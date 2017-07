2014 All-league baseball teams

CITY LEAGUE

P — Josh Farrington, sr., Heights

P — Keylan Killgore, jr., Heights

P —Joe Lienhard, jr., Kapaun

P — Jordan Miller, sr., Carroll

C —Taylor Sanagorski, sr., Carroll

1B — Josh Jones, jr., Northwest

2B — Sherwin Salim, jr., East

3B — Brett Carroll, sr., Heights

SS — Everardo Escamilla, sr., North

OF — Jordan Dingman, jr., Northwest

OF — Bryce Fischer, sr., Carroll

OF — Mack Gowing, sr., Carroll

DH — Jarrett Johnson, jr., Carroll

U — Dan Meitzner, sr., Kapaun

AV-CTL I

P — Drew Johnson, Maize

P — John Labelle, Campus

P — Connor Lungwitz, Maize

P — Garrett Rankin, Derby

C — Cole Hoover, Salina South

1B — Aaron Cheatham, Derby

2B — Travis Young, Derby

SS — Gunar Drinnen, Newton

3B — Brady Hoover, Maize

OF — Nate Crosman, Derby

OF — John Labelle, Campus

OF — Aaron Mar, Salina South

OF — Seth Troll, Maize

DH — Cole Sturgeon, Newton

U — Ryan Stoecklein, Hutchinson

AV-CTL II

P — Landon Fry, jr., Andover

P — Sam Hersh, sr., Eisenhower

P — Nick Johnston, jr., Andover Central

P — Braden Minor, so., Eisenhower

C — Dalton Dinkel, so., Eisenhower

1B — Braden Minor, so., Eisenhower

2B — Miles Starks, sr., Andover

SS — Drake Bliss, jr., Maize South

3B — Brandon Fullington, sr., Andover

OF — Nathan Brisco, jr., Eisenhower

OF — Blake Crager, jr., Valley Center

OF — Dustin Marx, sr., Eisenhower

OF — Josh Norlin, jr., Andover

DH — Cooper Nichols, sr., Andover

U — Triston Potter, jr., Arkansas City

AV-CTL III

P — Corey Cotten, so., Rose Hill

P — Mason LeClair, jr., Mulvane

P — Griffin McBride, fr., Rose Hill

P — Alex Ruxlow, sr., McPherson

C — Clayton Bauer, sr., Winfield

1B — Brandon Doramus, jr., Mulvane

2B — Griffin Myers, jr., McPherson

SS — Griffin McBride, fr., Rose Hill

3B — Easton Smith, sr., El Dorado

OF — Austin Bell, sr., Mulvane

OF — Tristan Hawkinson, so., Buhler

OF — Hunter Ogburn, so., Buhler

OF — Nate Scantlin, fr., Rose Hill

DH — Landen Stewart, jr., Mulvane

U — Logan Mays, sr., Winfield

P — Taylor Cusick, jr., Mulvane; Cole Roberts, fr., El Dorado; Chance Shantz, jr., Buhler; Caleb Tapia, sr., Winfield. C — Andrew Berry, sr., Mulvane. 1B — Sam Grant, so., Rose Hill. 2B — Harrison Haydock, sr., Rose Hill. SS — Jace Williams, so., Buhler. 3B — Brett Bonar, so., Rose Hill. OF — Blake Crandall, sr., Winfield; Jaden Dulaney, jr., Mulvane; Ethan Nadeau, sr., McPherson; Dalton Miller, sr., Buhler. DH — Dylan Sinclair, so., Rose Hill. U — Jace Price, jr., Mulvane; Kyle Boal, so., Rose Hill.

AV-CTL IV

First team

P — Mason Hiser, jr., Augusta

P — Tyler Jones, sr., Andale

P — Max Moxley, sr., Collegiate

P — Trevor Nance, jr., Wellington

C — Max Moxley, sr., Collegiate.

1B — Wade Winter, jr., Andale.

2B — Phil Savoie, sr., Andale.

SS — Clayton Milford, sr., Andale

3B — Caleb Egan, so., Collegiate.

OF — Connor Hurst, jr., Augusta

OF — Braden Kirkpatrick, jr., Circle

OF — Landon Root, sr., Collegiate

OF — Kyle Simon, sr., Andale

DH — Adam Condit, jr., Wellington

U — Kyle Robinson, sr., Clearwater

MVP: Max Moxley, Collegiate

Coach: Chase Boyd, Andale

CENTRAL PLAINS LEAGUE

First team

P — Tanner Cairns, jr., Independent

P — Harrison Klaassen, sr., Trinity

P — John Stiger, jr., Bluestem

C — John Gardner, sr., Douglass

1B — Jonathan Warnky, sr., Trinity

2B — Joseph Baker, so., Trinity

SS — Cooper Minnick, jr., Bluestem

3B — Mitchell List, so., Trinity

OF — Chase Curl, sr., Belle Plaine

OF — Jacob Loon, sr., Trinity

OF — Karson Rowe, sr., Independent

DH — Jacob Warren, sr., Bluestem

U — Chase Bannister, sr., Douglass

CENTRAL KANSAS LEAGUE

P — Jacob Buckman, jr., Lyons

P — Austin Cross, so., Hillsboro

P — Grady Kirkhart, jr., Lyons

P — TJ Krueger, jr., Kingman

C — Austin Taylor, sr., Kingman

1B — Grady Kirkhart, jr., Lyons

2B — Jordan Faul, sr., Hillsboro

SS — Ryan McClure, sr., Lyons

3B — Justus Hilliard, jr., Hillsboro

OF —Micah Allen, jr., Hillsboro

OF — Blake Beckett, so., Halstead

OF — Jacob Buckman, jr., Lyons

OF — Parker Maloney, jr., Kingman

U — David Dick, jr., Hillsboro

DH — Tim Ruble, Smoky Valley

U — Dakota Venard, jr., Pratt

HEART OF AMERICA LEAGUE

P — Treyton Devore, sr., Inman

P — Trey Tucker, sr., Sedgwick

P —Bret Voth, jr., Marion

C — Caleb Williams, sr., Marion

1B — Taylor Heidebrecht, sr., Marion

2B — Zach Robson, sr., Marion

SS — Brylie Ware, jr., Sedgwick

3B — Jon Landeros, jr., Inman

OF — Grif Case, sr., Marion

OF — Kyle Huxman, sr., Moundridge

OF — Austin Agee, sr., Sedgwick

DH — Taylor Almquist, sr., Inman

U — Garrett Higgins, sr., Moundridge

WALTER JOHNSON LEAGUE