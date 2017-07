2013 All-League girls soccer teams

Teams are selected by the various leagues' coaches

All-league soccer

City League

First team

Position;player, school;grade

Offense

F;Renee Gillespie, Northwest;Jr.

F;Grace Hagan, Kapaun;So.

CM;Emily Jordan, East;Jr.

F;Shelby Lopez, Carroll;So.

M;Jada Scott, Heights;Jr.

F;Rosa Urista Chico, Southeast;Jr.

Defense

S;Courtney Boswell, Kapaun;Jr.

D;Kellie Griffin, Carroll;So.

S;Kylie Mank, East;Sr.

D;Damaje Markham, South;Sr.

GK;Jami Reichenberger, Carroll;So.

D;Catlin Simon, West;Sr.

Coach of the year: Dylan Gruntzel, East

Second team

Offense – Dalia Fernandez, jr., North; Kennedy Johnson, sr., Heights; Courtney Kempf, jr., Kapaun; Taryn Kruse, jr., Kapaun; Aliyah Marshall, sr., East; Sheree Molina, jr., South; Baylee Vaughn, jr., Carroll. Defense – Erika Gurnsey, jr., Kapaun; Stephannie Jett, sr., Northwest; Brianna Lee, jr., Heights; Kirstin Perez, sr., East; Janae Slater, jr., Heights. Goalkeeper – Susan Bass, so., East.

Honorable mention

Offense – Paige Achey, so., Northwest; Salena Baez, so., West; Erica Boleski, sr., Kapaun; Vanessa Campos, sr., South; Courtney Carron, fr., Carroll; Lexi Clark, so., Northwest; Katie Cramer, fr., Northwest; Dora Gallo, fr., North; Samantha Green, fr., East; Amber Haslam, sr., East; Colleen Howland, so., Heights; Dayna Johnson, so., East; Katie Miller, so., Kapaun; Bianca Reynolds, sr., Southeast; Hayley Shepherd, jr., Kapaun; Lauren Sinik, sr., East; Raquel Tamez, sr., West; Laurie Theis, so., Heights; Maria Walden, so., Carroll; Brook Weakly, jr., .North; Emily Woods, so., Carroll. Defense – Brittany Barrientos, jr., South; Michaela Dreiling, so., Kapaun; Kaylie Everett, jr., Southeast; Shekinah Flores, so., North; Libby Hastings, so., East; Nguyen Huyen, jr., Southeast; Maggie Kelly, so., Kapaun; Yesenia Santillian, jr., North; Ashton Taylor, so., Northwest; Charmalina Valdovinos, sr., West. Goalkeeper – Lorena De La O, so., Heights; Mia Garcia, jr., South; Victoria Kulas, ,so., Kapaun.

Ark Valley-Chisholm Trail

Division I

First team

Position;player, school;grade

F;Abby Cinotto, Maize

F;Jordan Downing, Hutchinson

F;Jorrie Dykes, Salina Central

F;Whitney Lucas, Maize

M;Madison Holmes, Maize

M;Devon Schmidt, Salina Central

M;Madison Brady, Hutchinson

M;Piper Hahn, Derby

D;Shannon Bradbury, Salina Central

D;Kelsey Quick, Maize

D;Laura Sellers, Hutchinson

D;Ardys Woodward, Newton

GK;Kelsi Langley, Newton

Player of the year: Whitney Lucas, Maize

Coach: Jay Holmes, Maize

Second team

Forwards – Brianna Bosley, Campus; Jazmin Hartsborn, Hutchinson; Megan Martinez, Derby; Paige Thompson, Maize; Katelyn Zinn, Newton. Midfield – Hadley Davis, Maize; Tyler Edson, Newton; Katie Hartman, Derby; Carson Jett, Salina Central. Defense – Madi Carlgren, Salina Central; Addison Kingrey, Maize; Brittany McClelland, Hutchinson; Molly Proffitt, Hutchinson; Sara West, Derby. Goalkeeper – Bailey Shupe, Maize.

Honorable mention

Forward – Marysa Bradshaw, Salina Central; Katie McClure, Maize; Paige Swanson, Maize. Midfield – Becca Andrus, Maize; Morgan Cossette, Salina South; Sara Ingrassia, Salina Central; Leilani Medina, Newton; Dani Nahrendorf, Campus; Hanna Newhouse, Derby; Stacy Rottinghaus, Hutchinson; Hannah Yoder, Newton; Ashley Zane, Maize. Defense – Hanna Carlgren, Newton; Cassidy Cook, Salina South; Allison Francis, Campus; Gena Hake, Campus; Wynter Keetso, Derby; Dulce Munguia, Campus; Courtney Olson, Salina Central; Katie Snyder, Salina South; Gabby Ybarra, Maize; Tyler Young, Maize. Goalkeeper – Elizabeth DeCristoforo, Derby; Jordan Keck, Campus; Shea Myers, Salina Central.

Division II

First team

Position; player, school;grade

F;Ryan Burnett, Maize South;So.

F;Ana Dilkes, Andover;Jr.

F;Jaclyn Means, Eisenhower;Jr.

F;Madison Wedekind, Valley Center;Sr.

M;Yvette Aguilar, Maize South;Sr.

M;Brittani Greenlee, Valley Center;Sr.

M;Kayleigh Moore, Eisenhower;Jr.

M;Korrie Raney, Valley Center;Sr.

D;Dion Hallmark, Andover;Sr.

D;Bailey Hogan, Valley Center;Jr.

D;Holle McQuitty, Valley Center;Sr.

D;Masen Stamp, Andover Central;So.

GK;Evan Stamp, Andover Central;Sr.

Player of the year: Madison Wedekind, Valley Center

Coach: Jeff Burger, Valley Center

Second team

Forward – Kylie Callender, sr., Valley Center; Maria Casenove, so., Goddard; Hanna Shelton, jr., Valley Center; Kennedy Weaver, fr., Valley Center. Midfield – JoLynn Hallmark, sr., Andover; Kenzie Klaassen, so., Goddard; Kylie Logan, so., Goddard; Courtney Yochum, jr., Valley Center. Defense – Carissa Butler, jr., Eisenhower; Lizzie Scharping, jr., Andover; Leah Sitz, sr., Andover Central; Brittany Thorne, jr., Valley Center. Goalkeeper – Elayna Coleman, sr., Valley Center.

Honorable mention

Forward – Cassidy Hardin, jr., Eisenhower; Michela Masera, sr., Andover. Midfield – Brogan Becker, jr., Andover; Stephanie Cabrera, so., Ark City; Gabby Gentzler, so., Andover Central; Eirin Haislett, jr., Goddard; Sydne Harpenau, jr., Goddard; Taylor Martinez, fr., Eisenhower; Caitlin Orgera, jr., Andover Central; Madison Zimmer, jr., Andover Central. Defense – Madison Adams, jr., Maize South; Candace Beiler, sr., Eisenhower; Maddie Clark, fr., Andover Central; Shannon Crow, sr., Valley Center; Teanna Echols, fr., Maize South; Jocelyn Mangum, fr., Maize South; Sandra Martinez, so., Ark City; Krissy Navrat, fr., Andover Central; Austyn Nestor, so., Maize South; Kelsey Smith, jr., Goddard; Taylor Spelts, jr., Goddard; Angelica Tomas, sr., Ark City; Katie Walker, jr., Andover. Goalkeeper – Kylee Lawrence, jr., Goddard.

Division III/IV

First team

Position;player, school;grade

F;Hannah Balding, Buhler;Jr.

F;Elise Gerlach, Mulvane;Sr.

F;Holly Hottinger, Winfield;Sr.

F;Hailey Ruder, McPherson;Sr.

M;Dominique Milsap, Rose Hill;So.

M;Colleen O’Connor, McPherson;Sr.

M;Taylor Spencer, Winfield;So.

M;Kristen Todd, Circle;Jr.

D;Breckon Kaufman, McPherson;Fr.

D;Hannah Knaak, Rose Hill;So.

D;Megan Lance, Winfield; Sr.

D;Candace Miller, Buhler;Sr.

GK;Taylor Childers, Augusta;Sr.

MVP: Taylor Childers, Augusta; Colleen O’Connor, McPherson

Coach of the year: Don Birney, Winfield

Second team

Forwards – Shelby Clay, so., Augusta; Elle Fredrickson, jr., Buhler; Alia Khalidi, sr., Rose Hill; Madison Pollock, so., Winfield. Midfield – Kaeley Hansen, jr., Augusta; Kylee Ingalls, fr., Buhler; Karrie McNutt, jr., Winfield; Maggie Starr, so., Buhler. Defense – Kelsie Estrada, sr., Winfield; Brittany Johnson, fr., Augusta; Sadie Jones, sr., Buhler; Addie Lanning, jr., McPherson. Goalkeeper – Josie Williams, sr., Buhler.

Honorable mention

Forwards – Riley George, jr., Mulvane; Jill McCoy, fr., Circle; Aubrey Olson, so., Circle; Paige Schmidt, fr., McPherson; Emily Terrell, jr., Rose Hill. Midfield – Hayley Candfield, jr., Rose Hill; Michelle Carrillo, fr., McPherson; Hannah Dalke, sr., McPherson; Mayra Deluna, sr., Rose Hill; Katie Fox, jr., Mulvane; Meagan Grantham, fr., Augusta; Kady Schneider, sr., Mulvane; Hannah Willems, jr., McPherson. Defense – Sinclair Allen, so., Buhler; Jess Burtnett, jr., Winfield; Caitlyn Dougherty, jr., Winfield; Jenna Foltz, so., Rose Hill; Maren Hansen, jr., McPherson; Evan Hladik, so., Mulvane; Kayley Johns, sr., Mulvane; Alison Kirkham, so., Circle; Leah Metzger, so., Circle; Paige Miller, fr., Buhler. Goalkeeper – Meredith Bartley, so., Rose Hill; Olyvia Bish, jr., Mulvane; Maddie Pergorsch, jr., Winfield; Shaelah White, jr., McPherson; Dallas Winter, fr., Circle.