2012 All-Class girls basketball teams

CLASS 6A

First team

Second team

Emmy Allen, sr., SM South; Katelyn Biggers, sr., SM Northwest; Brenna Briggs, sr., Dodge City; Kelsey Brooks, jr., Olathe Northwest; Onyeka Ehie, sr., Manhattan; Kylie Gafford, sr., Olathe East; Kristen Heiman, 6-0, sr., Garden City; Alex Hugo, sr., Olathe South; Ashlee Ivy, sr., Wichita Heights; Jaylah Jackson, jr., Olathe Northwest; Kylee Kopatich, fr., Olathe South; Erika Lark, sr., BV West; Jada Lynch, jr., Wichita Heights; Joyea Marshall, sr., Wichita Heights; Jessa Molina, sr., Wichita South; Shelby Morford, sr., Hutchinson; Caroline Nick, sr., SM East; Madison Northcutt, so., Wichita North; Alyssa Palmer, sr., Olathe East; Jurnee Reid, jr., Maize; Kiley Reindl-Boden, sr., Gardner-Edgerton; Kirea Rogers, fr., Wichita South; Naomi Rosales, sr., North; McKayla Ross, so., SM Northwest; Jessica Sheble, jr., Olathe North; Bri Starks, sr., Hutchinson; Taryn Tempel, 5-7, so., Garden City; Shelby VanDerberghe, jr., Gardner-Edgerton.

Class 5A

First team

Second team

Jaylyn Agnew, fr., Andover; Sam Bachrodt, fr., Kapaun; Autura Campbell, jr., Topeka West; Jai Chapman, so., Liberal; Mallory Diederich, sr., Topeka Seaman; Devyn Edwards, sr., Highland Park; Ashley Foss, sr., Goddard; Courtney Gahagan, sr., Kapaun; Bailey Geiman, jr., Blue Valley; Emily Hiebert, jr., Newton; Megan Holloway, jr., Salina South; Alexis Hughes, jr., Bishop Miege; Mackenzie Johnson, sr., Blue Valley; Brianna Knight, jr., Emporia; Sydney Kuhn, so., Kapaun; Stephanie Lichtenauer, jr., Mill Valley; Jordyn Miller, so., Carroll; Maddie Pendry, sr., Newton; Jana Reichenberger, sr., Carroll; Katelyn Schumacher, jr., Hays; Skyler Snodgrass, so., Andover Central; Tanner Tripp, 5-8, sr., Mill Valley; Tia Weledji, so., St. Thomas Aquinas.

Class 4A

First team

Second team

Ashley Almquist, sr., Nickerson; Karina Anderson, sr., Abilene; Morgan Bell, sr., Colby; Madison Bish, sr., Mulvane; Megan Bonar, fr., DeSoto; Maggie Bones, sr., Ottawa; Ashton Bruner, sr., McPherson; Shelby Dahl, so., Santa Fe Trail; Jordan Davied, sr., Girard; Hailey Davis, jr., Haven; Anna Deegan, jr., Bonner Springs; Rachel Eck, jr., Andale; Rebecca Fisher, sr., Osawatomie; Tiara Ford, sr., Labette County; Nicole Federico, sr., Topeka Hayden; Tanner Hein, sr., McPherson; Yessenia Hernandez, sr., Bonner Springs; Anna Hignight, so., Independence; Jamie Hodge, sr., Spring Hill; Chelsea Hodison, sr., Royal Valley; Lyndsee Johnson, fr., Paola; Kayla Justice, sr., Rose Hill; Sierra Kemp, sr., Parsons; Taylor Kemp, sr., Parsons; Nicole Kinser, jr., Hugoton; Kelsey Larson, sr., Iola; Kimi Lindshield, sr., Smoky Valley; Kylie Miller, sr., .Holton; Kyrstie Miller, so., Holton; Amber Moore, so., Santa Fe Trail; Kiralyn Mosier, Parsons; Whitney Morrow, sr., KC Piper; Skyler Muff, sr., Pittsburg; Michaela O’Brien, sr., Labette County; Jenna Olson, jr., Chanute; Lanie Page, fr., Wamego; Sarah Pimentel, jr., Topeka Hayden; Katren Reinbolt, so., Fort Scott; Caylee Richardson, fr., Hesston; Ashley Rogers, jr., Haven; Hailey Ruder, jr., McPherson; Payton Scheer, sr., Cheney; Sam Short, sr., Hesston; Ericka Simpson, sr., Spring Hill; Julianne Smith, so., St. James Academy; Melanie Sommer, sr., Prairie View; Tayler Soucie, jr., Osawatomie; Nina Spence, jr., Baxter Springs; Mariah Suchan, Maize South; Kendra Taiclet, sr., Iola; Taryn Torgerson, so., Buhler; Andrea Valadez, jr., El Dorado; Bryna Vogel, so., Clearwater; Macy Wallisch, sr., Holton; Tasha Wampler, sr., Baxter Springs; Ashlyn Whaley, sr., Wellington; Jenny Whitledge, jr., Tonganoxie; Josie Williams, jr., Buhler.

Class 3A

First team

Second team

Ashley Annan, jr., Sabetha; Audrey Baker, sr., Scott City; Bethany Barlow, jr., Caney Valley; Breanna Bluma, so., Burlington; McKayla Brezina, sr., Nemaha Valley; Bailey Brown, sr., Beloit; Avery Burns, sr., Cimarron; Amanda Cicero, jr., Frontenac; Chelsea Ebenkamp, sr., Conway Springs; Mallory Flagor, sr., Hoisington; Bailey Flora, so., Frontenac; Tawni Griffey, jr., Norton; Annemarie Hamersky, sr., Belle Plaine; Sierra Hays, sr., Garden Plain; Mariah Hill, sr., Lakin; Rebecca Holder, sr., Silver Lake; Rebi Jacobs, sr., Southwestern Heights; Addie Lackey, so., Hillsboro; Katelynn Martine, jr., Kingman; Ryleigh McCartney, so., Frontenac; Breanna McClure, sr., Lyons; Jackie O’Connor, jr., Burlington; Karissa Pena, jr., Holcomb; Jamie Pfannenstiel, sr., Silver Lake; Katie Pfiefer, jr., Holcomb; Tee Phebus, sr., Riley County; Kayla Renyer, sr., Sabetha; Rachel Rheaume, sr., Riley County; Heather Ruder, jr., Thomas More Prep; Blair Russell, sr., Marysville; Sheree Ryan, sr., Southwestern Heights; Maggie Schotte, sr., Marysville; Ashlen Schwartz, jr., Eureka; Callie Serene, sr., Hillsboro; Sierra Smith, sr., Chaparral; MacKenzie Suderman, so., Moundridge; Clare Thomas, fr., St. Marys; Quin Tillotson, sr., Remington; Reagan Vanderplas, sr., Phillipsburg; Allison Wallisch, jr., Atchison County; Lindsay Wehkamp, 5-9, sr., Cimarron; Meghan Winden, sr., Frontenac; Sarah Wright, jr., Douglass.

Class 2A

First team

Second team

Ivy Ables, sr., Lebo; Jordyn Alexander, sr., Washington County; Teal Baker, sr., Pleasanton; Cassidy Barnard, so., Madison; McKenzie Benoit, sr., Smith Center; Sydney Benoit, jr., Smith Center; Kate Brickell, sr., Jefferson North; Lea Dennis, sr., Stanton County; Laura Dennis, so., Oakley; Hannah Dietz, sr., WaKeeney; Haley Dinkel, sr., Hill City; Alexa Dorcas, fr., Marais des Cygnes; Dani Dowell, jr., Sterling; Nicole Farthing, sr., Madison; Tyler Farthing, jr. Madison; Elena Flott, so., Olpe; Kinzie Friesen, jr., Meade; Malori Gales, sr., Lyndon; Kaitlynn Goalden, so., Inman; Janae Haag, jr., Olpe; Bailey Hensley, , jr., Ellis; Jennifer Hitschmann, jr., Central Plains; Saren Hoblemann, sr., Republic County; Jenny Hodges, jr., Lebo; Skylar Johnston, so., Little River; Hope Jurgensen, sr., Uniontown; Kelsey Keith, sr., Hill City; Karesa Lewis, jr., Pleasanton; Riley Matteson, jr., Sublette; Kinzie Nesbitt, sr., Oswego; Devin Nutsch, jr., Republic County; Sydney Pemberton, jr., Oswego; Kyshia Prieto, jr., Holcomb; Hayden Rathbun, jr., Uniontown; Jessica Robertson, sr., Lebo; Ali Rogers, sr., Medicine Lodge; Sydney Rugan, sr., Central Plains; Brittany Simek, sr., Leavenworth Immaculata; Kaiman Smith, so., Sedan; Kaitlyn Stark, sr., Pratt Skyline; Megan Stegman, jr., Washington County; Daryan Whaler, sr., Sublette; Kristin Waters, sr., Little River; Mallory Zuercher, sr., Berean Academy.

Class 1A

First team

Second team

Ciara Alderson, sr., Hutch Central Christian; Ashton Barlow, jr., South Haven; Micaella Beikmann, sr., Hanover; Victoria Benvin, so., Udall; Kora Bergstrom, jr., Pike Valley; Kaylie Berkley, jr., Cedar Vale-Dexter; Taylor Bleumer, sr., Ingalls; Nichole Boden, sr., Wetmore; Darica Bohnert, jr., Rock Hills; Vanessa Burdiek, sr., Centralia; Brandy Burns, jr., Fairfield; Danica Casey, Natoma; Bridget Crandall, sr., Deerfield; Kelsey Crittenden, sr. Greeley County; Jessica Daughetee, jr., South Barber; Caitlyn Deters, sr., Baileyville; Janae Droste, sr., Ingalls; Kaitln Figgins, sr., St. Francis; Alyssa Gasper, sr., Beloit St. John’s-Tipton; Alexa Gaumer, jr., Bishop Seabury; Averie Gritten, sr., Pike Valley; Taberie Halling, sr., Caldwell; Michelle Haug, sr., Centralia; Kristin Haverkamp, sr., Bern; Megan Heier, sr., Wheatland-Grinnell; Carly Heim, fr., Hoxie; Shelby Heim, sr., ,Hoxie; Haylea Hessman, so., Argonia; Courtney Hoag, jr., Bishop Seabury; Morgan Hood, so., Bucklin; Kristen Huser, so., Victoria; Ashton Isch, sr., Southern Coffey; Kiley Jones, so., Golden Plains; Sarae Kistler, sr., Spearville; MacKenzie Klaver, sr., Norwich; Rachel Kuhlman, fr., Wallace County; Shelby Macovec, fr., Centre; Drew Mann, fr., Valley Heights; Paige Meader, sr., Waverly; McKensie Meuse, sr., Hoxie; Kellie Naill, sr., Flinthills; Damaris Niewald, sr., Beloit St. John’s-Tipton; Alayna Noe, jr., Wetmore; Audra Nowak, so., Victoria; Nicole Ohlde, fr., Linn; Morgan Osborne, jr., St. John; Jaci Peetoom, jr., Argonia; Hayley Pletcher, sr., Wallace County; Kelsey Potter, fr., Valley Heights; Abbi Price, sr., Bucklin; Ashlyn Ray, sr., Chase; Katy Rhodd, jr., Cedar Vale-Dexter; Lacey Rueger, sr., Udall; Rachel Simon, sr., Argonia; Cacey Simons, so., Centre; Shelbie Sizemore, sr., Hope; Shayla Stephens, sr., Crest; Katrina Strickler, sr., Crest; Laura Sudbeck, so., Baileyville; Amy Tippin, sr., Elyria Christian; Emily Tucker, sr., BV-Randolph; Jamie Waters, jr., St. John; Tara Whipple, jr., Ingalls; MiKayla Wilson, sr., Hartford; Rebecca Wyatt, so., Ingalls; Kambree York, so., ,Caldwell; Kellie Young, sr., Weskan.