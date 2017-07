Area all-league softball teams

CITY LEAGUE

First Team

P Player School Yr.

Coach—Angie Dal Pozzo, Carroll

Second Team

P—Molly Faragher, jr., Kapaun; Laura Farkas, jr., Heights; Liz Stasiewicz, sr., Kapaun. C—Alex Millspaugh, sr., Northwest. 1B—Colby Dresher, sr., Carroll. MI—Sarah Balderas, sr., Carroll; Natalie Ramirez, so., Kapaun. 3B—Kacey Jansen, so., Carroll. OF—Kaci Copeland, so., Northwest; Bree Drury, jr., Heights; Carlyn Walsh, so., Northwest. U—Kori Godinez, jr., South; Aujanae McCoy, so., West.

Honorable Mention

P—Adeline Herrman, so., Heights. C—Chloe Haffley, sr., Kapaun; Tablitha Reese, jr., South. 1B—Cassandra Moreno, jr., South. MI—Mac Lahar, so., Northwest; Sarah Loesing, jr., South; Molly McAuliffe, so., Kapaun; Staisha Miller-Diaz, jr., West; Clara Savage, so., Carroll; Hannah Tritschler, sr., Heights. 3B—Demi Gardner, jr., Kapaun; Cassidy Harbert, so., Northwest; Sawyer Hobbs, sr., East. OF—Samantha Bennett, so., Heights; Lily Channel, fr., Kapaun; Kaylee Esquivel, so., Heights; Tierra Grimmett, sr., North; Hunter Hogan, fr., Carroll; Krista Kubik, sr., Kapaun; Rachel Shimkovitz, sr., West; Senda Vu, sr., East; Lauren Wiebe, jr., East. U—Kiera Broehl, so., Southeast; Tatiana Cortez, sr., North; Brianna Vann, jr., North; Hallie Wilson, so., East.

AV-CTL I

First Team

P Player School Yr.

MVP—Kayla Oldham, Derby

Co-coaches—Jenny Meirowsky, Maize; Christy Weve, Derby

Second Team

P—Paige Crawford, jr., Salina South; Hayley Hume, jr., Derby; Bailey Spencer, jr., Maize. C—Kate James, jr., Maize. 1B—Jade Southern, sr., Newton. 2B—Jenna Rangel, jr., Newton. SS—Peyton Jones, jr., Maize. 3B—Britney Wimberly, so., Derby. OF—Alyssa Gustafson, jr., Derby; Maddie Pendry, jr., Newton; Erica Phillips, sr., Newton; Maddi Putman, sr., Maize. DP—Jessica Egan, so., Derby. U—Britaney Delaney, sr., Hutchinson.

Honorable Mention

P—Kaylee Erickson, so., Salina Central. C—Taylor Knopp, so., Salina Central; Sarah Rothe, so., Hutchinson. 1B—Haley McCue, sr., Hutchinson; Taylor Myers, sr., Salina South. 2B—Kailey Abbott, sr., Campus; Avery Beard, sr., Derby. 3B—Kayla Dye, sr., Campus; Rebecca Garcia, jr., Salina Central; Lexi Sutton, jr,. Salina South. SS—Olivia Miller, sr., Newton; Audrey Zogelman, jr., Campus. OF—Leah Ade, so., Derby; Gabrielle Briggs, so., Salina Central; Kylee Campion, so., Salina Central; Maisie Pryce, sr., Newton. DP—Allie Nowlin, fr., Salina Central.

AV-CTL II

First Team

P Player School Yr.

MVP—Jessica Sturm, Goddard

Coach—Rita Smith, Goddard

Second Team

P—Chelsea Grandstaff, jr., Valley Center; Hayleigh Rider, so., Andover; Kayla Valentine, so., Goddard. C—Kelsey Harris, so., Goddard. 1B—Hannah Mason, sr., Andover Central. 2B—Karlee Canaday, sr., Valley Center. 3B—Ashtin Mellinger, sr., Valley Center. SS—Max Williams, sr., Valley Center. OF—Bailey Cline, jr., Andover Central; Kate Hussey, sr., Valley Center; Nicolle Murphy, so., Arkansas City; Cori O’Donoghue, sr., Goddard. U—Megan Barnes, fr., Valley Center

Honorable Mention

P—Lacey Bolen, so., Andover Central. C—Asia Budd, jr., Arkansas City; Paige Ellison, fr., Andover; Mariah Wedel, sr., McPherson. 1B—Lauren McKeown, sr., Goddard; Paige Regnier, fr., McPherson. 2B—Emily Davis, jr., McPherson. SS—Morgan Bohanan, fr., Goddard; Cami Gee, jr., Andover Central; Kasee Tully, so., McPherson. 3B—Riley Campbell, sr., McPherson. OF—Sarah Haywood, sr., Goddard; Alexa Oliphant, so., Andover.

AV-CTL III

First Team

P Player School Yr.

MVP—Keelyn Bonar, Rose Hill

Coach—Kathy Santo, Rose Hill

Second Team

P—Sidney Dey, jr., Augusta; Destynee Donaldson, fr., Mulvane; Natalie Sebastian, so., Buhler. C—Bailey Holt, fr., Mulvane; Kimberly Patterson, jr., Buhler. 1B—Kelsey Miller, sr., Mulvane. 2B—Taylor Williams, jr., Augusta. 3B—Katy Nordman, fr., Augusta. SS—Stephanie Patterson, sr., Buhler. OF—Taylor Felty, fr., Buhler; Lyndsey Goertzen, fr., Buhler; Kellyn Holt, jr., Mulvane; Shayla Roath, jr., Buhler. U—Briana Moore, so., Winfield.

Honorable Mention

1B—Whitney Oestmann, jr., Augusta. 2B—Sierra Castor, so., Buhler; Breanna Pingry, fr., Winfield. SS—Alicia Feck, so., Winfield; Marisa McGregor, jr., Rose Hill; Katlyn Utech, sr., El Dorado; 3B—Kailie O’Neal, jr., Buhler. OF—Tori Dehlinger, sr., Augusta. U—Sydney Locke, sr., Mulvane. DH—Ashton Wheeler, so., Rose Hill.

AV-CTL IV

First Team

P Player School Yr.

MVP—Sydnee Eck, Andale

Coach—Doris Hein, Andale

Second Team

P—Kaitlyn Clark, jr., Circle; ShaeLyn Hamel, sr., Wellington; Molly Hein, jr., Andale. C—Allison Zeitlow, sr., Collegiate. 1B—Kelsey Harlow, jr., Andale. 2B—Taylor Adlesperger, so., Circle. 3B—Macy Allred, fr., Maize South; Alyssa Taylor, so., Clearwater. SS—Bradie Schmelzer, sr., Andale. OF—Laurin Akin, so., Clearwater; Jordan Baughman, so., Circle; Taylor Mannis, fr., Maize South. U—Maty McKay, jr., Maize South. DH—Aubree Henderson, so., Maize South.

Honorable Mention

P—Kelsey Sterneker, fr., Maize South. C—Jacy Gibbs, so., Circle; Alli Heimerman, so., Andale. 1B—Lexis Hibbs, sr., Wellington; Taylor Horyna, sr., Circle; Hailyn Sullivan, jr., Clearwater. 2B—Kaylee Hines, sr., Wellington; Julie Lies, jr., Andale. 3B—Sydney Lipton, sr., Wellington. SS—Kelsie Cole, jr., Collegiate; Bryna Vogel, fr., Clearwater. OF—Kristy Lewelling, sr., Collegiate. U—Janay Gibbs, sr., Circle.

CENTRAL KANSAS

First Team

P Player School Yr.

Second Team

P—Kelly Buckman, sr., Lyons; MacKenzie Rohling, so., Haven; Sara Rohlman, so., Kingman; Aubrie Van Steenburg, jr., Halstead. C—Allie Faul, sr., Hillsboro. 1B—Danika Good, jr., Hesston. 2B—Cara Johnson, so., Lyons; Avery Neumann, jr., Pratt. 3B—Danae Bina, fr., Hillsboro. SS—Ashton Bowen, jr., Halstead. OF—Whitney Amaro, jr., Pratt; Darian Gonzalez, fr., Hesston; Hannah Jeffery, jr., Haven; Krista Reimer, jr., Hillsboro; Megan Voth, fr., Hesston. DH—Emily Pomeroy, sr., Hesston. U—Lauren Rambat, fr., Pratt.

Honorable Mention

C—Darrian Pickering, so., Kingman; Victoria Roberts, sr., Halstead; Hannah Splitter, jr., Sterling. 1B—Marina Patrick, sr., Smoky Valley; Molly Poe, sr., Kingman. 2B—Taylor Suhler, so., Hesston. 3B—Taylar Fuhr, so., Pratt; Melissa Steffan, sr., Lyons. SS—Brooke Boeken, so., Sterling; Brandy Mader, sr., Nickerson. OF—Amy Bartel, jr., Hillsboro; Dakota Jones, fr., Pratt. DH—Kinzie Spurgin, so., Pratt. U—Dani Molitor, jr., Kingman.

CENTRAL PLAINS

First Team

P Player School Yr.

Honorable Mention

Breta Alstrom, so., Cheney; Shanndi Boor, sr., Medicine Lodge; Megan Castlebury, so., Douglass; Kristi Johnson, so., Cheney; Shaeli Munroe, so., Douglass; Britni Nixon, so., Bluestem; Addie Roe, so., Medicine Lodge; Lacy Sanborn, so., Douglass; Sierra Smith, jr., Chaparral; Carisa Swonger, sr., Medicine Lodge; Malorie Thurman, jr., Belle Plaine.

SCBL-WALTER JOHNSON

Player School Yr.

Honorable Mention

Hailey Brooks, sr., Udall; Bo Bruce, jr., Central-Burden; Savannah Cannon, so., Elk Valley; Lisa Clarkson, sr., Elk Valley; Alexa Defore, jr., Cedar Vale-Dexter; Michaela Hall, fr., Elk Valley; Brittney Hills, jr., Sedan; Abby Hoffmann, so., Udall; Daylen Holmes, fr., Udall; Kaitlin McDonough, sr., Sedan; Megan Olsman, jr., West Elk; Paula Powell, fr., Sedan; Kaiman Smith, fr., Sedan; Elizabeth Terry, jr., Oxford.