 Sr. 17.6 Bo Krueger Olpe 6-1 Sr. 15.7 Isaiahh Loudermilk West Elk 6-7 Jr. 19.5 Zane Richter Jackson Heights 6-3 Jr. 28.0 Dean Wade St. John 6-9 Sr. 25.2 Second team Brendon Brenner Ellis 6-5 Jr. 20.2 Noah Chee Sedan 5-10 Jr. 19.6 Cole Kinnamon St. John 5-11 So. 13.3 Konnor Penning Washington County 6-1 Jr. 14.3 Tate Skinner South Gray 5-8 Sr. 19.8

Honorable mention

Koy Alexander, sr., South Central; Mason Buckmaster, sr., Smith Center; Lucas Comfort, jr., Salina Sacred Heart; Colton Frazer, sr., Moundridge; Nathan Gaardner, sr., Troy; Jarod Gronewoller, sr., Onaga; Collin Jasper, sr., Troy; David Ladwig, jr. Berean Academy; Tristan Lewis-Dierking, sr., Meade; Eli Lohrmeyer, sr., Ellis; Kyle McGatlin, jr., Washington County; Andrew Meagher, jr., Solomon; Bryce Noll, jr., Jefferson County North; Joe Redeker, sr., Olpe; Michael Ryan, jr., Central Plains; Mason Scheetz, sr., Oakley; Carson Skidmore, sr., South Gray; Kaden Stein, sr., Spearville; Nathan Stein, jr., Spearville; Marc Waite, sr., Ellinwood; Keenan Westerman, sr., Wakefield; Derek Williams, sr., Oxford; Nolan Williams, jr., Udall; Tristen Wilson, sr., West Elk; Mikey Wycoff, so., Bishop Seabury.

Class 1A-Division I

First team School Ht. Yr. Pts Andrew Bruna Hanover 6-1 Sr. 9.8 Will Bruna Hanover 6-1 So. 14.1 Brett Crist Quinter 6-2 Sr. 21.7 Bryan Dome Victoria 5-10 Sr. 17.5 Cooper Leach Doniphan West 6-4 Jr. 14.8 Second team Conner Katt Hoxie 5-9 Sr. 17.1 Brenton Laver Pleasanton 6-4 Jr. 17.3 Cody Patterson Marais des Cygnes Valley 6-3 Jr. 19.6 Justin Wiltfong Stockton 6-3 Sr. 16.7 Parkes Wolters Osborne 6-1 Sr. 14.8

Honorable mention

Colton Allemand, sr., Flinthills; J Duncan, jr., Cedar Vale-Dexter; Clayton Fowler, jr., Hartford; Zave Goodrich, sr., Marais des Cygnes Valley; Hunter Nicholson, sr., Hanover; Nick Lampe, jr., Pretty Prairie; Tyler Lingg, sr., Dighton; Lawton Makovec, sr., Goessel; Colton Massey, sr., Cedar Vale-Dexter; Trathen Stanfill, jr., Satanta; Jacob Studer, sr., Frankfort; James Turpin, jr., Satanta; Jeffery Watts, sr., Doniphan West; Dustin Weber, sr., Pratt-Skyline; Jaden Williams, sr., Stockton; Brand Wolters, sr., Osborne.

Class 1A-Division II

First team School Ht. Yr. Pts Trey Dubbert St. John’s-Tipton 6-3 Sr. 17.4 Nate Klinge Sharon Springs 6-0 Sr. 18.4 Derek McClure Stafford 6-0 Sr. 23.1 Luke Schemm Sharon Springs 6-2 Jr. 14.2 Noah Starkey Hutchinson Central Christian 6-10 Sr. 22.1 Second team Davis Dubbert St. John’s-Tipton 6-2 So. 15.3 Kaden Halling Caldwell 6-1 Sr. 13.7 Collin Herold Sylvan-Lucas 6-2 Sr. 19.1 Ivan Montes Sharon Springs 5-10 Sr. 16.9 Devon Newberry Attica 6-2 Jr. 21.8

Honorable mention

Dylan Allison, sr., South Barber; Colton Buessing, jr., Axtell; Linden Hake, sr., St. John’s-Tipton; Thomas Heier, sr., Wheatland-Grinnell; Kaleb Holaday, jr., Wheatland-Grinnell; Tad Holm, so., Triplains-Brewster; Regan Kats, jr., Logan; Kole Konrade, jr., Ashland; Peyton Reeves, sr., Pike Valley; Bryce Roberts, sr., South Barber; Cortland Rosales, jr., Deerfield; Tate Schumard, sr., Fowler; Matt Stutsman, sr., Northern Valley; Colten Ward, so., Caldwell; Sam Wencel, sr., Caldwell.