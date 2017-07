The Eagle’s All-Class girls basketball teams (March 16)

All-Class Girls

Class 6A

First team Ht. Yr. Pts. Kelsey Brooks Olathe Northwest 5-9 Sr. 16.9 Kendrian Elliott Wichita South 6-2 Fr. 14.0 Kylee Kopatich Olathe South 5-10 So. 17.9 Erika Lane Washburn Rural 5-10 Sr. 14.1 Paige Lungwitz Maize 5-11 Sr. 15.0 Second team Mikey Crall Olathe Northwest 6-3 Sr. 9.4 Kennedy Kirkpatrick Lawrence Free State 5-10 Sr. 13.8 Katie Palmer Wichita Heights 5-8 Sr. 16.0 Bailey Geiman Blue Valley 6-0 Sr. 12.7 Keiryn Sw enson Maize 6-1 So. 14.6

Caroline Ballard, so., Manhattan; Jaymie Bernbeck, so., Garden City; Jharian Bowen, sr., Wichita Heights; Alyxis Bowens, sr., Derby; Jarin Braithwait, sr., Blue Valley; Cheyenne Bullock, sr., Wichita Southeast; Marleah Campbell, jr., SM West; Kionna Coleman, sr., Lawrence; Madi Greenwood, jr., Derby; Daley Handy, so., Maize; Cassidy Harbert, sr., Wichita Northwest; Jaylah Jackson, sr., Olathe Northwest; Relina Johnson, sr., Wichita East; Christian Keys, sr., BV North; Anna King, sr., SM Northwest; Maria Klug, jr., BV North; Hayley Leeper, so., Campus; Jada Lynch, sr., Wichita Heights; Mandy Madden, jr., Topeka; Ericka Mattingly, fr., Wichita South; Madison Northcutt, jr., Wichita South; Cassie Pauls, so., Wichita Northwest; Dani Plank, sr., Gardner-Edgerton; Ali Pollard, sr., BV North; Darby Price, jr., Manhattan; Katrina Roenfeldt, jr., Dodge City; Kirea Rogers, so., Wichita South; McKayla Ross, jr., SM Northwest; Jessica Sheble, sr., Olathe North; Elayna Spilker, sr., Manhattan; Taryn Temple, jr., Garden City; Shelbe VanDeberghe, sr., Gardner-Edgerton; Riley White, sr., Olathe South; Courtney Winkley, jr., Washburn Rural.

Class 5A

First team Ht. Yr. Pts. Jaylyn Agnew Andover 6-0 So. 14.0 Sam Bachrodt Kapaun 5-9 So. 11.1 Abbie Lehman Newton 6-3 Sr. 13.0 Stephanie Lichtenauer Mill Valley 5-10 Sr. 11.7 Tia Weledji St. Thomas Aquinas 5-10 Jr. 13.5 Second team Lexi Hughes Bishop Miege 5-7 Sr. 13.0 Megan Holloway Salina South 5-9 Sr. 14.4 Sydney Kuhn Kapaun 6-2 Jr. 12.1 Tatyana Legette Topeka Seaman 5-10 So. 13.9 Shaelyn Martin Salina Central 6-1 Jr. 12.0

Sam Bendrick, sr., SM South; Artura Campbell, sr., Topeka West; Marleah Campbell, jr., SM West; Jai Chapman, jr., Liberal; Haleigh Cindrich, sr., St. Thomas Aquinas; Mackenzie Conklin, sr., Mill Valley; Cassid Cook, sr., Salina South; Jenny Dwyer, jr., St. James Academy; Claire Ferguson, so., St. Thomas Aquinas; Morgan Harwood, jr., Great Bend; Rachel Heald, so., Topeka Seaman; Emily Hiebert, sr., Newton; Meg Huelskamp, sr., Andover Central; Tashia Jones, so., Leavenworth; Tyler Johnson, so., Leavenworth; Brianna Knight, sr., Emporia; Kelsi Langley, sr., Newton; Rilynne Like, fr., BV Southwest; Shelby Lopez, so., Carroll; Molly McAuliffe, sr., Kapaun; Jordyn Miller, jr., Carroll; Brynn Minor, so., Eisenhower; Janai Mitchell, sr., Salina South; McKenna Mortell, sr., KC Turner; Danielle Poblarp, sr., Shawnee Heights; Katelyn Schumacher, sr., Hays; Iland Shum, sr., Bishop Miege; Skyler Snodgrass, jr., Andover Central; Evan Stamp, sr., Andover Central; Mariah Suchan, jr., Maize South; Hunter Thomas, sr., BV Southwest; Sydney Tilson, sr., Andover; Tanner Tripp, sr., Mill Valley; Sydney Vaughn, sr., Bishop Miege; Madison Wedekind, sr., Valley Center; Meagan Williams, sr., Valley Center; Emily Wood, jr., Salina Central.

Class 4A

First team Ht. Yr. Pts. Hadyn Herlocker Girard 5-6 Sr. 21.4 Katelyn Loecker McPherson 6-0 Sr. 17.0 Kaylee Page Wamego 6-2 Jr. 20.7 Lanie Page Wamego 6-2 So. 16.2 Bryna Vogel Clearwater 6-0 Jr. 17.9 Second team Brittany Meyer Andale 5-3 So. 14.1 Kyrstie Miller Holton 5-10 Jr. 11.5 Sarah Pimentel Topeka Hayden 5-10 Sr. 10.9 Caylee Richardson Hesston 6-0 So. 10.4 Katren Rienbolt Fort Scott 5-9 Jr. 11.3

Alyxis Bloom, sr., Clay Center; Megan Bonar, so., DeSoto; Devin Cosper, jr., Coffeyville; Shelby Dahl, jr., Santa Fe Trail; Anna Deegan, sr., Bonner Springs; Destynee Donaldson, sr., Mulvane; Keli Dunn, sr., Collegiate; Rachel Eck, sr., Andale; Erika Essman, sr., Jefferson West; Emily Feldman, sr., Prairie View; Bailey Flora, jr., Frontenac; Macy Flowers, so., Chanute; Elise Gerlach, sr., Mulvane; Jacy Gibbs, sr., Circle; Anna Hignight, jr., Independence; Payton Hoeme, sr., Pratt; Haley Hoffine, sr., Bonner Springs; Molly Hothan, sr., Jefferson West; Kailey Jenkins, sr., Wellington; Jamie Johnson, sr., Basehor-Linwood; Lindsee Johnson, so., Paola; Jordan Lenherr, fr., Topeka Hayden; Jenson Maydew, jr., Pratt; Ryleigh McCartney, jr., Frontenac; Kristin Miller, jr., Trinity Academy; Shiloh Miller, so., Trinity Academy; Amber Moore, jr., Santa Fe Trail; Kynnedy Myers, so., Rose Hill; Brylee New, sr., Holton; Michaela O’Brien, sr., Labette County; Brenna Olson, sr., Chanute; Abby Pedersen, sr., McPherson; Cami Richardson, fr., Hesston; Lakyn Rowden, sr., Wamego; Hailey Ruder, sr., McPherson; Madison Sanders, sr., Atchison; Jerica Skar, sr., Wichita Collegiate; Alaura Short, sr., Pittsburg; Haileigh Shull, jr., Colby; Arika Smith, jr., Atchison; LaNina Spence, sr., Baxter Springs; Alyssa Steppe, sr., Clay Center; Connor Strader, sr., Holton; Taryn Torgerson, sr., Buhler; Holly Ullery, sr., Santa Fe Trail; Andrea Valadez, sr., El Dorado; Jessica Wayne, fr., KC Piper; Jenny Whitledge, sr., Tonganoxie; Josie Williams, sr., Buhler; Taylor Williams, sr., KC Ward; Jamie Wright, sr., Circle.

Class 3A

First team Ht. Yr. Pts. Alli Heimerman Garden Plain 5-6 Sr. 14.0 Tena Loewen Hillsboro 5-10 Sr. 13.2 Katie Pfeifer Holcomb 5-3 Sr. 14.0 Madison Stewart Burlington 5-8 Sr. 16.2 Clare Thomas St. Marys 5-7 So. 23.0 Second team Ashley Annan Sabetha 5-10 Sr. 14.4 Madison Beagley Russell 5-11 Sr. 16.3 Mackenzie Freeman Silver Lake 5-11 Sr. 16.0 Addie Lackey Hillsboro 5-8 Jr. 14.2 Allison Wallisch Atchison County 6-0 Sr. 13.8

Jasi Adkison, jr., Cherryvale; Shelby Baker, sr., Fredonia; Bethany Barlow, sr., Caney Valley; Danae Bina, jr., Hillsboro; Breanna Bluma, jr., Burlington; Ashleigh Bristol, sr., Riverside; Ashtynn Burns, jr., Cimarron; Heather Cleveland, sr., SE-Saline; Halle Connally, jr., Ellsworth; Bren Cravens, sr., Ellsworth; Hailey Davis, sr., Haven; Abi Degenhardt, jr., Marysville; Mattison Dusen, jr., Phillipsburg; Sara Echelberry, so., Conway Springs; Chelsea Ebenkamp, sr., Conway Springs; Morgan Ediger, so., Cimarron; Haley Gilman, sr., Burlington; Jordan Greer, jr., Hoisington; Tawny Griffey, sr., Norton; Cassidy Haukap, sr., Garden Plain; Kate Hula, jr., Council Grove; Eva Koopman, so., Cimarron; Ashlyn Lane, jr., Silver Lake; Nayelly LaPoint, jr., Southwestern Heights; AnnaBelle Little, sr., Sedgwick; Amy Martin, sr., SE-Cherokee; Alexis McAfee, fr., Sabetha; Brenna McClure, so., Lyons; Bret McGuire, jr., Erie; Erica Montgomery, fr., SE-Saline; Shelby Morgan, sr., Council Grove; Desiree Nelson, so., Caney Valley; Jacquelyn O’Connor, sr., Burlington; Sarah Pearson, sr., Burlington; Karissa Pena, sr., Holcomb; Kyshia Prieto, sr., Holcomb; Brooke Racette, so., Hutchinson Trinity; Ashley Rogers, sr., Haven; Heather Ruder, sr., Thomas More Prep; Jenna Schulte, jr., Russell; Kylee Schunn, jr., Remington; Allie Simonin, sr., Riverside; Jaci Swart, so., Nemaha Valley; Katelynn Thomson, jr., Riley County; Madison Vargo, jr., Riley County; Makayla Vargo, jr., Riley County; Makenzie Vining, jr., Caney Valley; Baylea White, sr., Jayhawk-Linn; Tristin Wicks, jr., Marysville.

Class 2A

First team Ht. Yr. Pts. Sydney Benoit Smith Center 5-9 Sr. 19.0 Kylah Comley Sterling 5-3 Fr. 13.3 Jenna Farris Lincoln 5-8 Sr. 23.4 Jacee Kramer Jefferson North 5-7 Jr. 26.0 MacKenzie Suderman Moundridge 5-9 Jr. 11.8 Second team Cassidy Barnard Madison 5-10 Jr. 15.3 Laura Dennis Oakley 5-11 Jr. 19.0 Kinzie Friesen Meade 5-11 Sr. 14.0 Lakin Preisner Northern Heights 5-7 So. 16.3 Kaiman Smith Sedan 5-6 Jr. 16.7

Erin Alexander, so., Washington County; Brieynn Barger-Johnson, sr., Oswego; Rayna Barnes, sr., Peabody-Burns; Kassiday Blevins, sr., Doniphan West; Kaylee Bogina, so., NE-Arma; Miranda Brewer, sr., Elkhart; Trenna Cox, sr., Smith Center; Jennifer Crist, sr., Lincoln; Colbie Decker, jr., Smith Center; Sydney DeLong, jr., Northern Heights; Alexcia Deustcher, fr., Ellis; Miki Dorshorst, sr., Oberlin; Dani Dowell, sr., Sterling; Abbi Ellis, jr., Doniphan West; Tyler Farthing, sr., Madison; Kaitlynn Goalden, jr., Inman; LaShae Hedstrom, sr., Republic County; Janae Hekele, sr., Central Plains; Bailey Hensley, sr., Ellis; Jennifer Hitschmann, sr., Central Plains; Brooke Holloway, jr., Moundridge; Skylar Johnston, sr., Little River; Cora Jones, sr., Herington; Cassidy Kelsheimer, so., Chase County; Hayley Lewis, jr., Burlingame; Riley Matteson, sr., Sublette; Kiarra McCall, sr., Republic County; Jamie Navinskey, jr., Jefferson North; Jaymie Nesbitt, sr., Oswego; Aubree Nuest, jr., Sterling; Devin Nutsch, sr., Republic County; Reagan Phelan, fr., Central Plains; Alexis Ryan, sr., Smith Center; Xannie Quiring, sr., Berean Academy; Hayden Rathbun, sr., Uniontown; Autumn Seacrest, jr., Pleasanton; Kaitlyn Stark, jr., Pratt Skyline; Morgan Stegman, sr., Washington County; Shelby Stewart, sr., Hill City; Dusty Watkins, sr., South Gray; Tara Wiens, so., Meade; Darrianne Wikoff, sr., Ell-Saline; Hannah Williams, jr., Sedan; Aubrey Wilson, jr., Ell-Saline; Emily Work, sr., Ell-Saline.

Class 1A

First team Ht. Yr. Pts. Janae Haag Olpe 5-10 Sr. 14.0 Kristina Farber Hoxie 5-10 Jr. 11.0 Mackenzie Klaver Norwich 5-8 Sr. 13.0 Ashley Romig Waverly 5-11 Sr. 23.4 Karlie Steinle Wilson 5-8 Sr. 24.0 Second team Danica Casey Natoma 5-9 Sr. 18.2 Morgan Hood Bucklin 5-9 Jr. 18.0 Haylea Hessman Argonia 5-9 Jr. 19.0 Jamie Waters St. John 5-4 Sr. 12.0 Tara Whipple Ingalls 5-6 Sr. 8.2

Ashton Barlow, sr., South Haven; Kaisha Batman, fr., Ingalls; Kora Bergstrom, sr., Pike Valley; Kaylie Berkley, sr., Cedar Vale-Dexter; Sydney Blackburn, so., Valley Heights; Clara Bruna, sr., Hanover; Kirsten Burger, fr., Thunder Ridge; Brandy Burns, sr., Fairfield; Stephanie Buss, sr., Cheylin; Alexis Campuzano, so., White City; Teresa Christie, so., St. John; Jordan Christensen, jr., Golden Plains; Jessica Daughhetee, sr., South Barber; Abi Dillon, sr., Hope; Canaan Endicott, jr., Ashland; Elena Flott, jr., Olpe; Nikki Friesen, fr., Fowler; Jessica Harvey, sr., Goessel; Carly Heim, sr., Hoxie; Courtney Heinen, fr., Axtell; Kendra Henry, 5-7, fr., Waverly; Tiffani Hines, sr., Pretty Prairie; Jenny Hodges, sr., Lebo; Shelby Holmes, jr., Lebo; Shayla Hubbard, jr., Cheylin; Kristin Huser, jr., Victoria; Baylee Jacobs, so., South Haven; Jessa Jones sr., Frankfort; Brittany Kirchoff, sr., Thunder Ridge; Raelyn Lorson, sr., Hope; Shelby Makovec, so., Centre; Caitlyn Miller, jr., Osborne; Kelsi Mueller, fr., Moscow; Alayna Noe, sr., Wetmore; Nicole Ohlde, so., Linn; Morgan Osborne, sr., St. John; Jaci Peetoom, sr., Argonia; Brittany Plummer, jr., Triplains-Brewster; Bailey Poe, jr., Norwich; Jessica Princ, jr., Osborne; Jackie Reneberg, sr., Thunder Ridge; Katy Rhodd, sr., Cedar Vale-Dexter; Angela Ritter, sr., Golden Plains; Brandi Roepke, fr., Valley Heights; Shayna Rogge, so., Triplains-Brewster; Emily Samuels, sr., Olpe; Cacey Simons, jr., Centre; Leslie Speer, sr., Dighton; Gabi Spresser, jr., Hoxie; Shania Steinike, jr., Wilson; Tanisha Steinike, sr., Wilson; Laura Sudbeck, jr., Baileyville; Kiersten Talbot, fr., Axtell; Jordyn Tuck, fr., St. Paul; Sarah Webb, sr., Southern Coffey; Hannah Whitaker, sr., Greeley County; Rebecca Wyatt, so., Ingalls; Kambree York, jr., Caldwell.