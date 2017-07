Area all-league volleyball teams

City League

Taylor Bevis, jr., Carroll

Audrey Grant, sr., Kapaun

Jessi Haffner, sr., Carroll

Aliya Higginbotham, sr., Northwest

Sydney Kuhn, sr., Kapaun

Andrea Navarro, sr., East

Rianne Richard, jr., Heights

Wesley Crowdus, sr., Kapaun

Krisha Parmar, jr., East

Aliya Higginbotham, sr., Northwest

Kelsey Schippers, jr., Carroll

Ark Valley-Chisholm Trail League

Division I

Maddi Cumpston, sr., Maize

Shayla Degarmo, jr., Hutchinson

Shaelyn Martin, sr., Salina Central

Tori Miller, sr., Derby

Logan Porter, sr., Newton

Keiryn Swenson, jr., Maize

Kenzie Young, so., Derby

Tyler Downs, jr., Maize; Hayley Leeper, jr., Campus; Jessica Motes, jr., Newton; Brooke Peters, sr., Salina Central; Megan Regier, sr., Newton; Stacy Rottinghaus, sr., Hutchinson; Emily Wood, sr., Salina Central.

Jana Boston, so., Newton; Kenzie Brown, jr., Derby; Jessie Cowell, sr., Campus; Jenna Higgins, jr., Hutchinson; Paige Johnson, sr., Salina Central; Katie Jorn, so., Derby; Cadie O’Donnell, sr., Salina South; Madison Orton, jr., Maize; Olivia Streit, so., Salina South.

Division II

Jaylyn Agnew, jr., Andover

Georgi Gilchrist, sr., Valley Center

Katie Kretchmar, sr., Andover Central

Brynn Minor, jr., Eisenhower

Perrin Spears, sr., Valley Center

Hanna Shelton, sr., Valley Center

Regan Peare, sr., Andover

Morgan Bohanan, sr., Goddard; Ana Dilkes, sr., Andover; Julia Joseph, jr., Andover Central; Emily King, jr., Eisenhower; Jasmine Nazaran, sr., Andover Central; Kelsey Sterneker, sr., Maize South; Mikala Woods, jr., Valley Center.

Macy Allred, jr., Maize South; Megan Barnes, sr., Valley Center; Jordyn Evans, fr., Eisenhower; Leah Fisher, jr., Goddard; Emily Keller, sr., Maize South; Aspen Kridner, so., Eisenhower; Sydney Matthews, sr., Valley Center; Kayli Nikkel, jr., Goddard; Jordan Salas, sr., Arkansas City; Becca Schulte, jr., Andover Central; Sydney Staehr, sr., Andover.

Division III

Destynee Donaldson, sr., Mulvane

Traeleas Jackson, so., Buhler

Logan Morrow, sr., El Dorado

Kynnedy Myers, jr., Rose Hill

Kylie Pfaff, sr., Rose Hill

Moira Pyle, sr., McPherson

Paige Regnier, sr., McPherson

Janae Barnes, sr., McPherson; Cailyn Bessmer, sr., Buhler; Baylie Harsh, sr., El Dorado; Olivia Lipsey, sr., Rose Hill; Olivia Naccarato, jr., Mulvane; Abby Pedersen, sr., McPherson; Megan Pedersen, so., McPherson; Erin Walls, sr., Rose Hill.

Kaley Dick, sr,. Buhler; Kori Kaiser, sr., Winfield; Breanna Pingry, sr., Winfield; Megan Riffel, sr., El Dorado; Destiny Smith, so., El Dorado.

Division IV

Katie Frankenbery, jr., Circle

Courtney Lies, sr., Andale

Brittany Meyer, jr., Andale

Addison Root, so., Collegiate

Erin Schiesser, sr., Circle

Bryna Vogel, sr., Clearwater

Victoria Worden, sr., Clearwater

Bridget Bergkamp, sr., Andale; Ashleigh Hunter, so., Andale; Allyssa Kirkham, jr., Circle; Katy Nordman, sr., Augusta; McKenna Oathout, so., Wellington; Haley Reibenspies, so., Clearwater; Micah Rogers, sr., Wellington.

Abby Goodrum, so., Wellington; Erin Goodrum, fr., Wellington; Caylie Kifer, so., Circle; Abby Tipton, sr., Augusta; Siarah Walker, so., Wellington; Sydney Warren, so., Clearwater; Brooke Weber, sr., Collegiate; Megan Wheeler, sr., Collegiate; Mariah Zerr, sr., Augusta.

Central Plains League

Hailey Braddy, jr., Douglass

Lizzie Costello, sr., Garden Plain

Kayla Dewey, sr., Cheney

Noelle Dooley, jr., Garden Plain

Annie Friesen, sr., Trinity Academy

Carlea Holt, sr., Cheney

Jenna Goscha, sr., Trinity Academy

Bethany Balzer, jr., Belle Plaine; Adriane Blanchat, jr., Chaparral; Alicia Hamersky, sr. Belle Plaine; Emily Jacobs, jr., Cheney; Elizabeth Jarvis, jr., Independent; Jane Jones, so., Medicine Lodge; Kristin Miller, sr., Trinity Academy; Cash Munroe, so., Douglass; Rachel Packebush, jr., Independent; Kayleigh Roberts, sr., Douglass; Leora Seiler, jr., Conway Springs; Mallory Shinliver, jr., Medicine Lodge; Emily Thompson, jr., Garden Plain; Charity Young, sr., Bluestem.

Ali Jost, sr., Hesston

Addie Lackey, sr., Hillsboro

Jenson Maydew, sr., Pratt

Alex Ratzlaff, so., Hillsboro

Jaci Kolm, sr., Pratt

Megan Voth, sr., Hesston

Danae Bina, sr., Hillsboro

Sydney Beat, sr., Halstead; Emily Deterding, sr., Smoky Valley; Cora Ezell, sr., Haven; Aubrey Hollinger, sr., Lyons; Aubree Nuest, sr., Sterling; Chelsey Riffel, jr., Sterling; Paige Stewart, sr., Nickerson.

Kelsie Anderson, so., Smoky Valley; Madison Bangert, sr., Kingman; Maddi Duerksen, sr., Hillsboro; Tia Frazell, sr., Halstead; Brenna McClure, jr., Lyons; Lauren Rambat, sr., Pratt; Cami Richardson, so., Hesston; Hannah Schmitt, sr., Hesston; Kasady Smith, jr., Sterling; Payten Smith, jr., Nickerson; Sada Smith, jr., Kingman; Mikaela Wells, jr., Haven.

Heart of America League

Audrey Bebermeyer, jr., Sedgwick; Konner Brening, jr., Hutchinson Trinity; Emilee Dechant, sr., Hutchinson Trinity; Kirsten Hansen, so., Marion; Brooke Holloway, sr., Moundridge; Jasmine Ingalsbe, so., Remington; Madison Janzen, sr., Remington; Riley McGinn, jr., Sedgwick; Sesely Omli, sr., Ell-Saline; Michell Schrag, jr., Moundridge; Mackenzie Suderman, sr., Moundridge; Aubrey Wilson, sr., Ell-Saline.

Holly Burt, sr., Bennington; Katie Dyer, so., Hutchinson Trinity; Katey Ehrlich, sr., Marion; Olivia Giffin, sr., Sedgwick; Julia Hall, jr., Marion; Deanna Ingalsbe, sr., Remington; Paige Johnson, sr., Ell-Saline; Kristen Knackstedt, sr., Inman; Abbi Landis, sr., Berean; Jennifer Likes, sr., Canton-Galva; Isabal Maisack, jr., Bennington; Brooke Racette, jr., Hutchinson Trinity; Abby Russell, sr., Hutchinson Trinity; Kylee Schunn, sr,. Remington; Erika Smith, sr., Canton-Galva; Kaelyn Thierolf, sr., Marion; Krysten Wedel, jr., Remington.

South Central Border League

Tori Benvin, sr., Udall; London Clapp, sr., Cedar Vale-Dexter; Halea Hessman, sr., Argonia; Tyann Isaacs, sr., Caldwell; Shelby McCoy, sr., Argonia; Alexis Rice, sr., Caldwell; Kaiman Smith, sr., Sedan.

Demi Ames, jr., Cedar Vale-Dexter; Ileena Arnett, jr., Caldwell; Londyn Doll, so., Flinthills; Faith Gaddie, jr., Argonia; Brittanae Metzger, sr., Flinthills; Danielle Payne, jr., Oxford; Tarynn Perez, sr., Oxford.

Rachel Arnold, sr., Caldwell; Shelby Bannister, sr., Central-Burden; Dakota Corle, so., Elk Valley; Payton Gawith, fr., Flinthills; Monica Harris, so., South Haven; Kelsie Hoffman, so., Udall; Courtney Kuntz, jr., Cedar Vale-Dexter; Grace Lebeda, sr., Caldwell; Sami Loos, sr., Udall; Alli Moore, jr., Central-Burden; Paula Powell, sr., Sedan; Bailey Reiswig, jr., Flinthills; Emily Smith, sr., West Elk; Jveila Whitlock, sr., Oxford.

Wheat State League

Emily Baldwin, sr., Little River; Alyssa Booton, so., Goessel; Erin Brubaker, jr., Goessel; Alexis Campuzano, jr., Rural Vista; Paige Hiebert, so., Goessel; Skylar Johnston, sr., Little River; Shelby Makovec, jr., Centre; Bryanna Svoboda, sr., Centre.

Morgan Ash, jr., Rural Vista; Katy Benson, so., Peabody-Burns; Olivia Duerksen, fr., Goessel; Kaycy Gonzalez, sr., Peabody-Burns; Alexis Kahnt, jr., Rural Vista; Alicen Meysing, so., Goessel; Brenna Shields, jr., Centre; Cacey Simons, sr., Centre.

Jordain Ballue, jr., Solomon; Alyssa Brooks, sr., Peabody-Burns; McKenzie Deines, sr., Centre; Summer Espinoza, fr., Centre; Rebecca Hawkinson, jr., Little River; Makayla King, jr., Goessel; Mariah Renken, jr., Little River; Gentry Thiesen, jr., Goessel; Audrey Unruh, sr., Elyria Christian.