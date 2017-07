The Eagle’s 2015 All-Class girls basketball teams

Class 6A

First team School Ht. Yr. Pts Kendrian Elliott Wichita South 6-2 Jr. 13.3 Daley Handy Maize 6-0 Sr. 10.0 Ericka Mattingly Wichita South 5-8 Jr. 9.5 Madison Piper Free State 5-11 So. 17.2 Keiryn Swenson Maize 6-2 Sr. 14.6 Second team Caroline Ballard Manhattan 5-10 Sr. 12.9 Morgan Mauck SM West 5-6 Sr. 18.6 Grace Mitchell Derby 6-2 Jr. 17.5 Kirea Rogers Wichita South 6-0 Sr. 12.0 Brenni Rose SM Northwest 6-0 Jr. 16.0

Honorable mention

Lade Adepoju, sr., BV Northwest; Saige Baalman, sr., Maize; Aliyah Bernard, sr., Wichita North; Jaymie Bernbeck, sr., Garden City; Lauren Biggs, jr., Washburn Rural; Tia Bradshaw, so., Dodge City; Reagan Brown, sr., Campus; Kyla Callins, so., Wichita South; Sarah Covers-Up, sr., Free State; Paige Cunningham, sr., Washburn Rural; Shayla DeGarmo, sr., Hutchinson; Micaela Delagarza, jr., BV North; Patriece Dodson, sr., Wichita South; Amara Ehie, sr., Manhattan; Tatum Graves, sr., SM Northwest; Jessie Harshberger, jr,. Dodge City; Adrianna Henderson, jr., Topeka; Shaleia Jamison, sr., Olathe Northwest; Kacey Kennett, jr., Olathe South; Hayley Leeper, sr., Campus; Gigi McAtee, so., Manhattan; Mya Mertz, jr., BV Northwest; Jordan Morton, sr., Olathe South; Jordyn Musselman, jr., Washburn Rural; DejaNae Roebuck, so., Olathe South; Astrid Same, so., Wichita East; Brooklyn Wagler, sr., SM Northwest.

Class 5A

First team School Ht. Yr. Pts Jaylyn Agnew Andover 5-11 Sr. 17.5 Sam Bachrodt Kapaun 5-10 Sr. 19.8 Tyler Johnson Leavenworth 6-2 Sr. 10.7 LaToshia Jones Leavenworth 6-1 Sr. 10.0 Rilynne Like BV Southwest 5-5 Jr. 16.0 Second team Claire Ferguson St. Thomas Aquinas 6-3 Sr. 12.8 Tatyanna Legette Topeka Seaman 5-11 Sr. 16.8 Shelby Lopez Carroll 5-11 Sr. 15.0 Brooke Pedersen Andover Central 5-8 Sr. 14.5 Taylor Stahly Newton 5-8 Sr. 14.0

Honorable mention

Athena Alvarado, jr., Wichita Heights; Imari Bell, sr., Emporia; Analyss Benally, jr., Wichita Heights; Rachel Blackburn, sr., Leavenworth; Marysa Bradshaw, sr., Salina Central; Kiara Brown, so., KC Schlagle; Regan Braun, sr., Topeka West; Blaize Burgess, sr., Shawnee Heights; Jenna Clasen, sr., Goddard; Katelyn Day, sr., Andover; Rhyann Fisher, jr., Aquinas; Grace Hagan, sr., Kapaun; Keisha Hamilton, jr., Salina Central; Rachel Heald, sr., Topeka Seaman; Jenna Higgins, sr., Hutchinson; Emilee Holloway, sr., Salina South; Catie Kaifes, jr,. Mill Valley; Amanda Kakoulias, jr., Andover Central; Casey Knoth, so., Salina Central; Taylor Latimer, so., Valley Center; Jabria Leggett, sr., Mill Valley; Brynn Minor, sr., Eisenhower; Brenna Monty, fr., Kapaun; Terrion Moore, sr., Leavenworth; Sydney Mortensen, sr., Maize South; Taylor Muff, so., Pittsburg; Kaitlyn Potter, jr., Arkansas City; Payton Roberts, jr., Newton; Molly Schmidt, sr., St. Thomas Aquinas; Becca Schulte, sr., Andover Central; Sam Schwab, jr., Goddard; Masen Stamp, sr., Andover Central; Jazz Sweet, so., Shawnee Heights; Regan Unruh, sr., Great Bend; Sereena Weledji, fr., St. Thomas Aquinas; Taylor Westrom, sr., BV Southwest; Whitney Wilhite, sr., Emporia.

Class 4A-I

First team School Ht. Yr. Pts Madeline Homoly Bishop Miege 6-2 Sr. 16.0 Tiana Moala Paola 6-4 Sr. 11.2 Lanie Page Wamego 6-3 Sr. 20.3 Taylor Robertson McPherson 5-6 Fr. 15.0 Jessica Steffen Buhler 5-8 Jr. 19.0 Second team Tristan Gegg Labette County 5-6 Fr. 20.0 Brittany Meyer Andale 5-3 Sr. 12.6 Shelbe Piggie Bishop Miege 5-6 Sr. 10.0 Bree Schmidt Topeka Hayden 5-9 Sr. 17.1 Lauryn Snipes Wellington 6-0 So. 17.1

Honorable mention

Anna Bagshaw, jr., Chanute; Belle Barbieri, jr., Abilene; Hunter Bentley, so., Miege; Abby Bertholf, jr., Winfield; Megan Bonar, sr., DeSoto; Kellie Burns, sr., Buhler; Ashley Cook, sr., Fort Scott; Mandi Cooks, fr., McPherson; Cara Donley, jr., Abilene; Corie Fischer, sr., Ottawa; Rachel Friedrichs, sr., Andale; Erica Gartner, jr., Labette County; Courtney Griffiths, sr., Winfield; Julianne Jackson, jr., Bonner Springs; Lyndsee Johnson, sr., Paola; Alex Keller, sr., Buhler; Caylie Kifer, jr., Circle; Lakesha Lamaster-Stephen, jr., Miege; Morgan Laudan, jr., Paola; Jordan Lenherr, jr., Topeka Hayden; Kirah Lohse, sr.,. Hayden; Madison McDowell, sr., Basehor-Linwood; Tristen McFeders, jr., Miege; Kara McGrath, jr., Independence; Natalie Moore, sr., Louisburg; Andrea Newton, jr., Coffeyville; Samia Roark, so., KC Sumner; Lauren Rowland, sr., Andale; Anna Van Driel, so., Rose Hill; Jessica Wayne, jr., KC Piper; Haley White, sr., KC Piper.

Class 4A-II

First team School Ht. Yr. Pts Taylor Deniston Holcomb 5-6 Sr. 16.6 Macy Franson Clay Center 5-9 Sr. 12.0 Katy Heger Hugoton 5-7 So. 16.0 Tristen Leiszler Concordia 5-6 Sr. 17.3 Maddie Ogle Baldwin 6-0 Sr. 13.0 Second team Olivia Brees Jefferson West 6-2 Sr. 14.0 Jordan Eshbaugh Concordia 5-8 So. 11.5 Olivia Murdock Columbus 5-9 Sr. 9.9 Ashley Ray Girard 6-3 So. 12.4 Kaleigh Schrag Trinity Academy 5-4 Jr. 10.8

Honorable mention

Lauren Anderson, sr., Columbus; Calea Augustin, so., Girard; Cydney Bergmann, fr., Concordia; Blake Burns, sr., Baxter Springs; Laurene Cushinberry, sr., Atchison; Sydnee Crain, fr., Girard; Macey Dieckmann, sr., Clay Center; Madison Evans, sr., Columbus; Kate Hanson, sr., Royal Valley; Jessie Heiman, jr., Chapman; Micala Hollinger, jr., Trinity Academy; Dallie Hoskinson, fr., Hugoton; Jordan Jarnigan, jr., Holcomb; Shay Kelly, jr., Parsons; Kate-Lynn King, sr., Goodland; Megan Koenigsman, so., Thomas More Prep; Macey Langvardt, jr., Chapman; Madeline Neufeld, jr., Baldwin; Abby Ogle, fr., Baldwin; Amy Scott, so., Hugoton; Tabor Spurling, sr., Frontenac; Alexia Stein, sr., Baldwin; Brenly Terrill, jr., Colby; Marissa Thompson, sr., Columbus; Sydney Wade, so., Iola; Caroline Zielke, sr., Trinity Academy.

Class 3A

First team School Ht. Yr. Pts Kylah Comley Sterling 5-4 Jr. 13.5 Noelle Dooley Garden Plain 5-10 Sr. 11.9 Morgan Ediger Cimarron 5-9 Sr. 20.0 Brenna McClure Lyons 5-7 Sr. 16.0 Caylee Richardson Hesston 6-0 Sr. 13.9 Second team Kaley Broeckelman Beloit 5-11 Sr. 17.0 Sarah Hajdukovich Douglass 6-0 Sr. 12.5 Kelsey Hinz Remington 6-0 So. 16.0 Alexis McAfee Sabetha 5-8 Jr. 13.5 Cami Richardson Hesston 5-10 Jr. 9.1

Honorable mention

Haley Albers, so., Cheney; Korina Bailon, jr., Cimarron; Tatum Bartels, so., Phillipsburg; Rachel Baumgartner, jr., Nemaha Central; Kari Blattner, sr., Cimarron; Kaylee Bogina, sr., NE-Arma; Milo Butler, so., Council Grove; Kelsea Choate, so., NE-Arma; Alise Coccetella, sr., Independent; Connor Davis, sr., Ellsworth; Claire Cudney, jr., Marysville; Taylor Denny, sr., Cheney; Daylynn Doyle, jr., Garden Plain; Andi Dowell, sr., Sterling; Sara Echelberry, sr., Conway Springs; Holly Ewert, sr., Pleasant Ridge; Emily Gartner, jr., Hiawatha; Klair Gibson, jr., Douglass; Lexie Gifford, jr., Silver Lake; Haley Hall, sr., Galena; Beth Hawkins, jr., Cherryvale; Rachel Heiman, jr., Silver Lake; Lillie Holtgrave, sr., Atchison County; Jasmine Ingalsbe, jr., Remington; Rylie Koester, jr., Hoisington; Shaylyn Krone, sr., Beloit; Kyndal McIntosh, so., Caney Valley; Erica Montgomery, jr., SE-Saline; Didi Mouer, sr., Eureka; Maria Moylan, sr., St. Marys; Cash Munroe, jr., Douglass; Desiree Nelson, sr., Caney Valley; Karly Patton, so., Wellsville; Alex Payne, jr., Wichita Collegiate; Jaycie Polhlopek, jr., NE-Arma; Megan Poole, sr., Council Grove; Olivia Powell, sr., SE-Cherokee; Kelsey Potter, sr., Neodesha; Brooke Racette, sr., Hutchinson Trinity; Alex Ratzlaff, jr., Hillsboro; Madison Schmelzer, jr., Garden Plain; Taryn Schuette, jr., Sabetha; Abby Shelton, sr., Galena; Lindsey Shupe, jr., Minneapolis; Sada Smith, sr., Kingman; Ashley Sparks, sr., Wellsville; Sam Stallbaumer, sr,. Haven; Jaci Swart, sr., Nemaha Central; Tori Tomlinson, sr., Osage City; Kelsey Unruh, sr., Hesston; Malorie Wagner, sr., Burlington; Kristyn Wedel, sr., Remington; Madison Wegner, jr., Silver Lake.

Class 2A

First team School Ht. Yr. Pts Ashley Holler Moundridge 5-5 Jr. 15.6 Alex Minton Pittsburg Colgan 5-6 Sr. 16.5 Bailey Olvera Meade 5-9 Sr. 15.1 Reagan Phelan Central Plains 5-6 Jr 14.2 Taylor Rolfs Central Plains 5-11 Jr. 17.2 Second team Rachel Doll Ellinwood 5-9 Sr. 20.0 Cara Flach Wabaunsee 5-11 Sr. 19.1 Cassidy Kelsheimer Chase County 5-7 Sr. 16.0 Lakin Preisner Northern Heights 5-9 Sr. 19.5 Alexa Roush Madison 5-7 Sr. 15.5

Honorable mention

Autumn Adams, jr., Wakefield; Erin Alexander, Washington County; Samm Ashida, sr., Stanton County; Paige Barnard, sr., Olpe; Delaney Beckwith, sr., Ellinwood; Jenna Black, sr., Stanton County; Brooke Briggs, jr., Sublette; Ali Brown, jr., Valley Falls; Teresa Christie, sr., St. John; Cassidy Crites, so., Central Plains; Madison Dirks, so., South Gray; Alexas Dorcas, sr., Lyndon; Callie Eldred, so., KC Christian; Cassidy Enns, jr., Canton-Galva; Rachel Frakes, fr., Valley Falls; Shalina Harper, so., Uniontown; Kortnie Harrison, sr., Madison; Masie Harsch, sr., Lyndon; Alexus Haughn, sr., Sedan; Kelsey Hendricks, jr., Olpe; Emily Hrencher, so., Medicine Lodge; Megan Jirak, sr., Chase County; Kendsey Johnson, so., Republic County; Conner Keith, fr., Hill City; Katie Kolarik, sr., Pittsburg Colgan; Drew Mann, sr., SMith Center; Lexie McDowell, jr., Hill City; Courtney Moore, jr., Washington County; Demi Murray, sr., Oberlin; Daniele Payne, sr., Oxford; Sammy Jo Peterson, so., Chase County; Zoe Pray, sr., Sedan; Abby Ropp, sr., Inman; Janae Ryan, so., Central Plains; Michelle Schrag, sr., Moundridge; Karsen Schultz, fr., Wabaunsee; Rachel Slattery, sr., Spearville; Breanna Smith, sr., Troy; Ashley Spellman, sr., Olpe; Jaylin Stapleton, so., Meade; Aliee Story, sr., Pittsburg Colgan; Anna Stucky, sr., Moundridge; Ashtyn Wiebe, fr., Berean Academy; Tarah Wiens, sr,. Meade.

Class 1A-I

First team School Ht. Yr. Pts Liz Hasenkamp Centralia 5-5 Sr. 10.0 Carly Heim Hoxie 5-6 Sr. 17.0 Kendra Henry Waverly 5-9 Jr. 17.2 Shelby Makovec Centre 5-6 Sr. 19.0 Lexi Schamberger Hoxie 5-10 Sr. 11.0 Second team Sidney Blackburn Valley Heights 5-9 Sr. 17.6 Paige Hiebert Goessel 5-11 Jr. 17.0 Alyssa Howard Flinthills 5-5 So. 16.0 Jordan Speer Dighton 5-10 So. 13.6 Ashton Wood St. Paul 5-6 Sr. 13.4

Honorable mention

Josie Albertini, jr., St. Paul; Olivia Baus, so., La Crosse; Kaisha Batman, jr., Ingalls; Morgan Beougher, sr., Stockton; Kassie Bretton, so., Thunder Ridge; Keyannah Burk, so., St. Paul; Kirsten Burger, jr., Thunder Ridge; Alexis Campazuno, sr., Rural Vista; Valerie Caro, jr., Satanta; Vanessa Caro, jr., Satanta; Aleena Cook, jr., Goessel; Sara Cramer, so., Dighton; Sydney Dent, jr., Pleasanton; Paige Doebele, jr., Hanover; Riley Doebele, so., Hanover; Zarin Goodrich, jr., Marais des Cygnes; Haven Hamilton, fr., Stockton; Monica Harris, sr., South Haven; Cassidy Haufler, so., Centralia; Terran Hoyt, jr., Hoxie; Emily Johnson, sr., Chetopa; Amaris Jones, sr., Centralia; Saydi Loewer, jr., Central-Burden; Bailey Massoth, so., Waverly; Payton Meader, sr., Waverly; Allie Moore, sr., Central-Burden; Alyssa Oborny, sr., La Crosse; Chloie Ralls, jr., South Haven; Brandi Jo Roepke, jr., Valley Heights; Kayla Smith, fr., Valley Heights; Paige Turek, jr., South Haven; Haylee Weeks, so., Rural Vista.

Class 1A-II

First team School Ht. Yr. Pts Brenna Eilert Beloit St. John’s-Tipton 5-9 So. 20.0 Faith Gaddie Argonia 5-8 Sr. 20.0 Kelsi Mueller Moscow 5-2 Jr. 19.7 Janae Price Bucklin 5-4 Sr. 18.8 Kortney Ricke Cunningham 5-3 Sr. 10.0 Second team Kassidy Clark South Barber 5-8 Sr. 10.0 Rachael Kuhlman Wallace County 5-7 Sr. 17.2 Dakota McQueen Wetmore 5-5 So. 14.4 Nicole Ohlde Linn 5-9 Sr. 17.2 Shayna Rogge Triplains-Brewster 5-8 Sr. 17.2

Honorable mention

Anna Adamyk, sr., Elyria Christian; Ileena Arnett, sr., Caldwell; Courtney Batchman, jr., Sylvan-Lucas; Bailey Bixenman, so., Wheatland-Grinnell; Reagan Casey, jr., Natoma; Maria Cecenas, sr., Moscow; Kaityn Dvorak, sr., Caldwell; Hailey Fairbanks, sr., Western Plains; Rileigh Gardner, so., Pike Valley; Courtney Heinen, jr., Axtell; Jacy Martin, sr., Southern Cloud; Mikaela Meyers, so., Cunningham; Brooke Ricke, Attica; Dara Roulier, sr., Triplains-Brewster; Rayna Schmidt, so., Southern Cloud; Jayden Schroeder, so., Norwich; Monica Stephens, sr., Wheatland-Grinnell; Hanna Stuewe, so., Caldwell; Kiersten Talbot, jr., Axtell; Elizabeth Walter, so., Beloit St. John’s-Tipton.